Васил Велев: Минималната заплата много е изпреварила икономиката. Трябва да спре и да изчака

23 Септември, 2025 10:30 606 14

"Тежко и горко на държава, която трябва да слуша МВФ за всичко. Нарича се фалирала"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За 7 месеца има средно 25% ръст на разходите за възнагражденията в бюджетната сфера, никъде не е с по-малко от 5%. Това се случва при анемичен ръст на икономиката, спад в индустрията и 19 милиарда нови кредити.

Това обясни пред БНР Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

"Очевидно не може така да се продължава!"

Несправедливо е тези, които изкарват заплатите в реалния сектор и пълнят бюджета, да получават два до три пъти по-малко от различните бюджетни системи, заяви той. По думите му, увеличението на възнагражденията в бюджетните сектори, които "плачат за съкращения", подклажда инфлацията, защото тези пари не са изработени и срещу тях няма стока.

У нас в целия ЕС вземаме най-голямата МРЗ спрямо това, което произвеждаме, подчерта Велев и допълни - поради сбърканата формула МРЗ изпреварва 10 пъти ръста на производителността.

Минимална заплата заплата трябва да се получава от 5-6%, от "калпазаните", коментира Васил Велев в предаването "Преди всички".

"Минимална брутна заплата в България получават близо половината от наетите – абсолютно изкривяване. Това е кражба от хората със средна и висока квалификация и фактор, който подклажда инфлацията. Минималната заплата с много е изпреварила икономиката и трябва да спре и да изчака."

Тежко и горко на тази държава, която трябва да слуша МВФ за всичко. Тази държава се нарича фалирала държава и МВФ идва там като последна инстанция, каза Велев.

Бюджетният дефицит тази година върви към 5-6% по отчетите до момента. Ако се добави скритият дефицит, ще отиде към 7-8%, предупреди той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ккк

    21 2 Отговор
    който не може да плаща да фалира и толкова не сме ви роби

    10:41 23.09.2025

  • 2 мьрсулана

    10 1 Отговор
    за 349 евро ше ми робувате, че и рька ше ми целивате

    10:41 23.09.2025

  • 3 БОЗА

    18 2 Отговор
    После тия,като този скимтят,как нямало хора...продължавайте в същия дух...ще си останете сами с препечените и депутатите да си се оплакват един на друг... ;-)))

    10:42 23.09.2025

  • 4 Зевс

    12 1 Отговор
    Ами вдигнете производителността на труда, ако не знаете как ще ви кажа: нови съвременни мешини и обучение на персонала.

    Коментиран от #6

    10:43 23.09.2025

  • 5 Дължим го на

    7 2 Отговор
    Браво на Асен Василев, Кирил Петков и ПП за този скок на пенсиите и минималната заплата!!!
    А от бизнеса ако не ги натиснеш, няма да дадат и стотинка повече!!!!

    10:44 23.09.2025

  • 6 Ти прочете ли тоя какво каза?

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    За седем месеца вдигнали заплатите с 25% в бюджетната сфера.
    Т.е. вдигнали заплатите на Бойковите калинки.
    А ти си скъсвай задника да работиш зад струга или на поточната линия.

    Коментиран от #8

    10:47 23.09.2025

  • 7 Напротив

    10 1 Отговор
    Нечовешкото плъхче от снимката не спира да манипулира и заблуждава. Разбира се той от това живее. Семейството му от това живее. От страданието и нищетата на другите хора. Реалността обаче показва, че цените са ипреварили със светлини години доходите на хората. И се наблюдава една огромна нечестност и неравномерност в разпределението на капитали и ресурси измежду хората. Генерали и политици с хотели и апартаменти по света. И измъчени хора и техните деца, които са взети за заложници в собствета си държава,.

    10:52 23.09.2025

  • 8 Нормално

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ти прочете ли тоя какво каза?":

    Това трябва да ПРЕСТАНЕ. Но нокой не иска да изрине цялата плява, които живеят на гърба на работещите и честно изкарващите пари със струда! Не искат да тръгнат и след сивите пари. Всичко това пада с жестока тежест върху честно работещите, които са превърнати в работещи роби!

    10:54 23.09.2025

  • 9 миме

    5 0 Отговор
    капитализма е толкова алчен, че ще продаде дори въжето на което ще бъде обесен от пролетариата

    10:58 23.09.2025

  • 10 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 0 Отговор
    Дърта комунистическа номенклатура ще дава акъл?!
    Я се скрий бе!

    11:02 23.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сбъркана работа

    1 0 Отговор
    Трябва да направим реверс. Уедряване на селското стопанство. Завръщане на поливането и т.н. Всеизвестни икономически принципи, които са чужди за необразованите мутри.

    11:07 23.09.2025

