Благомир Коцев няма намерение да напуска поста си

Благомир Коцев няма намерение да напуска поста си

24 Септември, 2025 18:33

Варненският кмет подчертава, че до края на октомври, когато изтича отпускът му, няма намерение или желание да се връща в Общината

Ако очакват сам да се откажа от поста си и да напусна, това няма да стане. Нека Прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори. Това се посочва в писмо на Благомир Коцев, публикувано в профила му в социалната мрежа "Фейсбук".

Той подчертава, че няма да преда варненци, както не ги е предал под натиска да се снима под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. По думите му такъв натиск е имало, но той ще засегне тази тема друг път, уточни news.bg.

Коцев изтъква, че вчера, 23 септември, за пореден път прокуратурата и съдът са го оставили в ареста с основния мотив, че съм кмет и така може да влияе на разследването. Според него, ако това е така, то прокуратурата следва да поиска отстраняването му, но да го пусне при семейството му.

Варненският кмет подчертава, че до края на октомври, когато изтича отпускът му, няма намерение или желание да се връща в Общината. По думите му КПК може спокойно да си разследва.

Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна, заяви Коцев.

От 18:00 часа днес пред сградата на Община Варна ще се проведе нов протест в защита на Благомир Коцев.


