ДСБ: Прави се опит да бъде вкарана чалгата в наказателното право и подслушването в журналистиката

10 Октомври, 2025 10:23 443 4

От партията алармират, че новите текстове на ИТН в Наказателния кодекс заплашват свободата на словото

ДСБ: Прави се опит да бъде вкарана чалгата в наказателното право и подслушването в журналистиката - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На заседание на Правната комисия в Народното събрание вчера беше приет текст с промени в Наказателния кодекс, който предвижда въвеждане на ново престъпление, свързано с разпространяване на информация за личния живот на гражданите. Според депутатите от „Демократи за силна България“ предложените текстове представляват сериозна заплаха за свободата на словото и за работата на медиите и гражданските активисти.

Лидерът на партията Атанас Атанасов подчерта, че с приетите промени се създава възможност за прилагане на специални разузнавателни средства спрямо журналисти и блогъри, които публикуват информация, определена като свързана с личния живот. Той определи това като „въвеждане на чалга в наказателното право“, заявявайки, че подобен подход е „пълен юридически абсурд“.

„Така се стига до абсурдната възможност журналист, който снима министър-председателя пред хотела му с водопада, да бъде подслушван, разследван и дори вкаран в затвора“, коментира Атанасов.

Той допълни, че приетите текстове противоречат както на Конституцията, така и на редица международни актове, гарантиращи свободата на изразяване. Според него това е опит за ограничаване на свободните медии и натиск върху независимите гласове в обществото.

Заместник-председателят на партията Йордан Иванов също разкритикува новите разпоредби, като посочи, че въпросите за личното и общественото пространство не могат да бъдат решавани чрез наказателни норми.

„Ако моралът и етиката можеха да се регулират с текстове в Наказателния кодекс, много общества щяха да са по-просветени. Тази работа не става така“, каза Иванов.

Той подчерта, че ПП–ДБ ще направи всичко възможно приетите текстове да бъдат отхвърлени в пленарната зала и че ще бъдат сезирани европейските институции.

„Ще вдигнем шум до небесата, защото това е посегателство върху свободното слово. Ако тези норми бяха в сила преди години, ИТН нямаше да са в парламента, а в затвора по сигнали от Бойко Борисов и Лили Иванова.", допълни Иванов.

От партията заявяват категорично, че ще се противопостави на опитите за въвеждане на репресивни механизми срещу журналисти и общественици и ще настоява за защита на конституционните права на гражданите и медиите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 педерасатанасов

    2 2 Отговор
    целият сух и вътре

    10:38 10.10.2025

  • 2 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    От време очаквам на вратата да се потропа и в офиса да нахълтат мъжаги в сиви шлифери с нахлупени бумбета и ръце в жобовете стиснали патлаци.

    10:46 10.10.2025

  • 3 Стефко

    1 0 Отговор
    Те не заплашват, а направо си приемат закон, който е антинароден, ограничаваш права с цел да затвори устата на обществото. До там стигнаха.

    10:55 10.10.2025

  • 4 име

    0 0 Отговор
    Само бившите комунистически функционери от ДБ и ПП имат правото да вкарват такива закони, да заклемяват неудобните с мними обвинения и да овладяват службите за да ги преследват.

    11:07 10.10.2025

