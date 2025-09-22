Новини
22 Септември, 2025 18:12

Ние предлагаме трети път – не нови заеми, не нови данъци, а икономически план за стимулиране на производството и подкрепа на бизнеса

Корнелия Нинова: От 2017-та говоря за "завладяната държава" - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„От 2017-та говоря за "завладяната държава". Вотът на недоверие беше напълно основателен, темата – вярна, дебатът – елементарен, а резултатът – предвидим. Управляващите не произвеждат политики. Те гледат единствено как да оцелеят и как да увеличат привилегиите си“, заяви Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България" в ефира на БНР.

По отношение на участниците в управлението, Нинова отправи остри критики: „Хората, които гласуваха за БСП, виждат днес морално дъно. Десетина души предадоха избирателите си срещу министерски постове и облаги. Това е продажба на принципи, на идеи, на всичко. Моето кредо винаги е било ясно: Никога с ГЕРБ, никога с мафията. Отказвала съм предложения за постове, за власт и за пари, защото с мафията сговор не правя.“

По отношение на проблемите пред хората, Нинова беше категорична: „ Извън парламента българските граждани живеят с три големи проблема – растящи цени, безводие и рекет върху малкия и средния бизнес. В парламента имат два въпроса – как да оцелеят и как да си увеличат привилегиите. Два свята, между които има пропаст. Малки семейни фирми са пресирани с проверки от НАП, икономическа полиция, инспекция по труда. За стотинки ги унищожават, докато милионите за магистрали и енергийни сделки никой не проверява. Това е антибългарска политика.“

В коментар за цените на храните, Нинова уточни: „Всеки ден чуваме как цените на едро се качват – зелето, картофите, сиренето, месото, мляко. А на дребно поскъпването е двойно. Щеше да има закон за агрохранителната верига – няма. Магазини за хората – няма. Таван на цените – няма. Всичко е провал.“

По повод на водната криза, лидерът на „Непокорна България“ предупреди: „Над 550 хиляди българи са вече на режим на водата. Над 200 частни ВЕЦ-ове точат язовирите и трупат милиони, докато хората живеят на режим. В Жребчево и Копринка собственици на ВЕЦ-ове са чужди компании, които точат нашата вода, правят ток и после го продават на нас скъпо. Това е безумие. Първата мярка е да се спрат частните ВЕЦ. Но няма да го направят. Питам защо? Има ли депутати, министри и семействата им с вецове?

По въпроса за властта и привилегиите, Нинова остро разкритикува управляващите: „Парламентът започна първия си работен ден, като вдигна заплатите с 11% и купи 70 нови луксозни коли. В икономиката на коя държава по света се вдигат автоматично заплатите на всеки 3 месеца? При положение, че народът обеднява, а цените скачат. В същото време НСО е превърнато в частна гвардия. Аз лично съм отказвала и кола, и охрана от НСО. Като председател на парламентарна група не съм ползвала кола нито ден. Като вицепремиер отказах кола и шофьор от НСО. Подписах декларация и ще я публикувам. И имам право да говоря така рязко и категорично, защото никога не съм била част от това. Защото в политиката е важно да даваш личен пример и имам самочувствие - 3 пъти съм искала закон да се намалят и замразят заплатите на депутатите. Три пъти. Има го в стенограмите на парламента и съм го защитавала от трибуната. Защото това увеличение е неморално, нелогично, икономически и финансово неадекватно.“, категорична бе тя.

Нинова постави под въпрос легитимността на управлението: „Конституционният съд вече установи – изборите са били опорочени, а част от депутатите – нелегитимни. Управляващото мнозинство е излъчено с фалшиви гласове. Това правителство е нелегитимно. Фалшив парламент, фалшиви депутати, фалшиво управление. Аз не ги признавам за законно правителство.“

Нинова направи и остър коментар за икономиката и бюджета: „Правителството вкарва България в перфектната буря – доходите са замръзнали, цените летят нагоре, а се готвят нови данъци: върху наследство, върху имоти, увеличение на осигуровки. Вместо икономически план за производство и растеж, те товарят народа с нови тежести. Така се убива гръбнакът на икономиката – малкият и средният бизнес.“

По отношение на алтернативата, лидерът на "Непокорна България" обобщи: „Ние предлагаме трети път – не нови заеми, не нови данъци, а икономически план за стимулиране на производството и подкрепа на бизнеса. Вече съм го доказала – когато бях вицепремиер, България беше първа в Европа по индустриално производство, реализирахме най-силната социална програма за 22 милиарда и приключихме с дефицит под 3%, без риск за фискалната стабилност на България. Това е доказателство, че може да има и справедлива социална политика, и финансова стабилност. Имаме програма и план за стабилизиране на икономиката. Никога не съм се продавала за постове и не съм предавала избиратели, няма и да го направя!“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    9 5 Отговор
    Да де.., говориш си..
    И продаваш оръжия на Окраина
    Виж си там, кюфтетата..

    Коментиран от #6, #7

    18:14 22.09.2025

  • 2 Само с говоренето си остана

    10 3 Отговор
    И се оттече в градската канализация.

    Поне можеше да гледаш кокошки на село... Да си полезна с нещо.

    18:15 22.09.2025

  • 3 Майна

    8 2 Отговор
    Ти направи непростимото
    Домъкна и онази Пентагона фуражка Радев
    Стефан Данаилов е бил против, но ти след дълга вечеря си го убедила да го подкрепи
    Селянка , смотана!

    18:19 22.09.2025

  • 4 оня с коня

    5 0 Отговор
    Нинова като нищо ще състави Правителство след Евентуалните Избори,а що не и по-рано?Верно че нито Партията й ще влезе в ВС,нито пък Правителството й ще е "Редовно",но ще бъде "Правителство в Сянка","Правителство в Изгнание" или нещо подобно но СЪЩО КАТО ИСТИНСКО,при това със налични всички Министри и Премиер - самата Тя!

    18:22 22.09.2025

  • 5 Не знаех, че е още жива. 🤔

    9 4 Отговор
    Лелката е много отчаяна...

    18:24 22.09.2025

  • 7 Каквато и да е

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Нинова не се продаде на герберо-пеевската мафия, както сега го направиха Мазните и Лоясали бесепари.

    18:28 22.09.2025

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    "ФАКТИ"" , ДОКОГА ................... ВСЕКИ ДЕН ЩЕ ДАВАТЕ ТОВА ОВТСЕЖОЩИН ...................... ПО ДОБРЕ ДАЙТЕ СНИМКАТА НА ..................... "УСТАТАТА" ТАНЯ БИДОНЧЕВА .................... ФАКТ !

    Коментиран от #18

    18:31 22.09.2025

  • 10 Благой от СОФстрой

    3 1 Отговор
    Аман беее от глупостите на таа нищо не направила никаквица от село Крушовица!

    18:33 22.09.2025

  • 11 Въпрос и отговор

    3 1 Отговор
    Какво общо със социализма има "Непокорна България"?
    - Нищо общо.

    Както и така наречената БСП, създадена на 04.04.1990 г. от анти-комунистите, използвачите и ревизионистите - предателите на БКП и на НР България - Лилов, Луканов, Младенов, Ананиева, Джуров...

    Коментиран от #14

    18:38 22.09.2025

  • 12 Р Г В

    2 1 Отговор
    Ако имаше малко сив...веще...в тази кух....влаш....кра....отдавна щеше да вземеш че никой не те слуша защото видяха какви ги сътвори като беше в управлението. Вземи пример от Мая от Ваня , станаха по умерени и разбраха че на стари постановки не може да се разчита. Ама ти не та не като глу...прас...в царе...

    18:42 22.09.2025

  • 13 ЗАВЛАДЯНАТА ДЪРЖАВА

    4 1 Отговор
    НАЛИ ЗА ТОВА ГЛАСУВАМЕ? ИМА ИЗБОРИ И СПЕЧЕЛИЛИЯ ЗАВЛАДЯВА ДЪРЖАВАТА. ОПОЗИЦИЯТА РИВЕ И СЕ ТРЪШКА! НАЛИ 8 ГОД. НАЧЕЛО НА БСП ОРЕВА ОРТАЛЪКА, ЧЕ ББ НЕ ТИ ДАДЕ ОТ БАНИЦАТА?

    18:44 22.09.2025

  • 14 Общото е, че

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Въпрос и отговор":

    членовете са само социалисти бе малко умче ! Все едно да се съберат една дузина левскари да основат фенски клуб на "Левски" и ти нагло като безумник да попиташ тези какво общо имат с Левски !

    Коментиран от #16, #20

    18:45 22.09.2025

  • 15 Карлсон от покрива

    1 0 Отговор
    Така си е, Нинова, само дето като говореше за "завладяната държава" лицето ти говореше друго - колко ти се иска ти да я владееш! За висш държавен чиновник, уволнен от Станишев за корупция, това желание е съвсем естествено!

    18:53 22.09.2025

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Общото е, че":

    ОБЩОТО НА КОМУНИZMA E С ДИВАЦИТЕ ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #17

    18:54 22.09.2025

  • 18 ОЩЕ ЕДИН ФАКТ!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Знаеш ли, че не гледах телевизия, когато наближат избори и ти обикаляше телевизиите?
    Накрая престанах да гледам телевизия въобще!

    19:00 22.09.2025

  • 19 кури

    0 0 Отговор
    стига лъга а кажи техноимпекс КОГА?

    19:02 22.09.2025

  • 20 Не е все едно

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Общото е, че":

    А на теб и "малкото умче" ти липсва.

    Не е все едно да пиеш ракия двойно препечена и ракия на цар Киро.

    В БСП и в "Непокорна България" няма истински социалисти.

    Това са менте партии.

    Менте партии като менте ракия.

    19:02 22.09.2025

