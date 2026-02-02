Посланикът на Северна Македония награди медици от болница "Пирогов"

Медици от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" са наградени от посланика на Република Северна Македония Агнеза Руси Поповска, съобщават на сайта си от лечебното заведение. Наградата е по повод лечението на най-тежко пострадалите деца и младежи при инцидент в Кочани през март 2025 г.

Посланик Поповска връчи наградата на директора на "Пирогов" д-р Валентин Димитров, който благодари за вниманието и признанието и увери, че болницата винаги е насреща за всички пациенти, които се нуждаят от високоспециализирана помощ.

По време на посещението си в болницата посланик Поповска се срещна и с медици от Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия, като подчерта приноса на екипите на "Пирогов" за оцеляването и възстановяването на децата и младежите, хоспитализирани в лечебното заведение след инцидента. Медиците запознаха посланик Поповска с актуалното състояние на пациентите, които все още продължават да посещават "Пирогов" по определен график.

При пожар, възникнал в увеселително заведение в Кочани, загинаха повече от 55 души, пострадалите бяха над 160, като 14 от пострадалите бяха транспортирани за лечение в България. Осем от тях бяха хоспитализирани в "Пирогов", а останалите - в болници във Варна и в Пловдив.

След настаняването им в болниците от Българския Червен кръст организираха акция за кръводаряване в помощ на пострадалите, в която се включиха близо 1000 кръводарители от цялата страна.

В средата на май 2025 г. от "Пирогов" беше изписан последният от осемте, приети в болницата.