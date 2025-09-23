Мотоциклетист загина след удар в дърво във Варненско

45-годишен мотоциклетист загина при катастрофа във Варненско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 22 септември около 14.10 часа между селата Горен чифлик и Пчелник.

Варненецът се е блъснал в дърво.

Загинал е на място.