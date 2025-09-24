Новини
България »
Три ремонта ограничават движението по АМ "Тракия"

Три ремонта ограничават движението по АМ "Тракия"

24 Септември, 2025 07:54 462 4

  • ремонти-
  • движение-
  • ам тракия

За тази цел ще бъде въведена временна организация в движението, поради което от Агенция "Пътна инфраструктура" призовават за внимание от страна на шофьорите

Три ремонта ограничават движението по АМ "Тракия" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко ремонта по автомагистрала "Тракия" днес. Те са между 24-ти и 33-ти километър на територията на Софийска област, между 90-ти и 98-ми километър в област Пазарджик, както и в Сливенска област - между 262-ри и 273-ти километър.

За тази цел ще бъде въведена временна организация в движението, поради което от Агенция "Пътна инфраструктура" призовават за внимание от страна на шофьорите.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а в неделя две ленти за пътуващите към столицата и една за посока Бургас..


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 д-р цветеслива бухалова-злобната

    5 0 Отговор
    Това е 50ти ремонт на ремонта!!! Айде хаирлия!!!

    08:02 24.09.2025

  • 2 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОВА ЛИ Е " НОВАТА МАГИСТРАЛА " ,КОЯТО ОТКРИХА СКОРО???? ПАК РЕМОНТИ НА???? КОЛКО ОТКРАДНАХТЕ НЕНАЯЛИ СЕ ПРЕСТЪПНИЦИ????? ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ КРАЖБИТЕ НА ВСИЧКО???? ЦЕЛИЯТ " ЕКИП: НА СЪОРАЖЕНИЕТО ,ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗКРИТО????

    08:15 24.09.2025

  • 3 Цвете

    1 0 Отговор
    ТОВА ЛИ Е " НОВАТА МАГИСТРАЛА " ,КОЯТО ОТКРИХА СКОРО???? ПАК РЕМОНТИ НА???? КОЛКО ОТКРАДНАХТЕ НЕНАЯЛИ СЕ ПРЕСТЪПНИЦИ????? ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ КРАЖБИТЕ НА ВСИЧКО???? ЦЕЛИЯТ " ЕКИП: НА СЪОРАЖЕНИЕТО ,ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗКРИТО????

    08:15 24.09.2025

  • 4 Боко Тиквоний, булката на Шиши

    0 0 Отговор
    Нищо не ремонтират ГЕРБepacтите, само усвояват едни стотици милиони, за да си плащат рекет на Шиши, масква, ДС съд и прокуратура.

    08:35 24.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове