България настоя Русия незабавно да прекрати провокациите

23 Септември, 2025 08:52 560 21

Инцидентът се е случил на 19 септември 2025 г.

Снимка: МВнР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Република БългарияГеорг Георгиев взе участие в съвместно изявление на външни министри от държави членки на ЕС и НАТО, проведено в Ню Йорк, по повод нарушението на въздушното пространство на Естония от страна на Руската федерация.

Инцидентът се е случил на 19 септември 2025 г., когато три въоръжени руски изтребителя МиГ-31 са навлезли дълбоко във въздушното пространство на Естония, което представлява сериозно нарушение на суверенитета на държава членка на ЕС и НАТО.

Министерството на външните работи на Република България изрази дълбока загриженост във връзка със ситуацията, като подчерта, че това е четвъртото подобно нарушение от началото на годината и представлява сериозна заплаха за регионалната и международната сигурност.

"Категорично осъждаме тази провокация и подкрепяме свикването на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по искане на Естония," заяви министър Георгиев по време на съвместното изявление пред медиите.

От българска страна беше отправен призив към Руската федерация незабавно да прекрати провокациите спрямо своите съседи и агресията срещу Украйна, както и да спазва стриктно международното право и Устава на ООН.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ауууу

    12 0 Отговор
    Браво, Гоше, много си свиреп! Хахахаха

    08:55 23.09.2025

  • 2 Изгонете Митрофановна

    1 13 Отговор
    Генерал- губернатора на територията!

    08:56 23.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хахаха

    7 0 Отговор
    Хахахахаха

    08:56 23.09.2025

  • 5 шаа

    14 1 Отговор
    пак сме от срамната страна на историята ... или безсрамната ...

    08:57 23.09.2025

  • 6 120 000 руски фирми в България,

    1 11 Отговор
    които не развиват никаква дейност!
    Депутатите се ослушват като пръднал заек в люцерна!

    08:57 23.09.2025

  • 7 Сталин

    15 1 Отговор
    А ние народа чакаме с нетърпение братушките на Дунав ,да ни освободят пак от западните окупанти

    Коментиран от #10

    08:58 23.09.2025

  • 8 Добро утро пенционери

    2 6 Отговор
    Наспахте ли се?
    Пенциите взехте ли?

    08:58 23.09.2025

  • 9 Смях

    10 0 Отговор
    Барабар Петко с мъжете:)

    08:58 23.09.2025

  • 10 Реалност

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Познай кои ще са в първите редици на посрещащите - евроатлантиците

    09:00 23.09.2025

  • 11 провинциалист

    8 0 Отговор
    "България настоя" - иначе какво?

    09:00 23.09.2025

  • 12 миме

    11 0 Отговор
    много ми е любопитно кой пръв ше се запише доброволец за източният фронт тоя георг или генерал атанасов

    09:01 23.09.2025

  • 13 ЕСССР

    9 0 Отговор
    Министърът Другаря Георг има ли доказателства за миг31 навлязъл в естонско пространство или слуша една бабичка, какво разправя на пазара в ЕСССР!?
    Това е несериозно другари евроапаратчици!

    09:02 23.09.2025

  • 14 Избори

    7 0 Отговор
    Министър Герг, с късия панталон настоява Русия да се съгласи да е обградена от НАТО страни и да се разпадне. Руските спортисти да престанат да вземат наркотици преди състезания. Ваксината на Русия срещу COVID 19 не я приехме защота на Урсуза беше по добра!

    09:02 23.09.2025

  • 15 Бен Вафлек

    0 7 Отговор
    Голям кеф е, че подритваме просия, а ония могат само да гледат като гърмяни зайци. Най много захАрова да измучи или ларвов да каже "никога не сме.."

    🤣😂

    Коментиран от #16

    09:04 23.09.2025

  • 16 хахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бен Вафлек":

    Подритваш си само топките, които отдавна са откъснати от господарите ти:)))

    09:07 23.09.2025

  • 17 шиши

    6 0 Отговор
    Сикаджииски б о ---к георг кога ще освободиш Любомир Киров от мобилизацията в украйна мобилизиран насила и е с ТЕЛК

    09:09 23.09.2025

  • 18 604

    5 0 Отговор
    Кви смешни мишки.....пхахахахя

    09:09 23.09.2025

  • 19 Нашия папагал

    5 0 Отговор
    и той се изходи.

    09:12 23.09.2025

  • 20 Съгласен

    5 0 Отговор
    Само с две леки промени:
    От българска страна беше отправен призив към Израел незабавно да прекрати провокациите спрямо своите съседи и агресията срещу Палестина, както и да спазва стриктно международното право и Устава на ООН.
    Все пак убитите цивилни в Украйна са 9 000, а в Палестина са над 200 000. Да не споменаваме убитите цивилни от НАТО в Ирак, които бяха над милион. 40 000 цивилни пък бяха убити от натовците в Югославия.

    09:14 23.09.2025

  • 21 Папуц

    1 0 Отговор
    обърнете внимание на снимката!
    виждате ли къде е кумеца?
    ха познайте защо?

    хубав ден на всички

    09:19 23.09.2025

