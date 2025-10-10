Росен Желязков одобрява проектозакона на ИТН: Държавата трябва да защитава правото на личен живот

Според българската конституция личният живот е неприкосновен и държавата трябва да дава условия това да се спазва. Това заяви премиерът Росен Желязков по повод предложените от „Има такъв народ“ (ИТН) промени в Наказателния кодекс, с които да се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие.

„По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното събрание“, поясни министър-председателят.

Желязков и европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен участват в откриването реконструирания Магистрален канал М-1, част от напоителна система „Тракиец“ в Хасково.

Мястото на дебата по тази тема е в Народното събрание. Когато прочетох текстовете, не останах с усещането, че става въпрос за свобода на словото, а за разкриване на данни от личния живот, добави премиерът.