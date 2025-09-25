Росен Карадимов: Има сфери, в които поскъпването е безобразно

КЗК няма пряк ангажимент към ръста на цените. КЗК има отношение обаче към господстващите положения. Необходима е координация между контролните органи и институциите. Това заяви председателят на КЗК Росен Карадимов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Започна трисекторният анализ на цените на храните. На междинния етап установихме, че за юни, юли и август основните храни не са поскъпнали сериозно в големите хранителни вериги. Има обаче повишаване на борсовата цена. Това показва структурна деформация на целия пазар. Това означава унищожаване на производство, липса на кооперативи, поясни той.

Веригата ви допуска, ако се съгласите в цената, която тя ви предлага или посредниците по веригата. В Германия е обратното, обясни Карадимов.

КЗК е единственият регулатор, който може да проследи цялостната верига от производителя, до търговската верига, посочи той.

По думите му, за да се промени това трябва да се променят закони. Работата ни не е само видима, КЗК не е пожарна команда. Има сфери, в които поскъпването е безобразно. Еврото не е причина за поскъпването на цените, разликата е заради секторното изкривяване.

Анализът, който ще направим ще отговори на въпроса дали България има продоволствена осигуреност. В момента се колят животни, защото изкупната цена на млякото е много ниска. Приватизацията създаде монополи в цели отрасли, каза още Росен Карадимов.

Единственият начин да бъде доказан картел е ако три поръчки да са подадени от един ай пи адрес, заяви председателят на КЗК.