Желязков: България ще прекрати договора за транзит на руски газ догодина

Желязков: България ще прекрати договора за транзит на руски газ догодина

24 Септември, 2025 12:39

  • росен желязков-
  • руски газ-
  • транзит

До 2028 г. той окончателно да бъде изключен от българския енергиен пазар, допълни Желязков

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

България ще прекрати договора за транзит на руски газ през следващата година. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков, който е в САЩ за участие в Годишната сесия на Общото събрание на ООН:

"А що се отнася до призива на президента Доналд Тръмп, който прозвучава по време на сесията на Общото събрание, ние като част от Европейския съюз, ще се присъединим към решенията на Съюза за това в краткосрочен аспект - 2026 г., да бъдат преустановени договорите за ползване или за транзит на руски природен газ".

До 2026 г. да бъдат прекратени договорите за ползване или транзит на руски природен газ, а в дългосрочен - до 2028 г., той окончателно да бъде изключен от българския енергиен пазар, допълни Желязков.

По думите му, цялото потребление на природен газ в България както за индустрията, така и за домакинствата, се покрива от внос на втечнен газ, доставян през специализираните терминали.

В рамките на посещението на българската делегация в САЩ Българският енергиен холдинг подписа меморандум за разбирателство с Университета на Северна Дакота за проучване за редкоземни метали.


  • 1 Защо бе

    26 79 Отговор
    Защо Пуслер е толкова слаб? 4 г тридневна операция

    Коментиран от #32, #35, #71, #107

    12:41 24.09.2025

  • 2 Вече не се трае гаврата

    26 49 Отговор
    Всеки подритва милиционера в бункера като улично куче.

    Коментиран от #47

    12:41 24.09.2025

  • 3 много удобно

    103 17 Отговор
    догодина когато няма да си премиер нали?!

    Коментиран от #75, #115

    12:41 24.09.2025

  • 4 БРАВО

    73 10 Отговор
    КАТО НЕ ВЛИЗА ПРЕЗ ВРАТАТА ЩЕ ВЛЕЗЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА.И ЮГОЕМБАРГО ИМАШЕ И НЯКОИ СТАНАХА ПРИКАЗНО БОГАТИ

    12:43 24.09.2025

  • 5 🌈🌈🌈

    64 4 Отговор
    Желязков вика виетнамци да работят за $500.

    12:43 24.09.2025

  • 6 Глупак

    110 15 Отговор
    Превърнахте България в колония на САЩ за да я унищожава.

    Коментиран от #39

    12:43 24.09.2025

  • 7 факуса

    89 13 Отговор
    за нас остават боклуците и радоста от слугинажа

    Коментиран от #41

    12:43 24.09.2025

  • 8 Поправка

    71 11 Отговор
    ПосолствоТО: България ще прекрати договора за транзит на руски газ догодина

    12:44 24.09.2025

  • 9 и смъртна присъда

    72 11 Отговор
    ти е малко

    Коментиран от #28

    12:44 24.09.2025

  • 10 Ха ха ха

    86 8 Отговор
    Догодина се надяваме да си следствен , лисугер крадлив.

    12:44 24.09.2025

  • 11 ООрана държава

    78 7 Отговор
    Пореден минус за хазната иначе данъци трябвало да вдигаме и заплати и пенсии да замразяваме според евроджендърлята

    Коментиран от #21

    12:44 24.09.2025

  • 12 Чунчо

    51 5 Отговор
    догодина - нова булка , нов късмет !

    12:44 24.09.2025

  • 13 Майна

    61 7 Отговор
    Чакаме те за да те изхвърлим!
    Във водопада..

    12:44 24.09.2025

  • 14 и кой

    69 6 Отговор
    ще ни обезщети за загубата на транзитни такси? Или сме толкова малоумни, че дори не поставихме този въпрос на дневен ред?

    Коментиран от #17

    12:45 24.09.2025

  • 15 Янош Кадър

    27 6 Отговор
    Аз вече не съм министър прецедател ,може и без руски газ

    12:45 24.09.2025

  • 16 Стършел

    41 4 Отговор
    До,, до година " ,, много капи ще опустеят"!!!

    12:46 24.09.2025

  • 17 Милко

    44 3 Отговор

    До коментар #14 от "и кой":

    Баце и сие ще вземат някое кюлче и ще им подарят, каквото има за кражба. Всичко законно.

    12:46 24.09.2025

  • 18 Последния Софиянец

    47 12 Отговор
    Значи остава само Боташ.Ще целуваме ръка на Радев.

    12:47 24.09.2025

  • 19 Тоя

    44 4 Отговор
    се чуди вече какво да лъже и маже ! От два стола , че на земята ! Резилите ми са за сметка на България .

    12:47 24.09.2025

  • 20 1212

    51 3 Отговор
    Ако става дума за Турски поток а си го спрял, а си почнал да сърбаш турска попара с голямата лъжица. Така ми се струва.

    Коментиран от #38

    12:48 24.09.2025

  • 21 Сск

    10 5 Отговор

    До коментар #11 от "ООрана държава":

    За коя хазна по-точно?

    Коментиран от #60

    12:49 24.09.2025

  • 22 Някой

    53 8 Отговор
    Унгария ще ни шамароса за това. И няма по-наведени политици от нашите. Коленете и целите в рани от толкова коленичене. Задните части ги болят, но продължават с мръсната си професия.

    Коментиран от #25

    12:49 24.09.2025

  • 23 Герберазъм

    40 6 Отговор
    Плюха по "Боташ" а сега ще им целуват ботушите... Розовото фламинго е по-голям галфон и от началника си!

    12:51 24.09.2025

  • 24 Бай Ганьо

    13 27 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    Коментиран от #29

    12:51 24.09.2025

  • 25 456

    37 7 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    Не е само Унгария. Сърбия също. Ще си навлечеме огромни проблеми със съсед.

    Коментиран от #56

    12:52 24.09.2025

  • 26 Инфлация 📈

    42 5 Отговор
    И като станем прекупвачи на руски газ от Турция или скъп газ от Северна Америка, ще имаме инфлация до небесата. Скъпа енергия и африкански заплати, защо не се чудят как да увеличат парите в хазната, да улеснят външните инвеститори, а само анти-български мерки се взимат. Кой ще оцелее в тази държава.

    12:53 24.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "и смъртна присъда":

    ЛОШОТО ЧЕ ТАЗИ ПРИСЪДА НЯМА ВЕЧЕ КАК ДА Я ИЗБЕГНЕ ....

    12:54 24.09.2025

  • 29 !!!

    25 8 Отговор

    До коментар #24 от "Бай Ганьо":

    Ще купуваш баничка за 10 лева!
    Да ти е сладко!

    12:54 24.09.2025

  • 30 нито капка!

    14 35 Отговор
    Нито капка руски Фашистки газ преминаващ през България!

    12:55 24.09.2025

  • 31 Асен Василев е виновен

    10 14 Отговор
    БКП Ново начало, ГЕРБ-БСП-ИТН-Д-иpник, днес отново гласува против България и в полза на рашисткия режим на Путлер. Те отхвърлиха законопроект на ПП-ДБ даващ възможността България да получава допълнително между 2 и 3 млрд. на година от такса пренос на газ.
    Това са долни предатели и майкопродавци !

    Коментиран от #72

    12:55 24.09.2025

  • 32 Пешо

    31 7 Отговор

    До коментар #1 от "Защо бе":

    Съсипаха я тая държава , за да угаждат...ей... разпродадоха ни бъдещето..... не си гледаме интереса.... еничари..... вън на дирека Желязков...и децатат тииии

    12:55 24.09.2025

  • 33 Пешо

    27 4 Отговор
    Осртавка и затвор. Оставка и затвор.... за цялото опг

    12:56 24.09.2025

  • 34 ХОТЕЛ С ВОДОПАДИ ЦЯЛ КУРОРТ

    30 2 Отговор
    Иска да има куклата на конци

    12:57 24.09.2025

  • 35 Пешо

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "Защо бе":

    Искаме истинска демокрация и национална отговорност...оставка и затвор

    12:57 24.09.2025

  • 36 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    11 9 Отговор
    Преди малко евроатлантиците от ГЕРБ и "Ново начало", отхвърлиха предложение за допълнителна такса върху транзитите на руски газ през България.
    Строителите на "Руски поток" от ГЕРБ, заедно с Пеевски, защитиха безпроблемния транзит на кремълски газ.
    Слава на Путин, че поне Бойко ни пази от комунистите!

    12:57 24.09.2025

  • 37 Българин

    25 4 Отговор
    Този плужек да не си мисли че хотела с водопада няма да бъде приватизиран за детска болница догодина?Ако мисли така той е наивник.

    12:57 24.09.2025

  • 38 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    21 5 Отговор

    До коментар #20 от "1212":

    САМО ДА НАПОМНЯ НА ЦСЪРВУЛА ОТ СНИМКАТА ..СПРЕШ ЛИ ТУРСКИ ПОТОК САМО ЗА 4 ЧАСА ТУРСКИТЕ ВОЙСКИ ЩЕ СА В СОФИЯ И ЩЕ ТЕ ОБЕСЯТ ....СПРАВКА СЕВЕРЕН КИПЪР БЕШЕ АНЕКСИРАН ОТ ТУРЦИЯ ...ИИИ НАТО МЪЛЧЕШЕ ...ЗАЩОТО ТУРЦИЯ ИМА НАЙ СИЛНАТА АРМИЯ В ЕВРОПА ..СМОТЛ

    Коментиран от #59, #68, #76

    12:58 24.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Град Симитли

    20 3 Отговор
    "... Българският енергиен холдинг подписа меморандум за разбирателство с Университета на Северна Дакота за проучване за редкоземни метали..."
    .... ".... Желязков: България ще прекрати договора за транзит на руски газ догодина.."
    ... Кокошка за кон! Мискинин!

    12:59 24.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Реалност

    21 1 Отговор
    АЛДЕ поиска спиране на еврофондовете за България, заради ареста на Коцев.
    МВФ искат увеличение на данъците в страната, заради задаващия се огромен проблем с бюджетния дефицит.
    Столчето под "Д"-то на намагнетизирания Шиши, започва да се клати! Всичките му амбиции, че просто така ще завладее изцяло държавата и ще получи международна легитимация са илюзия!
    Общественият натиск също се засилва! Хората просто няма да приемат Шиши за цар! Само въпрос на време е къщата му от карти да рухне!

    12:59 24.09.2025

  • 43 Да бе , да ?! 🤔

    27 3 Отговор
    България печели по 500 милиона ( половин милиард ) на година от транзита на руски газ . Разбира се , догодина , когато евроатлантика Желязков няма да е премиер , а подсъдим за семейния хотел , това няма да го интересува .

    Коментиран от #46

    13:00 24.09.2025

  • 44 ФАЛШИВИЯ

    19 0 Отговор
    Е идвършил ново предателство в Америка.

    13:00 24.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Енергетик

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Да бе , да ?! 🤔":

    Даже приходите не приближават посочената сума .
    А печалбата я има в отговор на депутатски въпрос към министъра - около 80 млн.

    13:06 24.09.2025

  • 47 Ти си

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вече не се трае гаврата":

    Това с подритването май важи за урсулите и техните деривати а кой кого подритва се видя на конференцията на ШОС .....

    13:06 24.09.2025

  • 48 ОРБАН

    18 3 Отговор
    Както обикновено англосаксонците с лека ръка жертват България в името на собствените си интереси. А евтини предатели все се намират.

    13:07 24.09.2025

  • 49 Страната на npaceтата 🐷🐷

    5 6 Отговор
    Държавата с главно "Д" защити безпроблемния транзит на газ на руския диктатор!
    Държавата с главно "Д" не може да си събере кворум в парламента. ППДБ отказаха да се регистрират, тъй като от ГЕРБ и "Ново начало" отхвърлиха тяхно предложение за допълнителна такса върху транзитите на руски газ през България. Строителите на "Путински поток" от ГЕРБ, заедно с Пеевски, защитиха безпроблемния транзит на газ на руския диктатор.

    13:07 24.09.2025

  • 50 Мдам

    13 3 Отговор
    Щото и без това сме цъфнали и вързали.. Що да не ни осъдят сега. И без това ще теглим дългове за Украйна. Това правителство е вредно за България

    13:07 24.09.2025

  • 51 Е пречи ли ти някой

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Бат Петьо Парчето":

    че се оплакваш. Немам време да те жаля.

    13:08 24.09.2025

  • 52 Ти си

    16 2 Отговор
    И тук ще попитам-
    А бе криваци безгръбначни , ЕС ще ни обезпечи ли за загубите които ще последва от липсата на транзитни такси към бюджета или ще вдигате данъци и ще теглите нови заеми за да запълнят дупката ?
    Аман от имбецили във върховната власт - тия трябва да си ходят .....

    13:09 24.09.2025

  • 53 9689

    10 4 Отговор
    Костинбродски измамнико от тебе нищо не зависи.Догодина ще си в кауша.

    13:09 24.09.2025

  • 54 Жалки продажни гербеpacти

    7 3 Отговор
    България може да загуби европейски средства заради политическия арест на кмета на Варна. ЕК е сезирана за отстъплението от демокрацията у нас пред главното "Д".
    В писмо до Европейската комисия , председателката на либералната група „Обнови Европа“ Валери Хайер обвини българското правителство, че използва независимия антикорупционен орган на страната като оръжие срещу политическите му опоненти.
    „Най-тревожното доказателство за това институционално извращение е лишаването от свобода на Благомир Коцев, демократично избрания кмет на Варна“, каза тя.
    „Един важен етап, предназначен да гарантира институционална независимост, се използва като оръжие за неутрализиране на демократично избраната опозиция чрез политизирано прилагане – пряка атака срещу демократичните ценности, които са в основата на нашия европейски проект“.

    13:09 24.09.2025

  • 55 Тиква

    8 3 Отговор
    Още едно доказателство,колко сме подли към собствени хора,Българи,двама трима подлюги решават съдбата на хората,а после бягат в краваристан или бритостан,същият и зеления бандера.

    13:10 24.09.2025

  • 56 Галина Колева

    12 2 Отговор

    До коментар #25 от "456":

    Ако интересите ни го налага, нека се направи. Първо интересите на България и после всичко останало.Сърбия и Унгария да премислят как се държат с нас.Значи те могат да следват интересите си ,а ние не.

    Коментиран от #62

    13:10 24.09.2025

  • 57 !!!?

    1 1 Отговор
    Акушерите на "Боташ" - донорът за варварската война на Путин в Украйна !!!?

    13:11 24.09.2025

  • 58 ниагарчо

    6 2 Отговор
    то затова сметите за газ за отопление са три пъти по-високи, и метана на станциите е до небето, щото имаме демократично втечнен газ... пак Руски ама през посредници... а Софийска топлофикация е 2 милиарда на червено щото държавата дотира разликата в покупната цена на газа и това, което го подават за отопление към абонатите. Ако направят сметките за парно реални, което ще се случи скоро, като освободят и цените за тока тогава да видиш революция... а железото може да се скрие зад водопада на жена му

    13:13 24.09.2025

  • 59 оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Как ти хрумна идеята за спиране на газовата Тръба през БГ бе КУХА ГЛАВО и кого плашиш ти със турция,Русия или който там си измислиш само и само да ни изкараш чужди безволеви Марионетки?Ами тоя Газопровод го е построил БОРИСОВ и е предназначен ДА ПЪЛНИ ХАЗНАТА НИ с транзитни такси всякакви /4-500 МИЛИОНА ЛВ годишно/!Ама нямало дъ върви Руски газ - а не може ли да минава ВСЯКАКЪВ ДРУГ Газ през тръбата бе Несретник като се има предвид че Сърбия,Унгария и Словакия чакат на него?И за Инфо:Турция е МЕЖДУНАРОДЕН ХЪБ и там постъпва Газ поне от 3-4 Места освен от Русия!

    13:13 24.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 нннн

    7 2 Отговор
    Я,по- добре, разкажи за водопада! Това, че затриваш България е ясно на всички, но за водопада само слухове чуваме.

    13:14 24.09.2025

  • 62 456

    5 2 Отговор

    До коментар #56 от "Галина Колева":

    Смяташ ,че е в интерес на България да си създава проблеми със съседите? И да си унищожава и малкото останали външни приходи ? Да си унищожава икономиката/ която вече почти я няма/ ,заради интересите на друга държава? А ,малко сивичкото...Извинявай ,ама ти нещо....

    13:15 24.09.2025

  • 63 Руските еничари да превъзбудени

    4 4 Отговор
    Значи нещата са ОК.

    Коментиран от #69

    13:15 24.09.2025

  • 64 хайде бе

    5 1 Отговор
    а бойко ще връща ли 3-4 млрд наши пари, които закопахме в Турски поток или тях ги пишем бЕгали

    13:17 24.09.2025

  • 65 хихи

    7 2 Отговор
    Догодина я камилата(Украйна), я камиларя(Зеленски)

    13:17 24.09.2025

  • 66 Продажник нещастен

    7 2 Отговор
    България ще губи милиони, за да обслужваш интересите на САЩ. Национален предател!

    13:18 24.09.2025

  • 67 Доктор

    5 2 Отговор
    Корумпирана подлога.

    13:18 24.09.2025

  • 68 де тоя късмет

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    дай Боже да ни вземат, че най-накрая нормални да ни управляват, че тия нашите не се търпят

    13:19 24.09.2025

  • 69 604

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Руските еничари да превъзбудени":

    Тя сметката наша ве..дъл водопада или отговорните че се бръкнат А?

    13:20 24.09.2025

  • 70 гдфгфдг

    7 2 Отговор
    б о к л у к герба джийски

    13:21 24.09.2025

  • 71 Всичко е ясно

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защо бе":

    Транзит ще потече демократичен азербайджански, турски газ и други подобни. ...
    А Боташ също ще заработи..
    няма страшно..

    13:21 24.09.2025

  • 72 Можеше

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Асен Василев е виновен":

    да гласуват и повече 7-8 милиарда ако има кой да ги даде ами не виждам такъв. Изтървахме питомното сега ще гони дивото. Желязков отиде чак в Америка да се похвали колко е послушен.

    13:21 24.09.2025

  • 73 Баце

    3 0 Отговор
    В превод:
    Заповядаха ни да се самоу... потопим, а на мен, срещу скромна комисионна се падна огромната чест да ви го съобщя, все пак затова и заплата взимам.

    13:21 24.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Топ 20

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "много удобно":

    Такова новини свалят цели правителства..
    Много времени има.
    Поживем, дай Бог, увидим!

    13:22 24.09.2025

  • 76 джак

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    ТЕ турците в БЪЛГАРИЯ няма да влязат защото са приятели ,но може по тръбата за европа да тръгне всякаква газ и не руска

    13:23 24.09.2025

  • 77 Копейки,

    3 2 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    13:23 24.09.2025

  • 78 az СВО Победа80

    8 1 Отговор
    🤣😅🤣

    Циркът продължава!

    Още през 2022г. ЕС "се отказа" от руския газ, сега "пак щял да се отказва"!

    Това е нещо като със "санкциите" към РФ, досега Брюксел ги налага цели 19 пъти, да видим колко пъти Брюксел ще се отказва от руския газ, досега го е направил 2 пъти! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #81, #87, #88

    13:24 24.09.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 604

    3 2 Отговор
    Отдавна бг е мащеха за българите!

    13:25 24.09.2025

  • 81 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #78 от "az СВО Победа80":

    Колега, ЕС получав едва14% руски газ .Останалият е от Норвегия и малко от САЩ.:))

    Коментиран от #90

    13:26 24.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Розово кюлоти

    4 1 Отговор
    Тоя комсомлец продаде и останалото от България!
    Да го посрещнем подобаващо!

    13:27 24.09.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 604

    4 1 Отговор
    А ф 16 КЪДЕ СА?

    13:28 24.09.2025

  • 86 Истината е друга!

    3 1 Отговор
    че краят на ДЖелязков ще бъде повече от позорен, защото той самият е позор, марионетка и нищожество!

    13:28 24.09.2025

  • 87 Копеи не философствай!

    2 3 Отговор

    До коментар #78 от "az СВО Победа80":

    Отивай да пълниш снаряди за братята украинци! Заплащането гладна копейка е много добро.Умствен багаж не се изисква!

    13:28 24.09.2025

  • 88 Геро

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "az СВО Победа80":

    Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #92, #93, #104, #112, #117, #119

    13:30 24.09.2025

  • 89 ХАХАХА

    5 1 Отговор
    ДО 2028Г.-ДО ТОГАВА МОЖЕ ДА НЕ СИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НЕ ГЛЕДАЙ ТОЛКОВА ДАЛЕКО

    13:31 24.09.2025

  • 90 az СВО Победа80

    5 2 Отговор

    До коментар #81 от "Атина Палада":

    Американците купуват руски втечнен газ и после го продават на Европа. Така им излиза по-евтино, защото го транспортират от едно място в Европа до друго пак там, вместо през океана, отделно ниските разходи по дейността им гарантира висока норма на печалба. Плащаме ние глупаците от ЕС и си мислим, че сме скъсали с руския газ....

    Коментиран от #94, #96, #101

    13:31 24.09.2025

  • 91 Българин

    4 0 Отговор
    Желязков е МашлоуменТравестит.Унищожава България и се хили катоЦълвул.

    13:34 24.09.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 иzпражнението гайтанджиева

    2 2 Отговор

    До коментар #90 от "az СВО Победа80":

    Руски фейкове.Като Киев за три дня.

    Коментиран от #100

    13:40 24.09.2025

  • 95 Мед ми капе на душата.

    2 1 Отговор
    Само как се гърчат копейките.

    13:41 24.09.2025

  • 96 Пак аз

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "az СВО Победа80":

    Казах ти да си потърсиш работа.Путлер свърши парите за глупаци кат теб.Трябват му да купува бензин.

    Коментиран от #102

    13:43 24.09.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Умен и красив либерал

    2 3 Отговор
    Браво, Желязков!!! Железен премиер си, нищо че си от ГЕРБ.

    Коментиран от #106, #118

    13:44 24.09.2025

  • 99 управляват ни

    2 2 Отговор
    наг ли без родници !

    13:46 24.09.2025

  • 100 Ами Киев за три дни

    4 2 Отговор

    До коментар #94 от "иzпражнението гайтанджиева":

    не е руски фейк, а изказване на Марк Мили при пълно мащабна война. Теб какво ти се е случило да паднеш толкова и да те ползва пропадналият запад запад като пар...л?

    Коментиран от #105

    13:46 24.09.2025

  • 101 Оди у Русиа бе глупак

    2 2 Отговор

    До коментар #90 от "az СВО Победа80":

    На евтиният газ.

    Коментиран от #103, #111, #116

    13:47 24.09.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Ами Киев за три дни":

    И днес пак ли си опростачена?

    Коментиран от #108, #113

    13:49 24.09.2025

  • 106 Железен за какво

    3 2 Отговор

    До коментар #98 от "Умен и красив либерал":

    Че предава интересите на България и обслужва интригите на САЩ и България отново ще губи милиони. Това му се вика железен национален предател.

    13:50 24.09.2025

  • 107 Видьо Видев

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защо бе":

    А защо не се спре веднага транзита на руски газ? И да се осъди ТУ ТУ за построеният Банкянски поток, който направи възможна войната вна Путлер в Украйна! Да се осъди и Теменужка Петкова за уж загубената енергийна карта с русия, заробваща България!

    Коментиран от #109, #114

    13:51 24.09.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 ЕЙ УПРАВИТЕЛЯ НА ХОТЕЛ /ХАЯШИ/

    1 0 Отговор
    ПИТАЛЛИСИ НАРОДА БЕ КОСТИНБРОДСКИ ТАРИКАТ И КОЙ СИ ТИ ДАНИ ВКАРВАШ ВЪВ ВРАЖДА С РУСНАЦИТЕ СЪС СИГУРНОСТ НЯМА ДАТЕ ЗАБРАВЯТ . МНОГО ПОЗДРАВИ ОТ НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ И СТРАХИЛ АНГИЛОВ .

    13:53 24.09.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Явно

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Само питам":

    Щом пропадналият запад те ползва за папагал на лъжи, докато те ограбва, каква да си?

    13:56 24.09.2025

  • 114 Къде ви намират

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Видьо Видев":

    толкова празни и обли?

    13:56 24.09.2025

  • 115 Орбан

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "много удобно":

    Веднъж им даде бонус по същия повод, пуснаха газа и минаха в еврозоната, но след това изказване може да каже чао на еврото

    13:57 24.09.2025

  • 116 Е кой те спира

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Оди у Русиа бе глупак":

    България няма нужда от безродници ползвани от пропадналият запад за евтини глупачета.

    13:57 24.09.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 БОЖЕ БОЖКЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Умен и красив либерал":

    УПРАВИТЕЛЯ НА ХОТЕЛ ХАЯШИ ЖЕЛЕЗЕН АЙ ДЕ БЕ В КАКВО В ДАЛАВЕРИТЕ.

    13:58 24.09.2025

  • 119 Ами що се

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Геро":

    обади сите да видят пък и да покажеш падението на запада да опростачи някое глупаче.

    14:02 24.09.2025

