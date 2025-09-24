Ивелин Михайлов: Пеевски демонстрира, че той управлява държавата

Искаме да изкажем възмущението си от решението на съда вчера, което остави Благомир Коцев в ареста, въпреки че самият човек се пречупи – каза, че е готов да се оттегли от политиката, за да няма такива репресии срещу него. Видяхме какво направи Делян Пеевски – той направи едно нещо, с което да накаже всички непокорни, да покаже, че ще бъде безмилостен, че всеки един човек, който се изправи срещу него. Това каза пред журналисти в парламента председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов във връзка със снощното решение на Софийския апелативен съд да остави кмета на Варна за постоянно в ареста, предаде Novini.bg.

"Продължаваме промяната" направиха много хубава провокация, като запречиха входа, от който влиза. Човекът се изнерви доста, показа истинското си лице и на нас, и на Европейския съюз. Делян Пеевски направи демонстрация на сила, че той управлява държавата, независимо какво му казват посолства, дали има някакво друго мнение, дали Бойко Борисов казва, че предпочита и той да бъде с тениска, за да се освободи Благо Коцев. Това може би беше и послание към Бойко Борисов какво ще се случи с него, ако продължи да роптае, заяви Михайлов.

Той показа пред журналистите лист хартия, за който отбеляза, че изобразява схема, изготвена от учителка и бивша директорка на училище от Върбица, за "управление и превземане на община".

В тази схема са свързани фирми, хора, кой какви поръчки взема, много кражби – страшно много престъпления. Ако този кмет трябва да бъде съден за корупция, той трябва да лежи до живот. По това нещо има публичност, би трябвало да се задейства главният прокурор. Това е преврат в държавността – когато една община е овладяна по този начин, хората нямат свобода, подчерта Ивелин Михайлов.

Това води до едно много интересно развитие на нещата – Урсула фон дер Лайен каза, че България ще е стената на Европейския съюз срещу Русия. Можем да кажем на Урсула фон дер Лайен, че ако тук има нашественици срещу Европейския съюз, няма значение откъде са, българите ще ги посрещнат като освободители – с хляб и сол, защото Европейският съюз ни заблуди за това, че ние имаме европейски ценности, свобода, закон, който важи за всички. Имахме цели на Европейския съюз, имахме някаква мисия, с която вярвахме, че нещата ще се променят. А това, което виждам от Европейския съюз, е подкрепа на диктатура. Ние ще я свалим, имаме точен план, каза още лидерът на "Величие".