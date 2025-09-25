Новини
Румен Радев: Свободните и независими медии са от ключово значение за демокрацията

25 Септември, 2025 21:44

  • румен радевмедии-
  • свобода на словото

Той открои също така необходимостта от повишаване на прозрачността по отношение на собствеността на медиите, тъй като наличната публична информация невинаги е достатъчна, за да разкрие истинските собственици и възможните им политически обвързаности

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гарантирането на свободата и независимостта на медиите е от ключово значение за демократичното и стабилно развитие на обществото. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща днес в президентската институция с представители на международни медийни организации, които са на посещение у нас, съобщиха от президентския прессекретариат.

Делегацията е водена от Павол Салай – ръководител на отдела на „Репортери без граници” за ЕС и Балканите и представлява Платформата за безопасност на журналистите към Съвета на Европа и Механизма за бързо реагиране при нарушения на медийната свобода. Посещението се провежда до 26 септември и в рамките на визитата си делегацията провежда срещи с институции и журналисти, като поставя фокус върху медийната среда.

Румен Радев отбеляза, че посещението на експертите е на фона на застъпващи се кризи, за справянето с които независимите медии са особено важни. Медийният сектор също преминава през период на трансформация, в който конвенционалните медии отстъпват място на алтернативни източници на информация като социалните мрежи. Сред причините за тези процеси държавният глава открои новите форми на комуникация, финансовите модели, а също така селектираната информация и тенденцията на отлив на обществено доверие от традиционните медии в полза на социалните мрежи.

Във фокуса на разговора беше поставена ролята на обществените медии като гарант за съхраняването и насърчаването на професионалните журналистически стандарти и отстояването на плурализма. Подчертана бе необходимостта от прозрачен механизъм за тяхното финансиране, който да гарантира тяхната независимост.

Президентът Радев открои също така необходимостта от повишаване на прозрачността по отношение на собствеността на медиите, тъй като наличната публична информация невинаги е достатъчна, за да разкрие истинските собственици и възможните им политически обвързаности. Това е предпоставка за установяването на цензура в медийните редакции или автоцензура от страна на самите журналисти, което на практика унищожава журналистиката.

Представителите на медийните организации подчертаха значението на приемането на Европейския акт за свободата на медиите (EMFA) и прилагането на други европейски норми в областта на медийното право, които да гарантират защитата на журналистите срещу вербални и физически атаки и на свободата на медиите, включително в случаи на преднамерено съдебно преследване.


  • 1 Джордж Оруел

    11 1 Отговор
    Журналистика– това е да публикуваш онова,
    което властта не иска да види публикувано,
    другото е пропаганда.

    Коментиран от #5

    21:46 25.09.2025

  • 2 🍌🍌🍌

    0 0 Отговор
    🍌🍌🍌🥳🥳🥳

    21:46 25.09.2025

  • 3 Джарвис

    8 0 Отговор
    Мисирки сър!

    21:46 25.09.2025

  • 4 А вие

    14 0 Отговор
    От Факти независими ли сте???

    Коментиран от #7

    21:47 25.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ГОЛЕМИТЕ МИСИРОЦИ

    7 0 Отговор
    Медиите величаят само този който им плаща повече от другите бандити , и обясняват колко са грижовни за държавата и народа !

    21:48 25.09.2025

  • 7 Денис ДжамбазоФ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "А вие":

    Ние сме по-по-най.

    21:49 25.09.2025

  • 8 Пешо Волгата - 4 хилядник

    7 6 Отговор
    Румбата се готви да "прилапа" електората на "Израждане", "Чеп" и "Безличие", както и каквото е останало от "Столетницата" и "И Така Нататък". Затова му трябват "свободни медии", за да забаламоса ошашавените русофилски лумпени, които не знаят на кой свят се намират и на кой "вожд" да се кланят.

    Коментиран от #26

    21:49 25.09.2025

  • 9 хахаха

    4 4 Отговор
    Комунист тръгнал да обяснява за свобода на медиите и демокрация 😂😂😁 Не случайно по време на диктатурата в България, българина ползваше комунистическите лъжливи вестници за тоалетна хартия

    Коментиран от #14

    21:50 25.09.2025

  • 10 си дзън

    3 5 Отговор
    Гротеска: руската слуга Радев говори за демокрация. Сигурно за руската демокрация.

    21:52 25.09.2025

  • 11 Жоро

    3 1 Отговор
    Затва преписвате всяка статия от Дойче зеле,Ройтерс,Ню Йорк таимс и много други?

    21:52 25.09.2025

  • 12 Майна

    2 2 Отговор
    Започват да му градят имидж..
    Само гледайте..
    Кой наложи зелените сертификати?
    Тръмп даде карт Бланш на истинските медици
    Излезна видео на Николас Хълшер, от екипа на Питър Маккълоу
    Ужасяващи са данните от ваксането и последиците..
    Над пет милиарда са ваксани..
    Увеличена невиждана заболеваемост от скоротечен рак..
    В пъти увеличена смъртност
    ..И Урсула преди дни заяви, че се очаква нов вирус!!!!
    Пак да потушат надигащата се лавина от граждански протести..
    Да ни вкарат в кошарата
    Този точно това правеше
    Не забравяйте

    21:52 25.09.2025

  • 13 Спецназ

    4 0 Отговор
    Медиите имат една особеност- това е границата на свободата на словото.

    Имат си рамки и лимити, които се променят с времето според обстоятелствата.

    В една и съща медия според промяна заради нещо си нещо забранено да се говори се започна, а
    спря лизането на задника на тая личност-

    преди беше пътеводна светлина сега е гаден задник! ФАКТ!

    21:54 25.09.2025

  • 14 Εβροмин ΔиΛи

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "хахаха":

    Казваш, изпрати син,
    посрещаш дъщеря ....🤣😁🤣

    21:55 25.09.2025

  • 15 Майна

    2 1 Отговор
    Същият този наложи зелените сертификати
    Нима ще простите
    Ректорът на ВМИ в Пловдив нареди да бъдат изключени студенти, които отказаха да се ваксат
    !!
    ,,..Ако се откажем от зелените сертификати, може да има катастрофални последици, а засега друга алтернатива освен пълно затваряне няма. Това заяви президентът Румен Радев на лекция пред преподаватели и студенти от Медицинския университет в Пловдив "
    Обещал съм , че ще си получат възмездие!

    22:00 25.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мишемиров

    2 0 Отговор
    Журналисти няма, има само ДжурналЯ без съвест, но с дълбоки джобове.

    Коментиран от #18

    22:00 25.09.2025

  • 18 МишемОров

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мишемиров":

    тъп авторедактор😠

    22:03 25.09.2025

  • 19 горски

    3 2 Отговор
    Светкавично реагираха ГЕРБ, БСП и ИТН и внесоха промени в законите, според които Радев няма да има право да се намесва при назначаването на шефовете на ДАНС и службите, което е голям удар по него, защото вече и БСП и ИТН не го понасят. Радев, ти кога ще кажеш за совалките на твоя Николай Копринков към хора на тоя толкова „лош“ Пеевски, а?! Радев, ти кого точно лъжеш – сега, като рецитираш написаните ти предварително „опорни точки“ с евтина сърцераздирателност, или когато точно твоя Копринков се претрепва да прави совалки към хората на Пеевски от твое име, респективно към Борисов, пак от твое име?!

    22:05 25.09.2025

  • 20 Перо

    3 0 Отговор
    Каква свобода на медиите, след като се дава възможност собствениците на двете главни ТВ медии да са анонимни и да имат регистрации в офшорни зони, и пропагандират само ционистка и джендърска идеология! Третата такава, без да е офшорка е БНТ! А представителката на президенството в СЕМ е без мнение, само на заплата! До кога осъждания престъпник Кошлуков ще е Главен изпълнителен директор на националната ТВ, с нелегален мандат, без избор?

    22:07 25.09.2025

  • 21 Този сериозно ли?

    3 0 Отговор
    Президентството от 9 години не е давало пресконференции. Толкова за медийната политика на Радев.

    22:09 25.09.2025

  • 22 Майна

    1 1 Отговор
    Искаш си лична охрана, Радев?
    За личната ти безопасност!!!
    Знаеш ли колко хора си заминаха от ваксите?
    Колко хора ПРИНУДИ!!!
    Пишех тогава тук, когато модераторът ( благодаря от ❤️) , публикувах данни от всички имунолози
    От Бхакти, един от професорите, които беше в една от най- добрите клиники в Германия..
    Колко от висшите умове в тази област ги пратиха на онзи свят..
    Още е в затвора най- достойния германски адвокат !!!
    Той казва- не трябва да простим!
    Изготвил беше и още пазят доклада съмишлениците му ( 100 души) !!!!
    С данни за тези генни терапии..

    Ти, Радев искаш коли и охрана...

    22:10 25.09.2025

  • 23 Горски

    2 1 Отговор
    Мунчо кеша

    22:10 25.09.2025

  • 24 Как

    0 0 Отговор
    Ама той е агент на КГБ!

    22:16 25.09.2025

  • 25 Това е вярно

    0 0 Отговор
    Проблема е, че в България няма свободни и демократични медии. Половината са зад мафията и олигархичният кръг зад ГЕРБ и ДПС, а другата половина зад кръга капитал ( ПП, ДБ, нинова, МЕЧ и величие ) Тук таме от се чува някой глас на истината от Карбовски, 7/8, преди Волгин и още някой друг. Общо взето на пръстите на едната ръка.

    22:27 25.09.2025

  • 26 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    що заглавието ти е от лъжите на лена и компания? От едно гето ли сте, че ползвате едни и същи лъжи?

    22:30 25.09.2025

  • 27 Фен

    0 0 Отговор
    Безспорно. Но в ЕС те не получават финансиране, и съответно не съществуват.

    22:36 25.09.2025

  • 28 Последния Шоп

    0 0 Отговор
    Отивай да плащаш договора с БОТАШ бе,...Бегом марш към БОТАШ !!!!

    22:43 25.09.2025

