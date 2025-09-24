Българската индустрия заема 22 % от БВП за 2024г.

Българската индустрия има изключително важна роля за икономиката на страната. През 2024 г. приносът ѝ в БВП е 22.5%, което я прави сред основните фактори за икономическо развитие и повишаване на благосъстоянието на националната икономика. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на откриването на 79-тия Международен технически панаир – Пловдив.
По време на откриването на изложението зам.-министър Барбалов подчерта, че през настоящата година панаирът се посвещава на сектори, които са двигател на съвременния икономически растеж и са в основата на „зелената“ и цифрова трансформация. По негови думи фокусът върху информационните и дигиталните технологии, електрониката, енергетиката, строителството, електромобилността, машиностроенето, както и индустрии, свързани с развитието на „зелената“ икономика е в съответствие с приоритетите на ЕС.
„Това са областите, които ще определят конкурентоспособността на икономиките през идните десетилетия. Именно те носят огромен потенциал за създаване на висока добавена стойност, качествени работни места, иновации и устойчив износ“, каза Барбалов.
Икономическият зам.-министър посочи, че въпреки настоящите геополитически и икономически предизвикателства, през 2024 г. добавената стойност, генерирана от индустрията достигна 23.3 млрд. евро. „На фона на множество европейски страни, българската индустрия остава стабилна и с потенциал за високотехнологично развитие“, допълни Барбалов.
В заключение зам.-министър Барбалов изтъкна, че предвид съвременните предизвикателства Министерството поставя за първи път в съвременната история на страната, индустрията като национален приоритетен сектор и припомни, че през 2025 г. стартира разработването на Национална индустриална стратегия с хоризонт на действие до 2030 г. „Тя ще има за цел да подобри работата в три приоритетни области - подобряване на нормативната среда, ускоряване на двойния преход – зелен и цифров и изграждане на съвременна индустриална инфраструктура“, допълни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 оня с коня
До коментар #3 от "оня с коня":Ти си "последния софиянец","1488","Уса" и т.н. И понеже си ТРОЛ на хонорар МАКАР И МИЖАВ,интересно ми е дали като пишеш с Моя ник ти се Заплаща?
17:33 24.09.2025
15 Последния Софиянец
Коментиран от #22
17:42 24.09.2025
17 Останалите 78% - ти на мене ,аз на тебе
17:43 24.09.2025
19 Роко Сифреди
17:43 24.09.2025
22 оня с коня
До коментар #15 от "Последния Софиянец":След като минат Празненствата по случай влизането ни в Еврозоната,Пак ще отворят.
17:45 24.09.2025
25 Гост
17:55 24.09.2025
26 миме
17:59 24.09.2025
27 Програмист
Коментиран от #28
18:02 24.09.2025
28 бай Даньо
До коментар #27 от "Програмист":То и в Северна Корея днес е така към 46% ама от индустрия нема намериш мол нема намериш плочкаджия за бянята ... Като си програмист трябва да знаеш колко е днес износа на софтуер и колко е бил по тошово време да помагам ли ... чини ми се си зацклил в
while(1)
printf(" "Бай Тошо е велик!", str );
и не пристига интеръпт ...
18:53 24.09.2025