Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

Съветникът на президента по правни въпроси Пламен Узунов осъди прокуратурата заради това, че е бил незаконно обвинен. Поради тази причина ще му бъде изплатено обезщетение в размер на 100 000 лв., научи "Фокус".
Причината - пуснати чатове в публичното пространство между Пламен Узунов и Пламен Бобоков с интерпретации. Съдът е приел, че по този начин прокуратурата и Иван Гешев (по това време главен прокурор) са нарушили презумпцията за невиновност като в публичните си изяви главният прокурор е обявил за виновен Узунов без това да бъде официално.
Прокуратурата впоследствие сама прекратява делото. По този начин се оказва, че демонстративното влизане за претърсване в президентството през лятото на 2020 година и задържането на Пламен Узунов, и воденото на разследване срещу него са на практика незаконни и са му причинили сериозни вреди.
Здравословното му състояние се е влошило, името му е било уронено, престижът му на държавен служител от най-високите нива на държавната йерархия - също.
Неоснователно е бил лишен от допуск до класифицирана информация, от ловното си оръжие и възможност да ловува, забранено му е било да пътува в чужбина и това е затруднило служебните му функции на президентски секретар по правни въпроси.
Съдът е приел, че това публично опозоряване и обвинение в тежки престъпления, които не е извършил, са довели Пламен Узунов до високи нива на стрес и до тежки хронични заболявания, които трябва да бъдат контролирани доживот.
Решението може да се обжалва пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 това
09:39 24.09.2025
2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #17
09:39 24.09.2025
3 Коня Солтуклиева
...и по-бързо, щот след 3 месеца ще са 100 000 евро!
09:40 24.09.2025
4 пожелание
09:40 24.09.2025
5 МОШКОВ
09:41 24.09.2025
6 Селянин
09:41 24.09.2025
7 фжесд
Коментиран от #8
09:44 24.09.2025
8 Клм
До коментар #7 от "фжесд":Вярваш ли си, че в тази кочина някога ще има справедливост?
09:47 24.09.2025
9 Даката
09:47 24.09.2025
10 С две
09:47 24.09.2025
11 Милиционерът
09:50 24.09.2025
12 преди 6 г. така се правеха хайки
09:55 24.09.2025
13 Анонимен
09:56 24.09.2025
14 Даката
Коментиран от #22
09:56 24.09.2025
15 Даниел
09:57 24.09.2025
16 Щирлиц Ото фон
Всички знамЕ много добре на кого се кланя и кого слуша ПРОкурАТУРАТА ! Нали ?
10:00 24.09.2025
17 Даката
До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Нека да минат президентските избори и сегашният ни русофил да няма имунитет и тогава Гешев ще "плати" с една папка с доказателствен материал срещу президентските съветници и президента Радев... доволни ще останете... един протест може да сформирате на Бузлуджа, мили русофилски същества.
Коментиран от #24
10:00 24.09.2025
18 само питам
10:01 24.09.2025
19 !!!?
Как се източват парите на данъкоплатците с един подлец прокурор и един безполезен чиновник в президентството !!!
10:06 24.09.2025
20 Сега гешев
10:10 24.09.2025
21 Само ,който не е поискал,
10:13 24.09.2025
22 Президента е на България
До коментар #14 от "Даката":и на нас българите. Безродниците нямат думата нито работа в България. Анъдънму?
Коментиран от #26
10:13 24.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А защо Гешев
До коментар #17 от "Даката":Не извади "доказателствения" материал и да спечели делото?Когато всичко беше негово и на "шефа" му?
Коментиран от #27
10:15 24.09.2025
25 Камион
Ние от името на прокуратурата или персонално този, който е виновен?
10:15 24.09.2025
26 Даката
До коментар #22 от "Президента е на България":Президент бил на вас "българите" и накрая написа турцизъм... напиши го на руски ако искаш, но няма по-долни предатели от вас русофилите, защото не спряхте да се продавате на руското посолство или сте достатъчно промити и го правите безвъзмездно...
Коментиран от #28, #30
10:19 24.09.2025
27 Даката
До коментар #24 от "А защо Гешев":Защото имат имунитет и ще бъдат доказателства на халос, трябва да са без имунитет, за да ги заболи.
10:21 24.09.2025
28 Турцизма е за безрдоницте
До коментар #26 от "Даката":Толкова ги е яд, че сега не са с потури и чалми.
10:23 24.09.2025
29 явер
10:26 24.09.2025
30 На посолството видяхме
До коментар #26 от "Даката":спонсорите на лъжите на безродниците. Едните национални предатели ПП и ДБ сами си разказаха, другият от Банкя се оплака как за една седмица три пъти трябвало да ходи на Козяк да дава обяснения. Анадънму?
10:26 24.09.2025