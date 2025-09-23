Ирландец се обеси в Слънчев бряг, първо опитал да се удави

На ужасяваща находка се натъкнаха тази сутрин живеещите на ул. „Сатурн“ във вилна зона „Зора“ в к.к. Слънчев бряг, съобщиха очевидци, цитирани от Флагман.бг.
37-годишен мъж се обеси буквално на улицата, използвайки рамка на един от порталите на улицата. Той е бил в крайно неугледен вид – мокри маратонки, дънки, прокъсано горнище.
Незабавно е подаден сигнал на телефон 112. Установено е, че самоубиецът се казва Антъни М. и е от Ирландия. Предполага се, че снощи се е опитал да се удави, но вероятно не е успял, след което намерил въже и се самообесил на ул. „Сатурн“. Тялото вече е откарано в отделението по „Съдебна медицина“, а близките са уведомени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо
13:35 23.09.2025
2 вижда се
13:36 23.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #4
13:36 23.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Това като вица
13:36 23.09.2025
6 Съдби
13:42 23.09.2025
7 604
13:51 23.09.2025
8 Тома
13:59 23.09.2025
9 Територията
13:59 23.09.2025
10 ганю
и как сме напреднали в БГ
и ето го резултата-обесил се
като видял заплатите и пенциите....
14:00 23.09.2025
11 Сандо
14:01 23.09.2025
12 Бягал е от НАТО
14:08 23.09.2025
13 Как па един
14:14 23.09.2025
14 Никой
Но за да е в Слънчака - имал е пари, чиста депресия - то в курорт - да се влюбиш - не е достоверно.
14:21 23.09.2025
15 Кромид
14:22 23.09.2025
16 Механик
Да идеш на почивка в чужбина, само за да се обесиш ми се види нереално.
Много вероятно е и мъжката му половинка да се е заиграла с някой гларус и болната му психика не е издрържала.
14:24 23.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Смешник
14:41 23.09.2025
19 Ами да, те така
14:41 23.09.2025