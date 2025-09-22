Илияна Йотова: Независимостта принадлежи само на силната държава

Честит ден на Независимостта на България, пожела във Facebook профила си вицепрезидентът Илияна Йотова.
"Днес всеки ще направи своя прочит на независимостта. Аз се питам 117 години, след като България скъса последните васалски зависимости от Османската империя, притежаваме ли поне малко от увереността, волята и силата на дедите ни, които знаеха как да строят общото бъдеще?! И тези преди нас бяха различни, както и ние сме, но бяха равни пред общата цел – свободна, единна и независима България", коментира Йотова.
По думите ѝ и днес можем да се обединим около кауза. "Каузата ни е модерна, сигурна и справедлива България. Но не можем да я постигнем със зависимост от постове и лична изгода, от решения на хора недостойни и с липса на морал. Не можем да я постигнем, когато позволяваме да бъдем публика на пошъл и циничен политически театър. Можем да я постигнем, когато единствената ни зависимост е отговорността ни към този до нас, със съзнанието, че сме част от общество и неговото добруване зависи от всеки от нас", обясни тя.
"Независимостта принадлежи само на силната държава, със силни институции и хора, които ги управляват със знания, умения и смелост, които решават проблемите, които отстояват достойното място на България в Европа и в света", допълни Йотова.
"Да работим за единението и бъдещето! Да не позволяваме да изстискват националната ни енергия! Да живеем така, че тези, които дойдат след нас, да казват: Те работиха за България!
Съединението прави силата, а силата ражда независимостта!", каза още вицепрезидентът.
1 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
12:44 22.09.2025
2 Последния Софиянец
12:44 22.09.2025
3 оня с коня
12:44 22.09.2025
4 Е , нееее
12:46 22.09.2025
5 йотова
Коментиран от #7
12:47 22.09.2025
6 Един шофьор
12:50 22.09.2025
7 Амииииии
До коментар #5 от "йотова":Питай Тиквата Борисов?! Неговото герберско отроче Главчев беше служебен министър председател по време на подписването.
12:50 22.09.2025
8 зле
12:54 22.09.2025
9 Хмм
12:59 22.09.2025
10 Майна
Тамплиерка - недопустимо с православието.
Ятагана- - културна ценност за България според нея
13:14 22.09.2025
11 Ценко
13:22 22.09.2025
12 Сталин
13:38 22.09.2025
13 Водолей
13:46 22.09.2025
14 точно днес ли
13:54 22.09.2025