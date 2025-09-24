Ивелин Михайлов: Пеевски демонстрира, че той управлява държавата

Искаме да изкажем възмущението си от решението на съда вчера, което остави Благомир Коцев в ареста, въпреки че самият човек се пречупи – каза, че е готов да се оттегли от политиката, за да няма такива репресии срещу него. Видяхме какво направи Делян Пеевски – той направи едно нещо, с което да накаже всички непокорни, да покаже, че ще бъде безмилостен, че всеки един човек, който се изправи срещу него. Това каза пред журналисти в парламента председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов във връзка със снощното решение на Софийския апелативен съд да остави кмета на Варна за постоянно в ареста, предаде Novini.bg.
"Продължаваме промяната" направиха много хубава провокация, като запречиха входа, от който влиза. Човекът се изнерви доста, показа истинското си лице и на нас, и на Европейския съюз. Делян Пеевски направи демонстрация на сила, че той управлява държавата, независимо какво му казват посолства, дали има някакво друго мнение, дали Бойко Борисов казва, че предпочита и той да бъде с тениска, за да се освободи Благо Коцев. Това може би беше и послание към Бойко Борисов какво ще се случи с него, ако продължи да роптае, заяви Михайлов.
Той показа пред журналистите лист хартия, за който отбеляза, че изобразява схема, изготвена от учителка и бивша директорка на училище от Върбица, за "управление и превземане на община".
В тази схема са свързани фирми, хора, кой какви поръчки взема, много кражби – страшно много престъпления. Ако този кмет трябва да бъде съден за корупция, той трябва да лежи до живот. По това нещо има публичност, би трябвало да се задейства главният прокурор. Това е преврат в държавността – когато една община е овладяна по този начин, хората нямат свобода, подчерта Ивелин Михайлов.
Това води до едно много интересно развитие на нещата – Урсула фон дер Лайен каза, че България ще е стената на Европейския съюз срещу Русия. Можем да кажем на Урсула фон дер Лайен, че ако тук има нашественици срещу Европейския съюз, няма значение откъде са, българите ще ги посрещнат като освободители – с хляб и сол, защото Европейският съюз ни заблуди за това, че ние имаме европейски ценности, свобода, закон, който важи за всички. Имахме цели на Европейския съюз, имахме някаква мисия, с която вярвахме, че нещата ще се променят. А това, което виждам от Европейския съюз, е подкрепа на диктатура. Ние ще я свалим, имаме точен план, каза още лидерът на "Величие".
1 Азът
11:09 24.09.2025
2 Селянин
11:10 24.09.2025
3 Той пеевски е ясен
11:10 24.09.2025
4 Ивлине
11:11 24.09.2025
5 Трябва
11:13 24.09.2025
6 зле
11:16 24.09.2025
7 456
11:19 24.09.2025
8 Имаме
11:22 24.09.2025
9 да турят някой на мястото на коцев
11:26 24.09.2025
10 Българин
11:36 24.09.2025
11 Мафия БГ
11:39 24.09.2025
12 така
Коментиран от #20
11:41 24.09.2025
13 Майна
Този е проврян в парламента точно от Пеевски
В абсолютно помашко село- беше " спечелил" 100% изборите, ха ха
Айде , да не изваждаме..факти
11:44 24.09.2025
14 Майна
Понци схема- задлъжняли българи, чието заведени дела нямат никакво движение в прокуратурата?!
За купил, ей така ,разбираш ли над 45 декара във Варна!
Кой стои зад него?
Ха...
11:53 24.09.2025
15 Тони
11:54 24.09.2025
16 Майна
От този! Обаче парламентарист!
Ха ха ха , кой стои зад него?
Коментиран от #19
11:56 24.09.2025
17 Хаха
11:59 24.09.2025
18 Майна
Знаете ли от кого се пази?
От тези , на които затри животите- с по няколко кредита!
Този е за затвора!
11:59 24.09.2025
19 Как КОЙ
До коментар #16 от "Майна":Същите бизнес селяндури, които грабеха и продължават да грабят държавата за хотели и апартаменти и стотици имоти на каскет.
12:00 24.09.2025
20 Жоро
До коментар #12 от "така":Кой е невинен? Крадливия кмет ли? Хайде стига лъжи и протести в защита на корупцията. Стига сълзливи ромски мелодрами. Всички крадци и измамници трябва да бъдат съдени, осъдени ефективно. Само съдът има право да реши кой е виновен. Не може политикани и олигарси да налагат улично правосъдие. Браво на българския съд, че не се уплаши, не се поддаде на заплахи, нито на уличен натиск и тормоз!
12:02 24.09.2025
21 Майора
12:03 24.09.2025
22 БАЙ СТАВРИ
12:05 24.09.2025