България и още шест държави от ЕС ще разговарят по предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове

22 Септември, 2025 16:47 583 15

ЕК ще изслуша държавите за интереса им към тази възможност

България и още шест държави от ЕС ще разговарят по предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителствени представители от България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния ще разговарят с Европейската комисия по предложението за изграждане на европейска "стена срещу дронове", потвърди днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси. Той уточни, че разговорът ще бъде политически, ще се състои в петък онлайн и към участниците ще се присъединят и представители на Украйна, предаде БТА.

Срещата е свързана с посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилиус в държавите по източните граници на ЕС преди по-малко от месец, поясни говорителят. По неговите думи нуждата от изграждане на европейска система срещу дронове се очертава още по-ярко след случаите в Полша и Румъния.

ЕК ще изслуша държавите за интереса им към тази възможност, ще прецени как би могла да съдейства. След това ще бъдат обмислени следващите стъпки, добави говорителят. Той посочи, че на срещата в петък ЕК ще бъде представена от еврокомисар Кубилиус и не изключи в разговорите да участват и министри.


България
  • 1 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Търсят се роби да строят Китайската стена.

    16:50 22.09.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    13 2 Отговор
    Дронове се унищожават с ПВО бе мисирки!

    Коментиран от #10

    16:51 22.09.2025

  • 3 честен ционист

    11 0 Отговор
    България заприличва на град Зион от филма Матрицата. Накрая ще падне за 7-ми път в национална катастрофа.

    16:52 22.09.2025

  • 4 ХаХа

    13 0 Отговор
    Бацо и шиши щели да ги фащат още у въздуха

    16:55 22.09.2025

  • 5 Русофобията е болест!

    12 0 Отговор
    Поредната параноя на нашите подлоги! С влизането в еврозоната на здрача ставаме роби! Каквото ни наредят урсулките това ще правим иначе парички йок!

    Коментиран от #7

    16:57 22.09.2025

  • 6 И къде

    6 0 Отговор
    ще я изградят? По границата с Турция (член на НАТО) или ще вдигат барикадите (байряка) на 12мили в Черно море?

    16:58 22.09.2025

  • 7 Карл Маркс

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Русофобията е болест!":

    Войната е последният изход на капитализма.Занулява дълговете.

    16:59 22.09.2025

  • 8 Анонимен

    10 0 Отговор
    Досега единствено са идвали украински ракети. Наскоро Турция свали една в морето!

    17:01 22.09.2025

  • 9 Йото

    9 1 Отговор
    Тази война не е наша! Пак си пъхаме кирливата гага на неподходящо място!

    17:02 22.09.2025

  • 10 факуса

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    а сащ имат много боклук за продан,поизгодно ще е да ни превземат,няма заеми да плащаме за оръжие

    17:07 22.09.2025

  • 11 оня с коня

    9 0 Отговор
    Поляците откраднаха от България 6 - броя самолети Миг 29 и соросите в България си траят. Къде са Бг миговете оставени преди 5 години в Полша за модернизация питам къде са бе сороси продажни?

    17:08 22.09.2025

  • 12 Един

    8 0 Отговор
    България няма място в тоя клуб на балтийските откачалници!
    Тия меко казано не ги слуша главата и ще си изкарат боя - и с право!

    България трябва да запази неутралитет! Ако Прасевски, Буци, Желязков и останалите ПРЕСТЪПНИЦИ имат проблем с Русия - да хващат целия евро-ориентиран жълтопаветен планктон и да заминават в Украйна на бойното поле!

    17:09 22.09.2025

  • 13 Тома

    3 0 Отговор
    Тези изброените ги гласят да пращат войска в Украйна защото правителствата им са най умните в ЕС

    17:19 22.09.2025

  • 14 Наведените къде ни набутват?

    2 0 Отговор
    От изброените 7 държави, 3 имат обща граница с Беларус - Полша, Литва и Латвия. 3 имат обща граница с Русия - Латвия, Естония и Финландия. Две имат обща граница с покрайнината - Полша и Румъния. И една няма общи граница ни с Русия, ни с покрайнината, ни с Беларус, това е България. Та нашите продажни шебеци, наречени политици, къде ни навират? Дано първите дронове, които влезнат в България, да срутят хотелчето с водопада. Ще има тридневни празненства и руски знамена на всеки ъгъл, от благодарност

    Коментиран от #15

    17:21 22.09.2025

  • 15 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Наведените къде ни набутват?":

    Не е само хотелчето с водопада, не е само и зайчарника в Банкя има още много цели, за които българският народ ще бъде благодарен и с радост ще вее руските знамена....

    17:27 22.09.2025

