Пикап помете три коли до столичния КАТ

Катастрофа с големи материални щети затрудни за часове движението по булевард „Драган Цанков“ в София.
Минути след 23,10 часа в сряда вечерта черен пикап помете три леки автомобила в района на кръстовището с улица „Лъчезар Станчев“.
При инцидента нямаше пострадали, но са нанесени значителни материални щети по автомобилите, пише БГНЕС.
По първоначални данни шофьорът на пикапа е карал в насрещното. Платното в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено.
Катастрофата стана съвсем близо до КАТ.
1 Гост
08:59 25.09.2025
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #3
09:01 25.09.2025
3 Гост
До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Аз разбрах, че е жабурил с вода за уста, в която е имало алкохол.
09:03 25.09.2025
4 Пуфи
09:10 25.09.2025
5 Дик диверсанта
09:10 25.09.2025
6 има камери . да погледнат
09:15 25.09.2025