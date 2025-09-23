Софийският апелативен съд взема окончателно решение за мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

Софийският апелативен съд ще вземе окончателно решение за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, предаде NOVA. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп.
Коцев е зад решетките от два месеца. Миналата седмица тричленен състав на Апелативния съд, начело със заместник-председателя му Александър Желязков, си направи отвод.
Магистратите Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха като причина: „тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“.
Беше избран нов съдебен състав, но единият от членовете му – бившият шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев също отказа да решава делото. Така – мястото му в състава трябва да бъде попълнено от нов съдия.
Във Варна се проведе десети пореден протест в подкрепа на Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които се намират в ареста, предаде БНТ.
Основното искане на протесиращите остава свободата на тримата задържани и край на “срастването на съдебната власт с политически и олигархични кръгове в страната”.
Шествието започна от Червения площад, премина по варненските улици и спря на площад “Независимост” и Съдебната палата. Организаторите отправиха отново официална покана към Бойко Борисов да шества заедно с тях по улиците на Варна, след като бил готов и той да сложи тениска с лика на Благомир Коцев
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОЛУПА 🎃
Коментиран от #3, #5
05:31 23.09.2025
2 Главна дирекция боб и фасул
06:28 23.09.2025
3 Пешо
До коментар #1 от "ТОЛУПА 🎃":Иванчева 2. Все неудобни на Дп и Бб ора..са корумпета. А техните са света вода ненапита.
06:28 23.09.2025
4 Хе!
06:32 23.09.2025
5 7777
До коментар #1 от "ТОЛУПА 🎃":Свобода и за Митьо Очите!
06:35 23.09.2025
6 Пуснете го бе
Коментиран от #9
06:37 23.09.2025
7 Коста
06:47 23.09.2025
8 Българин
06:48 23.09.2025
9 Коста
До коментар #6 от "Пуснете го бе":Щом е малко. Под 20% и 10 млн евро е приемливо. Трябва да отчетем приемливата корупция в нашето общество.
06:49 23.09.2025
10 Това
06:50 23.09.2025
11 гдфгфдг
07:03 23.09.2025