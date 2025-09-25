От "Възраждане" са внесли в Люксембург иск срещу присъединяването ни към еврозоната

От "Възраждане" са внесли в Люксембург иск срещу присъединяването на България към еврозоната.
Междувременно от политическата партия подготвят нов протест с искане за оставка на правителството, съобщи в Силистра лидерът Костадин Костадинов по време на среща с обществеността на града, уточни БНР.
Исковата молба, подадена в Съда на Европейския съюз, оспорва законността на решението за присъединяване на България към еврозоната.
Според "Възраждане" страната ни не отговаря на критериите, а действията на управляващите са в нарушение на европейските договори, каза Костадинов.
Паралелно с това "Възраждане" организира протест тази събота, чиято основна цел е сваляне на правителството.
Според Костадинов има конфликт между Бойко Борисов и Делян Пеевски.
"Нови избори са възможни ако не до края на годината, то в началото на следващата", каза още лидерът на "Възраждане".
Костадин Костадинов подчерта, че високата избирателна активност е ключова, за да не позволи на корпоративния и купения вот да определят бъдещето на страната.
Източник: bnr.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отиваме
Коментиран от #14
11:14 25.09.2025
2 !!!?
Коментиран от #59
11:14 25.09.2025
3 2222
Коментиран от #8
11:15 25.09.2025
4 провинциалист
11:15 25.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 честен ционист
Коментиран от #17
11:16 25.09.2025
7 Разбира се, че е противозаконно!
Политическо решение за еврозоната означава явно
неоколонизиране на България, факт.
Вижте тези дни как са ни накацали "инвеститорите" от
каубойските какви ли не щати, навлеци алчни,
с които нямаме нищо общо по нищо и никаква полза
за Свободата и Независимостта, и просперитета на българската нация!
Дерзайте Костадинов и всички граждански инициативи
Всички във ФРОНТ за БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ!
Коментиран от #18
11:16 25.09.2025
8 провинциалист
До коментар #3 от "2222":В момента всички цени са в евро. Има такъв закон.
Коментиран от #37
11:17 25.09.2025
9 ЕС си Отива
11:17 25.09.2025
10 Реалист
11:18 25.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стенли
Коментиран от #66
11:19 25.09.2025
13 Много
11:19 25.09.2025
14 Да де, ама
До коментар #1 от "Отиваме":Костя Костадинов и двете Мазни и Дебели парчета, Тиквата и Шишкото са едно и също нещо. Костадинов го играе опозиция, но не е. Той гласува заедно с герберо-пеевската мафия всички закони свързани с кражба на народни пари.
Коментиран от #49
11:20 25.09.2025
15 матю хари
11:20 25.09.2025
16 Фактчекър
Основни разпоредби:
Чл. 95 НК за държавна измяна предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна за участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел да бъде отслабена или съборена властта на Република България.
Чл. 104 НК за шпионаж предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна за издаване или събиране на информация, представляваща държавна тайна в полза на чужда държава.
Чл. 105 НК наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години, ако лицето се постави в услуга на чужда държава като шпионин, без да е извършило деяния по чл. 104.
Има специална глава за тероризъм, където се предвиждат тежки наказания до доживотен затвор.
Ако деянието доведе до тежки последици като тежка телесна повреда или смърт, наказанията могат да бъдат още по-тежки, включително затвор от 15 до 20 години или доживотен затвор без замяна.
Коментиран от #24
11:20 25.09.2025
17 таксиджия 🚖
До коментар #6 от "честен ционист":Не позна! Костадин Центаджиев републиканеца 🇮🇱🇺🇲 обяви, че иска да смени борда и да го върне към краварския долар! Беше на посещение в сащ преди няколко месеца, на гости на Републиканската партия.
11:21 25.09.2025
18 глупости
До коментар #7 от "Разбира се, че е противозаконно!":С присъединяването си към Европейския съюз, България по договор е поела ангажимент да приеме и общата европейска валута.
Коментиран от #22, #26, #29
11:22 25.09.2025
19 Анджо
11:24 25.09.2025
20 Един
Еврото е една изначално сбъркана валута - всеки икономист, който не е политически подлизурко и не му се плаща за партийна пропаганда ще ви го каже!
Коментиран от #30
11:24 25.09.2025
21 Енергийни канали под Черно море! ??
какви са тези ЕНЕРГИЙНИ КАНАЛИ ПОД ЧЕРНО МОРЕ,
дето ги измисля премиера в Желязков из щатите,
каква зелена енергия от Азербайджан?
Майко мила...
Защо така яко са емнали България с тази енергетика?
То газови потоци твърди и течни и газообразни,
то нефтопроводи, то МЯР - малки ядрени реактори
при това че имаме АЕЦ - че и до нови ПАВЕЦи стигнали... явна
пълна лудост и умопомрачение са затиснали нашите из щатите.
"Говорихме за доставка на зелена енергия от каспийския регион – 6 гигавата от Азербайджан.
Изграждането на енергийни канали под Черно море става все по-реалистично. Зелената енергия ще бъде още един източник на ток за България и Европа. Ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата инфраструктура“, посочи премиера.
Какви са тези намерения от името на България БЕЗ принципала -
Българският народ на България, да не знае за такива небивалици!
Питайте г-н Костадинов в НС, как и защо се разпореждат с държавата
сякаш им е лична собственост на "другарите" .
Коментиран от #43
11:25 25.09.2025
22 Стенли
До коментар #18 от "глупости":Да но никъде не е посочено кога и ние изобщо не сме готови всичко беше една стъкмистика много ми интересно защо сега погнаха председателят на НСИ той им беше много удобна маша и най редовно казваше че инфлацията била ниска
Коментиран от #27
11:25 25.09.2025
23 жгедр
11:25 25.09.2025
24 Читател
До коментар #16 от "Фактчекър":Добре е турските и англосаксонските шпиони да го знаят !
Коментиран от #46
11:27 25.09.2025
25 Няма такъв народ
11:28 25.09.2025
26 Ти пишеш глупости бе!
До коментар #18 от "глупости":България е поела ангажимент да приеме еврото ИКОНОМИЧЕСКИ,
а не като днес с принуда насилствено
по ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ!
Над 70% от население е в бедност, данни синдикатите!
Така ли се приема в богаташкия клуб - за да може богатите да дават на бедните?
А нещо корабче да плува в очите?
Мислиш като платен зависим индивиид
Коментиран от #32
11:28 25.09.2025
27 напротив
До коментар #22 от "Стенли":Мониторинга на ЕС каза че сме готови. А ти кой си та казваш, че не сме?
Коментиран от #34
11:28 25.09.2025
28 Възраждане
11:29 25.09.2025
29 Един
До коментар #18 от "глупости":България е приела да приеме общата валута... НО НЯМА СРОК КОГА!
А когато приема се базира на манипулирани и откровено ФАЛШИФИЦИРАНИ данни - тогава приемането е престъпление!
България не покрива нито един от критериите по маастрихт, за да се започне такава процедура, да не говорим, че дори и да ги покриваше пак няма задължение да стартира процедурата!
Жълтопаветрните ви опорки са чисто безумие!
11:29 25.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Прос по прос най прос
Коментиран от #42
11:30 25.09.2025
32 оди се пери
До коментар #26 от "Ти пишеш глупости бе!":Според Договора за присъединяване на България към Европейския съюз, България е поела ангажимент за въвеждане на еврото като задължителна цел. Този ангажимент е залегнал в документа като неотменим, но точната дата за приемане зависи от изпълнението на изискванията и участието в Европейския валутен механизъм (ERM II), който е междинен етап преди членството в еврозоната.
Основно България се задължава да приеме еврото при спазване на процедурите, предвидени в Договора за създаване на Европейската общност, който урежда икономическия и валутен съюз. Част от ангажиментите включват и поддържане на фиксиран обменен курс на лева към еврото.
Така ангажиментът за приемане на еврото произтича от конкретни клаузи в Договора за присъединяване към ЕС, както и от последващи рамкови споразумения и планове, но датата се определя според изпълнението на маастрихтските критерии и успешно преминаване през ERM II.
Коментиран от #71
11:30 25.09.2025
33 оня с коня
Коментиран от #58
11:30 25.09.2025
34 Ами
До коментар #27 от "напротив":Той е един жалък селяндур и провален историчар. Който дори няма смелостта да назове реални исторически факти от историята на държавата ни. Дълбоко политизирано пионерче.
11:31 25.09.2025
35 Фактчекър
В преговорната позиция на България по Глава 11 „Икономически и валутен съюз“ е заявен неотменим ангажимент страната да се присъедини към еврозоната и да въвежда еврото като единна валута.
България няма договорена дерогация от задължението да приеме еврото, както имат някои други държави.
Според чл. 140 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) и протоколите към него, държавите членки с дерогация (каквато България няма) трябва да изпълнят икономически и правни критерии (Маастрихтски критерии) и да преминат през процедурата за присъединяване към ERM II, след което дерогацията се отменя и държавата трябва да приеме еврото.
Крайното решение за присъединяване към еврозоната се взема от Съвета на ЕС по предложение на Европейската комисия и Европейската централна банка, след оценка на икономическата конвергенция.
Тези клаузи представляват ясен договорен ангажимент за приемане на еврото в рамките на договарящото се членство и съществува законодателна рамка в България, уреждаща процедурата и сроковете за въвеждане на еврото, като например приетия през 2024 г. Закон за въвеждане на еврото в страната.
11:32 25.09.2025
36 Весел Патиланец
Трабва да се заведе дело за работата им за чужда държава!!!
11:35 25.09.2025
37 За тези
До коментар #8 от "провинциалист":които не са следили имотния пазар, повече отт 20 години цените на имотите са в евро. Преди това бяха в долари. Така, че жената изпълнява пазарната политика.
Коментиран от #63
11:35 25.09.2025
38 С 2 думи
11:36 25.09.2025
39 Историк
11:38 25.09.2025
40 Доктор
11:39 25.09.2025
41 123
11:41 25.09.2025
42 Цомчю
До коментар #31 от "Прос по прос най прос":А ми аз ,дан съм по умен
11:42 25.09.2025
43 Румен Радев- 13. 11.2024г
До коментар #21 от "Енергийни канали под Черно море! ??":,,„Благодарение на инициативата, която България предлага, ще можем да преодолеем ситуацията в Югоизточна Европа цените на електричеството да са много по-високи от тези в останалата част на Европа“, подчерта Румен Радев. По думите му от една страна е необходимо разширяване на капацитета на свързаността, а от друга – пренос на зелена енергия от региони, където има значително производство на такава. Държавният глава даде пример със страни като Азербайджан и Египет, които имат свои проекти за пренос на електрическа енергия чрез подводни кабели към Европа."
11:43 25.09.2025
44 Еврогария пое Ангажимент за МАРКАТА
Затова сериозните немски икономисти създадоха критериите от Маастрихт.
Които вече не важат, в нито една държава от Еврозоната.
Еврогария грубо фалшифицира данните за дефицит, инфлация и ценова нестабилност.
Заради въпросното нарушение на критерии Маастрихт, МВФ ни размаха пръст за махане праг осигуряване, въвеждане Прогресивен Данък, Увеличаване на Бюджетни заплати.
Като Добрев се е съгласил само да увеличи ДАНЪК СГРАДА и СМЕТ, но да не пипа Рахата на Богаташите.
Едно е еврото 2007, друго е Еврошийта 2025 г.
Затова Полша, Румъния, Чехия, Унгария, Швеция, Дания не искат да чуят за Еврошийт!
11:44 25.09.2025
45 !!!?
11:44 25.09.2025
46 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА
До коментар #24 от "Читател":ЧОВЕКА ПИШЕ ЗА РУСКИТЕ ШПИОНИ.
11:46 25.09.2025
47 Държави извън Еврошийт
11:46 25.09.2025
48 Е добре
Коментиран от #52
11:48 25.09.2025
49 миме
До коментар #14 от "Да де, ама":а едни бъдещи пандисчий не само гласуваха ами и управляваха седейки в дебелият, мазен и явно мнго гостоприемен скут
11:48 25.09.2025
50 А защо
11:49 25.09.2025
51 хотел Хаяши
11:51 25.09.2025
52 миме
До коментар #48 от "Е добре":после ставаме швейцария на балканите нали така едно време лъгаха от либераската градска десница
11:52 25.09.2025
53 Връщай
11:54 25.09.2025
54 Някой
1. Потъпкаха конституцията. Член 1 алинея 2, че властта произтича от народа и се прилага непосредствено и чрез органите в тази конституция. Член 1 алинея 3, че никой и институции (включително парламента и КС) не може да си присвоява суверенитета. Еврото е загуба на суверенитет - повече не решаваме ние. Конституцията е над международни договори юридически. Тя определя как се третират те;
2. Потъпкаха демокрацията и избора на народа. Страх ги е от народа;
3. Лъжат за нарушен договор. Дори закона за еврото се основава на ДФЕС (договор за функциониране на ЕС) член 140. Като там се споменава и параграф 3, според когото след одобрение по критерии се изисква одобрение и от самата кандидат членка (България). Не както лъжеха, че това е вече договорено. То се изисква в последствие по договор! Договор важащ за всички държави в ЕС;
4. По договор (ДФЕС, член 140, параграф 1) се изисква да сме близо до трите държави с най-добри показатели. Те реално бяха с 1.4-1.5% инфлация, но измислиха критерий до 2.8%. НСИ изкара някак 2.7% инфлация, когато Евростат изкарва 3.8%. По-преден месец НСИ изкара инфлация 5.7%. След въвеждане контрол на цени, преди да влезе в сила закона, наувеличиха цени на разни неща с 20% - например нещо от 0.99лв става 1.19лв - реален пример. Отделно взети 17-18 милиарда лева заеми. Вървим към сценарий Гърция;
5. ЕС отговори, че си е до решение на държавите за референдуми. ЕС не знае за
Коментиран от #56
11:59 25.09.2025
55 Изражданенка
12:00 25.09.2025
56 Някой
До коментар #54 от "Някой":Реже дълги коментари. Продължението:
5. ЕС отговори, че си е до решение на държавите за референдуми. ЕС не знае за задължителност, както тук лъгаха. 18 от 27 държави в ЕС имали референдуми за влизане и разни за еврото;
6. За референдума в парламента и КС нямат правото да са за и против еврото, а да спазят конституцията и законите. Всички до един да са за еврото, трябваше да гласуват да има референдум, защото противно са престъпници!
12:00 25.09.2025
57 Майора
12:01 25.09.2025
58 Кобилата
До коментар #33 от "оня с коня":Трябваше досега да си разбрал, че Костадинов и Възраждане не искат да влизат в уговорки и сглобки, което им прави чест.
Коментиран от #77
12:02 25.09.2025
59 БАЙ СТАВРИ
До коментар #2 от "!!!?":КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ СМЪРДЕЛИ ПОДЛОГИ ИЗДУПИЛИ СЕ НА УРСУЛА БРЮКСЕЛСКА.80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ПРОТИВ ТОВА ТЪПО ЕВРО И ИСКАТ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЛИ ПРОТИВ БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ.
Коментиран от #70
12:02 25.09.2025
60 Копейко
Коментиран от #68
12:02 25.09.2025
61 !!!?
12:03 25.09.2025
62 така де
12:12 25.09.2025
63 провинциалист
До коментар #37 от "За тези":За тези, които не са наясно с търговските трикове, цена в долари, марки, евро и др. изглежда по-малка заради по-малкото число. Разбира се, никой не плаща във валута. Друг търговски трик - цена напр. 99,99 вместо 100.
12:12 25.09.2025
64 Кичка
12:13 25.09.2025
65 коко
12:18 25.09.2025
66 юнак
До коментар #12 от "Стенли":И също така ще си им благодарен че разкъсаха БЪЛГАРИЯ на 4 парчета 1878 г и че убиха и БОТЕВ И ЛЕВСКИ И СТАМБОЛОВ И ЗАХАРИ СТОЯНОВ И БОРИС 3 И ОЩЕ ЦЕЛИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЦЯЛОТО ПРАВИТЕЛСТВО 44Г да не пропускаме и отявлените комунисти г димитров луканов че и члена на политбюро людмила живкова,Па да не говорим че като цяло унищожиха нацията и съществуват неграмотници дето не си знаят историята .Като теб например
Коментиран от #69
12:18 25.09.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Кики
До коментар #60 от "Копейко":Всички знаят че имаш не само рубли а и много евро и долари.Лъжльо,вече и в психиатрията не ти вярват.
12:23 25.09.2025
69 БАЙ СТАВРИ
До коментар #66 от "юнак":УНИЩОЖИХА Я ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИТЕ СМЪРДЕЛИ ПОДЛОГИ КОИТО 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА РАЗРУШИХА И УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ.ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА ЖИВОТА БЕШЕ РАЙ ,А СЕГА 36 ГОДИНИ КРИВОРАЗБРАНА МЕЖДУКРАЦИЯ ЖИВОТ АД ПОД НЕБЕТО.
Коментиран от #74
12:23 25.09.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ЕРМ 2 под натиск
До коментар #32 от "оди се пери":Тогава финансовия мин го бяха емнали за хазарта,
Не помните ли?
И за други неща...
И заедно с началника му
ги натиснаха за този щастлив ЕРМ2
в който не е б ават да влизат Чехия Полша и т.н.
Така че - всичко с тази "зона" е противозаконно..
МОРАЛНО И ВСЯКАК НЕДОПУСТИМО!
12:26 25.09.2025
72 Не ви щем Еврото
Измамниците в затвора.
12:27 25.09.2025
73 Бранко
12:30 25.09.2025
74 така де
До коментар #69 от "БАЙ СТАВРИ":бай ставри или дедо ставри си не знам ,но не лъжи децата ПО тошово времеако не беше в затвора от едната страна на решетките да изнудваш осъдени несправедливо ЩЕШЕ сигурно да береш домати на село за 2 лева надница Никога нвямаше да видиш автомобил а най много каруца и то с магаре отпред НА БЪЛГАРИТЕ БЕШЕ ЗАБРАНЕНО ДА ИМАТ КОНЕ. един цверен телевизор беше 1000 лева бойлери и хладилници се купуваха с връзки и за да те пуснат до петрич ти трябваше открит лист СЕГА отиваш до япония канада и англия с паспорт без виза ..А с лична карта си си в къщи в цяла европа и тръгваш с колата докато ми четеш написаното.И не трябва да сменяш пари защото средната заплата на българите в момента е 1300 евро и те се намират в банката и няма нужда да ги сменяш от 1 1 26г, за сравне ние руснаците не вземат и 30 % от това което вземат БЪЛГАРИТЕ В МОМЕНТА ЗАТОВА РИВЕШ
Коментиран от #76
12:37 25.09.2025
75 Гошо
Коментиран от #78
12:42 25.09.2025
76 БАЙ СТАВРИ
До коментар #74 от "така де":1976 ГОДИНА НА 19 ЯНУАРИ ПОСТЪПИХ СЛЕД КАЗАРМАТА ВЪВ ЗАВОД ВЪВ ПРОИЗВОДСТВОТО СЪС ТРЕТИ РАЗРЯД Е ПРЕМИИ И ВРЕДНИ .А ДА ЗА ДОМАТИ ДАЙ БОЖЕ ДА СЕ ВЪРНЕ ТОВА ВРЕМЕ ДОКАТО БЯХ УЧЕНИК ХОДЕХМЕ НА БРИГАДИ ЗА БРАНЕ НА ЯГАДИ ,МАЛИНИ ДОМАТИ И ДРУГИ ЗЕЛЕНЧУЦИ Е БРАНЕ НА ЦАРЕВИЦА.ПХЕМ СЕ РАДВАХМЕ ЧЕ НЯМА ДА УЧИМЕ И ДА НИ ИЗПИТВАТ И СЪС ПЕСНИ И МАЙТАПИ НИ МИНАВАШЕ ДЕНЯТ ДО ОБЯД НА БРИГАДАТА.СЪС ЕДНА ДУМА ВЕСЕЛО.А СЕГА ТЕЗИ ЛУМПЕНИ 36 ГОДИНИ УНИЩОЖИХА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО ,ПОДРАСТВАЩИТЕ НЕ ЗНАЯТ ОТ КЪДЕ ИДВА ХРАНАТА И ОСВЕМ ЗА НАРКОТИЦИ И И ДРУГИ ПРОТШВООБЩЕСТВЕНИ ДЕЯНИЯ НЕ ЗНАЯТ НИЩО ДРУГО.
12:48 25.09.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 БАЙ СТАВРИ
До коментар #75 от "Гошо":А ДПС НОВО НАЧАЛО И ПРАСЕТО ПЕЕВСКИ ИЛИ ГЕРБ И ТИКВАТА БОРИСОВ КАКВИ СА ,ИЛИ ДВУЛИЧИЕ И ФАРАОНА ИВЕЛИН МИХАЙЛО КАКЪВ Е ВМЕСТО КАТО ОПОЗИЦИЯ ДА НАПАДА ГЕРБ И НОВО НАЧАЛО ТОЙ НАПАДА ВЪЗРАЖДАНЕ.НО И ДНЕС ПО НОВА ГО ДАДОХА ПРОУЧВАНЕ НА ТРЕНД ГЕРБ КАТО КОАЛИЦИЯ ПЪРВИ 26,9 ВЪЗРАЖДАНЕ 13.9 ПРОЦЕНТА И НОВО НА ЧАЛО ТРЕТИ 13.5 ПРОЦЕНТА А ДВУЛИЧНИЦИТЕ 4,2 ПРОЦЕНТА НО ВЪВ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ДВУЛИЧНИЦИТЕ ЩЕ СА ПОД 4 ПРОЦЕНТА.
12:56 25.09.2025
79 Твоите
12:57 25.09.2025