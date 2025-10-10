Росен Желязков одобрява проектозакона на ИТН: Държавата трябва да защитава правото на личен живот

Според българската конституция личният живот е неприкосновен и държавата трябва да дава условия това да се спазва. Това заяви премиерът Росен Желязков по повод предложените от „Има такъв народ“ (ИТН) промени в Наказателния кодекс, с които да се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие.
„По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното събрание“, поясни министър-председателят.
Желязков и европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен участват в откриването реконструирания Магистрален канал М-1, част от напоителна система „Тракиец“ в Хасково.
Мястото на дебата по тази тема е в Народното събрание. Когато прочетох текстовете, не останах с усещането, че става въпрос за свобода на словото, а за разкриване на данни от личния живот, добави премиерът.
1 росен Ж. -одобрявам
12:16 10.10.2025
2 ахаа
12:16 10.10.2025
3 Само така
12:17 10.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #20
12:17 10.10.2025
5 Ъхъъъъъ...
12:19 10.10.2025
6 Синбад Моряка
Няма значение, преди 15-20 години си избил 220 души тук, важното е, че днес си евроатлантик.........каквото и да значи това!
..............Ами никой до днес така и не обясни!
12:20 10.10.2025
7 менда
12:20 10.10.2025
8 Истината е че
12:21 10.10.2025
9 Нещастници
12:21 10.10.2025
10 Нещо много нацистка стана тая
12:21 10.10.2025
11 Българин
Коментиран от #16
12:22 10.10.2025
12 наблюдаваме целенасочени
Доходите в отбраната се увеличават в сравнение с миналата година с 633 300 000 лева, а в полицията и вътрешния ред с 1 280 500 000 лева....Закона за военното положение, репресии и мобилизация, и Закон за тоталната цензура ..... спешно на юруш ...
12:24 10.10.2025
13 Внимавай
12:25 10.10.2025
14 Ким Чен Ун
12:25 10.10.2025
15 Дааааа
12:25 10.10.2025
16 официална цензура.... ама
До коментар #11 от "Българин":Е противодържавна и антидемократична практика
12:27 10.10.2025
17 Хмм
12:27 10.10.2025
18 Хаяши Шик
12:31 10.10.2025
19 Анонимен
12:32 10.10.2025
20 ВОДОПАДА СЕ ВИЖДА
До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":НО ИЗТОЧНИКА НА ВОДИТЕ КЪМ ВОДОПАДА -НЕ ТАМ ГО СТЯГА ОБУВКАТА НИАГАРСКАТА ШМИГА
12:36 10.10.2025
21 Дедо ви...
12:37 10.10.2025
22 лично богатство, обществено бедствие
12:39 10.10.2025
23 жтерд
12:39 10.10.2025