Ивелин Михайлов: Пеевски демонстрира, че той управлява държавата

24 Септември, 2025 11:06 942 22

"Продължаваме промяната" направиха много хубава провокация, като запречиха входа, от който влиза. Човекът се изнерви доста, показа истинското си лице и на нас, и на Европейския съюз

Искаме да изкажем възмущението си от решението на съда вчера, което остави Благомир Коцев в ареста, въпреки че самият човек се пречупи – каза, че е готов да се оттегли от политиката, за да няма такива репресии срещу него. Видяхме какво направи Делян Пеевски – той направи едно нещо, с което да накаже всички непокорни, да покаже, че ще бъде безмилостен, че всеки един човек, който се изправи срещу него. Това каза пред журналисти в парламента председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов във връзка със снощното решение на Софийския апелативен съд да остави кмета на Варна за постоянно в ареста, предаде Novini.bg.

"Продължаваме промяната" направиха много хубава провокация, като запречиха входа, от който влиза. Човекът се изнерви доста, показа истинското си лице и на нас, и на Европейския съюз. Делян Пеевски направи демонстрация на сила, че той управлява държавата, независимо какво му казват посолства, дали има някакво друго мнение, дали Бойко Борисов казва, че предпочита и той да бъде с тениска, за да се освободи Благо Коцев. Това може би беше и послание към Бойко Борисов какво ще се случи с него, ако продължи да роптае, заяви Михайлов.

Той показа пред журналистите лист хартия, за който отбеляза, че изобразява схема, изготвена от учителка и бивша директорка на училище от Върбица, за "управление и превземане на община".

В тази схема са свързани фирми, хора, кой какви поръчки взема, много кражби – страшно много престъпления. Ако този кмет трябва да бъде съден за корупция, той трябва да лежи до живот. По това нещо има публичност, би трябвало да се задейства главният прокурор. Това е преврат в държавността – когато една община е овладяна по този начин, хората нямат свобода, подчерта Ивелин Михайлов.

Това води до едно много интересно развитие на нещата – Урсула фон дер Лайен каза, че България ще е стената на Европейския съюз срещу Русия. Можем да кажем на Урсула фон дер Лайен, че ако тук има нашественици срещу Европейския съюз, няма значение откъде са, българите ще ги посрещнат като освободители – с хляб и сол, защото Европейският съюз ни заблуди за това, че ние имаме европейски ценности, свобода, закон, който важи за всички. Имахме цели на Европейския съюз, имахме някаква мисия, с която вярвахме, че нещата ще се променят. А това, което виждам от Европейския съюз, е подкрепа на диктатура. Ние ще я свалим, имаме точен план, каза още лидерът на "Величие".


  • 1 Азът

    22 1 Отговор
    Ами то и кучетата на село знаят, че тая територия се командири от Пеевски!

    11:09 24.09.2025

  • 2 Селянин

    9 19 Отговор
    Време е за Възраждане!

    11:10 24.09.2025

  • 3 Той пеевски е ясен

    11 8 Отговор
    Ама защо и теб те натресе кръга капитал пирамидаджио на опашката на копанката? Едните не са си отишли, другите прииждат.

    11:10 24.09.2025

  • 4 Ивлине

    17 1 Отговор
    Ганчю се надява все някой да го оправя ,преди бяха руснаците ,сега ЕС ,ама ганчю си обича мизерията и все други са му виновни ,че немогат да го оправят

    11:11 24.09.2025

  • 5 Трябва

    9 4 Отговор
    Да се вдигне прага за влизане в парламента

    11:13 24.09.2025

  • 6 зле

    8 11 Отговор
    ивелин горнооряхвоския измамник кой го тури в парламента да пере кирливи ризи

    11:16 24.09.2025

  • 7 456

    10 0 Отговор
    Той си я управлява самолично като цар

    11:19 24.09.2025

  • 8 Имаме

    3 1 Отговор
    Супер политици ,до един за нищо не стават,а и не могат

    11:22 24.09.2025

  • 9 да турят някой на мястото на коцев

    3 0 Отговор
    щом е в затвора . градоначалниците са хора които се познават с фирмите , оправят положението на по приближените . но могат и да сгрешат . като не знаеме изтината как да видим справедливостта . а истината се покрива, подменя . търпи промени . затова делим замесените на по богати и по бедни . и какво откриваме . влиянието над масата е заради пари . а варна в летен сезон е с много парипотоци . и с малък бюджет . мутресите добре печелят . нямаше и показни и знакови убийства . варналии ликуват .

    11:26 24.09.2025

  • 10 Българин

    1 4 Отговор
    Пеевски е определен да урпавлява държавата преди 25 години. Това много натъжава всякакви натрапници и платени соросоиди които искат да унищожат България!

    11:36 24.09.2025

  • 11 Мафия БГ

    3 3 Отговор
    Ивелине, с поръчковите ви гласувания в парламента заедно с другите "опозиционни партии" няма как да махнете Пеевски, Борисов и т.н.

    11:39 24.09.2025

  • 12 така

    4 3 Отговор
    Съдият в България невинният в ареста,а толаджията Олег Асенов прави ПТП през 20 04 2021 година с 2 загинали и още не е осъден но е мутренски толуп за него няма съд

    Коментиран от #20

    11:41 24.09.2025

  • 13 Майна

    2 4 Отговор
    Този сводник и сциентолог , аха..
    Този е проврян в парламента точно от Пеевски
    В абсолютно помашко село- беше " спечелил" 100% изборите, ха ха
    Айде , да не изваждаме..факти

    11:44 24.09.2025

  • 14 Майна

    3 1 Отговор
    Този има точен план- над 600 имота на него и жена му
    Понци схема- задлъжняли българи, чието заведени дела нямат никакво движение в прокуратурата?!
    За купил, ей така ,разбираш ли над 45 декара във Варна!
    Кой стои зад него?
    Ха...

    11:53 24.09.2025

  • 15 Тони

    3 1 Отговор
    А, ти ли да я управляваш, а фараонче крадливо?

    11:54 24.09.2025

  • 16 Майна

    3 0 Отговор
    Над 7 000 000 неплатени данъци!
    От този! Обаче парламентарист!
    Ха ха ха , кой стои зад него?

    Коментиран от #19

    11:56 24.09.2025

  • 17 Хаха

    2 1 Отговор
    То пък цар Ювелин на бизнес селяндурите и тарикатите се прави на нещо по-различно. Липсва му само шкембето.

    11:59 24.09.2025

  • 18 Майна

    2 3 Отговор
    Този абсолютен селски ръфляк се движи с бронирана кола и въоръжена охрана?
    Знаете ли от кого се пази?
    От тези , на които затри животите- с по няколко кредита!
    Този е за затвора!

    11:59 24.09.2025

  • 19 Как КОЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Майна":

    Същите бизнес селяндури, които грабеха и продължават да грабят държавата за хотели и апартаменти и стотици имоти на каскет.

    12:00 24.09.2025

  • 20 Жоро

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "така":

    Кой е невинен? Крадливия кмет ли? Хайде стига лъжи и протести в защита на корупцията. Стига сълзливи ромски мелодрами. Всички крадци и измамници трябва да бъдат съдени, осъдени ефективно. Само съдът има право да реши кой е виновен. Не може политикани и олигарси да налагат улично правосъдие. Браво на българския съд, че не се уплаши, не се поддаде на заплахи, нито на уличен натиск и тормоз!

    12:02 24.09.2025

  • 21 Майора

    1 2 Отговор
    Ало Фараоне , ти кумова срама имаш ли? Няма какво повече да правиш след като еврото влезе в страната и затова упорито изпълняваш заръките нс Божков , Цв.Василев и сие! Явно смяташ че ще останеш в политиката , но се лъжеш , ще си отидеш безславно , както и с помощта на съда дойде!

    12:03 24.09.2025

  • 22 БАЙ СТАВРИ

    1 1 Отговор
    АМА ТО И ТИ ТРЯБВАШЕ ДА СИ ПОД УДАРИТЕ НА ЗАКОНА .ВЪВ ПРЕДНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ИМАШЕ ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ ТВОЙТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И КОГАТО ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА ТАЗИ КОМИСИЯ ЦВЕТА РАНГЕЛОВА ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО ОТ ТРИБУНАТА НА НС ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ЧАС БЪРЗО ЧЕТЕНЕ И ТРЯБВАШЕ ДА ГО ИЗЧЕТЕ ОБВИНЕНИЯТА ПРОТИВ ТЕБ И АКО ИМАШЕ СЪД И ПРОКУРАТУРА СЕГА ДА НЕ СИ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА А НА ДРУГО МЯСТО.ЗАТОВА СЕ ЗАСТЪПВАШ ЗА КМЕТА НА ВАРНА И НЕ ПРОПУСКАШ ДА НАПАДАШ ВЪЗРАЖДАНЕ.

    12:05 24.09.2025

