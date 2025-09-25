Новини
Пикап помете три коли до столичния КАТ

25 Септември, 2025 08:55

По първоначални данни шофьорът е карал в насрещното

Пикап помете три коли до столичния КАТ - 1
Снимка: фейсбук/Катастрофите в София
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катастрофа с големи материални щети затрудни за часове движението по булевард „Драган Цанков“ в София.

Минути след 23,10 часа в сряда вечерта черен пикап помете три леки автомобила в района на кръстовището с улица „Лъчезар Станчев“.

При инцидента нямаше пострадали, но са нанесени значителни материални щети по автомобилите, пише БГНЕС.

По първоначални данни шофьорът на пикапа е карал в насрещното. Платното в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено.

Катастрофата стана съвсем близо до КАТ.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    7 1 Отговор
    Прилошало му е на човека ...... от алкохола.

    08:59 25.09.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Според адвоката му ще се окаже, че е пил Нурофен...

    Коментиран от #3

    09:01 25.09.2025

  • 3 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Аз разбрах, че е жабурил с вода за уста, в която е имало алкохол.

    09:03 25.09.2025

  • 4 Пуфи

    2 0 Отговор
    Земеделска мутра на амфетамини се прави на бабаит у софето

    09:10 25.09.2025

  • 5 Дик диверсанта

    2 0 Отговор
    При 610 000 регистрирани дебила това е малко. Скоро очаквайте ежечасно.

    09:10 25.09.2025

  • 6 има камери . да погледнат

    0 0 Отговор
    може рязко да е завил в насрещното след засичане и там да са се поучукали малко с 3 коли посред нощ . този модел са селски коли и се карат с 40 . додж рам е най-добър .

    09:15 25.09.2025

