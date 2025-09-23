Борисов: Готов съм да се свържа лично и със Зеленски, за да намерим най-благоприятното решение на случая с Любомир Киров

Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от партия ГЕРБ на официалната ѝ страница във Фейсбук, съобщават от БНР.
Според Борисов, за да стане възможно това, Киров трябва да се откаже от украинското си гражданство.
Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да намери най-благоприятното решение, допълва Борисов.
По-рано днес от президентската институция изпратиха писмо до Министерството на външните работи във връзка с информация за насилствено задържан български гражданин в Украйна.
От "Дондуков" 2 призоваха ведомството да изясни случая за задържането на Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия.
От МВнР отговориха, че Любомир Киров има двойно гражданство и подлежи на мобилизация. Министерството на външните работи поддържа активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции, допълват от ведомството.
Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права, се казва още в съобщението.
1 Укронацитата
Коментиран от #7
20:27 23.09.2025
2 Европеец
Коментиран от #15, #56, #62
20:27 23.09.2025
3 няма държава
Коментиран от #23
20:28 23.09.2025
4 Кое?!
Коментиран от #61
20:28 23.09.2025
5 ужас
20:29 23.09.2025
6 БиБи
20:29 23.09.2025
7 Лелеееееее
До коментар #1 от "Укронацитата":Мислех си че простата и крадлива герберска Тиква Борисов е в затвора, пък той се плези пред микрофоните.
20:30 23.09.2025
8 Киро
Коментиран от #63
20:30 23.09.2025
10 Помак
20:30 23.09.2025
11 Оффф ,
20:30 23.09.2025
13 Последния Софиянец
20:31 23.09.2025
14 Обичам бибитко
20:32 23.09.2025
15 Бойко Борисов съм
До коментар #2 от "Европеец":АЗ се помолих на Шиши да продължи да ми дава мазни и полуоглозгани кокалчета.
20:32 23.09.2025
16 Делю Хайдутин
20:32 23.09.2025
17 историк
20:32 23.09.2025
18 И какво
Коментиран от #60
20:35 23.09.2025
19 А не е ли време
20:35 23.09.2025
20 Заучен финт от прасетата
за да трупа точки покрай изборите , отвличане на внимание .Популисти , акциз на ракия вино , после го отменят за да им пляска стадото .
Само джибри в кухите тикви на простите овце.
20:36 23.09.2025
21 Данко Харсъзина
Питам и отговор не искам.
20:38 23.09.2025
22 Боза и кисело зеле
20:38 23.09.2025
23 Ще те допълня
До коментар #3 от "няма държава":Простата Тиква Борисов е мъжка секретарка на Пеевски и папка отпадъците, които Шиши му подхвърля.
20:38 23.09.2025
24 Ето го
Борисов, не се надявай, че Зеленски ще те изслуша. Ще те прати в глуха линия.
И синът на Тръмп ти би камшика!
Това, Кото ще го спаси е ТЕЛК а. Има й укри гражданство и се намира на територията на Украйна!
По важното е, защо бълг дипломат е Нил наритан?
Ами защото не ни уважат никъде! Заради такива като теб и Магнтски.
20:38 23.09.2025
25 1488
20:39 23.09.2025
26 Цвете
Коментиран от #33
20:39 23.09.2025
27 Цвете
Коментиран от #35
20:40 23.09.2025
28 Майна
Нямам думи и за оная украинска п@ткс майка му , с и на него- какво правят там! Толкова народ се евакуира ?!
20:41 23.09.2025
29 Хипотетично
20:43 23.09.2025
30 зеленаж
Сега рев!
Да би в България стоял,не би мобилизация видял!
Когато
20:43 23.09.2025
31 Франсиско
20:44 23.09.2025
32 Пенкелер
20:44 23.09.2025
33 „От луната”
До коментар #26 от "Цвете":ДА ВЕ...ТА ДА ГО БЛЪСНЕ НЯКОЕ МПС...🤕
20:45 23.09.2025
34 СНиколов
(Добри Божилов, Мартин Карбовски и други)
не си мърдът, а сега на гърбъ на човека ще си правят реклама.
т.м.
А това че навремето са изнудили майка му да му направи
Украинско гражданство щото иначе неможело да го запишат там в училище.
Мушенгиии.
Тука нямаме проблем с това деца на чуждестранни граждани да учат в училище.
Там обаче е Демокрация не, че и при нас не е Демокрация.
А ся да видим само ще лалат ли или някой реално ще свърши работа.
20:47 23.09.2025
35 Ти луда
До коментар #27 от "Цвете":ЛИ СИ МА
20:49 23.09.2025
36 Някой
20:50 23.09.2025
37 СНиколов
20:50 23.09.2025
38 идиоти вън
20:50 23.09.2025
39 ЧУК
20:50 23.09.2025
40 Майна
Не помните ли, че руските съдействаха?
Петков се мотаеше седмица без да вземе отношение?
Това са пълни боклуци!
20:51 23.09.2025
41 НУ ПОГОДИ
20:51 23.09.2025
42 ШЕФА
20:53 23.09.2025
43 Шаран БГ
20:54 23.09.2025
44 Николова , София
20:54 23.09.2025
45 Хасковски каунь
20:57 23.09.2025
46 фактъ
20:57 23.09.2025
47 Р Г В
20:58 23.09.2025
48 Майна
Това е Бахур Бахар- що не каже, че майка му е еврейка.
Защо?
20:58 23.09.2025
49 Сталин
21:00 23.09.2025
50 Бую орденоносеца
21:02 23.09.2025
52 Червената шапчица
21:03 23.09.2025
53 Сталин
21:03 23.09.2025
54 бойко
21:05 23.09.2025
55 Петър
21:06 23.09.2025
56 Петър
До коментар #2 от "Европеец":В качеството на какъв ще говори ката цар на България като Пеевски??
21:06 23.09.2025
57 Бою
21:09 23.09.2025
58 Чочо
Това е работа на външно министерство,а не на редови депутат.
21:10 23.09.2025
59 Марис
21:11 23.09.2025
60 Свилен
До коментар #18 от "И какво":Аман от ПР акции Бойко пита ли първо ѝделян Пеевски по въпроса ?
21:14 23.09.2025
61 И двете са големи!
До коментар #4 от "Кое?!":НО!
Най-голяма му е...Тиквата...- празната...!
21:16 23.09.2025
62 Гошо
До коментар #2 от "Европеец":Ама му се получава, още от далечната 2008
21:17 23.09.2025
63 1111
До коментар #8 от "Киро":При майка си и баба си е бил...
21:19 23.09.2025
64 Я па ТоА...?!
21:19 23.09.2025
65 1212
- Докторе, а кога ще можем да се чукаме?!
А той ми намига доволно:
- След 10 минути ми свършва смяната, ще те чакам...
21:20 23.09.2025