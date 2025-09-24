Новини
Протест пред общината във Варна за освобождаване на кмета Благомир Коцев

24 Септември, 2025 20:52 620 28

  • благомир коцев-
  • варна-
  • протест-
  • кмет-
  • община

Недоволството им е породено от решението на Софийския апелативен съд

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жители на Варна за пореден път протестираха в подкрепа на кмета на града Благомир Коцев, който е в ареста от два месеца и половина по обвинение за корупция.

Това обобщи БНТ.

Недоволството им е породено от решението на Софийския апелативен съд, който не промени мярката за неотклонение на кмета на Варна в по-лека. В писмо от ареста, публикувано на фейсбук профила на Благомир Коцев днес, той заявява, че няма да предаде варненци и няма да се откаже сам от поста.

"Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път", написа Благобир Коцев.

Според протестиращите, арестът на Коцев е опит за подмяна на вота им. Протестиращите блокираха няколко централни кръстовища, шествието завърши пред Съдебната палата във Варна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    8 4 Отговор
    Всички фалшиви сайтове около ППДБ в момента пуснаха новина че не той ще се откаже от поста а иска прокуратурата да го махне! Той нямало да се откаже това не са негови думи а на сектата която все още брани и щял да спечели предсрочните избори даже с ала бала измама и с фалшификациите на дали и до балотаж ще стигне! Наглата секта се наскача . Публична тайна е, че в общината има добре изградена и структурирана корупционната група от кадрите на ПП-ДБ. Има също хора от старата администрация които и съдействат. Знаят им се имената. В интерес на варненци и града е тези да бъдат ометени възможно най-бързо. В интерес на новият кмет е да си изгради своя нова и читава администрация.

    Коментиран от #3

    21:00 24.09.2025

  • 2 Той е вече в новия си дом

    10 5 Отговор
    Решението е ОКОНЧАТЕЛНО, кое не разбрахте?

    Коментиран от #4

    21:03 24.09.2025

  • 3 Виж сега,

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Варна няма кмет, защото такава е волята на Шиши и мъжката му секретарка Тиквата. Мазното и Охранено добиче живее на гърба на работещите хора. Ненаситно поглъща народна пара. Ще погълне и теб и семейството ти и цяла Варна

    Коментиран от #7, #12, #22

    21:11 24.09.2025

  • 4 Не разбрахме

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Той е вече в новия си дом":

    дали при него има запазени места за Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #5

    21:12 24.09.2025

  • 5 Той е вече в новия си дом

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не разбрахме":

    Тъп пудел,бегом на улицата

    Коментиран от #8

    21:15 24.09.2025

  • 6 истината

    6 2 Отговор
    На протеста бяха стотина зависими от фирмите и назначените в администрацията.Стотина души в това число и случайни минувачи.Държавата си знае работата.Ясно е,че кметството му приключи.Сега е момента да разнищят татко му и Стефанов който му е зет.Стефянов умириса Спортната зала дасъбира стари дрехи и обувки за украинците които се оказаха по-богати от нас.Помните ли?

    21:15 24.09.2025

  • 7 На вниманието на Шарлатанитe

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Виж сега,":

    Розовите болшевики придобиват алено червените отенъци на предците си от ДС. Слуги на антибългарските формирования от Кремъл до фатмака на Дондуков 2.

    Коментиран от #10

    21:16 24.09.2025

  • 8 Познах те

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Той е вече в новия си дом":

    Ти си Портних, дето вкара фекалиите на Варна в езерото и морето, нали?!

    Коментиран от #9

    21:17 24.09.2025

  • 9 Хахахаха, нахален шарлатанин!!!

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Познах те":

    Бате Благо е герой -ще лежи до дупка той.

    21:19 24.09.2025

  • 10 Прав си!

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "На вниманието на Шарлатанитe":

    А най червените болшевики начело с Борисов и Пеевски държат в лапите си съд, прокуратура, полиция и служби и службички.

    Коментиран от #11, #13, #14

    21:20 24.09.2025

  • 11 На вниманието на Шарлатанитe

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Прав си!":

    „Промяната“ – неволни рекламни агенти на Борисов

    21:22 24.09.2025

  • 12 Горски

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Виж сега,":

    От мене няма какво да изяде, нито да вземе. Виж ти ако си някой охранен като него ще те хапне на закуска.

    Коментиран от #17

    21:22 24.09.2025

  • 13 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Прав си!":

    10 НЕ е тук мястото Върви лично при тези институции там ЛИЧНО Да го кажеш 10 ти и няколкото като теб сте платени безделници

    Коментиран от #21

    21:23 24.09.2025

  • 14 ПЕНЬОАРЕНА ОПОЗИЦИЯ

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Прав си!":

    Да си припомним само малка част от изказвания на "борците" против завладяната държава!
    Цитати: 😅
    Асен Василев: „ДАНС , НСО , главният секретар на МВР – това са наши хора, които са определени от посолството, даже имената са синхронизирани с посолството“;
    Кирил Петков: „Моралът не е единственият критерий, по който се оценяват хората“; 😅
    Асен Василев: „Ние искаме да ограничим президента и тогава да се ходи на избори, и местните избори да се правят с полиция , която ние контролираме, с наше МВР“ ...!

    21:25 24.09.2025

  • 15 Аман

    6 2 Отговор
    от платени протестиращи и корумпирани кметове, тия от ппдб не мирясаха тяхната сметка, бе оставете го тоя да го осъдят, той е или виновен или не е невинен, но всички знаем че е бъркал в касата, подкупите са сладко нещо, а в правните среди във Варна всички знаем, че Благо щипе.

    21:25 24.09.2025

  • 16 Карол

    6 2 Отговор
    Само неграмотни юридически индивиди могат да напишат: " от кога съдът е прокуратура?" Съдът определя мярката за неотклонение въз основа на представени в съдебно заседание доказателства. Ако, има обосновано предположението, че дадено лице е извършило престъпление, може да се укрие или въздейства на свидетели, тогава съдът, а не прокуратурата, определя задържане под стража, т.е арест. Прокуратурата събира и предоставя доказателствата, по които съдът решава за мярката. В случая с коцев 4 различни, съдебни състава, не прокуратурата, постановяват арест. Но, това е много трудно за разбиране от сектантите. Дали са само юридически неграмотни, не знам.

    21:27 24.09.2025

  • 17 Да те светна по въпроса:

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Горски":

    Той не подбира. Търбухът на Мазното и Дебело парче е огромен и ще те глътне и теб и цялата ти рода. Пази се!

    Коментиран от #19

    21:29 24.09.2025

  • 18 Варна

    3 2 Отговор
    За Благо, За Варна! Протести до дупка и това е...

    Коментиран от #20, #23, #25

    21:30 24.09.2025

  • 19 Горски

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да те светна по въпроса:":

    И твоята рода също за който се сетиш - очите на 8.

    21:30 24.09.2025

  • 20 .......

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Варна":

    Нека излезем и да им покажем, че кражбата е приоритет в общината.

    21:31 24.09.2025

  • 21 Успокой топката

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Кражбите на Тиквата Борисов са огромни. Не се насити на кражби този крадлив търбух.

    21:31 24.09.2025

  • 22 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Виж сега,":

    3 Вместо тук да си драскаш гнусотиите Лично си направи среща с Пеевски и Борисов и ЛИЧНО пред тях и наговори простотиите си Да те видя тогава Тук е лесно драскаш гнусотии никой не ти търси отговорност Но върви на правилното място

    Коментиран от #24

    21:33 24.09.2025

  • 23 Портних съм

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Варна":

    А аз толкова откраднах, ама знам на кого и колко да заделя. И ето никой не ме закача.

    21:33 24.09.2025

  • 24 Аверче

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    Тиквата Борисов е мъжка секретарка на Шишкото и вече му се моли за някое мазно кокалче.

    Коментиран от #26

    21:34 24.09.2025

  • 25 09876

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Варна":

    Я ше дойдем, да ги свалим гадовете.Сакам,освен сирини в сандвичите да муунете и мияонеза,и червен лук.И повечко .У колку чъсъ ша бъди, и дека.

    21:37 24.09.2025

  • 26 Идва ред и на Кокора!!!

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Аверче":

    Pазкажи сега за пуделите и мазните кафета.

    21:40 24.09.2025

  • 27 Езоп

    0 0 Отговор
    Тъпаци.

    21:57 24.09.2025

  • 28 Перо

    1 1 Отговор
    Селтиците искат корупцията да не ги касае! Няма как да стане! Нека парламентарната група в ЕС да обяви корупцията за евроатлантическа ценност, преди да прави опити за блокаж на евросубсидиите и да опита да командва съдебната система! Джендъра-кмет ще си понесе правораздаването!

    21:59 24.09.2025

