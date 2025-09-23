Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт на „Топлофикация София“ и спирането на топлоподаването за почти три месеца в столичния квартал „Дружба – 2“. Това съобщиха от пресцентъра на формацията.
Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и за заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране, посочват от пресцентъра.
“Топлофикация София” не е просто едно общинско дружество, от него зависи качеството на живот на над милион потребители в София и всяка нестабилност има много тежки социални последици, се казва в сигнала до прокуратурата.
Кризата с парното в „Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев, на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и техните партньори от “Спаси София”, които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж, коментира Делян Пеевски за подадения сигнал.
Държавата трябва да намери решение, с което да защити интереса на гражданите, защото в противен случай рискува некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега “Дружба 2”, а после и цяла София, посочват още от пресцентъра.
"Това е Държава с главно “Д”, защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми", заявява Пеевски.
Вчера жители на столичния квартал „Дружба 2“ протестираха срещу това да останат без парно и топла вода за три месеца като блокираха движението по бул. "Цариградско шосе".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
08:24 23.09.2025
2 Тоя безсрамник
Не ти се получава, хулигани но! Ти всъщност, не се изложи, а се показа какъв си всъщност!
08:26 23.09.2025
3 Дивия глиган
08:28 23.09.2025
4 Пипи
Коментиран от #8
08:29 23.09.2025
5 А на този шишак
08:30 23.09.2025
6 заради тоя
08:30 23.09.2025
7 ристю
08:31 23.09.2025
8 Шардена
До коментар #4 от "Пипи":Няма нито една собствена инициатива! Нито една, но винаги се присламчва към други инициативи, събития, негодувания и размахва някакви искания!
Пеевси, много преди тебе жителите на Дружба внесоха при омбуцмана над 200 жалби.
Бегай на топло, че тази сутрин е хладно.
Коментиран от #21
08:35 23.09.2025
9 Данко Харсъзина
08:35 23.09.2025
10 Данко Харсъзина
08:39 23.09.2025
11 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид
08:40 23.09.2025
12 Стига бе
Коментиран от #24
08:41 23.09.2025
13 кратун
08:43 23.09.2025
14 Домус Ага Новински
08:44 23.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 да де
08:45 23.09.2025
17 Гост
08:45 23.09.2025
18 Кабакрадев
08:46 23.09.2025
19 Шишибойко брос
08:47 23.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Виж сега
До коментар #8 от "Шардена":Какво значение кой ОЩЕ ще се опита да съдейства на хората.Колко протести ,за какво ли не се правеха и резултатът е нулев.Каквото и да говорим,думата на Делян Пеевски има тежест засега.Най-изнервящото е,че правят ремонта през ОТОПЛИТЕЛНИЯ сезон,т.е демонстративно казват на хората"В нас е и хлябът,и ножът".
Коментиран от #26
08:51 23.09.2025
22 Данко Харсъзина
Коментиран от #28
08:54 23.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Съмнявам се
До коментар #12 от "Стига бе":Даде ли се на концесия,първо ще вдигнат рязко цената.Хората ще започнат да се отказват и накрая ще я фалират.Топлофикациите са вид социална услуга.
Коментиран от #27
08:56 23.09.2025
25 ссс
09:01 23.09.2025
26 От чужбина
До коментар #21 от "Виж сега":Това, че топлофикация не си е свършила работата на време е ясно и на малките деца. В случая е ясно, че трябва да им се потърси отговорност, най-вече на ръководството. Прави впечатление, че Прасчо започна да се възползва от всяка наболяла тема за да обере някаква полза "за народа" , "за хората" - винаги присъстват тези или подобни фрази. Прасчо дава заявка, че иска да идва на власт, вероятно да става Мин. председател. Да, ама никой не му вярва. Виж предишния ми коментар. За всяко нещо по принцип се съди от неговата история. Каква е историята на Прасчо??? Какво добро и полезно е направил???
09:02 23.09.2025
27 Данко Харсъзина
До коментар #24 от "Съмнявам се":Социална услуга само за софиянци. Защо Пейо от село Пали лула, 30 години плаща парното на софиянци, че и огромните кражби?
Коментиран от #29
09:03 23.09.2025
28 Напротив
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":Кметът е на ГЕРБ-СДС и може би там е "заровено кучето". Според мен,продължават да се прецакват ГЕРБ и ПП.Сега от ПП правят мръсно на кмета на един от най-големите квалтали.Просто,защото могат.Обаче, Терзиев настройва против ПП 30-40 хил.човека,защото едва ли, хората виждайки как някой се опитва да им усложнява живота,вместо да го облекчава,ще гласува доверие на ППпри нови избориИначе,идеята е добра,за да не стане като с водопроводите в Плевен и Ловеч.Защо обаче,се прави в отоплителния сезон.
09:09 23.09.2025
29 Съмнявам се
До коментар #27 от "Данко Харсъзина":Не е само в София.Свекърва ми във В.Търново си спряха навремето парното и започнаха да мръзнат през зимата.Много хора недоволстват и за общите такси,но когато целият блок се отплава,нещата са различни.Пък животът не е на 100 % справедлив.И аз не съм съгласна за други социални плащания,но те пък подпомагат други хора.Няма идеално добро.Пък и всеки има избор къде да живее.През социализма,хората трудно се устройваха в София.
09:17 23.09.2025