Новини
България »
От "Възраждане" са внесли в Люксембург иск срещу присъединяването ни към еврозоната

От "Възраждане" са внесли в Люксембург иск срещу присъединяването ни към еврозоната

25 Септември, 2025 11:11 1 357 79

  • костадин костадинов-
  • съд в люксембург-
  • евро-
  • еврозона-
  • възраждане

Според Костадин Костадинов има конфликт между Бойко Борисов и Делян Пеевски.

От "Възраждане" са внесли в Люксембург иск срещу присъединяването ни към еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От "Възраждане" са внесли в Люксембург иск срещу присъединяването на България към еврозоната.

Междувременно от политическата партия подготвят нов протест с искане за оставка на правителството, съобщи в Силистра лидерът Костадин Костадинов по време на среща с обществеността на града, уточни БНР.

Исковата молба, подадена в Съда на Европейския съюз, оспорва законността на решението за присъединяване на България към еврозоната.

Според "Възраждане" страната ни не отговаря на критериите, а действията на управляващите са в нарушение на европейските договори, каза Костадинов.

Паралелно с това "Възраждане" организира протест тази събота, чиято основна цел е сваляне на правителството.

Според Костадинов има конфликт между Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"Нови избори са възможни ако не до края на годината, то в началото на следващата", каза още лидерът на "Възраждане".

Костадин Костадинов подчерта, че високата избирателна активност е ключова, за да не позволи на корпоративния и купения вот да определят бъдещето на страната.

Източник: bnr.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отиваме

    41 19 Отговор
    На протеста-пари не искаме, за бъдещето на Независима БГ

    Коментиран от #14

    11:14 25.09.2025

  • 2 !!!?

    33 50 Отговор
    Късно е либе за Копейка...пардон - за китка !!!?

    Коментиран от #59

    11:14 25.09.2025

  • 3 2222

    31 44 Отговор
    Вчера видях една българка във фейсбук да продава селската си къща. Пуснала обява и написала цената В ЕВРО, доста висока според мен. А като влязох в профила й - пълно с руска пропаганда и призиви за запазване на великото левче.

    Коментиран от #8

    11:15 25.09.2025

  • 4 провинциалист

    20 2 Отговор
    "високата избирателна активност е ключова" - е да де, ама в условията на пазарна икономика единствено качеството на политическия продукт е от значение, а такова качество в момента липсва.

    11:15 25.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    22 48 Отговор
    По-ефективни щяха да бъдат ако бяха пуснали иск за присъединяване към Центральный Банк Российской Федерации.

    Коментиран от #17

    11:16 25.09.2025

  • 7 Разбира се, че е противозаконно!

    41 25 Отговор
    Защото не е икономически обосновано, а политически!
    Политическо решение за еврозоната означава явно
    неоколонизиране на България, факт.
    Вижте тези дни как са ни накацали "инвеститорите" от
    каубойските какви ли не щати, навлеци алчни,
    с които нямаме нищо общо по нищо и никаква полза
    за Свободата и Независимостта, и просперитета на българската нация!
    Дерзайте Костадинов и всички граждански инициативи
    Всички във ФРОНТ за БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ!

    Коментиран от #18

    11:16 25.09.2025

  • 8 провинциалист

    20 5 Отговор

    До коментар #3 от "2222":

    В момента всички цени са в евро. Има такъв закон.

    Коментиран от #37

    11:17 25.09.2025

  • 9 ЕС си Отива

    34 21 Отговор
    Не искаме да купуваме фабрика на 8 - ми септември

    11:17 25.09.2025

  • 10 Реалист

    33 27 Отговор
    Адмирации за Костадинов 👏👏👏

    11:18 25.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стенли

    39 28 Отговор
    Не биваше да се бърза с тази прословута еврозона но за съжаление всичко е решено и само да кажа на така наречените жълтопаветните либерали и с евро и без евро истинските българи винаги ще сме благодарни на братска Русия за пролятата кръв за нашата свобода Русия и България заедно завинаги 🇧🇬🇷🇺

    Коментиран от #66

    11:19 25.09.2025

  • 13 Много

    10 9 Отговор
    ги има някой за живи ?!

    11:19 25.09.2025

  • 14 Да де, ама

    12 27 Отговор

    До коментар #1 от "Отиваме":

    Костя Костадинов и двете Мазни и Дебели парчета, Тиквата и Шишкото са едно и също нещо. Костадинов го играе опозиция, но не е. Той гласува заедно с герберо-пеевската мафия всички закони свързани с кражба на народни пари.

    Коментиран от #49

    11:20 25.09.2025

  • 15 матю хари

    16 11 Отговор
    Путин гърми шампанското.

    11:20 25.09.2025

  • 16 Фактчекър

    16 3 Отговор
    Според Наказателния кодекс на България престъпленията срещу държавата, като работа против страната, се квалифицират главно като държавна измяна, шпионаж, предателство, диверсия, тероризъм и подобни тежки престъпления.

    Основни разпоредби:

    Чл. 95 НК за държавна измяна предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна за участие в опит за преврат, бунт или въоръжено въстание с цел да бъде отслабена или съборена властта на Република България.

    Чл. 104 НК за шпионаж предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна за издаване или събиране на информация, представляваща държавна тайна в полза на чужда държава.

    Чл. 105 НК наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години, ако лицето се постави в услуга на чужда държава като шпионин, без да е извършило деяния по чл. 104.

    Има специална глава за тероризъм, където се предвиждат тежки наказания до доживотен затвор.

    Ако деянието доведе до тежки последици като тежка телесна повреда или смърт, наказанията могат да бъдат още по-тежки, включително затвор от 15 до 20 години или доживотен затвор без замяна.

    Коментиран от #24

    11:20 25.09.2025

  • 17 таксиджия 🚖

    8 19 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Не позна! Костадин Центаджиев републиканеца 🇮🇱🇺🇲 обяви, че иска да смени борда и да го върне към краварския долар! Беше на посещение в сащ преди няколко месеца, на гости на Републиканската партия.

    11:21 25.09.2025

  • 18 глупости

    16 24 Отговор

    До коментар #7 от "Разбира се, че е противозаконно!":

    С присъединяването си към Европейския съюз, България по договор е поела ангажимент да приеме и общата европейска валута.

    Коментиран от #22, #26, #29

    11:22 25.09.2025

  • 19 Анджо

    20 24 Отговор
    Кои гласуват за такива боклуци русофилски, бел ден да не видят.👹👎

    11:24 25.09.2025

  • 20 Един

    19 18 Отговор
    БРАВО!!! Всеки който е против еврото е ЗА БЪЛГАРИЯ!

    Еврото е една изначално сбъркана валута - всеки икономист, който не е политически подлизурко и не му се плаща за партийна пропаганда ще ви го каже!

    Коментиран от #30

    11:24 25.09.2025

  • 21 Енергийни канали под Черно море! ??

    22 5 Отговор
    Г-н Костадинов, молим внесете питане в НС,
    какви са тези ЕНЕРГИЙНИ КАНАЛИ ПОД ЧЕРНО МОРЕ,
    дето ги измисля премиера в Желязков из щатите,
    каква зелена енергия от Азербайджан?

    Майко мила...
    Защо така яко са емнали България с тази енергетика?
    То газови потоци твърди и течни и газообразни,
    то нефтопроводи, то МЯР - малки ядрени реактори
    при това че имаме АЕЦ - че и до нови ПАВЕЦи стигнали... явна
    пълна лудост и умопомрачение са затиснали нашите из щатите.

    "Говорихме за доставка на зелена енергия от каспийския регион – 6 гигавата от Азербайджан.
    Изграждането на енергийни канали под Черно море става все по-реалистично. Зелената енергия ще бъде още един източник на ток за България и Европа. Ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата инфраструктура“, посочи премиера.

    Какви са тези намерения от името на България БЕЗ принципала -
    Българският народ на България, да не знае за такива небивалици!
    Питайте г-н Костадинов в НС, как и защо се разпореждат с държавата
    сякаш им е лична собственост на "другарите" .

    Коментиран от #43

    11:25 25.09.2025

  • 22 Стенли

    14 7 Отговор

    До коментар #18 от "глупости":

    Да но никъде не е посочено кога и ние изобщо не сме готови всичко беше една стъкмистика много ми интересно защо сега погнаха председателят на НСИ той им беше много удобна маша и най редовно казваше че инфлацията била ниска

    Коментиран от #27

    11:25 25.09.2025

  • 23 жгедр

    9 15 Отговор
    Напазарувания Коци, ще прави протест в събота??? Все в събота ги прави този лилав туземец. Да може парата да отиде в свирката. Така е напазаруван от Банкя, да скача само че не много и да може да се прави на опозиция и да си папка в парламента. В събота ще събере недоволните, ще по викат малко, ще подскачат и ще си отидат по живо по здраво. Коци ще е изпълнил поръчката на ГЕРБ и ще продължи да пърди в парламента и да бори Меч и Величие, а крадците продължават да грабят.

    11:25 25.09.2025

  • 24 Читател

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Фактчекър":

    Добре е турските и англосаксонските шпиони да го знаят !

    Коментиран от #46

    11:27 25.09.2025

  • 25 Няма такъв народ

    8 2 Отговор
    Абе тези де би ли няма ли да се разкарат от парламента само провалени личности при тях , абсолютни оли го фре ни.

    11:28 25.09.2025

  • 26 Ти пишеш глупости бе!

    10 10 Отговор

    До коментар #18 от "глупости":

    България е поела ангажимент да приеме еврото ИКОНОМИЧЕСКИ,
    а не като днес с принуда насилствено
    по ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ!
    Над 70% от население е в бедност, данни синдикатите!
    Така ли се приема в богаташкия клуб - за да може богатите да дават на бедните?
    А нещо корабче да плува в очите?
    Мислиш като платен зависим индивиид

    Коментиран от #32

    11:28 25.09.2025

  • 27 напротив

    7 10 Отговор

    До коментар #22 от "Стенли":

    Мониторинга на ЕС каза че сме готови. А ти кой си та казваш, че не сме?

    Коментиран от #34

    11:28 25.09.2025

  • 28 Възраждане

    11 8 Отговор
    Са една партия на популизма. Последното им издихание е обезценения лев и са се славянски като удавник за сламка. Свърши им времето на Вузраждане. Затова искат и избори, защото си заминават. Защо не кажете нещо за корупцията на вашите господари? Или за обезценения от бизнес селяндурчетата лев? Кой го обезцени? Кой повишава цените. Кой внася такива огромни надценки на стоките по магазините? За всичките които укриват пари, печалби, данъци и осигуровки, които дават ниски заплати и после става милионери с хотели? За тях говорите ли или те са ви господарите и електората? За Пламенките и Тошковците живеещи с народ ите пари? За политическата администрация живееща с народните пари, за да обслужва господарите ви? За източваните милиарди? За сивите пари? Възраждане е само една популистка партия и нищо повече.

    11:29 25.09.2025

  • 29 Един

    12 6 Отговор

    До коментар #18 от "глупости":

    България е приела да приеме общата валута... НО НЯМА СРОК КОГА!
    А когато приема се базира на манипулирани и откровено ФАЛШИФИЦИРАНИ данни - тогава приемането е престъпление!

    България не покрива нито един от критериите по маастрихт, за да се започне такава процедура, да не говорим, че дори и да ги покриваше пак няма задължение да стартира процедурата!
    Жълтопаветрните ви опорки са чисто безумие!

    11:29 25.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Прос по прос най прос

    11 6 Отговор
    костадинов

    Коментиран от #42

    11:30 25.09.2025

  • 32 оди се пери

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ти пишеш глупости бе!":

    Според Договора за присъединяване на България към Европейския съюз, България е поела ангажимент за въвеждане на еврото като задължителна цел. Този ангажимент е залегнал в документа като неотменим, но точната дата за приемане зависи от изпълнението на изискванията и участието в Европейския валутен механизъм (ERM II), който е междинен етап преди членството в еврозоната.

    Основно България се задължава да приеме еврото при спазване на процедурите, предвидени в Договора за създаване на Европейската общност, който урежда икономическия и валутен съюз. Част от ангажиментите включват и поддържане на фиксиран обменен курс на лева към еврото.

    Така ангажиментът за приемане на еврото произтича от конкретни клаузи в Договора за присъединяване към ЕС, както и от последващи рамкови споразумения и планове, но датата се определя според изпълнението на маастрихтските критерии и успешно преминаване през ERM II.

    Коментиран от #71

    11:30 25.09.2025

  • 33 оня с коня

    7 6 Отговор
    Копейкин твърди че между Борисов и Пеевски има конфликт.Ако това е така,ЗАЩО НЕ РАЗГОВАРЯ и с Двамата поотделно,та все единия ще се съгласи да се съюзи с възраждане срещу другия?Та бил и подал костадинов чак в Люксембург ИСК за НЕприемане на Еврото от България.А има ли НАСРОЧЕНО ДЕЛО по Иска му,и ако да- за коя дата,щото ако е за след нова година не върши работа понеже вече ще сме в Еврозоната?Колкото до Протеста му за сваляне на Правителството - той в НС не можа да го свали чрез Колективния вот на Недоверие,че с дебилски крясъци по улицата ли?...

    Коментиран от #58

    11:30 25.09.2025

  • 34 Ами

    9 6 Отговор

    До коментар #27 от "напротив":

    Той е един жалък селяндур и провален историчар. Който дори няма смелостта да назове реални исторически факти от историята на държавата ни. Дълбоко политизирано пионерче.

    11:31 25.09.2025

  • 35 Фактчекър

    7 4 Отговор
    Клауза за задължението на България да приеме еврото е в Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. Основните текстове, които уреждат това, са:

    В преговорната позиция на България по Глава 11 „Икономически и валутен съюз“ е заявен неотменим ангажимент страната да се присъедини към еврозоната и да въвежда еврото като единна валута.

    България няма договорена дерогация от задължението да приеме еврото, както имат някои други държави.

    Според чл. 140 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) и протоколите към него, държавите членки с дерогация (каквато България няма) трябва да изпълнят икономически и правни критерии (Маастрихтски критерии) и да преминат през процедурата за присъединяване към ERM II, след което дерогацията се отменя и държавата трябва да приеме еврото.

    Крайното решение за присъединяване към еврозоната се взема от Съвета на ЕС по предложение на Европейската комисия и Европейската централна банка, след оценка на икономическата конвергенция.

    Тези клаузи представляват ясен договорен ангажимент за приемане на еврото в рамките на договарящото се членство и съществува законодателна рамка в България, уреждаща процедурата и сроковете за въвеждане на еврото, като например приетия през 2024 г. Закон за въвеждане на еврото в страната.

    11:32 25.09.2025

  • 36 Весел Патиланец

    12 3 Отговор
    НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!
    Трабва да се заведе дело за работата им за чужда държава!!!

    11:35 25.09.2025

  • 37 За тези

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "провинциалист":

    които не са следили имотния пазар, повече отт 20 години цените на имотите са в евро. Преди това бяха в долари. Така, че жената изпълнява пазарната политика.

    Коментиран от #63

    11:35 25.09.2025

  • 38 С 2 думи

    14 3 Отговор
    Алооооо народе , май забравихте 1996г когато всички бяхме милионери в левове..а? И с 1000лв можеше 1 хляб да си купиш ако го намериш в магазина . Айде не се бийте в гърдите "родолюбци"

    11:36 25.09.2025

  • 39 Историк

    14 7 Отговор
    Фюрерът Копейкин работи срещу България както му е наредил Кремъл и това винаги са правили от ДС-КГБ мафията, която управлява. Жалки безродственици и продажници, които сквернят святото за всеки честен българин Възраждане. Срам и позор за държавата ни.

    11:38 25.09.2025

  • 40 Доктор

    9 3 Отговор
    Тежък случай на платен идиотизъм..

    11:39 25.09.2025

  • 41 123

    9 4 Отговор
    Защо в Люксембург? В Москва трябва!

    11:41 25.09.2025

  • 42 Цомчю

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Прос по прос най прос":

    А ми аз ,дан съм по умен

    11:42 25.09.2025

  • 43 Румен Радев- 13. 11.2024г

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Енергийни канали под Черно море! ??":

    ,,„Благодарение на инициативата, която България предлага, ще можем да преодолеем ситуацията в Югоизточна Европа цените на електричеството да са много по-високи от тези в останалата част на Европа“, подчерта Румен Радев. По думите му от една страна е необходимо разширяване на капацитета на свързаността, а от друга – пренос на зелена енергия от региони, където има значително производство на такава. Държавният глава даде пример със страни като Азербайджан и Египет, които имат свои проекти за пренос на електрическа енергия чрез подводни кабели към Европа."

    11:43 25.09.2025

  • 44 Еврогария пое Ангажимент за МАРКАТА

    3 3 Отговор
    Силната марка на икономически мощната Германия. А не еврошийта на задлъжнелите Франция, Гърция, Италия, Португалия, Испания. Условието Германия да приеме еврото беше: или Германия приема еврото, или няма Обединена Германия.
    Затова сериозните немски икономисти създадоха критериите от Маастрихт.
    Които вече не важат, в нито една държава от Еврозоната.
    Еврогария грубо фалшифицира данните за дефицит, инфлация и ценова нестабилност.
    Заради въпросното нарушение на критерии Маастрихт, МВФ ни размаха пръст за махане праг осигуряване, въвеждане Прогресивен Данък, Увеличаване на Бюджетни заплати.
    Като Добрев се е съгласил само да увеличи ДАНЪК СГРАДА и СМЕТ, но да не пипа Рахата на Богаташите.
    Едно е еврото 2007, друго е Еврошийта 2025 г.
    Затова Полша, Румъния, Чехия, Унгария, Швеция, Дания не искат да чуят за Еврошийт!

    11:44 25.09.2025

  • 45 !!!?

    12 4 Отговор
    Поредният Кьорфишек на Копейките само подтвърждава неадекватната, ретроградна и инфантилна постсъветска идеология на тази ОПГ !!!?

    11:44 25.09.2025

  • 46 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Читател":

    ЧОВЕКА ПИШЕ ЗА РУСКИТЕ ШПИОНИ.

    11:46 25.09.2025

  • 47 Държави извън Еврошийт

    4 2 Отговор
    Швеция, Швейцария, Дания, Норвегия, Исландия, Великобритания, Румъния, Чехия, Полша, Унгария!

    11:46 25.09.2025

  • 48 Е добре

    6 4 Отговор
    Излизаме от НАТО и ЕС ,и после кво правим ,защо не каже копейката после какво правим .Ще мастане такъв хаос какъвто никога не сме виждали

    Коментиран от #52

    11:48 25.09.2025

  • 49 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да де, ама":

    а едни бъдещи пандисчий не само гласуваха ами и управляваха седейки в дебелият, мазен и явно мнго гостоприемен скут

    11:48 25.09.2025

  • 50 А защо

    6 1 Отговор
    Този протест не го направите в Плевен ,да решите проблемите на хората с водата

    11:49 25.09.2025

  • 51 хотел Хаяши

    4 0 Отговор
    Никакво излизане!От асоциацията на прането сме против.

    11:51 25.09.2025

  • 52 миме

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Е добре":

    после ставаме швейцария на балканите нали така едно време лъгаха от либераската градска десница

    11:52 25.09.2025

  • 53 Връщай

    4 2 Отговор
    Парите бе!

    11:54 25.09.2025

  • 54 Някой

    2 4 Отговор
    Абсолютна истина. Управляват ни престъпници, мошеници и лъжци.
    1. Потъпкаха конституцията. Член 1 алинея 2, че властта произтича от народа и се прилага непосредствено и чрез органите в тази конституция. Член 1 алинея 3, че никой и институции (включително парламента и КС) не може да си присвоява суверенитета. Еврото е загуба на суверенитет - повече не решаваме ние. Конституцията е над международни договори юридически. Тя определя как се третират те;
    2. Потъпкаха демокрацията и избора на народа. Страх ги е от народа;
    3. Лъжат за нарушен договор. Дори закона за еврото се основава на ДФЕС (договор за функциониране на ЕС) член 140. Като там се споменава и параграф 3, според когото след одобрение по критерии се изисква одобрение и от самата кандидат членка (България). Не както лъжеха, че това е вече договорено. То се изисква в последствие по договор! Договор важащ за всички държави в ЕС;
    4. По договор (ДФЕС, член 140, параграф 1) се изисква да сме близо до трите държави с най-добри показатели. Те реално бяха с 1.4-1.5% инфлация, но измислиха критерий до 2.8%. НСИ изкара някак 2.7% инфлация, когато Евростат изкарва 3.8%. По-преден месец НСИ изкара инфлация 5.7%. След въвеждане контрол на цени, преди да влезе в сила закона, наувеличиха цени на разни неща с 20% - например нещо от 0.99лв става 1.19лв - реален пример. Отделно взети 17-18 милиарда лева заеми. Вървим към сценарий Гърция;
    5. ЕС отговори, че си е до решение на държавите за референдуми. ЕС не знае за

    Коментиран от #56

    11:59 25.09.2025

  • 55 Изражданенка

    6 3 Отговор
    Аз съм принцеса на Максуда, велика херцогиня Копанарска, графиня фон Каменар, баронеса Калдарашка фон Игнатиево, първа пер на Въглен. Носителка на наградата червените кюлоти, връчена лично от Митрофанова. В моргатически брак съм с лейди Цонка фон Столипиново унд Копейкина дер Цайс. Аз съм от аристокрацията, Костадинка фон Максуда...

    12:00 25.09.2025

  • 56 Някой

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Някой":

    Реже дълги коментари. Продължението:
    5. ЕС отговори, че си е до решение на държавите за референдуми. ЕС не знае за задължителност, както тук лъгаха. 18 от 27 държави в ЕС имали референдуми за влизане и разни за еврото;
    6. За референдума в парламента и КС нямат правото да са за и против еврото, а да спазят конституцията и законите. Всички до един да са за еврото, трябваше да гласуват да има референдум, защото противно са престъпници!

    12:00 25.09.2025

  • 57 Майора

    7 4 Отговор
    Копейкин , народът е казал “Кучето си лае , кервана си върви”! Жалкото е че заедно с другите проруски партии се мъчите по поръка на Путин , да отклоните България от европейския път на развитие!Няма да стане вашата , вие отивате безвъзвратно в историята , нс нас предатели и поддръжници на диктатора Путин не ни трябват!

    12:01 25.09.2025

  • 58 Кобилата

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "оня с коня":

    Трябваше досега да си разбрал, че Костадинов и Възраждане не искат да влизат в уговорки и сглобки, което им прави чест.

    Коментиран от #77

    12:02 25.09.2025

  • 59 БАЙ СТАВРИ

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИ СМЪРДЕЛИ ПОДЛОГИ ИЗДУПИЛИ СЕ НА УРСУЛА БРЮКСЕЛСКА.80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ПРОТИВ ТОВА ТЪПО ЕВРО И ИСКАТ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЛИ ПРОТИВ БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ.

    Коментиран от #70

    12:02 25.09.2025

  • 60 Копейко

    1 4 Отговор
    Аз пари нямам ,ама съм против еврото

    Коментиран от #68

    12:02 25.09.2025

  • 61 !!!?

    7 1 Отговор
    България горя, остана без вода, "Дружба" без парно, а Копейкин не се мърда от жълтите павета със свойте инфантилни мекерета да търсият под вола телета...!

    12:03 25.09.2025

  • 62 така де

    4 0 Отговор
    да позволим на ахмак като теб да ми определи бъдещето.Какво си направил досега и какъв политик си когато още не верваш че това е свирен мач ,И само рушлята и предателите имат за цел лева да стои и да ни извличат валутата в русия .Наясно ли си колко руски фирми има в БЪЛГАРИЯ и не плащат данъци ,но обикалят банките с левове незнайно откъде взети и изкупуват ЕВРАЦИТЕ ,.Па не ме гледайте тъпо БЪЛГАРИ .влезте в банките и НАБЛЮЗДАВАЙТЕ .БЕЗПЛАТНО Е

    12:12 25.09.2025

  • 63 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "За тези":

    За тези, които не са наясно с търговските трикове, цена в долари, марки, евро и др. изглежда по-малка заради по-малкото число. Разбира се, никой не плаща във валута. Друг търговски трик - цена напр. 99,99 вместо 100.

    12:12 25.09.2025

  • 64 Кичка

    6 0 Отговор
    До 31 дек.така ще е.Ще пробват всички прийоми да правят мръсотии на всички нива.Безумните пожари в цялата държава беше едно от тях.Никога България не е горяла по този начин.Никога!Както гръмнаха Св.Неделя 1923г.,днес може да посегнат и на Козлодуй.

    12:13 25.09.2025

  • 65 коко

    5 0 Отговор
    Не искам заради нови месии да се събудя с курс на 1 евро за 10000 лева, споменът за Виденов ми стига...А ДАНС в рубли ли получават заплатите си че си правят НЕПУКО?

    12:18 25.09.2025

  • 66 юнак

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    И също така ще си им благодарен че разкъсаха БЪЛГАРИЯ на 4 парчета 1878 г и че убиха и БОТЕВ И ЛЕВСКИ И СТАМБОЛОВ И ЗАХАРИ СТОЯНОВ И БОРИС 3 И ОЩЕ ЦЕЛИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЦЯЛОТО ПРАВИТЕЛСТВО 44Г да не пропускаме и отявлените комунисти г димитров луканов че и члена на политбюро людмила живкова,Па да не говорим че като цяло унищожиха нацията и съществуват неграмотници дето не си знаят историята .Като теб например

    Коментиран от #69

    12:18 25.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Кики

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Копейко":

    Всички знаят че имаш не само рубли а и много евро и долари.Лъжльо,вече и в психиатрията не ти вярват.

    12:23 25.09.2025

  • 69 БАЙ СТАВРИ

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "юнак":

    УНИЩОЖИХА Я ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИТЕ СМЪРДЕЛИ ПОДЛОГИ КОИТО 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА РАЗРУШИХА И УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ.ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА ЖИВОТА БЕШЕ РАЙ ,А СЕГА 36 ГОДИНИ КРИВОРАЗБРАНА МЕЖДУКРАЦИЯ ЖИВОТ АД ПОД НЕБЕТО.

    Коментиран от #74

    12:23 25.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ЕРМ 2 под натиск

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "оди се пери":

    Тогава финансовия мин го бяха емнали за хазарта,
    Не помните ли?
    И за други неща...
    И заедно с началника му
    ги натиснаха за този щастлив ЕРМ2
    в който не е б ават да влизат Чехия Полша и т.н.
    Така че - всичко с тази "зона" е противозаконно..
    МОРАЛНО И ВСЯКАК НЕДОПУСТИМО!

    12:26 25.09.2025

  • 72 Не ви щем Еврото

    1 0 Отговор
    Има преди това друго дело против Еврото и измамата че, покриваме критериите за конвергентния доклад !

    Измамниците в затвора.

    12:27 25.09.2025

  • 73 Бранко

    1 1 Отговор
    Бнб не е в състояние да контрокира лева, тук се препирт пари на няколко картела, за това имотите скочиха толкова. Да не повдигам за източването на ДДС.

    12:30 25.09.2025

  • 74 така де

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "БАЙ СТАВРИ":

    бай ставри или дедо ставри си не знам ,но не лъжи децата ПО тошово времеако не беше в затвора от едната страна на решетките да изнудваш осъдени несправедливо ЩЕШЕ сигурно да береш домати на село за 2 лева надница Никога нвямаше да видиш автомобил а най много каруца и то с магаре отпред НА БЪЛГАРИТЕ БЕШЕ ЗАБРАНЕНО ДА ИМАТ КОНЕ. един цверен телевизор беше 1000 лева бойлери и хладилници се купуваха с връзки и за да те пуснат до петрич ти трябваше открит лист СЕГА отиваш до япония канада и англия с паспорт без виза ..А с лична карта си си в къщи в цяла европа и тръгваш с колата докато ми четеш написаното.И не трябва да сменяш пари защото средната заплата на българите в момента е 1300 евро и те се намират в банката и няма нужда да ги сменяш от 1 1 26г, за сравне ние руснаците не вземат и 30 % от това което вземат БЪЛГАРИТЕ В МОМЕНТА ЗАТОВА РИВЕШ

    Коментиран от #76

    12:37 25.09.2025

  • 75 Гошо

    1 0 Отговор
    Копейковците са платени престъпници които саботират своята страна .Крайно време е в съответствие със закона да бъдат наказани.

    Коментиран от #78

    12:42 25.09.2025

  • 76 БАЙ СТАВРИ

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "така де":

    1976 ГОДИНА НА 19 ЯНУАРИ ПОСТЪПИХ СЛЕД КАЗАРМАТА ВЪВ ЗАВОД ВЪВ ПРОИЗВОДСТВОТО СЪС ТРЕТИ РАЗРЯД Е ПРЕМИИ И ВРЕДНИ .А ДА ЗА ДОМАТИ ДАЙ БОЖЕ ДА СЕ ВЪРНЕ ТОВА ВРЕМЕ ДОКАТО БЯХ УЧЕНИК ХОДЕХМЕ НА БРИГАДИ ЗА БРАНЕ НА ЯГАДИ ,МАЛИНИ ДОМАТИ И ДРУГИ ЗЕЛЕНЧУЦИ Е БРАНЕ НА ЦАРЕВИЦА.ПХЕМ СЕ РАДВАХМЕ ЧЕ НЯМА ДА УЧИМЕ И ДА НИ ИЗПИТВАТ И СЪС ПЕСНИ И МАЙТАПИ НИ МИНАВАШЕ ДЕНЯТ ДО ОБЯД НА БРИГАДАТА.СЪС ЕДНА ДУМА ВЕСЕЛО.А СЕГА ТЕЗИ ЛУМПЕНИ 36 ГОДИНИ УНИЩОЖИХА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО ,ПОДРАСТВАЩИТЕ НЕ ЗНАЯТ ОТ КЪДЕ ИДВА ХРАНАТА И ОСВЕМ ЗА НАРКОТИЦИ И И ДРУГИ ПРОТШВООБЩЕСТВЕНИ ДЕЯНИЯ НЕ ЗНАЯТ НИЩО ДРУГО.

    12:48 25.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 БАЙ СТАВРИ

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Гошо":

    А ДПС НОВО НАЧАЛО И ПРАСЕТО ПЕЕВСКИ ИЛИ ГЕРБ И ТИКВАТА БОРИСОВ КАКВИ СА ,ИЛИ ДВУЛИЧИЕ И ФАРАОНА ИВЕЛИН МИХАЙЛО КАКЪВ Е ВМЕСТО КАТО ОПОЗИЦИЯ ДА НАПАДА ГЕРБ И НОВО НАЧАЛО ТОЙ НАПАДА ВЪЗРАЖДАНЕ.НО И ДНЕС ПО НОВА ГО ДАДОХА ПРОУЧВАНЕ НА ТРЕНД ГЕРБ КАТО КОАЛИЦИЯ ПЪРВИ 26,9 ВЪЗРАЖДАНЕ 13.9 ПРОЦЕНТА И НОВО НА ЧАЛО ТРЕТИ 13.5 ПРОЦЕНТА А ДВУЛИЧНИЦИТЕ 4,2 ПРОЦЕНТА НО ВЪВ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ДВУЛИЧНИЦИТЕ ЩЕ СА ПОД 4 ПРОЦЕНТА.

    12:56 25.09.2025

  • 79 Твоите

    0 0 Отговор
    хора сте импотентни имбецилни онанисти. Даже за онанизъм не ставате. Мусор па руски.

    12:57 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове