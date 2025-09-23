МВФ препоръча вдигане на ставките и отмяна на плоския данък

За да се реализират напълно ползите от приемането на еврото в България, да се повиши трайно жизненият стандарт и да се избегнат макрофинансови дисбаланси, отговорните за взимането на политическите решения лица трябва да засилят фискалната дисциплина, да управляват рисковете от прехода към еврозоната и да ускорят реформите. Това е основният извод от мисията на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от Фабиан Борнхорст, която посети България между 10 и 23 септември.
МВФ препоръчва фискалната политика да бъде затегната и да се насочи от подкрепа за потреблението към насърчаване на качествените инвестиции, обобщи expert.bg. Гледайки напред, фокусът трябва да бъде върху мобилизирането на допълнителни приходи, за да се отговори на нарастващите нужди в инфраструктурата, здравеопазването и образованието и да се помогне за намаляване на неравенствата, смятат от Фонда.
Капацитетът за генериране на приходи от режима на плоско данъчно облагане изглежда недостатъчен, за да отговори на нарастващото търсене на качествени услуги. В средносрочен план по-големи приходи биха могли да се осигурят чрез увеличаване на данъчните ставки както за физическите, така и за корпоративните доходи и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите, като по този начин се намали неравенството в доходите, подчертават от МВФ.
МВФ също така препоръчва във финансовия сектор да продължи строгия макропруденциален надзор, за да се овладеят кредитните рискове. Въпреки, че кредитната експанзия като цяло е оправдана предвид все още плиткия финансов сектор, ръстът на кредитирането на домакинствата изпреварва увеличението на доходите. По-конкретно, динамичното ипотечно кредитиране, съчетано с нарастващите разходи за строителство, доведе до ръст на цените на жилищните имоти с 15%.
Някои ипотечни кредити се използват за закупуване на необитавани имоти с инвестиционна цел, което допълнително натоварва жилищния пазар и засилва намалената достъпност на жилищата, която се наблюдава в някои сегменти, предупреждават от Фонда.
Бързата кредитна експанзия и нарастващата експозиция на банките към ипотечни кредити могат да създадат уязвимост, допълват от МВФ. В тази връзка от Фонда препоръчват още мерки, насочени към кредитополучателите, които да управляват проактивно рисковете на кредитния пазар.
Повишаването на устойчивостта и адекватността на пенсионната система ще изисква цялостна реформа, посочват от МВФ. Дефицитът на разходно-покривната пенсионна система се увеличава, тъй като вноските изостават от нарастващите плащания, а застаряването на населението допълнително ще увеличава недостига. Финансовата устойчивост може да бъде засилена чрез увеличаване на приходите от вноски, включително чрез премахване на тавана на осигурителния доход, чието нарастване не съответства на увеличението на заплатите.
По-нататъшното укрепване на връзката между вноските и плащанията, включително чрез премахване на тавана на пенсиите и постепенно премахване на обезщетенията, свързани с пандемията, може да стимулира вноските за пенсии. В същото време, подобряването на адекватността на пенсиите за намаляване на бедността в напреднала възраст остава приоритет. Успоредно с това следва да продължат усилията в рамките на Пътната карта за подобряване на пенсионната система за укрепване на втория и третия стълб на системата, като се започне с предлагането на по-гъвкави профили на по отношение на риска и възвръщаемостта.
Въпреки известния напредък, свързан с Плана за възстановяване и устойчивост, значителната зависимост от изкопаеми горива, най-високата енергийна интензивност в ЕС и нецелевите субсидии продължават да изкривяват пазарните сигнали и да изострят екологичните и фискалните рискове, подчертават от МВФ. Последните законодателни промени, включително нов механизъм за ценообразуване на електроенергията и изменения в Закона за енергетиката, запазват регулираните цени на домакинствата и позволяват запазване на възможността да се използва произведената от въглищните електроцентрали електроенергия. По-конкурентният пазар на електроенергия би подобрил ценообразуването и би засилил инвестиционните стимули. Целенасочената подкрепа за енергийно бедните домакинства може да помогне за справяне с проблемите с поносимостта на цените.
Намаляването на финансовата взаимосвързаност в рамките на Българския енергиен холдинг и укрепването на управлението му ще подобри прозрачността, ще допринесе за по-ефективно разпределение на ресурсите и ще подпомогне енергийния преход, посочват още от МВФ.
