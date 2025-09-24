Новини
Йотова продължава да чака солидни аргументи за опитите за отнемане правомощията на президента за службите

24 Септември, 2025 11:20 414 17

Цялата кампания е насочена лично срещу президента Румен Радев и срещу институцията, която той представлява, мотивирана от страха от високия му рейтинг, коментира вицепрезидентът

Йотова продължава да чака солидни аргументи за опитите за отнемане правомощията на президента за службите - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви пред журналисти, че продължава да очаква „солидни и сериозни аргументи“ защо се правят опити за отнемане на правомощията на президентската институция и за промяна на правилата за службите, съобщават от Нова телевизия. „Това ще завърши така, както реши мнозинството, но е видно, че то изобщо не е стабилно“, каза Йотова, но подчерта, че подобен опит вече е бил правен и впоследствие е бил отменен. По думите ѝ цялата кампания е насочена лично срещу президента Румен Радев и срещу институцията, която той представлява, мотивирана от страха от високия му рейтинг.

„Държавата с главно Д“ и ролята на парламента

Йотова коментира и израза „държава с главно Д“, използван от лидера на ДПС Делян Пеевски, като заяви, че тепърва предстои да се види какво означава това в действията на управляващото мнозинство и в парламента. Според нея именно реакциите на депутатите ще бъдат показателни за това дали ролята на държавността ще бъде укрепена или отслабена. „След тези изявления сякаш нараснаха противоречията и конфликтите вътре в управлението“, отбеляза тя.

„Като български гражданин си пожелавам стабилизация на страната“, каза Йотова, изразявайки опасения, че интригите и кризите могат да се стоварят върху гърба на хората. Тя подчерта, че много от обещанията на управляващите – за контрол върху цените и по-добра икономическа среда – все още не са изпълнени.

Коментар за националния борд по водите

По повод националния борд, събрал се заради безводието на различни места в страната, Йотова посочи, че президентската институция не е поканена да участва в този формат, но изрази надежда решенията да бъдат балансирани и пропорционални на интересите на всички граждани.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    5 5 Отговор
    Радев винаги реве като всекидневно насилвана жена
    Къде е сега да излезне и да каже, че България не одобрява тази политика на НАТО и Брюксел!?!!!!
    Как ще каже, бе..
    Я стига- вече е жалък!

    11:41 24.09.2025

  • 2 Хохохо

    11 4 Отговор
    Най добре е тази излишна институция, която само харчи пари да приключва.

    11:44 24.09.2025

  • 3 Никакви служебни коли

    11 2 Отговор
    Ще си возите гъзиците в градския транспорт!

    11:46 24.09.2025

  • 4 Майна

    9 1 Отговор
    Тая- тамплиер
    Оня , масон..
    Айде ..

    11:47 24.09.2025

  • 5 Фатмак

    7 1 Отговор
    Да си чака тая комунистка може и народния съд!

    11:49 24.09.2025

  • 6 Марио

    8 2 Отговор
    Тая ненужна и скъпо платена крадла до кога ще цапа България? Време е за промяна на Конституцията. Трябва да се премахне не нужната длъжност вице президент, трябва свиване щата на президентската институция до трима съветници, една кола и три секретарки. Стига сме плащали милиарди за издръжка на хиляди обслужващи и съветници на крадливите нищоправци в президентството.

    11:52 24.09.2025

  • 7 Шамана

    6 0 Отговор
    Не може един човек да се разпорежда в една държава къде и как.
    Утре може да започне висшия разум нещо да му диктува и кво правиме ...?
    Та това е аргумента - всеки управляващ си слага свой хора в управлението, за да може реално да управлява. Президента няма думата в случая.

    11:53 24.09.2025

  • 8 Гост

    4 1 Отговор
    Както каза Радев:Това няма да стане.
    Йотова продължавай да чакаш солидни аргументи за опитите за отнемане правомощията на президента за службите-Това няма да стане!

    11:55 24.09.2025

  • 9 НЯКОЙ

    4 0 Отговор
    Това, което човек сам си направи, никой не може да го направи.

    11:58 24.09.2025

  • 10 Истината

    2 3 Отговор
    Трябваше пак станем Царство България! Всички тези институции са безсмисленни и вредни. Облагодеталства се с кражби.

    Коментиран от #16

    11:59 24.09.2025

  • 11 А обществото

    6 0 Отговор
    чака да се разкара веднъж завинаги , да спре да обикаля света и България за негова сметка и да лапа като змей огромни заплати и куп привилегии !

    12:00 24.09.2025

  • 12 За размисъл

    1 1 Отговор
    Думата "парламент" ми напомня за думата "парлама". Затова смятам, че е изключително подходяща за събраните там. Това там не е Народно събрание. В този ред на мисли всяко орязване на правомощията на президентската институция е недомислица. Радев не е вечен на тоя пост. Какво ще правят тия в парламента, когато бъде избран (???) например Пеевски. Ще го разширяват като в играта "надуване балона" ????

    12:00 24.09.2025

  • 13 Гуньо Простиа

    3 0 Отговор
    И аз чакам. На спирката

    12:01 24.09.2025

  • 14 тюбитейко ти

    0 0 Отговор
    също те чака

    12:07 24.09.2025

  • 15 604

    0 0 Отговор
    Всичку ясну що й мъ патчъ...и без туй въ скупихъ...я и сте кът всички други лапачи!

    12:11 24.09.2025

  • 16 604

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Истината":

    И кой ще царя ве...? Принцеса калинъ от рода дуло или симеончо дет нъ управи амъ отзад?

    12:14 24.09.2025

  • 17 Хахахаха

    1 0 Отговор
    На радев високия рейтинг се подържа от няколко мошеника Нарочени за социолози точно с тази мисия Да лъскат имиджа на резидента на москва Нарушителя на конституцията и ощетил държавата с милиарди негодника румен радев Лицата като
    изгонения от галъп първан и плешивица Ганев Вчера старозагорския мошеник първан На който му организираха нова
    пропагандна агенция Мяра!!- след изгонването му от галъп .Пак написа някакви комични цифри на уж изследване което никога не е правил. А е плод на фантазията му и поръчката на босовете му. Това което писа за рейтинга радев са измислени цифри Които са подигравка с умствените качества на болшинството българи

    12:15 24.09.2025

