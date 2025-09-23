България настоя Русия незабавно да прекрати провокациите

Министърът на външните работи на Република БългарияГеорг Георгиев взе участие в съвместно изявление на външни министри от държави членки на ЕС и НАТО, проведено в Ню Йорк, по повод нарушението на въздушното пространство на Естония от страна на Руската федерация.

Инцидентът се е случил на 19 септември 2025 г., когато три въоръжени руски изтребителя МиГ-31 са навлезли дълбоко във въздушното пространство на Естония, което представлява сериозно нарушение на суверенитета на държава членка на ЕС и НАТО.

Министерството на външните работи на Република България изрази дълбока загриженост във връзка със ситуацията, като подчерта, че това е четвъртото подобно нарушение от началото на годината и представлява сериозна заплаха за регионалната и международната сигурност.

"Категорично осъждаме тази провокация и подкрепяме свикването на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по искане на Естония," заяви министър Георгиев по време на съвместното изявление пред медиите.

От българска страна беше отправен призив към Руската федерация незабавно да прекрати провокациите спрямо своите съседи и агресията срещу Украйна, както и да спазва стриктно международното право и Устава на ООН.