Карлос Контрера: Увеличението на цените за паркиране в София трябва да доведе до повече свободни места

Карлос Контрера: Увеличението на цените за паркиране в София трябва да доведе до повече свободни места

25 Септември, 2025 19:43 673 39

Според общинския съветник от ВМРО глобите за нарушителите трябва да са максимални

Карлос Контрера: Увеличението на цените за паркиране в София трябва да доведе до повече свободни места - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 23 октомври е внесено предложението на кмета на София Васил Терзиев за уреждане на паркирането в града, има и втори доклад, който е на „Спаси София”. Столичният общински съвет ще гласува предложенията в края на октомври или началото на ноември. Такива срокове допусна общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера.

Той обясни, че цените за паркиране отдавна не са актуализирани, но не е получил отговор каква е целта. В „Денят на живо” Контрера изтъкна, че според него целта на увеличението трябва да доведе до повече свободни места за паркиране. Допълни, че има разлики между двата доклада в санкциите за нарушителите - едното предложение е 120 лв., а другото 150 лв. Съветникът обобщи, че тази глоба трябва да бъде максимално увеличена.

Карлос Контрера подчерта, че в предложенията няма решение за електрическите коли, защото цели улици с паркоместа са запълнени от електрически автомобили, което не позволява на останалите да ползват тези паркоместа. Той изтъкна, че във ВМРО виждат две решения: Тези, които са на физически лица да останат на сегашния режим, а тези на юридическите - да плащат по общия ред или всички да плащат, но по-ниска такса.

Според общинския съветник трябва да се преосмислят правилата за институциите в режим „Служебен абонамент” и те да бъдат ограничени, защото според него се злоупотребява.

По отношение на зоните за паркиране Контрера е убеден, че трябва да бъдат питани жителите на София по такива ключови въпроси.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 или

    14 2 Отговор
    до повече физически сблъсъци.

    19:46 25.09.2025

  • 2 Сандо

    17 0 Отговор
    Софиянци да паркират на Черни връх,там е безплатно,въздуха е чист и няма катаджии - засега.

    19:48 25.09.2025

  • 3 От де

    15 5 Отговор
    пари за нови места , бе , умньо ? Другарката Юрданка заграби милиарди !

    Коментиран от #7

    19:49 25.09.2025

  • 4 Сатана Z

    23 0 Отговор
    В този ред на мисли е добре да се увеличи и билетчето за градския транспорт до европейско равнище от поне 1.50€ за еднократно пътуване.
    По този начин повече хора ще ходят пеш ,което е добре за здравето.

    19:49 25.09.2025

  • 5 Ех, умници,

    24 2 Отговор
    Ако премахнете хората в София, много свободни места ще се отворят! Да ви имам методите!

    19:49 25.09.2025

  • 6 Хипотетично

    9 1 Отговор
    Високите цени ще накарат собствениците на жилища в центъра да ги продадат на брокери и строителни фирми , които в бъдеще там да строят офиси и небостъргачи. Вероятно тази цел се маскира с "грижа за парко места" за живущите там.

    Коментиран от #13

    19:50 25.09.2025

  • 7 Тъпак

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "От де":

    Данчето нямаше достъп до фондовете с паркирането.Тя цицаше от озеленяването на София.

    19:51 25.09.2025

  • 8 ха ха

    15 0 Отговор
    паркоместата ще са си пак така , но джобовете и личните сметки на общинарите ще са по пълни

    19:53 25.09.2025

  • 9 шайка некадърници

    9 1 Отговор
    управляват София....Добре ,че не живеем там

    19:58 25.09.2025

  • 10 Мексо

    8 2 Отговор
    Пълни паляци. Един адекватен паркинг не направиха. Чудят се само от къде да грабят народа. Фандъчето така вдикна годишния данък на пикапи и баничарки с две места. Обяснението беше че по този начин въздуха в столицата щял да стане кристален. Тъкани ще ви го върнем. Само да излязат хората и ще ви оправим.

    19:59 25.09.2025

  • 11 бгполитик

    7 1 Отговор
    краднене краднене краднене!

    20:01 25.09.2025

  • 12 ФАКТ

    6 1 Отговор
    Всичко е по план рекет даден рекет приет

    20:03 25.09.2025

  • 13 далаверата

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хипотетично":

    Точно така, затова се предлага нови улици да се забранят за коли като се обявявят за пешеходни зони. Това увеличава ли парко местата или точно обратното? Така адът в центъра става непоносим за местните собственици.

    Коментиран от #20

    20:04 25.09.2025

  • 14 Расист

    5 0 Отговор
    Абе този монголоид Карлос Чакала откъде се пръкна?

    Коментиран от #15

    20:04 25.09.2025

  • 15 от партията

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Расист":

    На шкембе войводата 😂😂😂 Събрани от кол и въже некадърни неможачи кожодери.Ами нз софиянци защо ги търпят още ,а не са ги навряли на 🐕 у ауспуха...

    20:12 25.09.2025

  • 16 Спецназ

    6 1 Отговор
    1 милион са автомобилите в София.

    Всеки втори е паркирал на тротоар, пред вход на блок, в тревата и буедака и къде намериш!!!

    По лев на ден да им вземаш 500 хил са ти в джоба!

    НЕМА нужда от солени глоби и паяци- дай левче че си на тротоара!
    или в тревната площ пред детската градина- ВСЕКИ ЩЕ ДАДЕ защото е лудницааааа!!! :)))

    Коментиран от #32

    20:12 25.09.2025

  • 17 умник

    5 2 Отговор
    господине, повече места за паркиране ще има ако се сетите да направите поне един паркинг. А ако умрат половината софиянци ще има още повече места за паркиране. То бива да сте глупави ама вашто е вече животозатрашаващо.

    20:15 25.09.2025

  • 18 Марлос

    5 0 Отговор
    Глупакът си е глупак, дори да е общински съветник в София. Колко тъп трябва да си за да твърдиш, че като вдигнеш цената за паркиране ще намалеят паркираните коли? Не, няма да намалеят колите ще се увеличат парите за крадене.

    20:17 25.09.2025

  • 19 Гост

    2 2 Отговор
    Ей далавераджийо, ако не доведе до повече свободни места, още ли нагоре цената бе, тарикате? Докато не се освободят. Защо не построиш един паркинг, а? Колко некадърен и пр"оз материал сте у тоя сос

    20:18 25.09.2025

  • 20 умник

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "далаверата":

    Точно собствениците сте проблвма, като измрете и наследниците ви продадат имотите на който трябв, няма да има коли. Ще се дават под наем на временно пребиваващи без коли. И така цяла София а по нататък и България. За какво са им хора, които имат собственост, съответно претенции. Проблема за властта е, че сте още живи, макар и не за дълго.

    20:19 25.09.2025

  • 21 Иван

    3 0 Отговор
    За там рязкай яко, на който не му харесва да се връща на село. Ако си бяха стояли по селията, сега нямаше да имат такива проблеми. ББ откога каза че има недостиг на овчари.

    Коментиран от #23, #25

    20:25 25.09.2025

  • 22 Спиро

    5 0 Отговор
    Умирам от кеф, нали т.н. Софиянци вземат по 10 бона заплата.

    20:27 25.09.2025

  • 23 умник

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Той ББ за дуго не става, ако не бяхте овце нямаше да ви пасе ве1е 16 г. и да ви дои и стриже и други екстри. И нещо важно - ако на село имаше къде да ти учат децата и къде да отидеш на лекар, нямаше всички да се юрнат към София. Щото лекари в по-малките градове почти няма, същото е и със зъболекаите. И за това е виновен и ББ и комунистите и всички управлявали през последните 45 г.

    20:29 25.09.2025

  • 24 Джамбaза

    3 0 Отговор
    От цялата работа излиза, че софиянци са готови да плащат повече за същото.
    Защото са малко умни.

    20:31 25.09.2025

  • 25 умник

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Гражданино, ако не си разбрал дойде ти реда. Да видим ти къде ще отидеш, че на запад ги дрънкат същите глупости за такива като тебе, твойте глупости за тези от село, но отнасящи се за тебе "гражданино." не много умен.

    20:32 25.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Стоян

    1 0 Отговор
    Е то не може хем оная работа в оная и душата в рая. Разбирай парно вътре и тази година, 2 милиарда за сметка на другите и безплатно паркиране. Ако си бяхте стояли на село, да си гледате зарзавата и кокошките, сега въобще нямаше да разискваме тези теми.

    Коментиран от #29

    20:34 25.09.2025

  • 28 умник

    1 0 Отговор
    Този поне изглеждаше, че не е общински помияр, ама вече не изглежда така.

    20:34 25.09.2025

  • 29 умник

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Стоян":

    Стоян като Иван, не много умен, да не пиша нещо по-грубо. Който ва хване ... сещайте се и двамата.

    Коментиран от #39

    20:36 25.09.2025

  • 30 Дионисос

    2 0 Отговор
    Ами те нали Софиянци изкупиха тяхната си Северна Гърция, ето решение на проблема там чукари и камънаци колкото щеш, могат да паркират колкото си искат.

    20:38 25.09.2025

  • 31 Пецата

    0 0 Отговор
    До 25 хахаха, точно в най-големия лумбарник няма да отида и най-голямата простотия. Факт нахакана всичката селяния. Колко си умен ти личи, щом смяташ че това е върха на айсберга, шо--ки цъ--л, само не мога да разбера от кои селия си, със здраве дишай пръ--та и се движи през димните завеси

    Коментиран от #34

    20:44 25.09.2025

  • 32 умник

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Спецназ":

    От тези 1 милион, а те са повече, има събрани поне 100 000 000 пътен данък. поне 30 милиона за винетки и поне 300 000 000 за гражданска отговорност. Ако са изгорили по 1000 литра гоиво по 2.40, от които 1.20 акциз и данъци иаме 1 200 000 000 приходи в хазната от данъци, Автокаското и ремонтите не ги броим но тези 1 000 000 автомобила са докарали в хазната поне 2 000 000 000 данъци, акцизи и такси.Като добавим и това, че всеки е глобен поне веднъж по 50 лв, стават още поне 50 000 000 от глоби. Аре сега някой да ми каже, че няма пари ще го сметнем поне за 3 000 000 автомобила в държавата и още поне 500 000 товарни. И ако всичко мине на ток да питам от къде ще дойде акциза в хазната?

    20:45 25.09.2025

  • 33 Шопо

    2 0 Отговор
    Като няма къде да се паркираш не си купувай жилище.
    Очаква се падане на цените на жилищата, София става град за бедняци.

    20:49 25.09.2025

  • 34 умник

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пецата":

    А къде ще отидеш? В Китай ли? там не те искат, щото не им трябва евроотрепка с мания за величие. И в Пакистан няма да те приемат по същата причина.

    20:51 25.09.2025

  • 35 Пенчо

    0 1 Отговор
    До 29, Се-льо, наслаждавай се на живота в панелката, кой как къде не е твоя работа. Това което си го сложил отгоре като абревиатура, въобще не ти подхожда. Ако си беше стоял на село, нямаше да имаш тези проблеми да се обясняваш като Софиянец.

    Коментиран от #36

    20:52 25.09.2025

  • 36 умник

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Пенчо":

    и ти като стоян и иван, май си едно си също гражданино.

    20:55 25.09.2025

  • 37 Гецата

    0 0 Отговор
    До 36. Е да де ако си беше стоял на село, сега нямаше да се чудиш какви глупости да пишеш и да се изявяваш като Столичанин, което никак не ти се отдава.

    Коментиран от #38

    20:59 25.09.2025

  • 38 умник

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Гецата":

    Пецата стан гецата, ама рефена си остана, като на Иван. Щото парчето е едно и също,

    21:04 25.09.2025

  • 39 Който ва хване

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "умник":

    Абе мислиш на диалект ,ама явно си и толкова п,р,о,с,т, че и пишеш на диалект.Ужас с кво ди правен бе с лопата ли.

    21:16 25.09.2025

