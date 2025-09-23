Новини
Мотоциклетист загина след удар в дърво във Варненско

23 Септември, 2025

Мотоциклетист загина след удар в дърво във Варненско - 1
45-годишен мотоциклетист загина при катастрофа във Варненско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 22 септември около 14.10 часа между селата Горен чифлик и Пчелник.

Варненецът се е блъснал в дърво.

Загинал е на място.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 каминадзета

    15 3 Отговор
    Щом дървото е живо , това е добре !!

    Коментиран от #10

    11:49 23.09.2025

  • 2 Дърво

    6 1 Отговор
    Дано се оправи човека!

    11:52 23.09.2025

  • 3 Деций

    6 1 Отговор
    Още една добра новина.

    11:56 23.09.2025

  • 4 Варна

    14 2 Отговор
    През почивните дни живущите покрай бул.В.Левски ни побъркаха.Имахме чувството,че Ф-16 кацат и излитат.И няма кой да ги спре тези пистови мотори.Нужен е закон за забраната им.Съществуват достатъчно модели градски модели които се карат по цял свят.Не може стотина ненормални комплексари да ни нарушават душевния мир.Затова искрено се радвам когато всеки ден се трепят.Може да звучи грозно,но е така.

    Коментиран от #12, #13

    12:05 23.09.2025

  • 5 немо

    8 0 Отговор
    Абе това дърво защо така е поникнало точно на това място да пречи на мотористите?

    Коментиран от #11

    12:07 23.09.2025

  • 6 Сотир

    7 0 Отговор
    Започвам да засаждам дървета покрай пътищата.Щом имат лоби в парламента и не ги забраняват,ще садим дървета.

    12:08 23.09.2025

  • 7 гост

    10 0 Отговор
    Уважаеми главатари на мотоклубове, МОЛЯ ВИ всяка сутрин да привиквате мотоциклетистите носители на почетното звание "КЕЛЕШ НА ПЪТЯ" И ПРЕД ВАС ДА ПОДПИСВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ПРЕЗ ДЕНЯ ЩЕ СПАЗВАТ ППЗДП. Изпращането да става с 2 шамара зад врата профилактично! А полицаите да си влязат в ролята и да спират ПЪРПОРЕТКОВЦИТЕ ТОРМОЗЕЩИ ХОРАТА. В противен случай г-н Пеевски ще напише писмо до министъра на вътрешните НЕ работИ с ГРИЖА ЗА ХОРАТА!

    12:10 23.09.2025

  • 8 Хорейшо

    2 0 Отговор
    На тоя индианец, коня му с такова голямо око... пък, едно дЪрво, не може да види.

    12:33 23.09.2025

  • 9 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Кога ще ги забраняваме тия моторетковци? Не останаха дървета по пътищата, аман. Иначе тротинетките били много ама мноого опасни

    12:35 23.09.2025

  • 10 дървото

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "каминадзета":

    Добре съм... добре съм.
    Чакам следващия.

    12:35 23.09.2025

  • 11 Защо дървото

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "немо":

    не е пазило моториста. Санкции.......

    12:38 23.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 МхтоМхто

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Варна":

    Това,че се радвате на нечия смърт не звучи просто грозно. Звучи ненормално. Иначе и аз съм "за" да има контрол на шума в градовете. От коли и мотори. Аз също карам мотор, но е подходящ за градска среда и не пречи. Обвиненията трябва да се насочат единствено и само към контролният орган, който е повече орган, отколкото контролен.

    Коментиран от #14

    12:42 23.09.2025

  • 14 Абсолютно си прав

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "МхтоМхто":

    Контролните органи които трябва да санакционират малоумниците движещи се с висока скорост и вдигащи шум по цяла нощ. И понеже тези органи липсват..... Двуколесното няма никаква вина.
    Трябва да се поинтересуваме като граждани колко пари са дадени за мобилните лаборатории които отчитат шумът на едно превозно средство и къде се намират те защото един път не сме ги видяли в действие. Защо са дадени толкова много пари за тях.

    12:48 23.09.2025

  • 15 Мотористи - убийци

    2 0 Отговор
    продължават да препускат по родните пътища напук на всички усилия на КАТ и държавата! Безнаказано! Митов, чуваш ли?

    Значи сами си избират съдбата и на мен не ми е мъчно за тях!

    12:49 23.09.2025

  • 16 КАТ

    1 0 Отговор
    не само не санкционират моторджиите, както останалите шофьори, ами дори им се радват!

    Моторджиите са самоубийци, защо трябва да ги мислим?!

    12:52 23.09.2025

