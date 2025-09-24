Новини
Николай Василев: Колкото повече вземаме от по-богатите хора, толкова повече ги стимулираме да укриват данъци

24 Септември, 2025 19:22 885 58

Солидарната система предполага хората с по-високи доходи плащат големи социални осигуровки и плащат пенсиите, включително и на тези, които нищо не внасят

Николай Василев: Колкото повече вземаме от по-богатите хора, толкова повече ги стимулираме да укриват данъци - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Предложение на общинския съветник Ваня Григорова – да отпадне задължителният втори пенсионен стълб. Това стана ясно от нейно гостуване в предаването „Лице в лице“ по bTV на 15 септември. Какви проблеми се очаква да реши това предложение и има ли то приложение у нас, питаме бившия вицепремиер и икономист Николай Василев.

„За 13 минути ефирно време Ваня Григорова каза седем, хайде, да не казвам „лъжи“, ще кажа некоректни твърдения. Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския. Аз си направих труда да проверя – в Европа има 13 страни със задължително пенсионно осигуряване в частни фирми, а не както тя твърди, че България е единствена“, коментира той.

„Освен това тя два пъти повтори, че загубите в частните фондове били гарантирани. Това тя го разбира толкова, колкото аз от готварство. Тя не разбира от инвестиционния процес“, каза още Василев.

„Солидарната система предполага хората с по-високи доходи плащат големи социални осигуровки и плащат пенсиите, включително и на тези, които нищо не внасят. Както знаете, около една трета от пенсионерите в момента са на минимална пенсия, което означава, че те трябва да получават по-малко, но държавата все пак е сложила един доста голям праг, за да могат всички да получават вече към 600 лева“, обясни той.

И даде личен пример от младините си:

Като млад инвестиционен банкер във Великобритания аз имах обратния случай. Тогава, завършил студент, мен ме попитаха дали искам британска държавна пенсия, или всичко да слагам в частните пенсионни фондове. Аз казах, че не искам държавна и помолих всичко да бъде в частните фондове. Ето, това е другият модел, в който аз вярвам повече“.

„Колкото повече вземаме от спестяванията и изработеното от по-богатите хора, толкова повече ги стимулираме да укриват данъци, или да се изнесат в чужбина и никой да не плаща високите данъци и осигуровки“, обясни още Василев.


  • 1 Ехааa

    52 3 Отговор
    Викаш да не взимаме, а да им даеаме, че да не се изкушават да крият!? Ми то и сега си е така!

    19:26 24.09.2025

  • 2 Предлагам нов закон

    41 1 Отговор
    Укрил данъци - плащаш в 5-орен размер. При поторно укриване в затвор 2-5 години

    Коментиран от #15

    19:26 24.09.2025

  • 3 Муки

    43 2 Отговор
    Страхотна логика падам от смях 🤣 🤣 🤣

    19:27 24.09.2025

  • 4 Наивник на средна възраст

    33 1 Отговор
    Eгати логиката - те понеже сега ма хич не укриват.И отделно - какво признание,че държавните институции не работят и точно от богатите,защо ли,не събират данъците....Къде са данъците на премиера за реално вложените кинти във водопада?

    19:27 24.09.2025

  • 6 Данчо

    27 2 Отговор
    Защо в БГ процъфтява сивата икономика, първо заради плоския данък, второ заради рекета от държавата !

    19:29 24.09.2025

  • 7 Мишел

    34 1 Отговор
    Тогава защо ли по света пропорционалният данък е навсякъде?

    19:29 24.09.2025

  • 8 Е по другите

    30 0 Отговор
    държави, как така си плащат

    Коментиран от #16

    19:30 24.09.2025

  • 9 как пък

    33 0 Отговор
    всички уруди се раждат тука бе ?

    19:31 24.09.2025

  • 10 Мислене

    30 0 Отговор
    на престъпник за престъпници - ей , го на !

    19:31 24.09.2025

  • 11 обективен

    22 1 Отговор
    90% от богатите хора имат милионите само от мафиотски сделки и кражби от държавата и народа , и е нормално сега да крият данъци ,не че и при 10% не са крили !

    19:32 24.09.2025

  • 12 Тогава НАП трябва

    17 0 Отговор
    да си върши работата след като нашата богата класа успява да избяга някъде . Това директно ви атакува че съм некадърни.

    Коментиран от #20

    19:32 24.09.2025

  • 13 ФЕЙК

    29 0 Отговор
    Предлагам да събираме капачки и парите да ги даваме на богатите за да не укриват данъци, защото сега въобще не укриват и нямат, ама никак нямат офшорки!
    А бе финансов гений, основно перо в бюджета е ДДС, който се плаща изключително от мнозинството, тоест от бедните!

    19:34 24.09.2025

  • 14 Заплатата на милиционера

    21 0 Отговор
    е тройно по-голяма от учителската, прогресивен данък задължително

    19:36 24.09.2025

  • 15 То един във

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Предлагам нов закон":

    фащ, алкап именно за укрити данъци отива при бай ставри. нали сме димУкрация като тях?

    19:39 24.09.2025

  • 16 Шпек Салам Народен

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "Е по другите":

    Плащат си,защото не ги притискат всякакви институции отвсякъде.Тук рекетът е внедрен в държавата и колкото и да се стараеш да си изряден винаги ти намират кусури,за да ти зашият поредната глоба.Досущ ,като КАТ.
    В случая Василев(който не ми е любимец) е прав.

    19:40 24.09.2025

  • 17 димитър дончев

    15 0 Отговор
    Само не каза очилаткото защо се върна в бг , а не направи "Държавата си" в Англосаксия както направи покойният ми син в Бад-вюртемберг германия....там създаде бг-държава и почина в къщи от гадоста наречена -Рак.....Та това не разбрах като е толкова успешен чийй го ...тук сред нас унтер-меншите....

    Коментиран от #26

    19:40 24.09.2025

  • 19 Венко

    1 0 Отговор
    Николай Василев беше кандидат премиер с мандата на ИТН. Бившият Евродепутат Бареков и народният представител и лидер на Величие Ивелин Михайлов говорят със Слави Трифонов по домофона пред вратата му преди да слезе. 600 метра до дома му е частен път с частни гардове. Това са думите на Бареков към Слави Трифонов

    19:41 24.09.2025

  • 20 А, сифвзел

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тогава НАП трябва":

    20лв.да имзметеш пред входа на на ковашшки, че ет скъсът, но него за 16 мириона не.

    19:42 24.09.2025

  • 21 Щерев

    9 0 Отговор
    „Като млад инвестиционен боклук във Великобритания аз имах обратния случай.И във малобритания и сега тук си боклук.

    19:43 24.09.2025

  • 22 защо

    12 0 Отговор
    Ники,
    Прокуратурата сега е ваша, но няма нищо вечно братле.

    19:45 24.09.2025

  • 23 Ами да

    15 0 Отговор
    По лесно е да вземете от бедните.

    19:46 24.09.2025

  • 24 8888

    7 0 Отговор
    На 22 септември американски федерален съд осъди България да заплати над 100 милиона евро на чуждестранен инвеститор, ощетен от действията на изпълнителната и законодателната власт у нас по време на властването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

    19:50 24.09.2025

  • 25 Чорбара

    12 0 Отговор
    Ми то дай богатите въобще да не плащат данъци..Тогава няма да има никакво укриване на същите.Желязна логика,всичко ще свети на светло.

    19:51 24.09.2025

  • 26 Аз.....

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "димитър дончев":

    Къв англосаксонски????
    Този е генералско синче а ментлора го доведоха ДС/с помощта на И.Павлов/.

    19:53 24.09.2025

  • 27 Малкият Мук

    9 1 Отговор
    Ами да им опростим данъците на богатите, за да не се изнасяли в чужбина, а да си стоят и богатеят у нас. Разбира се, има и други модели - китайският например по отношение на спекуланти и далавераджии.

    19:54 24.09.2025

  • 28 Файърфлай

    8 0 Отговор
    Видно от изказването на тоя е,че хич не му е чиста работата,щом твърди подобни неща.Той и Ал Капоне е укривал данъци,ама там където има държава на място,може да изгниеш е панделата,колкото и да си богат,дори и да си откраднал БТК,ЕРП и Булгартабак накуп.Рядко противна персона !

    19:54 24.09.2025

  • 29 Спецназ

    9 0 Отговор
    Какво значи да изкушаваш некой да не внася осигуровки, че ще го ядосаш??

    Значи си от неговото ЛЕГОВИЩЕ и знаеш че МОЖЕ и ИМА НАЧИН!

    Ами докато сме с това мислене че може и има начин, НЕма мръднеме и на сантиметър, Баце1

    19:54 24.09.2025

  • 30 ха ха

    9 0 Отговор
    отдавна се знаеше че идиот , но вече представи и доказателства за идиотията си

    19:55 24.09.2025

  • 31 идиоти вън

    7 1 Отговор
    Този се е доказал като идиот, но защо го търпим ние!!!! трябва да го тричаме яко!!!

    19:56 24.09.2025

  • 33 Булпсихопатъ

    7 0 Отговор
    Ми да ги освободи е богатите от данъци и да не укриват нищо , найс ,а?

    19:57 24.09.2025

  • 34 Пилотът Гошу

    10 0 Отговор
    Алоууу експертчето... С тея флат рейтс тук идват така или иначе само мошениците, а тея дет визираш пък въобще не плащат данъци... Все на загуба се водят, горките...
    Викаш бедните да плащат и да правят кат вятъра, нали тъй?

    Ми да укриват бе, глъмпер, нали затуй има такива, дето да ги гонят и проверяват... Ма кат ги фанат в споменатите от теб държави нали знаеш кво става? У нас бедняци на хартия карат коли по половин милион и се пъчат навсякъде, ма няма кой да ги провери. Айде да вървиш и ти при бай Ставри, че направо заплашваш с нарушение на закона...

    19:57 24.09.2025

  • 35 ганев

    8 0 Отговор
    АБЕ..ТОЗ ИДИОТ...ДА ХОДИ..В ТОАЛЕТНАТА

    19:58 24.09.2025

  • 36 ами

    5 0 Отговор
    къде са ченгетата?данъчни?

    20:00 24.09.2025

  • 37 Този иксперт

    7 0 Отговор
    Да мълчи.
    Нали оправи страната за 800 дни

    20:01 24.09.2025

  • 38 Диана

    3 0 Отговор
    Е, дайте тогава изобщо да не събираме данъци от богатите, та белким започнат да плащат, значи... Така нещата няма да се оправят! Кагато се укриват данъци, трябва да има прогресивни глоби, които да ги насърчават да си плащат данъците, които разбира се трябва да бъдат съразмернис доходите им... Нямаме нужда от мошеници! Работниците им сигурно работят повече от тях, но живеят с малка част от техните доходи... Ако работодателите прехвърлят всичките си приходи в държавен гаранционен фонд, който да осигурява те да разполагат с тях като капитали за производството при нужда от тях, но да могат да се използват и за държавни инвестиции и нужди, без лихви, но с гарантирана възвръщаемост за вносителя... Тогава вносителите ще могат да плащат личните си данъци само върху личните си доходи и ако са на минимална заплата, ще получават минимални данъци, а за голям заплати - съответно голямк данъци... Данъците трябва да са пропорционални на дохода и ако това не им харесва да се изнасят в чужбина без право на завръщане в България - няма нужда от мошеници и крадци у нас! БСПто даде ход на укриване на доходите още от старта на Прехода им... Крайно време е да се сложи точка и на БСП и на Прехода им и на всичките им мошеничества и мръсотиите... ТЕ изгониха 4млн.българи от страната... Никаква "милост" за негодници те и мошениците БСПар и техните ученици и последователи... БСП и СИЕ вън от политиката!...

    20:03 24.09.2025

  • 40 Искаш да кажеш , че

    3 0 Отговор
    колкото по-вече взимат от тебе /защото ти си милионер , което е публична тайна/, толкова по вече ще укриваш данъци. Добре си усвоил далаверата . Само че този път имаш ли план как да надхитриш ЕЦБ и еврозоната, за които се бихте довчера. Ето Ви еврозона, ще плащате и ръченица ще играете .

    Коментиран от #49

    20:06 24.09.2025

  • 41 Да бе,

    3 0 Отговор
    те щото досега не криеха,та тепърва ще почват!Тая глупост с плоския данък скапа пенсионната система!И не само!

    20:07 24.09.2025

  • 43 Бай Вузи от Вузинтийската империя

    1 0 Отговор
    Демократичната мастия пак е куче,но не може да пази!!!

    20:11 24.09.2025

  • 45 ХАРОН

    0 0 Отговор
    Лъже кучето. Само бандитите крият данъци защото не е удобно без бизнес да декларират мънгизите от дейности извън закона.

    Коментиран от #53

    20:15 24.09.2025

  • 46 Айде бе,

    0 0 Отговор
    Ами тоава да освободим богатите от данъци за да процъфява държавата. Значи всички държави, в които се прилага пропорционална данъчна система са умни като нас, а прогресивната система са обикновни наивници защото богаташите им укриват данъци. Плоският (пропорционалния) данък се прилага на национално ниво в много ограничен брой страни, като по света масово е по-разпространен прогресивният данък върху доходите, при който гражданите или компаниите с по-висок доход плащат по-висока данъчна ставка от тези с по-нисък доход.

    20:16 24.09.2025

  • 48 Даниел

    0 0 Отговор
    Точно поради тази причина най-големите присъди в демократичния свят се издават за финансови измамници и сексуални насилници!
    Скрил си 1млн,17 години затвор и всеки ще се замисли какво да прави преди да скрие?!

    20:17 24.09.2025

  • 49 Диана

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Искаш да кажеш , че":

    Какво общо има тук ЕЦБ и Еврозоната?... Данъците и таксите са местно производство...

    20:17 24.09.2025

  • 50 ганев

    2 0 Отговор
    ВНИМАНИЕ..ТОЗИ ОФИЦИАЛНО ПРОПАГАНДИРА ..КРАЖБИ

    20:18 24.09.2025

  • 51 ганев

    2 0 Отговор
    НАРОДА..ДА МУ..НАЛОЖИ ПОДОБАВАЩО...НАКАЗАНИЕ

    20:20 24.09.2025

  • 52 78291

    1 0 Отговор
    Да вземаме от бедните бе тъпак, работещи бедни а богатите да стават още по богати,то затова всеки ден такива но втълпяват да не се бута минимална заплата,аман от некадърни икономисти

    20:23 24.09.2025

  • 53 Диана

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "ХАРОН":

    За съжаление не са само бандитите... Още от старта на Прехода БСП учеше как да се укриват данъците и това и до днес се харесва на много "биснесмени"... Уж прехода завършил, но никой не се съобразява с това... БСПтата си харесват прехода и ще го продължат "до края на света", значи - точно както правеха с диктатурата на пролетариата, от която и до днес не се отказват, значи...

    Коментиран от #58

    20:26 24.09.2025

  • 54 Силиций

    0 0 Отговор
    Дон Корлеоне едно време е арестуван за неплатени данъци,понеже по-лесно се били доказвали от убийствата,които е поръчвал и наркотиците ,които е внасял и продавал,ама в България укриването на данъци от богатите мафиотски " бизнесмени " означава по-тлъсти подкупи за политиците- кой ще е лудия политик дето ще им вдига данъците? Високи данъци ще плащат безпомощните обикновени хора от които политиците ни не очакват подкупи.

    Коментиран от #56

    20:32 24.09.2025

  • 55 Истината!!!

    1 0 Отговор
    Не самият данък води до укриване, а липсата на контрол, политическа воля и ефективна съдебна система.
    В Германия, Франция, Скандинавия – там богатите плащат по-високи данъци, и укриването е рисковано, защото наказанието е реално и жестоко. В България – с плосък данък, но слаби институции – укриването е почти "безнаказано", особено за големите играчи

    20:33 24.09.2025

  • 56 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Силиций":

    П.п.Ал Капоне- то па да беше един боклук, да ги помни човек....
    Ама в България " домовата книга" бие американската вече

    20:35 24.09.2025

  • 57 Николай Василев е лъжец!!!!

    1 0 Отговор
    Изказването на Николай Василев е подла Лъжа, която често се използва за оправдаване на ниски данъци за богатите – но истината е по-различна, особено ако се погледне към добре функциониращи държави като Германия например.
    Германия има прогресивно данъчно облагане – т.е. колкото повече печелиш, толкова по-висок процент плащаш. Най-високият данък върху доходите стига до 45% за много високите доходи.
    Контролът върху укриването на данъци е сериозен, с ясна правна рамка, модернизирана администрация и тежки санкции.
    Който укрива – отива в ЗАТВОРА!!!!!!!
    Емблематичен пример:
    Ули Хьонес, мениджър и легенда на ФК Байерн Мюнхен, лежа 21 месеца в затвора заради укриване на 28,5 млн. евро от данъци.
    Това се случи в страна, където правосъдието важи и за богатите, не само за обикновените хора.

    20:36 24.09.2025

  • 58 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Диана":

    " на всеки километър" магистрала

    20:37 24.09.2025

