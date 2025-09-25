ИПБ: Няма нито един санкциониран шофьор за превишена средна скорост!

Въпреки многобройните медийни съобщения за хиляди нарушения на средната скорост, до момента не е връчен нито един електронен фиш на нарушители. Това сочат проучвания на Института за пътна безопасност (ИПБ).



В съобщение до медиите институцията посочва, че близо 20 дни след влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата (ЗДП) няма данни някой водач на моторно превозно средство да е бил санкциониран за превишена средна скорост.



Това поражда съмнения относно ефективността на новите мерки и показва, че липсата на своевременно правоприлагане значително намалява въздействието на наказанията, се казва още в позицията на експертите.



Към момента няма и наложени санкции на чуждестранни моторни превозни средства, което според ИПБ е допълнителен проблем при прилагането на закона.



От института изразяват притеснение, че многото медийни анонси не водят до реални резултати и че пътната безопасност не може да бъде подобрена без адекватен контрол. Те напомнят, че статистиката от началото на септември показва значителен ръст на загиналите при пътнотранспортни произшествия в сравнение с миналата година, което поставя под въпрос ефективността на предприетите мерки.

