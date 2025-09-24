Новини
България »
Борисов: Трябва да се инвестира по места, в които продукцията се връща с печалба

Борисов: Трябва да се инвестира по места, в които продукцията се връща с печалба

24 Септември, 2025 15:57 765 56

  • бойко борисов-
  • дронове-
  • инвестиции

Целта ни е българската индустрия във военно-промишления комплекс да се развива и да дава добавена стойност, каза той

Борисов: Трябва да се инвестира по места, в които продукцията се връща с печалба - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Една от основните цели пред страната ни е развитие на българската отбранителна индустрия, която може да доведе до връщане на заемите, чрез печалба. Това обяви от Самоков лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той беше на посещение в една от високотехнологичните фирми у нас за производство на дронове, заедно с министъра на отбраната Атанас Запрянов. Според Борисов трябва да се инвестира в места, в които продукцията се връща с печалба.

“Целта ни е българската индустрия във военно-промишления комплекс да се развива и да дава добавена стойност, да има повече данъци, за да може да се увеличават и доходите. Да, много техника се купува от чужбина, има средства по механизма SAFE, но трябва да се връщат след 20-30 г. Затова трябва да се инвестира по места, в които продукцията се връща с печалба”, обясни лидерът на ГЕРБ.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като

    21 1 Отговор
    в Барселона ?

    Коментиран от #11, #26

    15:58 24.09.2025

  • 2 оня с коня

    17 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги за плюеш ,което е добро начало за деня

    Коментиран от #16

    15:58 24.09.2025

  • 3 оня с коня

    4 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    Коментиран от #33

    15:59 24.09.2025

  • 4 ПР Севи ГЕПИ

    16 1 Отговор
    Леле ама ти си открил топлата вода хаха

    15:59 24.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Магарето Гошо

    14 1 Отговор
    Яхваш един дрон и към Украино !

    16:00 24.09.2025

  • 7 Баш Батка

    15 1 Отговор
    Има си регионален министър по развитие ако не му е ясно на тиквата, кой е назначавал. Той отговаря за равномерно икономическо развитие, както например София и Монтана нямат рязък контраст в доходи и стандард на живот.

    16:00 24.09.2025

  • 8 Ком

    17 1 Отговор
    МВФ набиха качето на гербавата Теменушкъ нещо хах

    16:01 24.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БиБи

    11 1 Отговор
    Покарай една Dacia да видиш какво правят комшиите

    16:04 24.09.2025

  • 11 Да де

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Като":

    Пак за пари говори Тиквата. Обезумял е за кражби и далавери.

    16:05 24.09.2025

  • 12 Негодник

    13 1 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    16:05 24.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хайрсъзина

    10 2 Отговор
    Брей, че хитър тоз Борисов.

    16:06 24.09.2025

  • 15 ГЕРБ ПОБЕДА

    16 1 Отговор
    Няма ли скоро да има Българска Коледа, на която се коли прасе?

    16:06 24.09.2025

  • 16 Защо говори за пари ли?!

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Правителството на Пеевски и простата и крадлива Тиква теглят кредит след кредит, милиард след милиард, плащат на бюрократи и полицаи и си заделят за банковите си сметки. Децата ни ще връщат тези милиарди, без са са получили и един цент от тях.

    16:06 24.09.2025

  • 17 честен ционист

    5 8 Отговор
    Баце и той не си вярва, че някога неродените деца на Ганчо ще върнат многомилиардните заеми.

    16:07 24.09.2025

  • 18 Хайрсъзина

    4 3 Отговор
    Брей, че хитър тоз Борисов. Спечели точка.

    16:07 24.09.2025

  • 19 гошо

    15 0 Отговор
    Е те това ако не знаете е "Доктор на науките".Умен е колкото 3ма прости.

    16:07 24.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лена

    15 1 Отговор
    Борисов, стига се прави на много мъдър, ТИКВО. На всички си омръзнал.

    16:08 24.09.2025

  • 22 вехтия

    7 0 Отговор
    от тази фабрика за барут,голяма добавена стойност,ще има,няма що

    16:09 24.09.2025

  • 23 Да,да,така е

    4 2 Отговор
    Така е, бат Бойко,трябва, прав си,така е ,така е,да,да,прав си,трябва.

    16:09 24.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Панчо

    11 1 Отговор
    А ако беше прочел две книги, какво ли щеше да измисли?

    16:10 24.09.2025

  • 26 Сталин

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Като":

    Като в шкафчето

    16:11 24.09.2025

  • 27 Ето

    8 1 Отговор
    Костинбродски инвестира 90 милиона от въздуха за хотел на общинска земя , и то на пъпа на София , а по документи скромните 9 !

    16:13 24.09.2025

  • 28 Аха!

    10 1 Отговор
    Кажете една инвестиция от времето на Борисов, от която да сме на печалба!
    Издънените магистрали не ми ги хвалете! Преди седмица пътувах по една от тях!

    Коментиран от #35

    16:16 24.09.2025

  • 29 Узряла е

    6 1 Отговор
    Тиквата вече и ползва чекмеджета с двойно дъно - отгоре компроматите, отдолу пачките.

    16:16 24.09.2025

  • 30 Мошеник

    7 1 Отговор
    Обожавам обществените поръчки.
    Няма празно

    16:17 24.09.2025

  • 31 Абе Буциииий

    9 1 Отговор
    защо имаш торбички под очите ааа, безсънни нощи, как е менискуса

    Коментиран от #39, #45

    16:18 24.09.2025

  • 32 Чудо

    6 1 Отговор
    Я, Тодор Живков възкръснал

    16:19 24.09.2025

  • 33 А ти си

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Б.0.К.Л.У.К!

    16:19 24.09.2025

  • 34 Еврика

    7 0 Отговор
    Мноого мъдро Тиквуне,мноого мъдро….

    16:20 24.09.2025

  • 35 Те направиха

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Аха!":

    другарката Павлова и тогавашния ѝ любовник , сега мъж - Парашкев Кръстев , милиардери ! Той беше държавен чиновник и шеф на.........."Автомагистрали" ! Мутрьо и той натрупа още , и не само ! Просто "инвестираха" фиктивно пред България и ЕС съзнателния си грабеж , който отиде в техните ръце !

    16:25 24.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 дядото

    8 1 Отговор
    този дали пък разбра,че от пейки,чешмички и пр. файда няма

    16:33 24.09.2025

  • 38 Кръчмаря

    6 1 Отговор
    Тази шматка на какво е заприличала.

    16:35 24.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Какъв менискус бе

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Абе Буциииий":

    сънува Сретанчо

    16:44 24.09.2025

  • 46 Така

    2 1 Отговор
    Не вярвах, че може да е толкова прооост...но уви това е самата истина

    16:46 24.09.2025

  • 47 Тома

    3 0 Отговор
    А бе бати Бойко тя войната няма да е вечна и после барута ще го гърмите с г.за си

    16:46 24.09.2025

  • 48 каскета

    4 1 Отговор
    И в хотели с водопади сикаджииски мутрак

    16:47 24.09.2025

  • 49 АЛООООО

    1 1 Отговор
    С КОЛКО ПРОЦЕНТА ТРЯБВА ДА Е

    16:53 24.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    1 0 Отговор
    БОЖЕ ,ОПАЗИ,мутратЪ $€ ПРАВИ НА ИКОНОМИ$Т...!
    КЪСНО $€ $€ТИ разбойкУ, ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ ДРОНОВЕ НАПРИМЕР, НО ДРУГО $и € ДА $€ П€Ч€ЛИ ОТ ОТ КРАД НАТ ПО ДОКУМ€НТИ А$ФАЛТ!
    ПР . $ТО ТО ко п€ л€ разбойкУ-БЪЛГАРО-У Б И € Ц Н€ МОЖ€ ДА € НОРМАЛ€Н И $Ъ$ $ИГУРНО$Т €
    $ и г а н и н - ПО-ГОЛЯМ И ОТ ко$ тOFF!
    БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
    ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!
    А ПЪК ро$€нчо,$ на ж€на му ХОТ€ЛА, ВТОРИ щ€ € на Раз $т р€ ла!

    17:03 24.09.2025

  • 53 бай Бончо

    0 0 Отговор
    Голямо прозрение .Имахме места където инвестицията се връщаше с печалба .Например 4 затворени блока на АЕЦ Козлодуй , държавана авиокомпания с 52 самолета БГА Балкан .Огромна химическа промишленост начело с Химко-Враца , Осромна фармацефтична промишленост Со Фарма и тн . Предприятия от сорта на Каолин и много заводи и фабрики които буквалн бълваха печалби .Съвсем не на последно място минната индустрия и златодобива разбира се . Дали досегашните политици не са виновни , че тези неща ги няма ?

    17:13 24.09.2025

  • 54 Въпрос

    1 0 Отговор
    Ти пък какво рабираш от инвестиции бе, куха тикво банкянска?! Ти разбираш само от далавери за стотици милиони, от грабежи, от бухалки, които си размахвал като магистрален бандит над нещастни турски итраджии и от "Винету"! Впрочем, за "Винету" не е съвсем сигурно, понеже, както се говори, като си започнал да четеш тази книга, на десетата страница те заболяла кратуната и дотам! Повече нищо не си прочел, видно от потресаващата ти простотия и простащина, с което правиш за посмешище по света и у нас великата ни някога държава! Да не говорим за унизителния ти слугинаж към уродливото 190 - килограмово туловище, началника ти, чийто глас щом чуеш по телефона и се напикаваш! Ако знаеш само колко си жалък и смешен, досега да си се гръмнал бе, тикво банкянска от СИК!

    17:16 24.09.2025

  • 55 123456

    1 0 Отговор
    Всичко ще върнете на народа , даже и пенсий без стаж ще радавате когато се обърне мача . 35 години от живота на хората , хилядъ съдби , милиони избягали от държавта, няма как да върнете . Господ ще съди .

    17:16 24.09.2025

  • 56 Господи!

    1 0 Отговор
    Каква отвратителна бандитска мутра! Престъпник, та дрънка!

    17:18 24.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове