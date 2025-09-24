Светлин Тачев за рейтинга на Радев: Одобрението не би се пренесло автоматично

Струва ми се, че на българските граждани вече им е писнало от скандали в Народното събрание. Отдавам го именно на политическите конфликти: личностни и междуличностни. Езикът, който политиците използват, е на крайно ниско ниво, а това отблъсква. Това каза в интервю за предаването "Още от деня" политологът от "Мяра" Светлин Тачев.

По думите му кабинетът "Желязков" е с "несваляем парламентарен път".

"Подкрепата за Радев като президент може да е по-широка, отколкото за един проект, който би се появил на политическата сцена под неговото ръководство", коментира политологът.

"Има достатъчно голямо мнозинство, за да управлява колкото пожелае. В същото време опозицията в крайно раздробена. Не могат да се понасят помежду си. Това правителство може да управлява толкова, колкото пожелае, ако не се стигне или до вътрешно противопоставяне, или при някаква взаимна изгода, заради която да се стигне до предсрочни избори, например при опит да си подобрят резултатите", отбеляза политологът.

На улицата Тачев вижда две линии на напрежение. Едната е по оста статукво-промяна, корупция-антикорупция, където "Продължаваме Промяната" са най-добре позиционирани.

"Другата линия на съприкосновение са протестите за еврото, чиято линия на продължение може да се олицетвори в напрежение в случай, че държавата не се справи с прехода от лев към евро. Ако има турбуленции и сътресения, може да има социални недоволства, които могат да разместят пластовете. Тогава може да се появи и нов политически лидер", прогнозира политологът.

При избори сега, най-голямата интрига би била за второто място, отбеляза още Тачев.