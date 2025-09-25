Карлос Контрера: Увеличението на цените за паркиране в София трябва да доведе до повече свободни места

На 23 октомври е внесено предложението на кмета на София Васил Терзиев за уреждане на паркирането в града, има и втори доклад, който е на „Спаси София”. Столичният общински съвет ще гласува предложенията в края на октомври или началото на ноември. Такива срокове допусна общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера.
Той обясни, че цените за паркиране отдавна не са актуализирани, но не е получил отговор каква е целта. В „Денят на живо” Контрера изтъкна, че според него целта на увеличението трябва да доведе до повече свободни места за паркиране. Допълни, че има разлики между двата доклада в санкциите за нарушителите - едното предложение е 120 лв., а другото 150 лв. Съветникът обобщи, че тази глоба трябва да бъде максимално увеличена.
Карлос Контрера подчерта, че в предложенията няма решение за електрическите коли, защото цели улици с паркоместа са запълнени от електрически автомобили, което не позволява на останалите да ползват тези паркоместа. Той изтъкна, че във ВМРО виждат две решения: Тези, които са на физически лица да останат на сегашния режим, а тези на юридическите - да плащат по общия ред или всички да плащат, но по-ниска такса.
Според общинския съветник трябва да се преосмислят правилата за институциите в режим „Служебен абонамент” и те да бъдат ограничени, защото според него се злоупотребява.
По отношение на зоните за паркиране Контрера е убеден, че трябва да бъдат питани жителите на София по такива ключови въпроси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 или
19:46 25.09.2025
2 Сандо
19:48 25.09.2025
3 От де
Коментиран от #7
19:49 25.09.2025
4 Сатана Z
По този начин повече хора ще ходят пеш ,което е добре за здравето.
19:49 25.09.2025
5 Ех, умници,
19:49 25.09.2025
6 Хипотетично
Коментиран от #13
19:50 25.09.2025
7 Тъпак
До коментар #3 от "От де":Данчето нямаше достъп до фондовете с паркирането.Тя цицаше от озеленяването на София.
19:51 25.09.2025
8 ха ха
19:53 25.09.2025
9 шайка некадърници
19:58 25.09.2025
10 Мексо
19:59 25.09.2025
11 бгполитик
20:01 25.09.2025
12 ФАКТ
20:03 25.09.2025
13 далаверата
До коментар #6 от "Хипотетично":Точно така, затова се предлага нови улици да се забранят за коли като се обявявят за пешеходни зони. Това увеличава ли парко местата или точно обратното? Така адът в центъра става непоносим за местните собственици.
Коментиран от #20
20:04 25.09.2025
14 Расист
Коментиран от #15
20:04 25.09.2025
15 от партията
До коментар #14 от "Расист":На шкембе войводата 😂😂😂 Събрани от кол и въже некадърни неможачи кожодери.Ами нз софиянци защо ги търпят още ,а не са ги навряли на 🐕 у ауспуха...
20:12 25.09.2025
16 Спецназ
Всеки втори е паркирал на тротоар, пред вход на блок, в тревата и буедака и къде намериш!!!
По лев на ден да им вземаш 500 хил са ти в джоба!
НЕМА нужда от солени глоби и паяци- дай левче че си на тротоара!
или в тревната площ пред детската градина- ВСЕКИ ЩЕ ДАДЕ защото е лудницааааа!!! :)))
Коментиран от #32
20:12 25.09.2025
17 умник
20:15 25.09.2025
18 Марлос
20:17 25.09.2025
19 Гост
20:18 25.09.2025
20 умник
До коментар #13 от "далаверата":Точно собствениците сте проблвма, като измрете и наследниците ви продадат имотите на който трябв, няма да има коли. Ще се дават под наем на временно пребиваващи без коли. И така цяла София а по нататък и България. За какво са им хора, които имат собственост, съответно претенции. Проблема за властта е, че сте още живи, макар и не за дълго.
20:19 25.09.2025
21 Иван
Коментиран от #23, #25
20:25 25.09.2025
22 Спиро
20:27 25.09.2025
23 умник
До коментар #21 от "Иван":Той ББ за дуго не става, ако не бяхте овце нямаше да ви пасе ве1е 16 г. и да ви дои и стриже и други екстри. И нещо важно - ако на село имаше къде да ти учат децата и къде да отидеш на лекар, нямаше всички да се юрнат към София. Щото лекари в по-малките градове почти няма, същото е и със зъболекаите. И за това е виновен и ББ и комунистите и всички управлявали през последните 45 г.
20:29 25.09.2025
24 Джамбaза
Защото са малко умни.
20:31 25.09.2025
25 умник
До коментар #21 от "Иван":Гражданино, ако не си разбрал дойде ти реда. Да видим ти къде ще отидеш, че на запад ги дрънкат същите глупости за такива като тебе, твойте глупости за тези от село, но отнасящи се за тебе "гражданино." не много умен.
20:32 25.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Стоян
Коментиран от #29
20:34 25.09.2025
28 умник
20:34 25.09.2025
29 умник
До коментар #27 от "Стоян":Стоян като Иван, не много умен, да не пиша нещо по-грубо. Който ва хване ... сещайте се и двамата.
Коментиран от #39
20:36 25.09.2025
30 Дионисос
20:38 25.09.2025
31 Пецата
Коментиран от #34
20:44 25.09.2025
32 умник
До коментар #16 от "Спецназ":От тези 1 милион, а те са повече, има събрани поне 100 000 000 пътен данък. поне 30 милиона за винетки и поне 300 000 000 за гражданска отговорност. Ако са изгорили по 1000 литра гоиво по 2.40, от които 1.20 акциз и данъци иаме 1 200 000 000 приходи в хазната от данъци, Автокаското и ремонтите не ги броим но тези 1 000 000 автомобила са докарали в хазната поне 2 000 000 000 данъци, акцизи и такси.Като добавим и това, че всеки е глобен поне веднъж по 50 лв, стават още поне 50 000 000 от глоби. Аре сега някой да ми каже, че няма пари ще го сметнем поне за 3 000 000 автомобила в държавата и още поне 500 000 товарни. И ако всичко мине на ток да питам от къде ще дойде акциза в хазната?
20:45 25.09.2025
33 Шопо
Очаква се падане на цените на жилищата, София става град за бедняци.
20:49 25.09.2025
34 умник
До коментар #31 от "Пецата":А къде ще отидеш? В Китай ли? там не те искат, щото не им трябва евроотрепка с мания за величие. И в Пакистан няма да те приемат по същата причина.
20:51 25.09.2025
35 Пенчо
Коментиран от #36
20:52 25.09.2025
36 умник
До коментар #35 от "Пенчо":и ти като стоян и иван, май си едно си също гражданино.
20:55 25.09.2025
37 Гецата
Коментиран от #38
20:59 25.09.2025
38 умник
До коментар #37 от "Гецата":Пецата стан гецата, ама рефена си остана, като на Иван. Щото парчето е едно и също,
21:04 25.09.2025
39 Който ва хване
До коментар #29 от "умник":Абе мислиш на диалект ,ама явно си и толкова п,р,о,с,т, че и пишеш на диалект.Ужас с кво ди правен бе с лопата ли.
21:16 25.09.2025