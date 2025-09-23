Новини
Показват на Зафиров в Армения как преодоляват пропастта между образование и индустрия

23 Септември, 2025 11:02 313 3

Българската делегация посети Арменският център за креативни технологии TUMO

Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължава посещението на вицепремиера Атанас Зафиров и водената от него делегация в Армения. В столицата Ереван Зафиров проведе работна среща със заместник министър-председателя на Република Армения Тигран Хачатрян и министъра на високотехнологичната индустрия на Мхитар Айрапетян. Вицепремиерът Зафиров изрази своята благодарност към колегата си Хачатрян, тъй като посещението се осъществява по негова покана, а към министър Айрапетян отправи похвала за резултатите, постигнати след посещението му в София през юли т.г. във връзка с провеждането на деветата сесия на Българско-арменската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество (16-18 юли 2025 г., София). На срещата се обсъдиха реалните възможности българската страна да даде своя принос, сътрудничейки в инициативи от взаимен интерес, засягащи научно-изследователската, технологичната, енергийната сфера и военно-промишления комплекс.

По-късно българската делегация посети Арменският център за креативни технологии TUMO. Той предлага безплатна образователна програма за тийнейджъри, фокусирана върху технологии и дизайн. Любопитно беше да се научи, че учениците отговарят за собственото си обучение, с персонализиран план, базиран на техните интереси и темпо, а единственото условие за прием е децата да са навършили 12-годишна възраст. Центърът е оборудван с модерни съоръжения, включително студиа за звукозапис, кина и високотехнологични работилници, а целта е да се преодолее пропастта между образованието и индустрията, като насърчава общност от креативни и иновативни млади хора, давайки възможност на арменските тийнейджъри да оформят бъдещето си.

В последния ден от посещението предстои среща с министър-председателя Никол Пашинян и посещение на високотехнологичния инженерен град в Ереван.


