Посланикът на Северна Македония награди медици от болница "Пирогов"

Медици от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" са наградени от посланика на Република Северна Македония Агнеза Руси Поповска, съобщават на сайта си от лечебното заведение. Наградата е по повод лечението на най-тежко пострадалите деца и младежи при инцидент в Кочани през март 2025 г.
Посланик Поповска връчи наградата на директора на "Пирогов" д-р Валентин Димитров, който благодари за вниманието и признанието и увери, че болницата винаги е насреща за всички пациенти, които се нуждаят от високоспециализирана помощ.
По време на посещението си в болницата посланик Поповска се срещна и с медици от Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, като подчерта приноса на екипите на "Пирогов" за оцеляването и възстановяването на децата и младежите, хоспитализирани в лечебното заведение след инцидента. Медиците запознаха посланик Поповска с актуалното състояние на пациентите, които все още продължават да посещават "Пирогов" по определен график.
При пожар, възникнал в увеселително заведение в Кочани, загинаха повече от 55 души, пострадалите бяха над 160, като 14 от пострадалите бяха транспортирани за лечение в България. Осем от тях бяха хоспитализирани в "Пирогов", а останалите - в болници във Варна и в Пловдив.
След настаняването им в болниците от Българския Червен кръст организираха акция за кръводаряване в помощ на пострадалите, в която се включиха близо 1000 кръводарители от цялата страна.
В средата на май 2025 г. от "Пирогов" беше изписан последният от осемте, приети в болницата.
1 Оня с рикията
22:14 02.02.2026
3 Тъй лииии???
22:33 02.02.2026
4 Благодарско
22:37 02.02.2026
5 Ти да видиш
22:37 02.02.2026
6 Дядо ви
До коментар #2 от "Махайте се паразити":Нагнетяването на омраза не е нито в наш нито в интерес на братята изкъде македонско. Няма нужда да наливаме вода в мелницата на нашите врагове. Дивотии те които говорят и вършат техните управляващи (и то далеч не всички) са също толкова представителни за народа колкото и нашите недоразумения по върховете на държавната власт. Да не се хващаме на тая тъпа въдица, въдица на сляпа омраза. Постъпката на македонския посланик е достойна и заслужава одобрение. И по-широко отразяване и в нашите и в техните медии.
22:48 02.02.2026