Новини
България »
Българската индустрия заема 22 % от БВП за 2024г.

Българската индустрия заема 22 % от БВП за 2024г.

24 Септември, 2025 17:24 608 28

  • международен технически панаир – пловдив-
  • българия-
  • индустрия

Министерството поставя за първи път в съвременната история на страната

Българската индустрия заема 22 % от БВП за 2024г. - 1
Снимка: Министерство на икономиката и индустрията
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската индустрия има изключително важна роля за икономиката на страната. През 2024 г. приносът ѝ в БВП е 22.5%, което я прави сред основните фактори за икономическо развитие и повишаване на благосъстоянието на националната икономика. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на откриването на 79-тия Международен технически панаир – Пловдив.

По време на откриването на изложението зам.-министър Барбалов подчерта, че през настоящата година панаирът се посвещава на сектори, които са двигател на съвременния икономически растеж и са в основата на „зелената“ и цифрова трансформация. По негови думи фокусът върху информационните и дигиталните технологии, електрониката, енергетиката, строителството, електромобилността, машиностроенето, както и индустрии, свързани с развитието на „зелената“ икономика е в съответствие с приоритетите на ЕС.

„Това са областите, които ще определят конкурентоспособността на икономиките през идните десетилетия. Именно те носят огромен потенциал за създаване на висока добавена стойност, качествени работни места, иновации и устойчив износ“, каза Барбалов.

Икономическият зам.-министър посочи, че въпреки настоящите геополитически и икономически предизвикателства, през 2024 г. добавената стойност, генерирана от индустрията достигна 23.3 млрд. евро. „На фона на множество европейски страни, българската индустрия остава стабилна и с потенциал за високотехнологично развитие“, допълни Барбалов.

В заключение зам.-министър Барбалов изтъкна, че предвид съвременните предизвикателства Министерството поставя за първи път в съвременната история на страната, индустрията като национален приоритетен сектор и припомни, че през 2025 г. стартира разработването на Национална индустриална стратегия с хоризонт на действие до 2030 г. „Тя ще има за цел да подобри работата в три приоритетни области - подобряване на нормативната среда, ускоряване на двойния преход – зелен и цифров и изграждане на съвременна индустриална инфраструктура“, допълни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Ти си "последния софиянец","1488","Уса" и т.н. И понеже си ТРОЛ на хонорар МАКАР И МИЖАВ,интересно ми е дали като пишеш с Моя ник ти се Заплаща?

    17:33 24.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Заводи масово затварят заради еврозоната.

    Коментиран от #22

    17:42 24.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Останалите 78% - ти на мене ,аз на тебе

    2 1 Отговор
    - т.е. нищо градивно .Резултата-нови заеми и прогресивна задлъжнялост.

    17:43 24.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Роко Сифреди

    1 1 Отговор
    Ааа, тия ги нЕмаме. Само бай Тошо може да прави индустрия, а ние да я боядисваме.

    17:43 24.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    След като минат Празненствата по случай влизането ни в Еврозоната,Пак ще отворят.

    17:45 24.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    1 1 Отговор
    А водещото перо на БВП са държавната администрация, МВР, учители, вся и всьо агенции, дирекции, институции, и прочее заплатаджии. Без техните доходи, икономика и инфлация няма! Факт!

    17:55 24.09.2025

  • 26 миме

    0 1 Отговор
    леле що народ требе да се набута у белене не е истина и теа на снимката включително

    17:59 24.09.2025

  • 27 Програмист

    0 1 Отговор
    По бай тошево време беше 46%

    Коментиран от #28

    18:02 24.09.2025

  • 28 бай Даньо

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Програмист":

    То и в Северна Корея днес е така към 46% ама от индустрия нема намериш мол нема намериш плочкаджия за бянята ... Като си програмист трябва да знаеш колко е днес износа на софтуер и колко е бил по тошово време да помагам ли ... чини ми се си зацклил в
    while(1)
    printf(" "Бай Тошо е велик!", str );

    и не пристига интеръпт ...

    18:53 24.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове