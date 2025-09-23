Ирландец се обеси в Слънчев бряг, първо опитал да се удави

На ужасяваща находка се натъкнаха тази сутрин живеещите на ул. „Сатурн“ във вилна зона „Зора“ в к.к. Слънчев бряг, съобщиха очевидци, цитирани от Флагман.бг.

37-годишен мъж се обеси буквално на улицата, използвайки рамка на един от порталите на улицата. Той е бил в крайно неугледен вид – мокри маратонки, дънки, прокъсано горнище.

Незабавно е подаден сигнал на телефон 112. Установено е, че самоубиецът се казва Антъни М. и е от Ирландия. Предполага се, че снощи се е опитал да се удави, но вероятно не е успял, след което намерил въже и се самообесил на ул. „Сатурн“. Тялото вече е откарано в отделението по „Съдебна медицина“, а близките са уведомени.