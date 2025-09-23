Новини
Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт на „Топлофикация София

Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт на „Топлофикация София

23 Септември, 2025 08:22 1 153 29

“Топлофикация София” не е просто едно общинско дружество, припомни лидерът на ДПС-Ново начало

Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт на „Топлофикация София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт на „Топлофикация София“ и спирането на топлоподаването за почти три месеца в столичния квартал „Дружба – 2“. Това съобщиха от пресцентъра на формацията.

Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и за заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране, посочват от пресцентъра.

“Топлофикация София” не е просто едно общинско дружество, от него зависи качеството на живот на над милион потребители в София и всяка нестабилност има много тежки социални последици, се казва в сигнала до прокуратурата.

Кризата с парното в „Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев, на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и техните партньори от “Спаси София”, които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж, коментира Делян Пеевски за подадения сигнал.

Държавата трябва да намери решение, с което да защити интереса на гражданите, защото в противен случай рискува некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега “Дружба 2”, а после и цяла София, посочват още от пресцентъра.

"Това е Държава с главно “Д”, защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми", заявява Пеевски.

Вчера жители на столичния квартал „Дружба 2“ протестираха срещу това да останат без парно и топла вода за три месеца като блокираха движението по бул. "Цариградско шосе".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    22 4 Отговор
    Това не е държава!

    08:24 23.09.2025

  • 2 Тоя безсрамник

    46 3 Отговор
    Пак се опитва да се прави на добър!
    Не ти се получава, хулигани но! Ти всъщност, не се изложи, а се показа какъв си всъщност!

    08:26 23.09.2025

  • 3 Дивия глиган

    28 2 Отговор
    Какво отношение има към кризата с порното в Дружба 2?

    08:28 23.09.2025

  • 4 Пипи

    38 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара. Къде беше досега Шиши? Елементарно!

    Коментиран от #8

    08:29 23.09.2025

  • 5 А на този шишак

    31 0 Отговор
    откъде са му парите? От спестени банички и боза ли? Като му гледам формата на тялото даже е живял доста назаем, по две тави банички и по един фризер с боза само за закуска.

    08:30 23.09.2025

  • 6 заради тоя

    29 2 Отговор
    и другият са повечето злини

    08:30 23.09.2025

  • 7 ристю

    26 1 Отговор
    Делян Пеевски ще изпее Топлофикацията на прокуратурата,йееееееее!

    08:31 23.09.2025

  • 8 Шардена

    24 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пипи":

    Няма нито една собствена инициатива! Нито една, но винаги се присламчва към други инициативи, събития, негодувания и размахва някакви искания!
    Пеевси, много преди тебе жителите на Дружба внесоха при омбуцмана над 200 жалби.
    Бегай на топло, че тази сутрин е хладно.

    Коментиран от #21

    08:35 23.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор
    Ако прокуратурата наистина разследва, доста хора ще трябва да застанат пред съдията. Но дълбоко се съмнявам. На Васко Ухото му кроят шапка.

    08:35 23.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Вчера изкарааха гербери и цигани на протест, и днес шат на патката главата. На Ухото лошо му се пише.

    08:39 23.09.2025

  • 11 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид

    6 0 Отговор
    С "грижа" за хората !

    08:40 23.09.2025

  • 12 Стига бе

    16 1 Отговор
    топлофикация е касичката на Борисов и Фандъкова. Тя е зле от много време. Ако се даде на концесия, както е със Софийска вода, нещата ще потръгнат. В топлофикация работят едни мърлячи. Миналата година помпата в абонатната станция не работеше, и техниците ни отговориха , че ще минат години, докато я сменят. Е аз сигнализирах районния кмет на района, който е от ПП, и общината веднага се задейства и топлофикация подмениха помпата ни. Много лошо управление и много мърлячи.

    Коментиран от #24

    08:41 23.09.2025

  • 13 кратун

    5 0 Отговор
    разкарайте го това ц ско п рас

    08:43 23.09.2025

  • 14 Домус Ага Новински

    8 0 Отговор
    Дърварска самореклама на ниско интелектуално ниво, каквото е присъщо на лицето.

    08:44 23.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 да де

    9 0 Отговор
    ама Топлофикация София се управлява от ГЕРБ и неговия авер Борисов

    08:45 23.09.2025

  • 17 Гост

    10 0 Отговор
    Имитация на загриженост от лойното топче. Пълен провал

    08:45 23.09.2025

  • 18 Кабакрадев

    8 0 Отговор
    И Топлофикация ли иска да при...добие...честито.

    08:46 23.09.2025

  • 19 Шишибойко брос

    11 0 Отговор
    Чакам деня в който първо, ще подаде сигнал до прокоратурата си срещу брат си Бойко, а после и срещу самия себе си!

    08:47 23.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Виж сега

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Шардена":

    Какво значение кой ОЩЕ ще се опита да съдейства на хората.Колко протести ,за какво ли не се правеха и резултатът е нулев.Каквото и да говорим,думата на Делян Пеевски има тежест засега.Най-изнервящото е,че правят ремонта през ОТОПЛИТЕЛНИЯ сезон,т.е демонстративно казват на хората"В нас е и хлябът,и ножът".

    Коментиран от #26

    08:51 23.09.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор
    Кметът на Дружба /район Искър/ е от ПП. Бавно и полека започва да се движи към ареста.

    Коментиран от #28

    08:54 23.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Съмнявам се

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стига бе":

    Даде ли се на концесия,първо ще вдигнат рязко цената.Хората ще започнат да се отказват и накрая ще я фалират.Топлофикациите са вид социална услуга.

    Коментиран от #27

    08:56 23.09.2025

  • 25 ссс

    0 0 Отговор
    Решения може да взима тоя който има пари, какво ще решиш ти като нямаш пари. ц.Т.Ж и.... Усвоиха всички пари от държавата и сега вземат решения.

    09:01 23.09.2025

  • 26 От чужбина

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Виж сега":

    Това, че топлофикация не си е свършила работата на време е ясно и на малките деца. В случая е ясно, че трябва да им се потърси отговорност, най-вече на ръководството. Прави впечатление, че Прасчо започна да се възползва от всяка наболяла тема за да обере някаква полза "за народа" , "за хората" - винаги присъстват тези или подобни фрази. Прасчо дава заявка, че иска да идва на власт, вероятно да става Мин. председател. Да, ама никой не му вярва. Виж предишния ми коментар. За всяко нещо по принцип се съди от неговата история. Каква е историята на Прасчо??? Какво добро и полезно е направил???

    09:02 23.09.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Съмнявам се":

    Социална услуга само за софиянци. Защо Пейо от село Пали лула, 30 години плаща парното на софиянци, че и огромните кражби?

    Коментиран от #29

    09:03 23.09.2025

  • 28 Напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Кметът е на ГЕРБ-СДС и може би там е "заровено кучето". Според мен,продължават да се прецакват ГЕРБ и ПП.Сега от ПП правят мръсно на кмета на един от най-големите квалтали.Просто,защото могат.Обаче, Терзиев настройва против ПП 30-40 хил.човека,защото едва ли, хората виждайки как някой се опитва да им усложнява живота,вместо да го облекчава,ще гласува доверие на ППпри нови избориИначе,идеята е добра,за да не стане като с водопроводите в Плевен и Ловеч.Защо обаче,се прави в отоплителния сезон.

    09:09 23.09.2025

  • 29 Съмнявам се

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    Не е само в София.Свекърва ми във В.Търново си спряха навремето парното и започнаха да мръзнат през зимата.Много хора недоволстват и за общите такси,но когато целият блок се отплава,нещата са различни.Пък животът не е на 100 % справедлив.И аз не съм съгласна за други социални плащания,но те пък подпомагат други хора.Няма идеално добро.Пък и всеки има избор къде да живее.През социализма,хората трудно се устройваха в София.

    09:17 23.09.2025

