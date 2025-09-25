Новини
ИПБ: Няма нито един санкциониран шофьор за превишена средна скорост!

ИПБ: Няма нито един санкциониран шофьор за превишена средна скорост!

25 Септември, 2025 12:43 573 6

Пътната безопасност не може да бъде подобрена без адекватен контрол

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Въпреки многобройните медийни съобщения за хиляди нарушения на средната скорост, до момента не е връчен нито един електронен фиш на нарушители. Това сочат проучвания на Института за пътна безопасност (ИПБ).

В съобщение до медиите институцията посочва, че близо 20 дни след влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата (ЗДП) няма данни някой водач на моторно превозно средство да е бил санкциониран за превишена средна скорост.

Това поражда съмнения относно ефективността на новите мерки и показва, че липсата на своевременно правоприлагане значително намалява въздействието на наказанията, се казва още в позицията на експертите.

Към момента няма и наложени санкции на чуждестранни моторни превозни средства, което според ИПБ е допълнителен проблем при прилагането на закона.

От института изразяват притеснение, че многото медийни анонси не водят до реални резултати и че пътната безопасност не може да бъде подобрена без адекватен контрол. Те напомнят, че статистиката от началото на септември показва значителен ръст на загиналите при пътнотранспортни произшествия в сравнение с миналата година, което поставя под въпрос ефективността на предприетите мерки.


    5 0 Отговор
    така се поощрява сачмочувствиието на нарушителите.
    Или иначе казано

    Милицията, съда и властите са само регистратори на нарушения

    12:45 25.09.2025

  • 2 Гггггж

    2 0 Отговор
    Да се спрат всички автомобили,само на парламента и полицията да останат.

    12:46 25.09.2025

  • 3 не може и да има

    4 0 Отговор
    Защото е противозаконно.
    Ще се видим в съда.

    12:47 25.09.2025

  • 4 Гост

    9 0 Отговор
    Хахаааа, и колан слагам и бавно карам, да ме фанете за хамсията. И аптечка имам и тръгалник имам.

    12:49 25.09.2025

  • 5 Хахаха

    3 0 Отговор
    Ама хората си имат "Waze" бе , тъпаци !

    12:50 25.09.2025

  • 6 коланите коланите

    1 0 Отговор
    Закопчани, с маски, с каски, с камери, с радари, с компютри, с нави, с асистенти, с ъс дистроници, с ЕърБеци, с ксенони....
    Що е то чисто и просто?
    Къпан полицай.
    А кухо отвътре и отвън?
    Кат в кола

    Много зле. От пътищата през хората до законите. Много зле

    12:53 25.09.2025

