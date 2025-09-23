Новини
Софийският апелативен съд взема окончателно решение за мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

Варненци проведоха десети пореден протест в подкрепа на задържания градоначалник

Софийският апелативен съд взема окончателно решение за мярката на кмета на Варна Благомир Коцев - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Софийският апелативен съд ще вземе окончателно решение за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, предаде NOVA. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп.

Коцев е зад решетките от два месеца. Миналата седмица тричленен състав на Апелативния съд, начело със заместник-председателя му Александър Желязков, си направи отвод.

Магистратите Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха като причина: „тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“.

Беше избран нов съдебен състав, но единият от членовете му – бившият шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев също отказа да решава делото. Така – мястото му в състава трябва да бъде попълнено от нов съдия.

Във Варна се проведе десети пореден протест в подкрепа на Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които се намират в ареста, предаде БНТ.

Основното искане на протесиращите остава свободата на тримата задържани и край на “срастването на съдебната власт с политически и олигархични кръгове в страната”.

Шествието започна от Червения площад, премина по варненските улици и спря на площад “Независимост” и Съдебната палата. Организаторите отправиха отново официална покана към Бойко Борисов да шества заедно с тях по улиците на Варна, след като бил готов и той да сложи тениска с лика на Благомир Коцев


Варна / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЛУПА 🎃

    7 5 Отговор
    Свобода за Блаже !

    Коментиран от #3, #5

    05:31 23.09.2025

  • 2 Главна дирекция боб и фасул

    4 3 Отговор
    Докато служителите в съдебната система имат имунитет и не носят наказателна/административна отговорност за действията си, ще има още подобни абсурди.

    06:28 23.09.2025

  • 3 Пешо

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "ТОЛУПА 🎃":

    Иванчева 2. Все неудобни на Дп и Бб ора..са корумпета. А техните са света вода ненапита.

    06:28 23.09.2025

  • 4 Хе!

    1 2 Отговор
    Време е Варна да проведе референдум за излизане от България и присъединяване към Молдова и Украйна!

    06:32 23.09.2025

  • 5 7777

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТОЛУПА 🎃":

    Свобода и за Митьо Очите!

    06:35 23.09.2025

  • 6 Пуснете го бе

    4 5 Отговор
    Кметът е крал, но демократично

    Коментиран от #9

    06:37 23.09.2025

  • 7 Коста

    1 2 Отговор
    Да остава в ареста!

    06:47 23.09.2025

  • 8 Българин

    2 3 Отговор
    Идва зима в панделата е топло там да седи крадеца

    06:48 23.09.2025

  • 9 Коста

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пуснете го бе":

    Щом е малко. Под 20% и 10 млн евро е приемливо. Трябва да отчетем приемливата корупция в нашето общество.

    06:49 23.09.2025

  • 10 Това

    3 0 Отговор
    не са магистрати, а пуделчета на Намагнитения простак и престъпник. Безобразие! Сменя неудобни и назначава зависими. Тотален боклук има за изчистване. Трябва да се въведе изкуствен интелект в правораздаването. Тогава дебеланите отиват доживот в затвора

    06:50 23.09.2025

  • 11 гдфгфдг

    0 0 Отговор
    Как не се намери един стар Краз да прегази тази тълпа от жълто па ве та

    07:03 23.09.2025

