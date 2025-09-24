Новини
Светлин Тачев за рейтинга на Радев: Одобрението не би се пренесло автоматично

24 Септември, 2025 22:34

При избори сега, най-голямата интрига би била за второто място

Струва ми се, че на българските граждани вече им е писнало от скандали в Народното събрание. Отдавам го именно на политическите конфликти: личностни и междуличностни. Езикът, който политиците използват, е на крайно ниско ниво, а това отблъсква. Това каза в интервю за предаването "Още от деня" политологът от "Мяра" Светлин Тачев.

По думите му кабинетът "Желязков" е с "несваляем парламентарен път".

"Подкрепата за Радев като президент може да е по-широка, отколкото за един проект, който би се появил на политическата сцена под неговото ръководство", коментира политологът.

"Има достатъчно голямо мнозинство, за да управлява колкото пожелае. В същото време опозицията в крайно раздробена. Не могат да се понасят помежду си. Това правителство може да управлява толкова, колкото пожелае, ако не се стигне или до вътрешно противопоставяне, или при някаква взаимна изгода, заради която да се стигне до предсрочни избори, например при опит да си подобрят резултатите", отбеляза политологът.

На улицата Тачев вижда две линии на напрежение. Едната е по оста статукво-промяна, корупция-антикорупция, където "Продължаваме Промяната" са най-добре позиционирани.

"Другата линия на съприкосновение са протестите за еврото, чиято линия на продължение може да се олицетвори в напрежение в случай, че държавата не се справи с прехода от лев към евро. Ако има турбуленции и сътресения, може да има социални недоволства, които могат да разместят пластовете. Тогава може да се появи и нов политически лидер", прогнозира политологът.

При избори сега, най-голямата интрига би била за второто място, отбеляза още Тачев.


  • 1 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 6 Отговор
    Никой нормален човек няма да гласува за този калъф. Единственото, което може да се случи е, част от лумпен пролетариата, който досега гласуваше за Костя Копейкин, Славуца, Шефа на Парка и Руди Гела, да се ориентира към Радеф. За кой ли път русофилските олигофрени, ще останат излъгани и ще вият на умряло. Само да им напомня, че докато техните "кумири" им обещаваха какво ли не, ние взривихме мавзолея, разглобихме МОЧА и България стана член на НАТО, ЕС, влезе в Шенген и Еврозоната. А сега и Рейнметал ще строи завод за снаряди. Е, колко тъпи трябва да са, за да не схванат, че тези тарикати ги водят за носа?

    22:42 24.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Румен Радев беше при нас на плаж Тополите до Созопол без охрана.Седеше кротко на една масичка до мен и играеше табла .Почива много скромно.

    Коментиран от #5

    22:42 24.09.2025

  • 3 Файърфлай

    1 2 Отговор
    При тази "парламентарна" система единствено Негласуването е правилният избор ! Ако паднем под 10 на сто,това ще стресне дори "шефовете"от Брюксел.Не ви ли говори достатъчно факта,че на пресконференциите след избори,всички партии,които влизат в т.нар. Народно събрание,от сърце благодарят на всички гласували ? Защо ? Защото така се легитимират безобразията им.

    22:53 24.09.2025

  • 4 Справедлив

    1 0 Отговор
    Този е известен като личната гледачса на Тиквата.Така,че на него да ги разтягане тези локуми.

    23:08 24.09.2025

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ пишеш тая глупост- ИЗКЛЮЧЕНО Е Президентът на която и да е Държава да е без охрана и да играе на табла в някаква Кръчма - АБСУРД!Ами нали ще го връхлетят любители разни на Автографи,ще искат разни да си направят с Него "Селфи",азадължително ще се появат и хора недоволни от Живота за да му се оплакват от неправдите в БГ?И още нещо:НЕ ПИШИ НИКОГА с моя ник Простотиите си- ПОДЛО Е!

    Коментиран от #6

    23:09 24.09.2025

  • 6 Файърфлай

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Пропуснал си,че могат да го "връхлетят" и гербаджии-майкопродавци...

    Коментиран от #8

    23:15 24.09.2025

  • 7 Анджо

    1 0 Отговор
    Всеки ден се говори едно и също нещо и накрая нищо. Какъв е ефекта от тоя залухави политолози. Народа вижда за какво иде реч, но някой да ми каже кой ще го замести сегашните управляващи, като се вижда ,че по нескопосана опозиция не сме имали. Радев с неговите юмруци е пълен провал , тоя е пълен въздухар. Тая позиция трябва да си тръгне първият удобен момент.

    23:20 24.09.2025

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Файърфлай":

    Няма лошо да изопачаваш нещата,проблемът е да намериш кой да ти вярва.КОЙ според логиката би продал Майка си?Ами това е беден Оръфляк който дори не помни кога за последно е ял.А КОИ според тебе са на тоя Хал - Гербаджиите които са във властта,или Лумпените от Русофилските Партии?Ще ти подскажа пак според Логиката на Мъдрия народ:От хубавото никой не протестира,протестират НЕДОВОЛНИТЕ от празните си Джобове.

    23:36 24.09.2025

