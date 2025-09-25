Новини
Гуцанов участва в официалното обявяване на Глобалната харта за реформа в грижата за децата

25 Септември, 2025 09:37 438 10

  • борислав гуцанов-
  • дейвид лами-
  • грижа за децата

България беше посочена като флагман и добрия пример за пълната реформа в грижата за децата

Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов участва в официалното обявяване на Глобалната харта за реформа в грижата за децата. Инициативата, която е на Дейвид Лами – вицепремиер и министър на правосъдието на Великобритания, цели извеждането на децата от институции и настаняването им в семейна среда. Лами даде нейното начало в София през януари заедно с министър Гуцанов.

България беше посочена като флагман и добрия пример за пълната реформа в грижата за децата. У нас този процес на практика е почти завършил. Закрити са 135 от 137 специализирани институции. За последните 15 години над 7500 деца са изведени от институциите и са настанени в семейна или в близка до нея среда – приемни семейства, центрове за настаняване от семеен тип или при близки и роднини.

„Пълната промяна на начина на грижата за децата в България се изразява в хиляди щастливи истории. Това са 7500 щастливи истории. 7500 истории на деца, които вече не са в институции”, обясни министър Гуцанов. Той разговаря с Дейвид Лами за бъдещето в развитието на грижата за децата и на инициативата.

Хартата, която цели именно налагането на българския подход в грижата за децата, са подписали вече 26 държави. По време на представянето ѝ млади хора, които са отгледани извън семействата си, разказаха как това се отразява на живота им. Сред тях бе Роки Холдър, който сподели своята история за израстването в постоянно сменящи се приемни семейства и тази на братята си, отгледани в институции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БСП и грижа за деца и хора?!

    4 0 Отговор
    БСП прегърната с пеевско-герберската мафия. Правителството в което участват и подкрепят тегли кредит след кредит, милиард след милиард и заробват бъдещето на ДЕЦАТА ни. Без да са получили и един цент децата ще връщат тези кредити. Тези кредити потъват в банковите сметки на Тиквата и Дебелото.

    Коментиран от #5

    09:43 25.09.2025

  • 2 Прилича на

    5 0 Отговор
    Истанбулската конвенция само че по лошо. Но така е като гласувате за фашисти за комунисти за еничари и душмани. Как да е.

    09:44 25.09.2025

  • 3 Уф ..леле.

    1 0 Отговор
    Екскурзии и делавери.

    09:45 25.09.2025

  • 4 диоло

    1 0 Отговор
    Екаскурзиянти ГЕРБ и другарчета. Цялата банда разбойници от групата на циганина от Банкя, на държавна издръжка в Америка. Ядене и пиене на корем и разходка в Америка. Ще ни струва и ще трябва да платим от джоба си над 1 милион лева за тези кърлежи. После вие си знаете , няма вода, нама пари за заплати, пенсии детски, защото тези калпавите са на екскурзия. А лъжливия и крадлив циганин от Банкя, за хотела на маймуната си Желязко, не ще да говори и гледа като пръднал. Тези нямат и 6 месеца а почнаха да крадат колкото него. Слава на Господ Иисус Христос всеки българин гледа. Сега тази тротинетка на БСП се е снимал с портиера на ООН и се радва че го здрависват. Срам и позор за всички българи че такива са в парламента.

    09:47 25.09.2025

  • 5 Българските деца са весели и щастливи съ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "БСП и грижа за деца и хора?!":

    Те обикалят градовете и селата до дванайсет един два часа през ноща вдигат невъобразима глъчка на плажа в парка в мола в супера на детската площадка на улицата и където се сетите. Има малък проблем че не ходят на училище и по точно никога не тръгват на училище. Но може да тръгнат да предположим втория срок . А и защо да ходят като всичко си знаят.

    Коментиран от #6

    09:53 25.09.2025

  • 6 Може и да си прав, но динякъде

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българските деца са весели и щастливи съ":

    Герберо-пеевските деца денонощно харчат крадените от родителите им народни пари. Но останалите учат и мислят за реализация в чужбина.

    Коментиран от #8

    09:57 25.09.2025

  • 7 Кисинджър

    2 0 Отговор
    Този вместо да е в затвора за далаверите и мошеничествата си из Варна, го изпраха и го направиха министър! Само в територията България може да се случи това! Няма по-про гн ила с г ан от нашите политици!

    10:00 25.09.2025

  • 8 учат английски

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Може и да си прав, но динякъде":

    Реализация няма и никога не е имало

    10:07 25.09.2025

  • 9 Слава на БКП и компания

    2 1 Отговор
    Те ще ви оправят. На фронта всичко се научава. Наизуст.

    10:10 25.09.2025

  • 10 Характерно за българете е че

    2 1 Отговор
    Не търпят критика. И завиждат много завиждат.

    10:18 25.09.2025

