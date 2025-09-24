Протест пред общината във Варна за освобождаване на кмета Благомир Коцев

Жители на Варна за пореден път протестираха в подкрепа на кмета на града Благомир Коцев, който е в ареста от два месеца и половина по обвинение за корупция.
Това обобщи БНТ.
Недоволството им е породено от решението на Софийския апелативен съд, който не промени мярката за неотклонение на кмета на Варна в по-лека. В писмо от ареста, публикувано на фейсбук профила на Благомир Коцев днес, той заявява, че няма да предаде варненци и няма да се откаже сам от поста.
"Няма да предам варненци, както не ги предадох под натиска да се снимам под герба в един депутатски кабинет в Народното събрание. Такъв натиск имаше, но за това ще говоря друг път", написа Благобир Коцев.
Според протестиращите, арестът на Коцев е опит за подмяна на вота им. Протестиращите блокираха няколко централни кръстовища, шествието завърши пред Съдебната палата във Варна.
1 Горски
Коментиран от #3
21:00 24.09.2025
2 Той е вече в новия си дом
Коментиран от #4
21:03 24.09.2025
3 Виж сега,
До коментар #1 от "Горски":Варна няма кмет, защото такава е волята на Шиши и мъжката му секретарка Тиквата. Мазното и Охранено добиче живее на гърба на работещите хора. Ненаситно поглъща народна пара. Ще погълне и теб и семейството ти и цяла Варна
Коментиран от #7, #12, #22
21:11 24.09.2025
4 Не разбрахме
До коментар #2 от "Той е вече в новия си дом":дали при него има запазени места за Борисов и Пеевски.
Коментиран от #5
21:12 24.09.2025
5 Той е вече в новия си дом
До коментар #4 от "Не разбрахме":Тъп пудел,бегом на улицата
Коментиран от #8
21:15 24.09.2025
6 истината
21:15 24.09.2025
7 На вниманието на Шарлатанитe
До коментар #3 от "Виж сега,":Розовите болшевики придобиват алено червените отенъци на предците си от ДС. Слуги на антибългарските формирования от Кремъл до фатмака на Дондуков 2.
Коментиран от #10
21:16 24.09.2025
8 Познах те
До коментар #5 от "Той е вече в новия си дом":Ти си Портних, дето вкара фекалиите на Варна в езерото и морето, нали?!
Коментиран от #9
21:17 24.09.2025
9 Хахахаха, нахален шарлатанин!!!
До коментар #8 от "Познах те":Бате Благо е герой -ще лежи до дупка той.
21:19 24.09.2025
10 Прав си!
До коментар #7 от "На вниманието на Шарлатанитe":А най червените болшевики начело с Борисов и Пеевски държат в лапите си съд, прокуратура, полиция и служби и службички.
Коментиран от #11, #13, #14
21:20 24.09.2025
11 На вниманието на Шарлатанитe
До коментар #10 от "Прав си!":„Промяната“ – неволни рекламни агенти на Борисов
21:22 24.09.2025
12 Горски
До коментар #3 от "Виж сега,":От мене няма какво да изяде, нито да вземе. Виж ти ако си някой охранен като него ще те хапне на закуска.
Коментиран от #17
21:22 24.09.2025
13 Промяна
До коментар #10 от "Прав си!":10 НЕ е тук мястото Върви лично при тези институции там ЛИЧНО Да го кажеш 10 ти и няколкото като теб сте платени безделници
Коментиран от #21
21:23 24.09.2025
14 ПЕНЬОАРЕНА ОПОЗИЦИЯ
До коментар #10 от "Прав си!":Да си припомним само малка част от изказвания на "борците" против завладяната държава!
Цитати: 😅
Асен Василев: „ДАНС , НСО , главният секретар на МВР – това са наши хора, които са определени от посолството, даже имената са синхронизирани с посолството“;
Кирил Петков: „Моралът не е единственият критерий, по който се оценяват хората“; 😅
Асен Василев: „Ние искаме да ограничим президента и тогава да се ходи на избори, и местните избори да се правят с полиция , която ние контролираме, с наше МВР“ ...!
21:25 24.09.2025
15 Аман
21:25 24.09.2025
16 Карол
21:27 24.09.2025
17 Да те светна по въпроса:
До коментар #12 от "Горски":Той не подбира. Търбухът на Мазното и Дебело парче е огромен и ще те глътне и теб и цялата ти рода. Пази се!
Коментиран от #19
21:29 24.09.2025
18 Варна
Коментиран от #20, #23, #25
21:30 24.09.2025
19 Горски
До коментар #17 от "Да те светна по въпроса:":И твоята рода също за който се сетиш - очите на 8.
21:30 24.09.2025
20 .......
До коментар #18 от "Варна":Нека излезем и да им покажем, че кражбата е приоритет в общината.
21:31 24.09.2025
21 Успокой топката
До коментар #13 от "Промяна":Кражбите на Тиквата Борисов са огромни. Не се насити на кражби този крадлив търбух.
21:31 24.09.2025
22 Промяна
До коментар #3 от "Виж сега,":3 Вместо тук да си драскаш гнусотиите Лично си направи среща с Пеевски и Борисов и ЛИЧНО пред тях и наговори простотиите си Да те видя тогава Тук е лесно драскаш гнусотии никой не ти търси отговорност Но върви на правилното място
Коментиран от #24
21:33 24.09.2025
23 Портних съм
До коментар #18 от "Варна":А аз толкова откраднах, ама знам на кого и колко да заделя. И ето никой не ме закача.
21:33 24.09.2025
24 Аверче
До коментар #22 от "Промяна":Тиквата Борисов е мъжка секретарка на Шишкото и вече му се моли за някое мазно кокалче.
Коментиран от #26
21:34 24.09.2025
25 09876
До коментар #18 от "Варна":Я ше дойдем, да ги свалим гадовете.Сакам,освен сирини в сандвичите да муунете и мияонеза,и червен лук.И повечко .У колку чъсъ ша бъди, и дека.
21:37 24.09.2025
26 Идва ред и на Кокора!!!
До коментар #24 от "Аверче":Pазкажи сега за пуделите и мазните кафета.
21:40 24.09.2025
27 Езоп
21:57 24.09.2025
28 Перо
21:59 24.09.2025