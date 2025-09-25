Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов участва в официалното обявяване на Глобалната харта за реформа в грижата за децата. Инициативата, която е на Дейвид Лами – вицепремиер и министър на правосъдието на Великобритания, цели извеждането на децата от институции и настаняването им в семейна среда. Лами даде нейното начало в София през януари заедно с министър Гуцанов.
България беше посочена като флагман и добрия пример за пълната реформа в грижата за децата. У нас този процес на практика е почти завършил. Закрити са 135 от 137 специализирани институции. За последните 15 години над 7500 деца са изведени от институциите и са настанени в семейна или в близка до нея среда – приемни семейства, центрове за настаняване от семеен тип или при близки и роднини.
„Пълната промяна на начина на грижата за децата в България се изразява в хиляди щастливи истории. Това са 7500 щастливи истории. 7500 истории на деца, които вече не са в институции”, обясни министър Гуцанов. Той разговаря с Дейвид Лами за бъдещето в развитието на грижата за децата и на инициативата.
Хартата, която цели именно налагането на българския подход в грижата за децата, са подписали вече 26 държави. По време на представянето ѝ млади хора, които са отгледани извън семействата си, разказаха как това се отразява на живота им. Сред тях бе Роки Холдър, който сподели своята история за израстването в постоянно сменящи се приемни семейства и тази на братята си, отгледани в институции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БСП и грижа за деца и хора?!
Коментиран от #5
09:43 25.09.2025
2 Прилича на
09:44 25.09.2025
3 Уф ..леле.
09:45 25.09.2025
4 диоло
09:47 25.09.2025
5 Българските деца са весели и щастливи съ
До коментар #1 от "БСП и грижа за деца и хора?!":Те обикалят градовете и селата до дванайсет един два часа през ноща вдигат невъобразима глъчка на плажа в парка в мола в супера на детската площадка на улицата и където се сетите. Има малък проблем че не ходят на училище и по точно никога не тръгват на училище. Но може да тръгнат да предположим втория срок . А и защо да ходят като всичко си знаят.
Коментиран от #6
09:53 25.09.2025
6 Може и да си прав, но динякъде
До коментар #5 от "Българските деца са весели и щастливи съ":Герберо-пеевските деца денонощно харчат крадените от родителите им народни пари. Но останалите учат и мислят за реализация в чужбина.
Коментиран от #8
09:57 25.09.2025
7 Кисинджър
10:00 25.09.2025
8 учат английски
До коментар #6 от "Може и да си прав, но динякъде":Реализация няма и никога не е имало
10:07 25.09.2025
9 Слава на БКП и компания
10:10 25.09.2025
10 Характерно за българете е че
10:18 25.09.2025