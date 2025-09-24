Благомир Коцев няма намерение да напуска поста си

Ако очакват сам да се откажа от поста си и да напусна, това няма да стане. Нека Прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори. Това се посочва в писмо на Благомир Коцев, публикувано в профила му в социалната мрежа "Фейсбук".
Той подчертава, че няма да преда варненци, както не ги е предал под натиска да се снима под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. По думите му такъв натиск е имало, но той ще засегне тази тема друг път, уточни news.bg.
Коцев изтъква, че вчера, 23 септември, за пореден път прокуратурата и съдът са го оставили в ареста с основния мотив, че съм кмет и така може да влияе на разследването. Според него, ако това е така, то прокуратурата следва да поиска отстраняването му, но да го пусне при семейството му.
Варненският кмет подчертава, че до края на октомври, когато изтича отпускът му, няма намерение или желание да се връща в Общината. По думите му КПК може спокойно да си разследва.
Ако борбата с корупцията, монополите, Пламенките и обвиненията, вкарващи хора в ареста на база Една-Жена-Каза изискват нова изборна победа, нека я постигнем заедно със свободните хора на Варна, заяви Коцев.
От 18:00 часа днес пред сградата на Община Варна ще се проведе нов протест в защита на Благомир Коцев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #3
18:37 24.09.2025
2 Само да попитам
18:38 24.09.2025
3 Свинските Пържоли
До коментар #1 от "Българин":Пеевски и Тиквата Борисов държат невинен човек в затвора. Двама крадци, обладани от простотия, държат съд, прокуратура, полиция и службички с корумпираните си и крадливи ръчички.
Коментиран от #5, #6
18:38 24.09.2025
4 Сталин
18:39 24.09.2025
5 Българин
До коментар #3 от "Свинските Пържоли":Той продал родината си, откраднал стотици милиони от Варна и нейните граждани, закован е с катогорични доказателства за изнудване и рекет над най-успешните и морални бизнисмени! Това за вас не са престъпления?!?
Коментиран от #7
18:42 24.09.2025
6 Промяна
До коментар #3 от "Свинските Пържоли":ФАКТИ БГ ЗАКОНИ ПРАВИЛА ТУК ЗА ДОПИСНИЦИ НЕ ВАЖАТ И ХИЧ НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА ЖИТИЕТО И БИТИЕТО НА ТОЗИ ГОСПОДИН НЕ РАЗБИРАМ ЗАЩО ПОСТОЯНО ЗА ТОЗИ СЕ ГОВОРИ А ШАРЛАТАНИТЕ И ДОНОСИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ ТОЗИ В ЕК СА НАПРАВИЛИ
Коментиран от #8
18:43 24.09.2025
7 Сталин
До коментар #5 от "Българин":Че то кой от всичките тези негодници на власт в България не е краднал,който не краде го вкарват в затвора
18:44 24.09.2025
8 Виж сега,
До коментар #6 от "Промяна":За съжаление на свобода са са крадци и бандити като Тиквата Борисов и Шишкото.
18:47 24.09.2025
9 Ганя Путинофила
Там всичко е ясно!
Да си върнем Камчия от руснята!
18:52 24.09.2025
10 сметка
18:55 24.09.2025
12 1481
🐶🌭
18:59 24.09.2025
13 Спецназ
дадоха Вересия на ПП колко да мине Голямото друго купуване.
Опцията "Кви са ТИА да ми зимат Варна БЕ?" си остана и
в момента му направиха каквото МУ направиха.
ЩРАК! нема човеко, нема го и Кмето!
18:59 24.09.2025