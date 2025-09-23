Новини
Ирландец се обеси в Слънчев бряг, първо опитал да се удави

23 Септември, 2025 13:34 1 824 19

Установено е, че самоубиецът се казва Антъни М. и е от Ирландия. Предполага се, че снощи се е опитал да се удави, но вероятно не е успял, след което намерил въже и се самообесил на ул. „Сатурн“

Мария Атанасова

На ужасяваща находка се натъкнаха тази сутрин живеещите на ул. „Сатурн“ във вилна зона „Зора“ в к.к. Слънчев бряг, съобщиха очевидци, цитирани от Флагман.бг.

37-годишен мъж се обеси буквално на улицата, използвайки рамка на един от порталите на улицата. Той е бил в крайно неугледен вид – мокри маратонки, дънки, прокъсано горнище.

Незабавно е подаден сигнал на телефон 112. Установено е, че самоубиецът се казва Антъни М. и е от Ирландия. Предполага се, че снощи се е опитал да се удави, но вероятно не е успял, след което намерил въже и се самообесил на ул. „Сатурн“. Тялото вече е откарано в отделението по „Съдебна медицина“, а близките са уведомени.


  • 1 Гошо

    20 1 Отговор
    На съденият да се обеси не може да се удави Стара истина

    13:35 23.09.2025

  • 2 вижда се

    30 1 Отговор
    За това С.Бряг е върха на сладоледа за алкохолици и наркомани !!

    13:36 23.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Снощи закрихме сезона на Черноморието и сигурно затова.

    Коментиран от #4

    13:36 23.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това като вица

    15 1 Отговор
    Заради едно бесене щях да се удавя.

    13:36 23.09.2025

  • 6 Съдби

    18 2 Отговор
    човешки..... Дано душата му намери покой .

    13:42 23.09.2025

  • 7 604

    5 6 Отговор
    Тоя май съ му помогноли...

    13:51 23.09.2025

  • 8 Тома

    8 1 Отговор
    Това може да се рекламира за слънчака.Ако не можеш да се удавиш ще се обесиш гаранция 100% Алкохола и дрогата за това ще помогнат

    13:59 23.09.2025

  • 9 Територията

    11 2 Отговор
    Тук е така. Едни се бесят, други се самозапалват, трети се мятат от мостове и блокове. Истински "Рай".

    13:59 23.09.2025

  • 10 ганю

    8 2 Отговор
    видял е колко добре я караме
    и как сме напреднали в БГ
    и ето го резултата-обесил се
    като видял заплатите и пенциите....

    14:00 23.09.2025

  • 11 Сандо

    7 0 Отговор
    Ирландците са известни с упоритостта си,граничеща с магарешки инат.

    14:01 23.09.2025

  • 12 Бягал е от НАТО

    8 0 Отговор
    Но като е дошъл в Българи и видял че и тук е същият коптор и се е обесил

    14:08 23.09.2025

  • 13 Как па един

    6 0 Отговор
    Гнусен атлантик не се самозапали и не се обеси ?

    14:14 23.09.2025

  • 14 Никой

    2 0 Отговор
    Най-вероятно е - любовна мъка, но и депресия обща - затова - не трябва да се употребява много алкохол.

    Но за да е в Слънчака - имал е пари, чиста депресия - то в курорт - да се влюбиш - не е достоверно.

    14:21 23.09.2025

  • 15 Кромид

    4 0 Отговор
    Не му е харесала почивката и е предприел драстични мерки.

    14:22 23.09.2025

  • 16 Механик

    3 0 Отговор
    А на бас, че е бил наркоман със стаж!!!
    Да идеш на почивка в чужбина, само за да се обесиш ми се види нереално.
    Много вероятно е и мъжката му половинка да се е заиграла с някой гларус и болната му психика не е издрържала.

    14:24 23.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Смешник

    1 0 Отговор
    Ако е имал случайно пищов сигурно е щял да се застреля До какво ли не води дрогата и обилно изпитото количество алкохол

    14:41 23.09.2025

  • 19 Ами да, те така

    1 0 Отговор
    правят ирландците в Слънчака...

    14:41 23.09.2025

