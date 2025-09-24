Николай Василев: Колкото повече вземаме от по-богатите хора, толкова повече ги стимулираме да укриват данъци

Предложение на общинския съветник Ваня Григорова – да отпадне задължителният втори пенсионен стълб. Това стана ясно от нейно гостуване в предаването „Лице в лице“ по bTV на 15 септември. Какви проблеми се очаква да реши това предложение и има ли то приложение у нас, питаме бившия вицепремиер и икономист Николай Василев.
„За 13 минути ефирно време Ваня Григорова каза седем, хайде, да не казвам „лъжи“, ще кажа некоректни твърдения. Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския. Аз си направих труда да проверя – в Европа има 13 страни със задължително пенсионно осигуряване в частни фирми, а не както тя твърди, че България е единствена“, коментира той.
„Освен това тя два пъти повтори, че загубите в частните фондове били гарантирани. Това тя го разбира толкова, колкото аз от готварство. Тя не разбира от инвестиционния процес“, каза още Василев.
„Солидарната система предполага хората с по-високи доходи плащат големи социални осигуровки и плащат пенсиите, включително и на тези, които нищо не внасят. Както знаете, около една трета от пенсионерите в момента са на минимална пенсия, което означава, че те трябва да получават по-малко, но държавата все пак е сложила един доста голям праг, за да могат всички да получават вече към 600 лева“, обясни той.
И даде личен пример от младините си:
„Като млад инвестиционен банкер във Великобритания аз имах обратния случай. Тогава, завършил студент, мен ме попитаха дали искам британска държавна пенсия, или всичко да слагам в частните пенсионни фондове. Аз казах, че не искам държавна и помолих всичко да бъде в частните фондове. Ето, това е другият модел, в който аз вярвам повече“.
„Колкото повече вземаме от спестяванията и изработеното от по-богатите хора, толкова повече ги стимулираме да укриват данъци, или да се изнесат в чужбина и никой да не плаща високите данъци и осигуровки“, обясни още Василев.
А бе финансов гений, основно перо в бюджета е ДДС, който се плаща изключително от мнозинството, тоест от бедните!
До коментар #2 от "Предлагам нов закон":фащ, алкап именно за укрити данъци отива при бай ставри. нали сме димУкрация като тях?
До коментар #8 от "Е по другите":Плащат си,защото не ги притискат всякакви институции отвсякъде.Тук рекетът е внедрен в държавата и колкото и да се стараеш да си изряден винаги ти намират кусури,за да ти зашият поредната глоба.Досущ ,като КАТ.
В случая Василев(който не ми е любимец) е прав.
До коментар #12 от "Тогава НАП трябва":20лв.да имзметеш пред входа на на ковашшки, че ет скъсът, но него за 16 мириона не.
Прокуратурата сега е ваша, но няма нищо вечно братле.
До коментар #17 от "димитър дончев":Къв англосаксонски????
Този е генералско синче а ментлора го доведоха ДС/с помощта на И.Павлов/.
Значи си от неговото ЛЕГОВИЩЕ и знаеш че МОЖЕ и ИМА НАЧИН!
Ами докато сме с това мислене че може и има начин, НЕма мръднеме и на сантиметър, Баце1
Викаш бедните да плащат и да правят кат вятъра, нали тъй?
Ми да укриват бе, глъмпер, нали затуй има такива, дето да ги гонят и проверяват... Ма кат ги фанат в споменатите от теб държави нали знаеш кво става? У нас бедняци на хартия карат коли по половин милион и се пъчат навсякъде, ма няма кой да ги провери. Айде да вървиш и ти при бай Ставри, че направо заплашваш с нарушение на закона...
Нали оправи страната за 800 дни
40 Искаш да кажеш , че
Скрил си 1млн,17 години затвор и всеки ще се замисли какво да прави преди да скрие?!
До коментар #40 от "Искаш да кажеш , че":Какво общо има тук ЕЦБ и Еврозоната?... Данъците и таксите са местно производство...
До коментар #45 от "ХАРОН":За съжаление не са само бандитите... Още от старта на Прехода БСП учеше как да се укриват данъците и това и до днес се харесва на много "биснесмени"... Уж прехода завършил, но никой не се съобразява с това... БСПтата си харесват прехода и ще го продължат "до края на света", значи - точно както правеха с диктатурата на пролетариата, от която и до днес не се отказват, значи...
Коментиран от #58
В Германия, Франция, Скандинавия – там богатите плащат по-високи данъци, и укриването е рисковано, защото наказанието е реално и жестоко. В България – с плосък данък, но слаби институции – укриването е почти "безнаказано", особено за големите играчи
До коментар #54 от "Силиций":П.п.Ал Капоне- то па да беше един боклук, да ги помни човек....
Ама в България " домовата книга" бие американската вече
Германия има прогресивно данъчно облагане – т.е. колкото повече печелиш, толкова по-висок процент плащаш. Най-високият данък върху доходите стига до 45% за много високите доходи.
Контролът върху укриването на данъци е сериозен, с ясна правна рамка, модернизирана администрация и тежки санкции.
Който укрива – отива в ЗАТВОРА!!!!!!!
Емблематичен пример:
Ули Хьонес, мениджър и легенда на ФК Байерн Мюнхен, лежа 21 месеца в затвора заради укриване на 28,5 млн. евро от данъци.
Това се случи в страна, където правосъдието важи и за богатите, не само за обикновените хора.
До коментар #53 от "Диана":" на всеки километър" магистрала
