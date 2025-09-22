Сухи треви и храсти горяха край Монтана

Пожар гасиха огнеборци от Монтана в района на гробищния парк над града. Огнеборците спряха пламъците до водноелектрическата централа, в близост до последните блокове на областния град, съобщи БНР.

Огънят пламна около обяд днес. Горяха сухи треви, храсти и отпадъци в района на монтанския квартал "Кошарник".

Два екипа на пожарната се включиха в потушаването на огъня, съобщи дежурния в полицията в Монтана. След няколко часа огъня е спрян в района на ВЕЦ "Кошарник" и не е достигнал до последните блокове и къщи в района на жк "Младост".

Гъстият дим, от горенето на тревите, се виждаше отдалеч.

Заради сухото и горещо време пожарите в тревите са чести. В района на квартал "Кошарник" и гробищния парк на Монтана те са почти ежедневие.