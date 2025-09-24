.... ".... Желязков: България ще прекрати договора за транзит на руски газ догодина.."

България ще прекрати договора за транзит на руски газ през следващата година. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков, който е в САЩ за участие в Годишната сесия на Общото събрание на ООН:
"А що се отнася до призива на президента Доналд Тръмп, който прозвучава по време на сесията на Общото събрание, ние като част от Европейския съюз, ще се присъединим към решенията на Съюза за това в краткосрочен аспект - 2026 г., да бъдат преустановени договорите за ползване или за транзит на руски природен газ".
До 2026 г. да бъдат прекратени договорите за ползване или транзит на руски природен газ, а в дългосрочен - до 2028 г., той окончателно да бъде изключен от българския енергиен пазар, допълни Желязков.
По думите му, цялото потребление на природен газ в България както за индустрията, така и за домакинствата, се покрива от внос на втечнен газ, доставян през специализираните терминали.
В рамките на посещението на българската делегация в САЩ Българският енергиен холдинг подписа меморандум за разбирателство с Университета на Северна Дакота за проучване за редкоземни метали.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо бе
Коментиран от #32, #35, #71, #107
12:41 24.09.2025
2 Вече не се трае гаврата
Коментиран от #47
12:41 24.09.2025
3 много удобно
Коментиран от #75, #115
12:41 24.09.2025
4 БРАВО
12:43 24.09.2025
5 🌈🌈🌈
12:43 24.09.2025
6 Глупак
Коментиран от #39
12:43 24.09.2025
7 факуса
Коментиран от #41
12:43 24.09.2025
8 Поправка
12:44 24.09.2025
9 и смъртна присъда
Коментиран от #28
12:44 24.09.2025
10 Ха ха ха
12:44 24.09.2025
11 ООрана държава
Коментиран от #21
12:44 24.09.2025
12 Чунчо
12:44 24.09.2025
13 Майна
Във водопада..
12:44 24.09.2025
14 и кой
Коментиран от #17
12:45 24.09.2025
15 Янош Кадър
12:45 24.09.2025
16 Стършел
12:46 24.09.2025
17 Милко
До коментар #14 от "и кой":Баце и сие ще вземат някое кюлче и ще им подарят, каквото има за кражба. Всичко законно.
12:46 24.09.2025
18 Последния Софиянец
12:47 24.09.2025
19 Тоя
12:47 24.09.2025
20 1212
Коментиран от #38
12:48 24.09.2025
21 Сск
До коментар #11 от "ООрана държава":За коя хазна по-точно?
Коментиран от #60
12:49 24.09.2025
22 Някой
Коментиран от #25
12:49 24.09.2025
23 Герберазъм
12:51 24.09.2025
24 Бай Ганьо
Коментиран от #29
12:51 24.09.2025
25 456
До коментар #22 от "Някой":Не е само Унгария. Сърбия също. Ще си навлечеме огромни проблеми със съсед.
Коментиран от #56
12:52 24.09.2025
26 Инфлация 📈
12:53 24.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #9 от "и смъртна присъда":ЛОШОТО ЧЕ ТАЗИ ПРИСЪДА НЯМА ВЕЧЕ КАК ДА Я ИЗБЕГНЕ ....
12:54 24.09.2025
29 !!!
До коментар #24 от "Бай Ганьо":Ще купуваш баничка за 10 лева!
Да ти е сладко!
12:54 24.09.2025
30 нито капка!
12:55 24.09.2025
31 Асен Василев е виновен
Това са долни предатели и майкопродавци !
Коментиран от #72
12:55 24.09.2025
32 Пешо
До коментар #1 от "Защо бе":Съсипаха я тая държава , за да угаждат...ей... разпродадоха ни бъдещето..... не си гледаме интереса.... еничари..... вън на дирека Желязков...и децатат тииии
12:55 24.09.2025
33 Пешо
12:56 24.09.2025
34 ХОТЕЛ С ВОДОПАДИ ЦЯЛ КУРОРТ
12:57 24.09.2025
35 Пешо
До коментар #1 от "Защо бе":Искаме истинска демокрация и национална отговорност...оставка и затвор
12:57 24.09.2025
36 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
Строителите на "Руски поток" от ГЕРБ, заедно с Пеевски, защитиха безпроблемния транзит на кремълски газ.
Слава на Путин, че поне Бойко ни пази от комунистите!
12:57 24.09.2025
37 Българин
12:57 24.09.2025
38 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #20 от "1212":САМО ДА НАПОМНЯ НА ЦСЪРВУЛА ОТ СНИМКАТА ..СПРЕШ ЛИ ТУРСКИ ПОТОК САМО ЗА 4 ЧАСА ТУРСКИТЕ ВОЙСКИ ЩЕ СА В СОФИЯ И ЩЕ ТЕ ОБЕСЯТ ....СПРАВКА СЕВЕРЕН КИПЪР БЕШЕ АНЕКСИРАН ОТ ТУРЦИЯ ...ИИИ НАТО МЪЛЧЕШЕ ...ЗАЩОТО ТУРЦИЯ ИМА НАЙ СИЛНАТА АРМИЯ В ЕВРОПА ..СМОТЛ
Коментиран от #59, #68, #76
12:58 24.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Град Симитли
.... ".... Желязков: България ще прекрати договора за транзит на руски газ догодина.."
... Кокошка за кон! Мискинин!
12:59 24.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Реалност
МВФ искат увеличение на данъците в страната, заради задаващия се огромен проблем с бюджетния дефицит.
Столчето под "Д"-то на намагнетизирания Шиши, започва да се клати! Всичките му амбиции, че просто така ще завладее изцяло държавата и ще получи международна легитимация са илюзия!
Общественият натиск също се засилва! Хората просто няма да приемат Шиши за цар! Само въпрос на време е къщата му от карти да рухне!
12:59 24.09.2025
43 Да бе , да ?! 🤔
Коментиран от #46
13:00 24.09.2025
44 ФАЛШИВИЯ
13:00 24.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Енергетик
До коментар #43 от "Да бе , да ?! 🤔":Даже приходите не приближават посочената сума .
А печалбата я има в отговор на депутатски въпрос към министъра - около 80 млн.
13:06 24.09.2025
47 Ти си
До коментар #2 от "Вече не се трае гаврата":Това с подритването май важи за урсулите и техните деривати а кой кого подритва се видя на конференцията на ШОС .....
13:06 24.09.2025
48 ОРБАН
13:07 24.09.2025
49 Страната на npaceтата 🐷🐷
Държавата с главно "Д" не може да си събере кворум в парламента. ППДБ отказаха да се регистрират, тъй като от ГЕРБ и "Ново начало" отхвърлиха тяхно предложение за допълнителна такса върху транзитите на руски газ през България. Строителите на "Путински поток" от ГЕРБ, заедно с Пеевски, защитиха безпроблемния транзит на газ на руския диктатор.
13:07 24.09.2025
50 Мдам
13:07 24.09.2025
51 Е пречи ли ти някой
До коментар #39 от "Бат Петьо Парчето":че се оплакваш. Немам време да те жаля.
13:08 24.09.2025
52 Ти си
А бе криваци безгръбначни , ЕС ще ни обезпечи ли за загубите които ще последва от липсата на транзитни такси към бюджета или ще вдигате данъци и ще теглите нови заеми за да запълнят дупката ?
Аман от имбецили във върховната власт - тия трябва да си ходят .....
13:09 24.09.2025
53 9689
13:09 24.09.2025
54 Жалки продажни гербеpacти
В писмо до Европейската комисия , председателката на либералната група „Обнови Европа“ Валери Хайер обвини българското правителство, че използва независимия антикорупционен орган на страната като оръжие срещу политическите му опоненти.
„Най-тревожното доказателство за това институционално извращение е лишаването от свобода на Благомир Коцев, демократично избрания кмет на Варна“, каза тя.
„Един важен етап, предназначен да гарантира институционална независимост, се използва като оръжие за неутрализиране на демократично избраната опозиция чрез политизирано прилагане – пряка атака срещу демократичните ценности, които са в основата на нашия европейски проект“.
13:09 24.09.2025
55 Тиква
13:10 24.09.2025
56 Галина Колева
До коментар #25 от "456":Ако интересите ни го налага, нека се направи. Първо интересите на България и после всичко останало.Сърбия и Унгария да премислят как се държат с нас.Значи те могат да следват интересите си ,а ние не.
Коментиран от #62
13:10 24.09.2025
57 !!!?
13:11 24.09.2025
58 ниагарчо
13:13 24.09.2025
59 оня с коня
До коментар #38 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":Как ти хрумна идеята за спиране на газовата Тръба през БГ бе КУХА ГЛАВО и кого плашиш ти със турция,Русия или който там си измислиш само и само да ни изкараш чужди безволеви Марионетки?Ами тоя Газопровод го е построил БОРИСОВ и е предназначен ДА ПЪЛНИ ХАЗНАТА НИ с транзитни такси всякакви /4-500 МИЛИОНА ЛВ годишно/!Ама нямало дъ върви Руски газ - а не може ли да минава ВСЯКАКЪВ ДРУГ Газ през тръбата бе Несретник като се има предвид че Сърбия,Унгария и Словакия чакат на него?И за Инфо:Турция е МЕЖДУНАРОДЕН ХЪБ и там постъпва Газ поне от 3-4 Места освен от Русия!
13:13 24.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 нннн
13:14 24.09.2025
62 456
До коментар #56 от "Галина Колева":Смяташ ,че е в интерес на България да си създава проблеми със съседите? И да си унищожава и малкото останали външни приходи ? Да си унищожава икономиката/ която вече почти я няма/ ,заради интересите на друга държава? А ,малко сивичкото...Извинявай ,ама ти нещо....
13:15 24.09.2025
63 Руските еничари да превъзбудени
Коментиран от #69
13:15 24.09.2025
64 хайде бе
13:17 24.09.2025
65 хихи
13:17 24.09.2025
66 Продажник нещастен
13:18 24.09.2025
67 Доктор
13:18 24.09.2025
68 де тоя късмет
До коментар #38 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":дай Боже да ни вземат, че най-накрая нормални да ни управляват, че тия нашите не се търпят
13:19 24.09.2025
69 604
До коментар #63 от "Руските еничари да превъзбудени":Тя сметката наша ве..дъл водопада или отговорните че се бръкнат А?
13:20 24.09.2025
70 гдфгфдг
13:21 24.09.2025
71 Всичко е ясно
До коментар #1 от "Защо бе":Транзит ще потече демократичен азербайджански, турски газ и други подобни. ...
А Боташ също ще заработи..
няма страшно..
13:21 24.09.2025
72 Можеше
До коментар #31 от "Асен Василев е виновен":да гласуват и повече 7-8 милиарда ако има кой да ги даде ами не виждам такъв. Изтървахме питомното сега ще гони дивото. Желязков отиде чак в Америка да се похвали колко е послушен.
13:21 24.09.2025
73 Баце
Заповядаха ни да се самоу... потопим, а на мен, срещу скромна комисионна се падна огромната чест да ви го съобщя, все пак затова и заплата взимам.
13:21 24.09.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Топ 20
До коментар #3 от "много удобно":Такова новини свалят цели правителства..
Много времени има.
Поживем, дай Бог, увидим!
13:22 24.09.2025
76 джак
До коментар #38 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":ТЕ турците в БЪЛГАРИЯ няма да влязат защото са приятели ,но може по тръбата за европа да тръгне всякаква газ и не руска
13:23 24.09.2025
77 Копейки,
13:23 24.09.2025
78 az СВО Победа80
Циркът продължава!
Още през 2022г. ЕС "се отказа" от руския газ, сега "пак щял да се отказва"!
Това е нещо като със "санкциите" към РФ, досега Брюксел ги налага цели 19 пъти, да видим колко пъти Брюксел ще се отказва от руския газ, досега го е направил 2 пъти! 🤣🤣🤣
Коментиран от #81, #87, #88
13:24 24.09.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 604
13:25 24.09.2025
81 Атина Палада
До коментар #78 от "az СВО Победа80":Колега, ЕС получав едва14% руски газ .Останалият е от Норвегия и малко от САЩ.:))
Коментиран от #90
13:26 24.09.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Розово кюлоти
Да го посрещнем подобаващо!
13:27 24.09.2025
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 604
13:28 24.09.2025
86 Истината е друга!
13:28 24.09.2025
87 Копеи не философствай!
До коментар #78 от "az СВО Победа80":Отивай да пълниш снаряди за братята украинци! Заплащането гладна копейка е много добро.Умствен багаж не се изисква!
13:28 24.09.2025
88 Геро
До коментар #78 от "az СВО Победа80":Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.
Коментиран от #92, #93, #104, #112, #117, #119
13:30 24.09.2025
89 ХАХАХА
13:31 24.09.2025
90 az СВО Победа80
До коментар #81 от "Атина Палада":Американците купуват руски втечнен газ и после го продават на Европа. Така им излиза по-евтино, защото го транспортират от едно място в Европа до друго пак там, вместо през океана, отделно ниските разходи по дейността им гарантира висока норма на печалба. Плащаме ние глупаците от ЕС и си мислим, че сме скъсали с руския газ....
Коментиран от #94, #96, #101
13:31 24.09.2025
91 Българин
13:34 24.09.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #90 от "az СВО Победа80":Руски фейкове.Като Киев за три дня.
Коментиран от #100
13:40 24.09.2025
95 Мед ми капе на душата.
13:41 24.09.2025
96 Пак аз
До коментар #90 от "az СВО Победа80":Казах ти да си потърсиш работа.Путлер свърши парите за глупаци кат теб.Трябват му да купува бензин.
Коментиран от #102
13:43 24.09.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Умен и красив либерал
Коментиран от #106, #118
13:44 24.09.2025
99 управляват ни
13:46 24.09.2025
100 Ами Киев за три дни
До коментар #94 от "иzпражнението гайтанджиева":не е руски фейк, а изказване на Марк Мили при пълно мащабна война. Теб какво ти се е случило да паднеш толкова и да те ползва пропадналият запад запад като пар...л?
Коментиран от #105
13:46 24.09.2025
101 Оди у Русиа бе глупак
До коментар #90 от "az СВО Победа80":На евтиният газ.
Коментиран от #103, #111, #116
13:47 24.09.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Само питам
До коментар #100 от "Ами Киев за три дни":И днес пак ли си опростачена?
Коментиран от #108, #113
13:49 24.09.2025
106 Железен за какво
До коментар #98 от "Умен и красив либерал":Че предава интересите на България и обслужва интригите на САЩ и България отново ще губи милиони. Това му се вика железен национален предател.
13:50 24.09.2025
107 Видьо Видев
До коментар #1 от "Защо бе":А защо не се спре веднага транзита на руски газ? И да се осъди ТУ ТУ за построеният Банкянски поток, който направи възможна войната вна Путлер в Украйна! Да се осъди и Теменужка Петкова за уж загубената енергийна карта с русия, заробваща България!
Коментиран от #109, #114
13:51 24.09.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 ЕЙ УПРАВИТЕЛЯ НА ХОТЕЛ /ХАЯШИ/
13:53 24.09.2025
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Явно
До коментар #105 от "Само питам":Щом пропадналият запад те ползва за папагал на лъжи, докато те ограбва, каква да си?
13:56 24.09.2025
114 Къде ви намират
До коментар #107 от "Видьо Видев":толкова празни и обли?
13:56 24.09.2025
115 Орбан
До коментар #3 от "много удобно":Веднъж им даде бонус по същия повод, пуснаха газа и минаха в еврозоната, но след това изказване може да каже чао на еврото
13:57 24.09.2025
116 Е кой те спира
До коментар #101 от "Оди у Русиа бе глупак":България няма нужда от безродници ползвани от пропадналият запад за евтини глупачета.
13:57 24.09.2025
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 БОЖЕ БОЖКЕ
До коментар #98 от "Умен и красив либерал":УПРАВИТЕЛЯ НА ХОТЕЛ ХАЯШИ ЖЕЛЕЗЕН АЙ ДЕ БЕ В КАКВО В ДАЛАВЕРИТЕ.
13:58 24.09.2025
119 Ами що се
До коментар #88 от "Геро":обади сите да видят пък и да покажеш падението на запада да опростачи някое глупаче.
14:02 24.09.2025