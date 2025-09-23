Новини
България »
МВФ препоръча вдигане на ставките и отмяна на плоския данък

МВФ препоръча вдигане на ставките и отмяна на плоския данък

23 Септември, 2025 14:43 1 790 44

  • мвф-
  • българия-
  • данъци-
  • осигуровки-
  • замразяване на заплати

МВФ за България: Вдигане на ставките, отмяна на плоския данък и ускоряване на реформите

МВФ препоръча вдигане на ставките и отмяна на плоския данък - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За да се реализират напълно ползите от приемането на еврото в България, да се повиши трайно жизненият стандарт и да се избегнат макрофинансови дисбаланси, отговорните за взимането на политическите решения лица трябва да засилят фискалната дисциплина, да управляват рисковете от прехода към еврозоната и да ускорят реформите. Това е основният извод от мисията на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от Фабиан Борнхорст, която посети България между 10 и 23 септември.

МВФ препоръчва фискалната политика да бъде затегната и да се насочи от подкрепа за потреблението към насърчаване на качествените инвестиции, обобщи expert.bg. Гледайки напред, фокусът трябва да бъде върху мобилизирането на допълнителни приходи, за да се отговори на нарастващите нужди в инфраструктурата, здравеопазването и образованието и да се помогне за намаляване на неравенствата, смятат от Фонда.

Още: Работодателите искат запазване на данъчния модел

Капацитетът за генериране на приходи от режима на плоско данъчно облагане изглежда недостатъчен, за да отговори на нарастващото търсене на качествени услуги. В средносрочен план по-големи приходи биха могли да се осигурят чрез увеличаване на данъчните ставки както за физическите, така и за корпоративните доходи и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите, като по този начин се намали неравенството в доходите, подчертават от МВФ.

МВФ също така препоръчва във финансовия сектор да продължи строгия макропруденциален надзор, за да се овладеят кредитните рискове. Въпреки, че кредитната експанзия като цяло е оправдана предвид все още плиткия финансов сектор, ръстът на кредитирането на домакинствата изпреварва увеличението на доходите. По-конкретно, динамичното ипотечно кредитиране, съчетано с нарастващите разходи за строителство, доведе до ръст на цените на жилищните имоти с 15%.

Някои ипотечни кредити се използват за закупуване на необитавани имоти с инвестиционна цел, което допълнително натоварва жилищния пазар и засилва намалената достъпност на жилищата, която се наблюдава в някои сегменти, предупреждават от Фонда.

Бързата кредитна експанзия и нарастващата експозиция на банките към ипотечни кредити могат да създадат уязвимост, допълват от МВФ. В тази връзка от Фонда препоръчват още мерки, насочени към кредитополучателите, които да управляват проактивно рисковете на кредитния пазар.

Повишаването на устойчивостта и адекватността на пенсионната система ще изисква цялостна реформа, посочват от МВФ. Дефицитът на разходно-покривната пенсионна система се увеличава, тъй като вноските изостават от нарастващите плащания, а застаряването на населението допълнително ще увеличава недостига. Финансовата устойчивост може да бъде засилена чрез увеличаване на приходите от вноски, включително чрез премахване на тавана на осигурителния доход, чието нарастване не съответства на увеличението на заплатите.

По-нататъшното укрепване на връзката между вноските и плащанията, включително чрез премахване на тавана на пенсиите и постепенно премахване на обезщетенията, свързани с пандемията, може да стимулира вноските за пенсии. В същото време, подобряването на адекватността на пенсиите за намаляване на бедността в напреднала възраст остава приоритет. Успоредно с това следва да продължат усилията в рамките на Пътната карта за подобряване на пенсионната система за укрепване на втория и третия стълб на системата, като се започне с предлагането на по-гъвкави профили на по отношение на риска и възвръщаемостта.

Въпреки известния напредък, свързан с Плана за възстановяване и устойчивост, значителната зависимост от изкопаеми горива, най-високата енергийна интензивност в ЕС и нецелевите субсидии продължават да изкривяват пазарните сигнали и да изострят екологичните и фискалните рискове, подчертават от МВФ. Последните законодателни промени, включително нов механизъм за ценообразуване на електроенергията и изменения в Закона за енергетиката, запазват регулираните цени на домакинствата и позволяват запазване на възможността да се използва произведената от въглищните електроцентрали електроенергия. По-конкурентният пазар на електроенергия би подобрил ценообразуването и би засилил инвестиционните стимули. Целенасочената подкрепа за енергийно бедните домакинства може да помогне за справяне с проблемите с поносимостта на цените.

Намаляването на финансовата взаимосвързаност в рамките на Българския енергиен холдинг и укрепването на управлението му ще подобри прозрачността, ще допринесе за по-ефективно разпределение на ресурсите и ще подпомогне енергийния преход, посочват още от МВФ.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Постна пица

    27 7 Отговор
    Гербажиите и Шарлатаните на Сорос смятат да държат плоския данък!

    14:44 23.09.2025

  • 2 456

    24 4 Отговор
    Не е само това. Напишете и за данъците на имотите и ДДС

    14:45 23.09.2025

  • 3 Сталин

    43 5 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.

    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #8, #17, #21

    14:45 23.09.2025

  • 4 си дзън

    13 5 Отговор
    Най-чисто е да вдигнат ДДС-то с 10%.

    14:45 23.09.2025

  • 5 Факт е че

    42 3 Отговор
    ще плащат работещите! Всичко на гърба на работещия беден

    14:46 23.09.2025

  • 6 Мимо

    35 5 Отговор
    Да, да вдигане на данъците и пенсионната възраст за ПЛАЩАЩИТЕ данъци - работещите в частния сектор, за да изплува държавата от дефицита, породен след 50 процентното увеличение на заплатите на служителите в МВР, които впрочем НЕ плащат данъци.... Да живее труда !

    14:48 23.09.2025

  • 7 Сталин

    37 7 Отговор
    Идва финансов апокалипсис за цървулите , данък за имотите ,по високи лихви за ипотеките ,по-високи такси за всичко,високи глоби за всичко ,нали трябва да помагате на Зеления наркоман да победим Путин

    14:48 23.09.2025

  • 8 честен ционист

    5 30 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Ако живееш под наем не плащаш нищо от изброеното. Ако толкова ламтиш за имот, винаги можеш да си купиш някоя дача у Артемовск за USD 5000

    14:50 23.09.2025

  • 9 Ясно е всичко

    26 2 Отговор
    Пеевско-герберските правителство тегли огромни кредити, милиард след милиард, като с част от парите плащат на бюрократите и полицаите, а останалите пари влизат в банковите сметки на фирми близки до Тиквата и Шиши. Работниците ще връщат тези пари без да са получили и един цент от тях.

    14:51 23.09.2025

  • 10 Субар

    26 3 Отговор
    Кой го създаде макроикономическият дисбаланс?

    Който е подписвал заемите - да ги връща сега!

    Аз не съм одобрявал никакви заеми!

    Коментиран от #14

    14:51 23.09.2025

  • 11 Тоалетната хартия

    21 4 Отговор
    Тия англосаксонски номера нямат край... Мошеници!!!! Каквато и реформа да предприемат, трябва да знаят, че българите не с еверооо.... мислене. Богатите и сега не плащат, като им вдигнеш данъка, ще предпочитат да дават пари под масата, а не да плащат всичко. Това е стимул за корупция и пълнене на партийни каси!!!

    Коментиран от #18

    14:53 23.09.2025

  • 12 Един

    25 2 Отговор
    А от "Фонда" дали знаят, че държавните служители не плащат никакви осигуровки и всичко е на наш гръб?! Че има неравенство ама то е щото една огромна сбирщина партийци ни изсмуква парите?!!!

    Айде първи съдий, прокурори, депутати и министри да почнат да си плащат ВСИЧКО на реалната заплата и тогава да вдигаме!!

    14:53 23.09.2025

  • 13 виктория

    16 2 Отговор
    почва се!!!

    14:54 23.09.2025

  • 14 честен ционист

    7 10 Отговор

    До коментар #10 от "Субар":

    Националният дълг винаги се плаща от гражданина, дори не и от данъкоплатецът. Например всеки жив янки дължи по около USD 109239

    14:55 23.09.2025

  • 15 ха ха

    17 3 Отговор
    нещата отиват към физическо ликвидиране на българите за нуждите на клептократите

    14:57 23.09.2025

  • 16 Ккллллл

    11 2 Отговор
    Много добре и само така.Може пък нещо и да светне на тоя народ.По скоро не,и така си е добре.

    14:57 23.09.2025

  • 17 Специална Военна Опсерация

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Сталине, любимият ти СССР, е коствал живота на 100 милиона руснаци и потънал накрая с 185 милярда долара заеми!
    Така, че по-кротко с умозаключенията!
    Виж , какво казва и за Сталин, в "Жириновский о Ленине"

    15:03 23.09.2025

  • 18 честен ционист

    3 15 Отговор

    До коментар #11 от "Тоалетната хартия":

    С цифровото евро нали знаеш как ще можеш да плаща под масата?..

    15:03 23.09.2025

  • 19 Намаляте заплатите

    21 1 Отговор
    на бюджетниците, увеличени в някои сектори със 100% от 2020 г. Връщате заемът от 16.5 милиарда лева взет от началото на 2025 г. Връщате Валутен Борд и цени от 2020 г. Спирате въвеждане на еврошийт, финансирането на всякакве фондове, които с лев не бяхме длъжни да плащаме. Спирате имотен балон и връщате цени от 2020 г. Цените в Ница Франция на храните са по-ниски, отколкото в Еврогария. В Гърция, Румъния, Турция цени на лекарства с в пъти по-ниски. Народът не е длъжен да ви плаща подлизурството към Брюксел и да обслужва чадърите ви от фирми. Сваляте санкции към държави с евтини енергоресурси, и доставяте евтини ядрено гориво, газ и петрол. Искате си милиардите за самолетите, искате си 6 милиарда от подарен ток Укр. и Молдова. Не въвеждате еврошийт и спестявате още 6 милиарда,отказвате Уестинг - милиарди и лихви,отказвате и 5%от БВП за превъоръжаване спестявате 10 милиарда дадени и нови 10 милиарда. Не включвате в БВП печалби на чужди фирми, които си ги изнасят. . А не да повишавате ДАНЪК СГРАДА и СМЕТ на бедните и да ги изритвате на улицата с единствено жилище. Облагате с 3-ойни данъци 2-ри и 3-ти жилища, както и облагате доходи на земи под наем за фото и перки, 20 декара над 60 000 евро. Увеличавате Концесионни такси с 50%, а не с мижавите 2%.
    ОСТАВКА!
    БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ИТН, ПП са проклятието на Еврогария. Същите фалираха България 1997, същите подариха на безценица активите на Държавата.
    Намаляте заплати на депутати, махате евродепутати. Държавна

    15:04 23.09.2025

  • 20 Тома

    12 3 Отговор
    Работодателите искат да се запази сегашния модел защото ще трябва да дават по големи заплати и усигоровки на работниците а колко хубаво им е сега.Едно е да платиш 10% данък на милиони печалба друго е да платиш 40%

    15:04 23.09.2025

  • 21 еах те

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Ти си луд

    15:05 23.09.2025

  • 22 Оставка и Референдум за лЪв!

    11 0 Отговор
    ОСТАВКА!
    БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ИТН, ПП са проклятието на Еврогария. Същите фалираха България 1997, същите подариха на безценица активите на Държавата.
    Намаляте заплати на депутати, махате евродепутати. Държавна заплата най-висока до 3500 лева. Депутатите с колело на работа и една карта за обществен транспорт.

    15:06 23.09.2025

  • 23 До Тоалетна Хартия

    14 1 Отговор
    Идва цифровото евро, тогава и фирми, и обикновени потребители ще плачем с кървави сълзи.

    15:09 23.09.2025

  • 24 Тъп Глупънсбъркър

    14 0 Отговор
    Това разбрахме ами за краденето ще не рекохте нещо? Не виждате ли, че мазни и лъжливи крадци са се намъкнали чак от местната власт ,че до най-нагоре?

    15:12 23.09.2025

  • 25 Не Не и Неееееее

    15 0 Отговор
    Не ви искам ни зоната ни еврото.

    А данъците не барайте и те не са ваши щом сте регистрирана фирма в чужбина !

    15:13 23.09.2025

  • 26 факти

    8 0 Отговор
    българия е донор на ес - даваме повече отколкото получаваме!!!! тези препоръки на ек ги слушаме вече 36 години!!!! х 36 години стигат!!!

    15:28 23.09.2025

  • 27 Някой

    7 0 Отговор
    Идиотизмите на политиците до там докараха. Първо с ковида и печатането на пари в ЕС. После с това, че ни включват в чужда война и преди година или повече ЕС отчита, че само за компенсации платили някъде 1 трилион евро. Тук да се харесат на държавните служители с някакви увеличения на заплати като в МВР.
    Да зафиксират най-големите държавни заплати. Да се вземе на човека по средата в частният сектор (не средно аритметичната, че крайни изкривяват). Да станат заплатите в държавният сектор на някакви коефициенти. Но средната сумарна делено на хората да е разна на човека по средата в частния сектор.
    Дори в закона за еврото ли, където да следят за увеличения, преди да влезе в сила направиха цени 20% по-скъпи предварително. Взети заеми за 17-18 милиарда лева. Финансовата министърка си го каза 14+ външни, 2+ вътрешни и някакви други. Кризите ги създават изкуствено разни управляващи и тук и по света.

    15:28 23.09.2025

  • 28 анонимен

    7 1 Отговор
    НАЙ- ГОЛЕМИЯТ ГРАБЕЖ В ДЕМОКРАТИЧНАТА НИ ИСТОРИЯ Е ПЛОСКИЯТ ДАНЪК.
    Няма нормална държава с плосък данък.
    Банда престъпници въведоха плоският данък , за да узаконят грабежите си.

    15:29 23.09.2025

  • 29 Реалност

    6 0 Отговор
    Достатъчно е всички държавни служители /те са около 1 милион/ да почнат да внасят данъци. Но там са избирателите на ГЕРБ, така че няма да стане.

    15:30 23.09.2025

  • 30 Гай Турий

    7 0 Отговор
    МВФ препоръчва отмяна на автоматичното вдигане на заплатите на държавната бюрокрация и тунеядци спрямо СРЗ. Другото е като вариант, а това е задължително, то ни докара свръхдефиците. ГРОбарите и другите мисири в това смешно негодно правителство и АНС (Анти НС) да не си правят углушки. Стига пари за шапкари, нищо неправещи правосъдници, негодни даскаля и т.н. Вдигане на данъците на свръхбогатите. А при отмяна на плоския данък може да се въведе и много близка до него пълзяща скала, която ще мине безболезнено за лакомите диви капиталисти и банки, примерно плосък 10 % за ниските и средни печалби, 12 % за високите печалби и 14-15 % за свръхвисоките печалби. Е толкова ли е болезнена разликата, че някои лакоми "инвеститори" да си грабнат шапките? - Не. Няма да го усетят, но ще се съберат доста повече пари за полезни неща от държавна необходимост, но в никакъв случай не за заплати нереформираните и мързеливи лапачи от държавната ясла. Последните трябва да се орежат на 50 %, десетки ненужни структури, отдели, агенции и какво ли не още...!

    15:31 23.09.2025

  • 31 Факт

    5 0 Отговор
    Яко ще се рупа баластра и чакъл.

    15:31 23.09.2025

  • 32 явер

    3 1 Отговор
    Идват да ни предопредят, защото сме глупави по природа. Като обърнем колата пак някой друг ще ни е виновен, я МВФ, я СБ., я ЕС. Просто сме елементарни хора с големи претенции, ако може да вземем колкото искаме и накрая друг ни е виновен.

    15:36 23.09.2025

  • 33 Връщате печалбите на Банките

    3 0 Отговор
    И намаляте таксите с 200% на банките, каквито бяха 2020 г., преди прием в ERMII. Изкуствено обезценихте левът печатайки пари и позволявайки безобразно кредитиране - създаване на пари от нищото, срещу всякакви правила на Валутен Борд.. Как няма да се увеличат депозитите като кредитите се увеличиха. Цялата тази парична маса отива в една консуматорска "зомби икономика". Срещу тези 20 милиарда заеми за 2025 г. и 16 милиарда преди това на Горанов не стои един произведен пирон. Просто безобразие, теглят заеми, за да увеличават бюджетни заплати. Сега пада и праг резерв на банки от 12% на 1%, още 15 милиарда влизат в обращение, при сега 30 милиарда. Това означава още инфлация и повишаване на цени.
    Безобразна финансова и икономическа политика на всички кабинети управлявали след 2019, плюс заемът от 16 милиарда на Горанов.

    15:36 23.09.2025

  • 34 Тъп Глупънсбъркър

    1 3 Отговор
    Ей браво значи, само така: Вдигане на ставките на заплатите и отмяна не само на плоския, но и на всички данъци. Ето това аз разбирам "реформа". Комунистите ще се пукнат от завист. Браво на МВФ.

    15:36 23.09.2025

  • 35 Ето ви еврото

    5 0 Отговор
    Ето ви и обещанията че нищо няма да се промени. Заповедите започнаха още преди да е влязло еврото. Докато има глупаци да ги лъжат ще има и кой да ги реша и чеше.

    15:38 23.09.2025

  • 36 000

    6 1 Отговор
    Ще видите ползите от еврозоната - първо вдигане на данъци и осигуровки. Започва се. Ще блееге, но няма кой да ви чуе!

    15:39 23.09.2025

  • 37 Не МВФ, а управляващите са

    2 0 Отговор
    виновни. След 2019 г., а това са БКП, ГЕРБ, СДС, ДБ, ИТН, ДПС, ПП. Не може да теглиш заеми, за да плащаш текущи разходи и увеличаваш бюджетни заплати без реална икономика. Краят е един: ФАЛИТ. Унищожиха единствената спирачка срещу печатане на пари и милиарди заеми Валутен Борд.
    Не може най-бедната държава в ЕС да ламти за еврошийт, да се фалшифицират данни за дефицит, инфлация и ценова нестабилност. Да не говорим за имотен балон. А Тройката винаги идва, да си вземе дълговете. Чака ни сценарият Гърция 2.

    15:41 23.09.2025

  • 38 явер

    5 0 Отговор
    Проблема ще се реши с 50% намаляване на държавната и общинска администрация. 220 000 души х3000лв=660млн. всеки месец. България по царско време сигурно е имала около 20 генерала и 500 000 армия, войни водим, и сега са толкоз генерали с 29 000 души войска. И то навсякъде така.

    15:42 23.09.2025

  • 39 Къде е управляващата

    3 0 Отговор
    МВФ Сталинка ? След като насилствено ни " набута" в еврозоната се скри защото много добре знае какво е участието й в тази мр...сна игра. Това обаче не гй попречи още преди приема на еврото да изпрати чиновниците си да наложат новото данъчно облагане : премахване на плоския данък и замяната му с прогресивен, увеличение на данък сгради и такса смет , за другите данъци и такси да не говорим .Къде е госпожата да ни обясни как чрез еврозоната ще се подобри благосъстоянието на българина.Скоро няма да я видим в България.

    15:45 23.09.2025

  • 40 Вдигане на стафките?

    1 0 Отговор
    Тук така ли се наричат данъците?

    15:48 23.09.2025

  • 41 Колю памука

    2 0 Отговор
    МВФ - мноооо фини хора, мнооооо. Обичам ги!!!

    15:49 23.09.2025

  • 42 Някой

    4 0 Отговор
    Дайте линк, къде мога да прочета оригиналния доклад на МВФ. Не искам да ми го преразказват "журналисти", "политици", "експерти" ...

    16:01 23.09.2025

  • 43 Лумпен

    1 0 Отговор
    Не може ли да намалим хранениците на държавната хранилка първо ?
    Че скоро няма да има будали да работят !
    Всеки иска да е чичко с чантичка ..
    Или фотограф в храстите ...

    16:15 23.09.2025

  • 44 граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    Какви сплескани данъци,държавата трябва да конфискува всичко над сто хил. лв и всички предприятия,да забрани човешката експлоатация и т.н.

    16:21 23.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове