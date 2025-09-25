Румен Радев: Свободните и независими медии са от ключово значение за демокрацията

Гарантирането на свободата и независимостта на медиите е от ключово значение за демократичното и стабилно развитие на обществото. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща днес в президентската институция с представители на международни медийни организации, които са на посещение у нас, съобщиха от президентския прессекретариат.
Делегацията е водена от Павол Салай – ръководител на отдела на „Репортери без граници” за ЕС и Балканите и представлява Платформата за безопасност на журналистите към Съвета на Европа и Механизма за бързо реагиране при нарушения на медийната свобода. Посещението се провежда до 26 септември и в рамките на визитата си делегацията провежда срещи с институции и журналисти, като поставя фокус върху медийната среда.
Румен Радев отбеляза, че посещението на експертите е на фона на застъпващи се кризи, за справянето с които независимите медии са особено важни. Медийният сектор също преминава през период на трансформация, в който конвенционалните медии отстъпват място на алтернативни източници на информация като социалните мрежи. Сред причините за тези процеси държавният глава открои новите форми на комуникация, финансовите модели, а също така селектираната информация и тенденцията на отлив на обществено доверие от традиционните медии в полза на социалните мрежи.
Във фокуса на разговора беше поставена ролята на обществените медии като гарант за съхраняването и насърчаването на професионалните журналистически стандарти и отстояването на плурализма. Подчертана бе необходимостта от прозрачен механизъм за тяхното финансиране, който да гарантира тяхната независимост.
Президентът Радев открои също така необходимостта от повишаване на прозрачността по отношение на собствеността на медиите, тъй като наличната публична информация невинаги е достатъчна, за да разкрие истинските собственици и възможните им политически обвързаности. Това е предпоставка за установяването на цензура в медийните редакции или автоцензура от страна на самите журналисти, което на практика унищожава журналистиката.
Представителите на медийните организации подчертаха значението на приемането на Европейския акт за свободата на медиите (EMFA) и прилагането на други европейски норми в областта на медийното право, които да гарантират защитата на журналистите срещу вербални и физически атаки и на свободата на медиите, включително в случаи на преднамерено съдебно преследване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джордж Оруел
което властта не иска да види публикувано,
другото е пропаганда.
Коментиран от #5
21:46 25.09.2025
2 🍌🍌🍌
21:46 25.09.2025
3 Джарвис
21:46 25.09.2025
4 А вие
Коментиран от #7
21:47 25.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ГОЛЕМИТЕ МИСИРОЦИ
21:48 25.09.2025
7 Денис ДжамбазоФ
До коментар #4 от "А вие":Ние сме по-по-най.
21:49 25.09.2025
8 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #26
21:49 25.09.2025
9 хахаха
Коментиран от #14
21:50 25.09.2025
10 си дзън
21:52 25.09.2025
11 Жоро
21:52 25.09.2025
12 Майна
Само гледайте..
Кой наложи зелените сертификати?
Тръмп даде карт Бланш на истинските медици
Излезна видео на Николас Хълшер, от екипа на Питър Маккълоу
Ужасяващи са данните от ваксането и последиците..
Над пет милиарда са ваксани..
Увеличена невиждана заболеваемост от скоротечен рак..
В пъти увеличена смъртност
..И Урсула преди дни заяви, че се очаква нов вирус!!!!
Пак да потушат надигащата се лавина от граждански протести..
Да ни вкарат в кошарата
Този точно това правеше
Не забравяйте
21:52 25.09.2025
13 Спецназ
Имат си рамки и лимити, които се променят с времето според обстоятелствата.
В една и съща медия според промяна заради нещо си нещо забранено да се говори се започна, а
спря лизането на задника на тая личност-
преди беше пътеводна светлина сега е гаден задник! ФАКТ!
21:54 25.09.2025
14 Εβροмин ΔиΛи
До коментар #9 от "хахаха":Казваш, изпрати син,
посрещаш дъщеря ....🤣😁🤣
21:55 25.09.2025
15 Майна
Нима ще простите
Ректорът на ВМИ в Пловдив нареди да бъдат изключени студенти, които отказаха да се ваксат
!!
,,..Ако се откажем от зелените сертификати, може да има катастрофални последици, а засега друга алтернатива освен пълно затваряне няма. Това заяви президентът Румен Радев на лекция пред преподаватели и студенти от Медицинския университет в Пловдив "
Обещал съм , че ще си получат възмездие!
22:00 25.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мишемиров
Коментиран от #18
22:00 25.09.2025
18 МишемОров
До коментар #17 от "Мишемиров":тъп авторедактор😠
22:03 25.09.2025
19 горски
22:05 25.09.2025
20 Перо
22:07 25.09.2025
21 Този сериозно ли?
22:09 25.09.2025
22 Майна
За личната ти безопасност!!!
Знаеш ли колко хора си заминаха от ваксите?
Колко хора ПРИНУДИ!!!
Пишех тогава тук, когато модераторът ( благодаря от ❤️) , публикувах данни от всички имунолози
От Бхакти, един от професорите, които беше в една от най- добрите клиники в Германия..
Колко от висшите умове в тази област ги пратиха на онзи свят..
Още е в затвора най- достойния германски адвокат !!!
Той казва- не трябва да простим!
Изготвил беше и още пазят доклада съмишлениците му ( 100 души) !!!!
С данни за тези генни терапии..
Ти, Радев искаш коли и охрана...
22:10 25.09.2025
23 Горски
22:10 25.09.2025
24 Как
22:16 25.09.2025
25 Това е вярно
22:27 25.09.2025
26 Абе
До коментар #8 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":що заглавието ти е от лъжите на лена и компания? От едно гето ли сте, че ползвате едни и същи лъжи?
22:30 25.09.2025
27 Фен
22:36 25.09.2025
28 Последния Шоп
22:43 25.09.2025