Илияна Йотова: Независимостта принадлежи само на силната държава

Илияна Йотова: Независимостта принадлежи само на силната държава

22 Септември, 2025 12:43 487 14

Да работим за единението и бъдещето! Да не позволяваме да изстискват националната ни енергия!

Илияна Йотова: Независимостта принадлежи само на силната държава - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Честит ден на Независимостта на България, пожела във Facebook профила си вицепрезидентът Илияна Йотова.

"Днес всеки ще направи своя прочит на независимостта. Аз се питам 117 години, след като България скъса последните васалски зависимости от Османската империя, притежаваме ли поне малко от увереността, волята и силата на дедите ни, които знаеха как да строят общото бъдеще?! И тези преди нас бяха различни, както и ние сме, но бяха равни пред общата цел – свободна, единна и независима България", коментира Йотова.

По думите ѝ и днес можем да се обединим около кауза. "Каузата ни е модерна, сигурна и справедлива България. Но не можем да я постигнем със зависимост от постове и лична изгода, от решения на хора недостойни и с липса на морал. Не можем да я постигнем, когато позволяваме да бъдем публика на пошъл и циничен политически театър. Можем да я постигнем, когато единствената ни зависимост е отговорността ни към този до нас, със съзнанието, че сме част от общество и неговото добруване зависи от всеки от нас", обясни тя.

"Независимостта принадлежи само на силната държава, със силни институции и хора, които ги управляват със знания, умения и смелост, които решават проблемите, които отстояват достойното място на България в Европа и в света", допълни Йотова.

"Да работим за единението и бъдещето! Да не позволяваме да изстискват националната ни енергия! Да живеем така, че тези, които дойдат след нас, да казват: Те работиха за България!
Съединението прави силата, а силата ражда независимостта!", каза още вицепрезидентът.

Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    1 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    12:44 22.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Една държава се определя от три признака -валута, граници и армия.Отказахме се и от трите.

    12:44 22.09.2025

  • 3 оня с коня

    4 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да гоЗаплюеш ,което е добро начало за деня.

    12:44 22.09.2025

  • 4 Е , нееее

    2 1 Отговор
    И тя ли , бе ?

    12:46 22.09.2025

  • 5 йотова

    1 3 Отговор
    боташ КОГА???

    Коментиран от #7

    12:47 22.09.2025

  • 6 Един шофьор

    3 1 Отговор
    Сега сме зависими от Бокича, Пеевски и ЕС.

    12:50 22.09.2025

  • 7 Амииииии

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "йотова":

    Питай Тиквата Борисов?! Неговото герберско отроче Главчев беше служебен министър председател по време на подписването.

    12:50 22.09.2025

  • 8 зле

    3 0 Отговор
    какви са тия популистки изказвания . няма силна държава която е пробита корупция

    12:54 22.09.2025

  • 9 Хмм

    3 1 Отговор
    ттъпа ппатка

    12:59 22.09.2025

  • 10 Майна

    0 1 Отговор
    Соросоидка- една от първите
    Тамплиерка - недопустимо с православието.
    Ятагана- - културна ценност за България според нея

    13:14 22.09.2025

  • 11 Ценко

    1 1 Отговор
    В тази бивша съветска Република идинственото независимо нещо е -частното Дато на момчето на Реджеп Ердоган . Митрофеевски не го лови Магнитски както и кадрудва и назнацава в съдебната систима диретно много по високо ниво от брокера Нотариус дето Мосад му видяха сметката

    13:22 22.09.2025

  • 12 Сталин

    1 0 Отговор
    Всичките негодници които продадоха България на западните окупанти се изредиха да ни убеждават че България била независима

    13:38 22.09.2025

  • 13 Водолей

    1 1 Отговор
    С това президентство, няма да имаме силна държава.

    13:46 22.09.2025

  • 14 точно днес ли

    1 0 Отговор
    и тя честити през соцмрежите - някъде от чужбина вероятно където вече се мътят бъдещите козни за я направят последователи послушен проводник на разединителя на нацията - вече го видяхме къде се намира и можем да си представим защо е точно там и с кого! СРАМОТА! На най-важния празник, който трябва да е истинския НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК, първите хора са на софра и раздумка в чужбина и го честитят на народа си по социална мрежа!! Направете си изводите за кого ще гласувате догодина!!

    13:54 22.09.2025

