Новини
България »
"Синя България" внася реформа в градския транспорт на столицата

"Синя България" внася реформа в градския транспорт на столицата

25 Септември, 2025 12:33 371 1

  • синя българия-
  • градски транспорт

В София около 20% от линиите се обслужват от частен оператор, който се справя в пъти по-добре от общинската фирма и при по-ниски цени

"Синя България" внася реформа в градския транспорт на столицата - 1
Снимка: СБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общинските съветници от "Синя България" внасят проект за реформа в градския транспорт на столицата. Те предлагат да се създаде работна група, която да създаде ясни правила за участие на частни компании в обслужването на част от автобусните линии в града ни.

Поемането на част от линиите от частни оператори е стъпка към решаване на тежката финансова и оперативна криза, в която е изпаднало общинското дружество.

Ето какво казват от групата:

През всичките години, с лявата си политика СО изсипва милиони в „Столичен автотранспорт“ и го поставя по пътя на Топлофикация – вече се говори за заем от стотици милиони евро, който да бъде взет и изсипан в пробито дружество. В същото време има интерес от частни инвеститори, готови със свои средства и на свой риск да закупят автобуси и да поемат обслужването на линии, при цени по-ниски от сегашните.

До момента предложението на Синя България беше отхвърлено в комисиите по транспорт и икономика в СОС. Без изненада против гласуваха основно левите партии като БСП, „Спаси София“ и „Възраждане“. Бяхме подкрепени от ДБ и ДСБ, но изненада беше, че и ГЕРБ се противопостави на единственото работещо дясно решение, въпреки че този модел работи успешно в София и други европейски градове.

Иван Сотиров дори предложи най-губещите линии да се отдадат на частни оператори, но и дори това предложение беше отхвърлено.

Гласуването обаче не е просто технически акт – то е израз на политическа философия. Какъв си? Зад какво стоиш? Това ще видим днес.

Затова днес ще продължим да настояваме за създаването на работна група, която да направи анализ и да предложи стратегия за внедряване на публично-частно партньорство. Това ще ни позволи да спрем да теглим огромни заеми и да освободим общината от неефективните разходи.

Този десен момент успешно работи в Европа. Дори в София около 20% от линиите се обслужват от частен оператор, който се справя в пъти по-добре от общинската фирма и при по-ниски цени.

Съпротивата на левицата и популистите в СОС срещу влизането на частни инвеститори, срещу реформите и срещу освобождаването на общината от постоянното наливане на пари в транспортната система, не е грижа за гражданите и интересите на града. Тя е свързана единствено с желанието им да продължат да кадруват, да контролират обществени поръчки и да управляват транспортната система с подставени лица, избрани без конкурси. Това ще доведе системата да остане на ръба на криза – за сметка на всички софиянци.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВАС излезе с Решение

    0 0 Отговор
    че цената от 2 лв. за билетче е Незаконна.
    ВАС излезе с Решение, че СИнсталация на парно формула е Незаконна.
    Вдигайте с 300% Данък сгради и смет, също и данък наследство, че трябва да си увеличите заплатките с 300%, отново за 2 години.

    12:35 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове