"Синя България" внася реформа в градския транспорт на столицата

Общинските съветници от "Синя България" внасят проект за реформа в градския транспорт на столицата. Те предлагат да се създаде работна група, която да създаде ясни правила за участие на частни компании в обслужването на част от автобусните линии в града ни.

Поемането на част от линиите от частни оператори е стъпка към решаване на тежката финансова и оперативна криза, в която е изпаднало общинското дружество.

Ето какво казват от групата:

През всичките години, с лявата си политика СО изсипва милиони в „Столичен автотранспорт“ и го поставя по пътя на Топлофикация – вече се говори за заем от стотици милиони евро, който да бъде взет и изсипан в пробито дружество. В същото време има интерес от частни инвеститори, готови със свои средства и на свой риск да закупят автобуси и да поемат обслужването на линии, при цени по-ниски от сегашните.

До момента предложението на Синя България беше отхвърлено в комисиите по транспорт и икономика в СОС. Без изненада против гласуваха основно левите партии като БСП, „Спаси София“ и „Възраждане“. Бяхме подкрепени от ДБ и ДСБ, но изненада беше, че и ГЕРБ се противопостави на единственото работещо дясно решение, въпреки че този модел работи успешно в София и други европейски градове.

Иван Сотиров дори предложи най-губещите линии да се отдадат на частни оператори, но и дори това предложение беше отхвърлено.

Гласуването обаче не е просто технически акт – то е израз на политическа философия. Какъв си? Зад какво стоиш? Това ще видим днес.

Затова днес ще продължим да настояваме за създаването на работна група, която да направи анализ и да предложи стратегия за внедряване на публично-частно партньорство. Това ще ни позволи да спрем да теглим огромни заеми и да освободим общината от неефективните разходи.

Този десен момент успешно работи в Европа. Дори в София около 20% от линиите се обслужват от частен оператор, който се справя в пъти по-добре от общинската фирма и при по-ниски цени.

Съпротивата на левицата и популистите в СОС срещу влизането на частни инвеститори, срещу реформите и срещу освобождаването на общината от постоянното наливане на пари в транспортната система, не е грижа за гражданите и интересите на града. Тя е свързана единствено с желанието им да продължат да кадруват, да контролират обществени поръчки и да управляват транспортната система с подставени лица, избрани без конкурси. Това ще доведе системата да остане на ръба на криза – за сметка на всички софиянци.