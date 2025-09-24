Новини
България »
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

24 Септември, 2025 09:35 1 341 30

  • пламен узунов-
  • съд-
  • прокуратура

Причината - пуснати чатове в публичното пространство между него и Пламен Бобоков

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съветникът на президента по правни въпроси Пламен Узунов осъди прокуратурата заради това, че е бил незаконно обвинен. Поради тази причина ще му бъде изплатено обезщетение в размер на 100 000 лв., научи "Фокус".

Причината - пуснати чатове в публичното пространство между Пламен Узунов и Пламен Бобоков с интерпретации. Съдът е приел, че по този начин прокуратурата и Иван Гешев (по това време главен прокурор) са нарушили презумпцията за невиновност като в публичните си изяви главният прокурор е обявил за виновен Узунов без това да бъде официално.

Прокуратурата впоследствие сама прекратява делото. По този начин се оказва, че демонстративното влизане за претърсване в президентството през лятото на 2020 година и задържането на Пламен Узунов, и воденото на разследване срещу него са на практика незаконни и са му причинили сериозни вреди.

Здравословното му състояние се е влошило, името му е било уронено, престижът му на държавен служител от най-високите нива на държавната йерархия - също.

Неоснователно е бил лишен от допуск до класифицирана информация, от ловното си оръжие и възможност да ловува, забранено му е било да пътува в чужбина и това е затруднило служебните му функции на президентски секретар по правни въпроси.

Съдът е приел, че това публично опозоряване и обвинение в тежки престъпления, които не е извършил, са довели Пламен Узунов до високи нива на стрес и до тежки хронични заболявания, които трябва да бъдат контролирани доживот.

Решението може да се обжалва пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 това

    28 1 Отговор
    Да го платят прокурорите,магнитската с-----я и мутрата сикаджииска,а не НАРОДА

    09:39 24.09.2025

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    34 1 Отговор
    Да ги плати Гешев, той даже няма да усети! Когато плаща прокуратурата, тя взема от моите и от вашите пари!

    Коментиран от #17

    09:39 24.09.2025

  • 3 Коня Солтуклиева

    26 1 Отговор
    Ся, бай Иван Геша да си продаде каскета на търг и да плати 100 000лева...
    ...и по-бързо, щот след 3 месеца ще са 100 000 евро!

    09:40 24.09.2025

  • 4 пожелание

    25 1 Отговор
    Сега парите да се вземат от прокурорите а не от народа !! !!

    09:40 24.09.2025

  • 5 МОШКОВ

    15 2 Отговор
    ТО ИМА ЛИ НИАКОЙ КОЙТО ДА НЕ Е ОСЪДИЛ ТАЗИ ГЕШЕВАТА ПРОКУРАТУРА???

    09:41 24.09.2025

  • 6 Селянин

    17 1 Отговор
    Гешев сега и двамата му началника ще извадят ли 100 000 лв да платят на човека. Не, няма. И така ще е, докато глаподавателите не си извадят главите от задни.... си.

    09:41 24.09.2025

  • 7 фжесд

    12 1 Отговор
    "ще му бъде изплатено обезщетение в размер на 100 000 лв."???? ами сега трябва да се образува дело и прокурора които е причинил такава щета на държавата или да плати от джоба си или да лежи в затвора докато изработи 100 хиляди лева. Щетата е в особенно големи размери и трябва да се лежи в затвора. Няма българите да плащат заради престъпници. Слава Богу има ви имената на всички мафиоти, и ще ви настигне закона рано или късно.

    Коментиран от #8

    09:44 24.09.2025

  • 8 Клм

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "фжесд":

    Вярваш ли си, че в тази кочина някога ще има справедливост?

    09:47 24.09.2025

  • 9 Даката

    3 5 Отговор
    Tепърва ще се открият много данни за този "съветник" и ще го осъдят в крайна сметка... рано или късно те застига правосъдието.

    09:47 24.09.2025

  • 10 С две

    12 1 Отговор
    думи - Ганьо плаща !

    09:47 24.09.2025

  • 11 Милиционерът

    4 2 Отговор
    от служба на служба , точи лиги !

    09:50 24.09.2025

  • 12 преди 6 г. така се правеха хайки

    0 0 Отговор
    лобисти , скълъпки , флашки . от това се живееше дружно и богато . но тогава звучеше много правдоподобно . беше си виновен . сайтовете обясниха подробности . като с бирата . разталачиха му фирмата . уж нямало проверка от митниците . бил позавал и президента . но такива истории има в главите и миналото на тези хора . тайна е нужно да има . в юса съветниците се сменят . и там са по богати . никой не ги съди за нищо .

    09:55 24.09.2025

  • 13 Анонимен

    2 2 Отговор
    Нали беше ПЕЕВСКАТА Сега каква е прокуратурата ДА питаме Киро ли

    09:56 24.09.2025

  • 14 Даката

    2 9 Отговор
    Рано или късно президентските съветници русофили и президентът ни русофил ще бъдат съдени за държавна измяна. Просто трябва да му свърши мандатът като президент на България и да няма имунитет, и тогава излиза папката с доказателствен материал, обещана от бившия главен прокурор на България Иван Гешев. Май ще бягате в Русия или Дубай, мили русофилски същества. Може да ползвате същата къща, която ползваше Васил Божков.

    Коментиран от #22

    09:56 24.09.2025

  • 15 Даниел

    3 1 Отговор
    Всяка една държавна длъжност е безотговорна и това е поредния пример,не премерени действия от един корумпиран магистрат водят до загуби в бюджета без да са за сметка на издалия заповедта???!!!

    09:57 24.09.2025

  • 16 Щирлиц Ото фон

    5 1 Отговор
    Само че тези 100 000 лв няма да ги плати БОЙКОВАТА и ДЕЛЯНОВАТА проКУРатура , а ние , от нашия джоб !
    Всички знамЕ много добре на кого се кланя и кого слуша ПРОкурАТУРАТА ! Нали ?

    10:00 24.09.2025

  • 17 Даката

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Нека да минат президентските избори и сегашният ни русофил да няма имунитет и тогава Гешев ще "плати" с една папка с доказателствен материал срещу президентските съветници и президента Радев... доволни ще останете... един протест може да сформирате на Бузлуджа, мили русофилски същества.

    Коментиран от #24

    10:00 24.09.2025

  • 18 само питам

    1 1 Отговор
    от тая сума ще има ли бакшиш за съдията и колко

    10:01 24.09.2025

  • 19 !!!?

    2 3 Отговор
    Получил стрес, че не нямал достъп до ловното си оръжие и не можел да ловува...!!!
    Как се източват парите на данъкоплатците с един подлец прокурор и един безполезен чиновник в президентството !!!

    10:06 24.09.2025

  • 20 Сега гешев

    5 0 Отговор
    и отговорните в прокуратурата да платят тази сума, а не игрите им да са за наша сметка. Ако искат поддръжниците на мафиотските структури ГЕРБ и ДПС да помагат.

    10:10 24.09.2025

  • 21 Само ,който не е поискал,

    2 0 Отговор
    Не е осъдил "независимата" Прокуратура.Не ми се мисли колко ще платим ,когато Коцев осъди прокуратурата.

    10:13 24.09.2025

  • 22 Президента е на България

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Даката":

    и на нас българите. Безродниците нямат думата нито работа в България. Анъдънму?

    Коментиран от #26

    10:13 24.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А защо Гешев

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Даката":

    Не извади "доказателствения" материал и да спечели делото?Когато всичко беше негово и на "шефа" му?

    Коментиран от #27

    10:15 24.09.2025

  • 25 Камион

    2 1 Отговор
    Не разбрах кой ще ги плаща тези 100к?
    Ние от името на прокуратурата или персонално този, който е виновен?

    10:15 24.09.2025

  • 26 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Президента е на България":

    Президент бил на вас "българите" и накрая написа турцизъм... напиши го на руски ако искаш, но няма по-долни предатели от вас русофилите, защото не спряхте да се продавате на руското посолство или сте достатъчно промити и го правите безвъзмездно...

    Коментиран от #28, #30

    10:19 24.09.2025

  • 27 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "А защо Гешев":

    Защото имат имунитет и ще бъдат доказателства на халос, трябва да са без имунитет, за да ги заболи.

    10:21 24.09.2025

  • 28 Турцизма е за безрдоницте

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Даката":

    Толкова ги е яд, че сега не са с потури и чалми.

    10:23 24.09.2025

  • 29 явер

    0 0 Отговор
    И сега автоматично от сметката на Гешев се теглят парите, ако не да тегли кредит и да ги плати. Да знаят другите прокурори, как трябва да се гледа всеки случай.

    10:26 24.09.2025

  • 30 На посолството видяхме

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Даката":

    спонсорите на лъжите на безродниците. Едните национални предатели ПП и ДБ сами си разказаха, другият от Банкя се оплака как за една седмица три пъти трябвало да ходи на Козяк да дава обяснения. Анадънму?

    10:26 24.09.2025

