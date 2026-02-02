Новини
Посланикът на Северна Македония награди медици от болница "Пирогов"

Посланикът на Северна Македония награди медици от болница "Пирогов"

2 Февруари, 2026 22:12 655 6

Болницата винаги е насреща за всички пациенти, които се нуждаят от високоспециализирана помощ

Снимка: Пирогов
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Медици от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" са наградени от посланика на Република Северна Македония Агнеза Руси Поповска, съобщават на сайта си от лечебното заведение. Наградата е по повод лечението на най-тежко пострадалите деца и младежи при инцидент в Кочани през март 2025 г.

Посланик Поповска връчи наградата на директора на "Пирогов" д-р Валентин Димитров, който благодари за вниманието и признанието и увери, че болницата винаги е насреща за всички пациенти, които се нуждаят от високоспециализирана помощ.

По време на посещението си в болницата посланик Поповска се срещна и с медици от Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, като подчерта приноса на екипите на "Пирогов" за оцеляването и възстановяването на децата и младежите, хоспитализирани в лечебното заведение след инцидента. Медиците запознаха посланик Поповска с актуалното състояние на пациентите, които все още продължават да посещават "Пирогов" по определен график.

При пожар, възникнал в увеселително заведение в Кочани, загинаха повече от 55 души, пострадалите бяха над 160, като 14 от пострадалите бяха транспортирани за лечение в България. Осем от тях бяха хоспитализирани в "Пирогов", а останалите - в болници във Варна и в Пловдив.

След настаняването им в болниците от Българския Червен кръст организираха акция за кръводаряване в помощ на пострадалите, в която се включиха близо 1000 кръводарители от цялата страна.

В средата на май 2025 г. от "Пирогов" беше изписан последният от осемте, приети в болницата.


  • 1 Оня с рикията

    7 3 Отговор
    На посланика да се даде експресно българско гражданство, подплатено с български международен паспорт и българска лична карта!!!

    22:14 02.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тъй лииии???

    3 0 Отговор
    Не ги ли е набил ,както правят мнозинството от сънародниците МУ със сънародниците НИ ????

    22:33 02.02.2026

  • 4 Благодарско

    4 0 Отговор
    Абе отпускат се малко по малко.Дано не погнат посланника патреотете.

    22:37 02.02.2026

  • 5 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Значи българските лекари лекуват БЕЗПЛАТНО макета в Пирогов ,а същите тия макета бият българи в македония .....Ейййййй 😡😡😡😡

    22:37 02.02.2026

  • 6 Дядо ви

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Махайте се паразити":

    Нагнетяването на омраза не е нито в наш нито в интерес на братята изкъде македонско. Няма нужда да наливаме вода в мелницата на нашите врагове. Дивотии те които говорят и вършат техните управляващи (и то далеч не всички) са също толкова представителни за народа колкото и нашите недоразумения по върховете на държавната власт. Да не се хващаме на тая тъпа въдица, въдица на сляпа омраза. Постъпката на македонския посланик е достойна и заслужава одобрение. И по-широко отразяване и в нашите и в техните медии.

    22:48 02.02.2026

