Българската индустрия заема 22 % от БВП за 2024г.

Българската индустрия има изключително важна роля за икономиката на страната. През 2024 г. приносът ѝ в БВП е 22.5%, което я прави сред основните фактори за икономическо развитие и повишаване на благосъстоянието на националната икономика. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на откриването на 79-тия Международен технически панаир – Пловдив.

По време на откриването на изложението зам.-министър Барбалов подчерта, че през настоящата година панаирът се посвещава на сектори, които са двигател на съвременния икономически растеж и са в основата на „зелената“ и цифрова трансформация. По негови думи фокусът върху информационните и дигиталните технологии, електрониката, енергетиката, строителството, електромобилността, машиностроенето, както и индустрии, свързани с развитието на „зелената“ икономика е в съответствие с приоритетите на ЕС.

„Това са областите, които ще определят конкурентоспособността на икономиките през идните десетилетия. Именно те носят огромен потенциал за създаване на висока добавена стойност, качествени работни места, иновации и устойчив износ“, каза Барбалов.

Икономическият зам.-министър посочи, че въпреки настоящите геополитически и икономически предизвикателства, през 2024 г. добавената стойност, генерирана от индустрията достигна 23.3 млрд. евро. „На фона на множество европейски страни, българската индустрия остава стабилна и с потенциал за високотехнологично развитие“, допълни Барбалов.

В заключение зам.-министър Барбалов изтъкна, че предвид съвременните предизвикателства Министерството поставя за първи път в съвременната история на страната, индустрията като национален приоритетен сектор и припомни, че през 2025 г. стартира разработването на Национална индустриална стратегия с хоризонт на действие до 2030 г. „Тя ще има за цел да подобри работата в три приоритетни области - подобряване на нормативната среда, ускоряване на двойния преход – зелен и цифров и изграждане на съвременна индустриална инфраструктура“, допълни той.