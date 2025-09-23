Новини
Борисов: Готов съм да се свържа лично и със Зеленски, за да намерим най-благоприятното решение на случая с Любомир Киров

23 Септември, 2025 20:18 1 475 65

  • бойко борисов-
  • разговор-
  • володимир зеленски-
  • решение-
  • любомир киров

"Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България", каза още лидерът на ГЕРБ

Борисов: Готов съм да се свържа лично и със Зеленски, за да намерим най-благоприятното решение на случая с Любомир Киров - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от партия ГЕРБ на официалната ѝ страница във Фейсбук, съобщават от БНР.

Според Борисов, за да стане възможно това, Киров трябва да се откаже от украинското си гражданство.

Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да намери най-благоприятното решение, допълва Борисов.

По-рано днес от президентската институция изпратиха писмо до Министерството на външните работи във връзка с информация за насилствено задържан български гражданин в Украйна.

От "Дондуков" 2 призоваха ведомството да изясни случая за задържането на Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия.

От МВнР отговориха, че Любомир Киров има двойно гражданство и подлежи на мобилизация. Министерството на външните работи поддържа активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции, допълват от ведомството.

Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права, се казва още в съобщението.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 16 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укронацитата

    49 5 Отговор
    Отвлякоха го пред къщата на майка му!

    Коментиран от #7

    20:27 23.09.2025

  • 2 Европеец

    64 2 Отговор
    Тиквата е цар на пиар акциите....

    Коментиран от #15, #56, #62

    20:27 23.09.2025

  • 3 няма държава

    41 2 Отговор
    Ама този е за 1000 г. затвор за убийството на държавата народа , и сега иска да продължава да убива !!

    Коментиран от #23

    20:28 23.09.2025

  • 4 Кое?!

    49 1 Отговор
    Кое е по голямо на Тиквата?! Простотията или кражбите му?!

    Коментиран от #61

    20:28 23.09.2025

  • 5 ужас

    48 2 Отговор
    Тикви и свине управляват най-жалката и корумпирана територия в ЕС. !!

    20:29 23.09.2025

  • 6 БиБи

    35 1 Отговор
    Хайде на кафе в хотел Хаяши!

    20:29 23.09.2025

  • 7 Лелеееееее

    41 1 Отговор

    До коментар #1 от "Укронацитата":

    Мислех си че простата и крадлива герберска Тиква Борисов е в затвора, пък той се плези пред микрофоните.

    20:30 23.09.2025

  • 8 Киро

    26 4 Отговор
    А бе къкво търси майкаси този там.

    Коментиран от #63

    20:30 23.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Помак

    25 2 Отговор
    Правиш си пиар Бат Бойко ..зеленски ( въпреки че го омразвам като нацист) седи много над теб и по Бога ство и по връзки ..теб Тръмп те поздрави се Ено си просяк а него го приема лично сека седмица ..и по важното ...разрешава му да краде ..а на теб Не ! ..а твоето Ено според уса законите е престъпник ..бате

    20:30 23.09.2025

  • 11 Оффф ,

    26 4 Отговор
    и тоя "авторитет" ли се появи най - сетне да се изтропа ? То голям жест и голяма готовност , бе , да се свържеш със Зеленски ? Ами ако той не желае да говори с лъжци , крадци , мутри , агенти на ДС и какви ли още не ? Е , неее , хич не опитвай , че резилите на цялата ви шайка и тройния колектив са НЕНАДМИНАТИ !

    20:30 23.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    36 0 Отговор
    Еврейчето Георг Георгиев каза че според украинските закони всичко е точно.Няма да си мръдне пръста.

    20:31 23.09.2025

  • 14 Обичам бибитко

    11 1 Отговор
    Като торта-студени със свещи

    20:32 23.09.2025

  • 15 Бойко Борисов съм

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    АЗ се помолих на Шиши да продължи да ми дава мазни и полуоглозгани кокалчета.

    20:32 23.09.2025

  • 16 Делю Хайдутин

    22 0 Отговор
    Желязков и Георг са в Ню Йорк заедно с Зеленски.Да говорят.

    20:32 23.09.2025

  • 17 историк

    28 0 Отговор
    Борисов за 15 г. направи повече бели на държавата и народа , както турците не успяха за пет века !!ЗА 20 г. прогони 1.5 мил. млади на запад !!

    20:32 23.09.2025

  • 18 И какво

    20 1 Отговор
    ще му кажеш ? Че и на него искаш да подариш куче , както на Путин , ли ? Лопато фурнаджийска ?

    Коментиран от #60

    20:35 23.09.2025

  • 19 А не е ли време

    18 3 Отговор
    да се сетите какъв сте отпадък да подкрепяте терористите и фашистите в Украйна? Вие сте боклук, на боклука. Това измета на България, в унисон с европейският.

    20:35 23.09.2025

  • 20 Заучен финт от прасетата

    13 1 Отговор
    Нищо чудно да е изфабрикувано от либералната измет
    за да трупа точки покрай изборите , отвличане на внимание .Популисти , акциз на ракия вино , после го отменят за да им пляска стадото .
    Само джибри в кухите тикви на простите овце.

    20:36 23.09.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    10 2 Отговор
    Тоз глупак с кой акъл се е замъкнал в Украйна?
    Питам и отговор не искам.

    20:38 23.09.2025

  • 22 Боза и кисело зеле

    2 1 Отговор
    Ша ям и ша му с е р а в у с т Ъ Т Ъ на би би

    20:38 23.09.2025

  • 23 Ще те допълня

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "няма държава":

    Простата Тиква Борисов е мъжка секретарка на Пеевски и папка отпадъците, които Шиши му подхвърля.

    20:38 23.09.2025

  • 24 Ето го

    13 1 Отговор
    Просветна ми. Помислих си, че Пеевси му е забранил да се изказва?!
    Борисов, не се надявай, че Зеленски ще те изслуша. Ще те прати в глуха линия.
    И синът на Тръмп ти би камшика!
    Това, Кото ще го спаси е ТЕЛК а. Има й укри гражданство и се намира на територията на Украйна!
    По важното е, защо бълг дипломат е Нил наритан?
    Ами защото не ни уважат никъде! Заради такива като теб и Магнтски.

    20:38 23.09.2025

  • 25 1488

    3 1 Отговор
    аз сьщо съм с фалшив ТЕЛК

    20:39 23.09.2025

  • 26 Цвете

    5 2 Отговор
    АКО МОЖЕШ ПОМОГНИ. ЕДНА ДОБРА ЧОВЕШКА ПОМОЩ КЪМ ТОЗИ МЛАДЕЖ. ДО КОЛКОТО РАЗБРАХ ОТ БАЩАТА, ТОЙ (МЛАДЕЖЪТ) ИМА ТЕЖКА КОНТУЗИЯ НА ДЯСНАТА РЪКА И НЕ Е СПОСОБЕН ДА БЪДЕ ВЪОРАЖЕН.ВСЪЩНОСТ ,ПО ДОБРЕ ТУК В БЪЛГАРИЯ, НА СИГУРНО МЯСТО..

    Коментиран от #33

    20:39 23.09.2025

  • 27 Цвете

    1 2 Отговор
    АКО МОЖЕШ ПОМОГНИ. ЕДНА ДОБРА ЧОВЕШКА ПОМОЩ КЪМ ТОЗИ МЛАДЕЖ. ДО КОЛКОТО РАЗБРАХ ОТ БАЩАТА, ТОЙ (МЛАДЕЖЪТ) ИМА ТЕЖКА КОНТУЗИЯ НА ДЯСНАТА РЪКА И НЕ Е СПОСОБЕН ДА БЪДЕ ВЪОРАЖЕН.ВСЪЩНОСТ ,ПО ДОБРЕ ТУК В БЪЛГАРИЯ, НА СИГУРНО МЯСТО..

    Коментиран от #35

    20:40 23.09.2025

  • 28 Майна

    12 2 Отговор
    Аз нямам думи, при положение , че е и с българско гражданство.
    Нямам думи и за оная украинска п@ткс майка му , с и на него- какво правят там! Толкова народ се евакуира ?!

    20:41 23.09.2025

  • 29 Хипотетично

    8 1 Отговор
    Дадена дума - хвърлен камък. Ще следим дали се е свързал със Зеленски и какъв ще е резултатът.

    20:43 23.09.2025

  • 30 зеленаж

    10 6 Отговор
    Бащата на Сияна се вживява прекали с изявите. Този е с двойно гражданство и сам е напуснал България! От мирна страна,отива там където падат бомби,въпреки,че знае техните мобилизационни закони.
    Сега рев!
    Да би в България стоял,не би мобилизация видял!


    Когато

    20:43 23.09.2025

  • 31 Франсиско

    7 0 Отговор
    Кой си ти ве ? Къв си ти ?

    20:44 23.09.2025

  • 32 Пенкелер

    13 4 Отговор
    Като се свържеш със Зельо му кажи, че спираме доставките на оръжие за 4О4, прекратяваме дипломатически отношения и че ще видят ЕС през крив макарон и му прати по пощата и оная посланничка О Лесна Искамчук! Ако не направиш това си просто едно дебело безмисленно плямпало и лъжец? Айде действай де!

    20:44 23.09.2025

  • 33 „От луната”

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Цвете":

    ДА ВЕ...ТА ДА ГО БЛЪСНЕ НЯКОЕ МПС...🤕

    20:45 23.09.2025

  • 34 СНиколов

    9 2 Отговор
    Докато не се раздуха случая чрез, различни канали в ютубата
    (Добри Божилов, Мартин Карбовски и други)
    не си мърдът, а сега на гърбъ на човека ще си правят реклама.
    т.м.
    А това че навремето са изнудили майка му да му направи
    Украинско гражданство щото иначе неможело да го запишат там в училище.
    Мушенгиии.
    Тука нямаме проблем с това деца на чуждестранни граждани да учат в училище.
    Там обаче е Демокрация не, че и при нас не е Демокрация.
    А ся да видим само ще лалат ли или някой реално ще свърши работа.

    20:47 23.09.2025

  • 35 Ти луда

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    ЛИ СИ МА

    20:49 23.09.2025

  • 36 Някой

    2 0 Отговор
    Ще го изтъргуват за оръжия или пари. Като плащане за взет заложник.

    20:50 23.09.2025

  • 37 СНиколов

    4 1 Отговор
    Ся ще видим имали Български управленец от тия които сега са на власт и представляват държавата, с топки и връзки да тропне еди къде си и дакаже това момче го връщате иначе спираме всичко.

    20:50 23.09.2025

  • 38 идиоти вън

    3 2 Отговор
    Спасителят в калта!!!

    20:50 23.09.2025

  • 39 ЧУК

    1 1 Отговор
    О л е н ЧУК....

    20:50 23.09.2025

  • 40 Майна

    7 3 Отговор
    Вие забравихте ли как зарязаха кораба ни?
    Не помните ли, че руските съдействаха?
    Петков се мотаеше седмица без да вземе отношение?
    Това са пълни боклуци!

    20:51 23.09.2025

  • 41 НУ ПОГОДИ

    3 0 Отговор
    Зелен ЧУК

    20:51 23.09.2025

  • 42 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Абе ти си Господин Никой Бе,ти си един нац.предател и престъпник,,който много скоро ще отиде там където му е мястото,а то е два метра под ........ и целя ти род !

    20:53 23.09.2025

  • 43 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Факти , прочетете какво не толерирате и прегледайте т.н коментари по-долу !!

    20:54 23.09.2025

  • 44 Николова , София

    12 0 Отговор
    Бойка ,колкото и да го кривиш тоз врат като копираш мафиота от кръстника , няма да успееш .по-скоро ставаш смешен

    20:54 23.09.2025

  • 45 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Хвалипръцко е напращял за подвизи

    20:57 23.09.2025

  • 46 фактъ

    1 4 Отговор
    Само Господин Пеевски може да реши случая.

    20:57 23.09.2025

  • 47 Р Г В

    4 0 Отговор
    Боже , боже какво самочувствие демонстрира супер Бой.... Това да не са ти твойте съпартийки да ги галиш по главите и целуваш по челата . Спомни си как те посрещна помощния персонал на Белия дом на военното летище без почести. Не разбрали още че като г-жа Корн... си в трети глух коловоз и никой не те бръс...за сли....

    20:58 23.09.2025

  • 48 Майна

    4 0 Отговор
    Какъв Бойку е
    Това е Бахур Бахар- що не каже, че майка му е еврейка.
    Защо?

    20:58 23.09.2025

  • 49 Сталин

    3 1 Отговор
    Украйна е един огромен концлагер където евреите ловят укрите по улиците като плъхове и ги пращат да мрат за ционизма и Израел, цървуланите се присмиват и подиграват укрите ,но тях ги чака същото ,само да получат заповед от посолството Тиквата и Прасето само да отърват з@дниците от Магнита ще пращат цървулите да гният в окопите на усраина ,Тиквата ще прати мутрите с автоматите да вадят цървулите и мишоците от бетонните коптори и с прангите на корабите от Варна за Одеса ,и да видим тогава някой ще скача ли на Тиквата да го трепи,сега сте много смели като драскате на компютъра,да видим тогава дали някой ще отстреля гавазите на Тиквата ,колкото скачахте когато Тиквата тероризираше раята с 3 години затвор и 15 000 глоба за маските и ваксините когато беше план демията

    21:00 23.09.2025

  • 50 Бую орденоносеца

    4 0 Отговор
    Бую има орден за заслуги към покрайнината, да отиде да се предложи на мястото на Любо, за първа линия в окопите. Да вземе противното безгръбначно Гейорг и Розовото Фламинго Роско

    21:02 23.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Червената шапчица

    6 0 Отговор
    Борисов за отвлечения Любомир: Готов съм лично да говоря със Зеленски, и самолет ще му пратим... --- И къде ще кацне в Украйна този самолет, ве... ? Пръдльо....

    21:03 23.09.2025

  • 53 Сталин

    3 0 Отговор
    Зеления наркоман изобщо няма да вдигне на Тиквата , защото знае че Тиквата е измекяр,а отделно от това Зеленото наркоман е надрусан и не знае на коя планета е

    21:03 23.09.2025

  • 54 бойко

    2 0 Отговор
    ди ту тууу капи!

    21:05 23.09.2025

  • 55 Петър

    4 0 Отговор
    В качеството на какъв ще говори ката цар на България като Пеевски??

    21:06 23.09.2025

  • 56 Петър

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    В качеството на какъв ще говори ката цар на България като Пеевски??

    21:06 23.09.2025

  • 57 Бою

    1 0 Отговор
    Ше му нАправа преджоление, кое нема а мой да откаже!

    21:09 23.09.2025

  • 58 Чочо

    4 0 Отговор
    Похвално,но е популизъм.
    Това е работа на външно министерство,а не на редови депутат.

    21:10 23.09.2025

  • 59 Марис

    1 0 Отговор
    Още един месия с главно "Б" - наглец !!!

    21:11 23.09.2025

  • 60 Свилен

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "И какво":

    Аман от ПР акции Бойко пита ли първо ѝделян Пеевски по въпроса ?

    21:14 23.09.2025

  • 61 И двете са големи!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кое?!":

    НО!
    Най-голяма му е...Тиквата...- празната...!

    21:16 23.09.2025

  • 62 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Ама му се получава, още от далечната 2008

    21:17 23.09.2025

  • 63 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Киро":

    При майка си и баба си е бил...

    21:19 23.09.2025

  • 64 Я па ТоА...?!

    1 0 Отговор
    Иска пак да трупа дивиденти и народна любов,на гърба на един фрапиращ случай,с наш гражданин-инвалид...!

    21:19 23.09.2025

  • 65 1212

    0 0 Отговор
    - Жена ми роди онзи ден. Отивам в родилното да ги прибирам с бебето. Върви тя напред с бебока, а насреща ми докторът. Дръпнах го настрани и му шепна:
    - Докторе, а кога ще можем да се чукаме?!
    А той ми намига доволно:
    - След 10 минути ми свършва смяната, ще те чакам...

    21:20 23.09.2025

