Три ремонта ограничават движението по АМ "Тракия"

Няколко ремонта по автомагистрала "Тракия" днес. Те са между 24-ти и 33-ти километър на територията на Софийска област, между 90-ти и 98-ми километър в област Пазарджик, както и в Сливенска област - между 262-ри и 273-ти километър.

За тази цел ще бъде въведена временна организация в движението, поради което от Агенция "Пътна инфраструктура" призовават за внимание от страна на шофьорите.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а в неделя две ленти за пътуващите към столицата и една за посока Бургас..