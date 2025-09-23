Мотоциклетист загина след удар в дърво във Варненско

45-годишен мотоциклетист загина при катастрофа във Варненско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 22 септември около 14.10 часа между селата Горен чифлик и Пчелник.
Варненецът се е блъснал в дърво.
Загинал е на място.
1 каминадзета
Коментиран от #10
11:49 23.09.2025
2 Дърво
11:52 23.09.2025
3 Деций
11:56 23.09.2025
4 Варна
Коментиран от #12, #13
12:05 23.09.2025
5 немо
Коментиран от #11
12:07 23.09.2025
6 Сотир
12:08 23.09.2025
7 гост
12:10 23.09.2025
8 Хорейшо
12:33 23.09.2025
9 ООрана държава
12:35 23.09.2025
10 дървото
До коментар #1 от "каминадзета":Добре съм... добре съм.
Чакам следващия.
12:35 23.09.2025
11 Защо дървото
До коментар #5 от "немо":не е пазило моториста. Санкции.......
12:38 23.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 МхтоМхто
До коментар #4 от "Варна":Това,че се радвате на нечия смърт не звучи просто грозно. Звучи ненормално. Иначе и аз съм "за" да има контрол на шума в градовете. От коли и мотори. Аз също карам мотор, но е подходящ за градска среда и не пречи. Обвиненията трябва да се насочат единствено и само към контролният орган, който е повече орган, отколкото контролен.
Коментиран от #14
12:42 23.09.2025
14 Абсолютно си прав
До коментар #13 от "МхтоМхто":Контролните органи които трябва да санакционират малоумниците движещи се с висока скорост и вдигащи шум по цяла нощ. И понеже тези органи липсват..... Двуколесното няма никаква вина.
Трябва да се поинтересуваме като граждани колко пари са дадени за мобилните лаборатории които отчитат шумът на едно превозно средство и къде се намират те защото един път не сме ги видяли в действие. Защо са дадени толкова много пари за тях.
12:48 23.09.2025
15 Мотористи - убийци
Значи сами си избират съдбата и на мен не ми е мъчно за тях!
12:49 23.09.2025
16 КАТ
Моторджиите са самоубийци, защо трябва да ги мислим?!
12:52 23.09.2025