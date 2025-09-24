Борисов: Трябва да се инвестира по места, в които продукцията се връща с печалба

Една от основните цели пред страната ни е развитие на българската отбранителна индустрия, която може да доведе до връщане на заемите, чрез печалба. Това обяви от Самоков лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той беше на посещение в една от високотехнологичните фирми у нас за производство на дронове, заедно с министъра на отбраната Атанас Запрянов. Според Борисов трябва да се инвестира в места, в които продукцията се връща с печалба.
“Целта ни е българската индустрия във военно-промишления комплекс да се развива и да дава добавена стойност, да има повече данъци, за да може да се увеличават и доходите. Да, много техника се купува от чужбина, има средства по механизма SAFE, но трябва да се връщат след 20-30 г. Затова трябва да се инвестира по места, в които продукцията се връща с печалба”, обясни лидерът на ГЕРБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като
Коментиран от #11, #26
15:58 24.09.2025
2 оня с коня
Коментиран от #16
15:58 24.09.2025
3 оня с коня
Коментиран от #33
15:59 24.09.2025
4 ПР Севи ГЕПИ
15:59 24.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Магарето Гошо
16:00 24.09.2025
7 Баш Батка
16:00 24.09.2025
8 Ком
16:01 24.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 БиБи
16:04 24.09.2025
11 Да де
До коментар #1 от "Като":Пак за пари говори Тиквата. Обезумял е за кражби и далавери.
16:05 24.09.2025
12 Негодник
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
16:05 24.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хайрсъзина
16:06 24.09.2025
15 ГЕРБ ПОБЕДА
16:06 24.09.2025
16 Защо говори за пари ли?!
До коментар #2 от "оня с коня":Правителството на Пеевски и простата и крадлива Тиква теглят кредит след кредит, милиард след милиард, плащат на бюрократи и полицаи и си заделят за банковите си сметки. Децата ни ще връщат тези милиарди, без са са получили и един цент от тях.
16:06 24.09.2025
17 честен ционист
16:07 24.09.2025
18 Хайрсъзина
16:07 24.09.2025
19 гошо
16:07 24.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Лена
16:08 24.09.2025
22 вехтия
16:09 24.09.2025
23 Да,да,така е
16:09 24.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Панчо
16:10 24.09.2025
26 Сталин
До коментар #1 от "Като":Като в шкафчето
16:11 24.09.2025
27 Ето
16:13 24.09.2025
28 Аха!
Издънените магистрали не ми ги хвалете! Преди седмица пътувах по една от тях!
Коментиран от #35
16:16 24.09.2025
29 Узряла е
16:16 24.09.2025
30 Мошеник
Няма празно
16:17 24.09.2025
31 Абе Буциииий
Коментиран от #39, #45
16:18 24.09.2025
32 Чудо
16:19 24.09.2025
33 А ти си
До коментар #3 от "оня с коня":Б.0.К.Л.У.К!
16:19 24.09.2025
34 Еврика
16:20 24.09.2025
35 Те направиха
До коментар #28 от "Аха!":другарката Павлова и тогавашния ѝ любовник , сега мъж - Парашкев Кръстев , милиардери ! Той беше държавен чиновник и шеф на.........."Автомагистрали" ! Мутрьо и той натрупа още , и не само ! Просто "инвестираха" фиктивно пред България и ЕС съзнателния си грабеж , който отиде в техните ръце !
16:25 24.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 дядото
16:33 24.09.2025
38 Кръчмаря
16:35 24.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Какъв менискус бе
До коментар #31 от "Абе Буциииий":сънува Сретанчо
16:44 24.09.2025
46 Така
16:46 24.09.2025
47 Тома
16:46 24.09.2025
48 каскета
16:47 24.09.2025
49 АЛООООО
16:53 24.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ
КЪСНО $€ $€ТИ разбойкУ, ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ ДРОНОВЕ НАПРИМЕР, НО ДРУГО $и € ДА $€ П€Ч€ЛИ ОТ ОТ КРАД НАТ ПО ДОКУМ€НТИ А$ФАЛТ!
ПР . $ТО ТО ко п€ л€ разбойкУ-БЪЛГАРО-У Б И € Ц Н€ МОЖ€ ДА € НОРМАЛ€Н И $Ъ$ $ИГУРНО$Т €
$ и г а н и н - ПО-ГОЛЯМ И ОТ ко$ тOFF!
БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!
А ПЪК ро$€нчо,$ на ж€на му ХОТ€ЛА, ВТОРИ щ€ € на Раз $т р€ ла!
17:03 24.09.2025
53 бай Бончо
17:13 24.09.2025
54 Въпрос
17:16 24.09.2025
55 123456
17:16 24.09.2025
56 Господи!
17:18 24.09.2025