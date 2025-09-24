Йотова продължава да чака солидни аргументи за опитите за отнемане правомощията на президента за службите

Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви пред журналисти, че продължава да очаква „солидни и сериозни аргументи“ защо се правят опити за отнемане на правомощията на президентската институция и за промяна на правилата за службите, съобщават от Нова телевизия. „Това ще завърши така, както реши мнозинството, но е видно, че то изобщо не е стабилно“, каза Йотова, но подчерта, че подобен опит вече е бил правен и впоследствие е бил отменен. По думите ѝ цялата кампания е насочена лично срещу президента Румен Радев и срещу институцията, която той представлява, мотивирана от страха от високия му рейтинг.
„Държавата с главно Д“ и ролята на парламента
Йотова коментира и израза „държава с главно Д“, използван от лидера на ДПС Делян Пеевски, като заяви, че тепърва предстои да се види какво означава това в действията на управляващото мнозинство и в парламента. Според нея именно реакциите на депутатите ще бъдат показателни за това дали ролята на държавността ще бъде укрепена или отслабена. „След тези изявления сякаш нараснаха противоречията и конфликтите вътре в управлението“, отбеляза тя.
„Като български гражданин си пожелавам стабилизация на страната“, каза Йотова, изразявайки опасения, че интригите и кризите могат да се стоварят върху гърба на хората. Тя подчерта, че много от обещанията на управляващите – за контрол върху цените и по-добра икономическа среда – все още не са изпълнени.
Коментар за националния борд по водите
По повод националния борд, събрал се заради безводието на различни места в страната, Йотова посочи, че президентската институция не е поканена да участва в този формат, но изрази надежда решенията да бъдат балансирани и пропорционални на интересите на всички граждани.
