Росен Желязков одобрява проектозакона на ИТН: Държавата трябва да защитава правото на личен живот

10 Октомври, 2025 12:14 631 23

Мястото на дебата по тази тема е в Народното събрание

Росен Желязков одобрява проектозакона на ИТН: Държавата трябва да защитава правото на личен живот - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Според българската конституция личният живот е неприкосновен и държавата трябва да дава условия това да се спазва. Това заяви премиерът Росен Желязков по повод предложените от „Има такъв народ“ (ИТН) промени в Наказателния кодекс, с които да се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие.

„По какъв начин конституционните текстове и гаранции за правата на гражданите се интерпретират в законодателството е въпрос на автономия на Народното събрание“, поясни министър-председателят.

Желязков и европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен участват в откриването реконструирания Магистрален канал М-1, част от напоителна система „Тракиец“ в Хасково.

Мястото на дебата по тази тема е в Народното събрание. Когато прочетох текстовете, не останах с усещането, че става въпрос за свобода на словото, а за разкриване на данни от личния живот, добави премиерът.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 росен Ж. -одобрявам

    27 1 Отговор
    Който разкрива за корупцията хаяши 6 г затвор.закон за личните данни.

    12:16 10.10.2025

  • 2 ахаа

    21 1 Отговор
    гнида

    12:16 10.10.2025

  • 3 Само така

    26 1 Отговор
    Не може аз да си направя водопад в хотела, и вие да не изкарвате по всички телевизии и сайтове, да ма излагате като панаирджийска мечка.

    12:17 10.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    27 1 Отговор
    Иска ВОДОПАДЪТ да си е към ЛИЧНИЯ му живот и да не се обяснява за него❗

    Коментиран от #20

    12:17 10.10.2025

  • 5 Ъхъъъъъ...

    21 1 Отговор
    Росен Желязков одобрява проектозакона на ИТН: Държавата трябва да защитава правото на личен живот и правото на хотели с водопади ...

    12:19 10.10.2025

  • 6 Синбад Моряка

    12 1 Отговор
    Значи, ако е сериен убиец, изнасилвач и бандит няма проблем!
    Няма значение, преди 15-20 години си избил 220 души тук, важното е, че днес си евроатлантик.........каквото и да значи това!
    ..............Ами никой до днес така и не обясни!

    12:20 10.10.2025

  • 7 менда

    11 1 Отговор
    хаяшко-рогоносеца ,да изплакне рогата си у водопада

    12:20 10.10.2025

  • 8 Истината е че

    13 1 Отговор
    Ние сме уникално проста и долна Нация. Това толкова години да седим и да гледаме, такива помий как съсипаха и окрадоха всичко - е няма да има оправия.

    12:21 10.10.2025

  • 9 Нещастници

    13 1 Отговор
    номерата на бмб, ето аз не искам ама МП иска... всички гладували за герб и итн са природни оли го френи

    12:21 10.10.2025

  • 10 Нещо много нацистка стана тая

    7 1 Отговор
    "автономия" на Народното събрание обаче и направо си е атлантическо нацистка парламентарна диктатура да ви кажа ....

    12:21 10.10.2025

  • 11 Българин

    2 5 Отговор
    Ако ще имаме държава, трябва да има официална цензура! Това всеки българин го знае!

    Коментиран от #16

    12:22 10.10.2025

  • 12 наблюдаваме целенасочени

    7 0 Отговор
    действия на едно престъпно правителство и парламент върху политическата среда, които очевидно целят не само нестабилност, но и прякото ни въвличане във война ...това наблюдаваме... Наблюдаваме пълзяща нацистко атлантическа диктатура. Темата на седмицата трябва да е: Закона за военното положение, репресии и мобилизация който спешно влиза в парламента по предложение на МО ако все още не сте разбрали ! ..... Закона за атлантическият нацизъм ! Естествено без никакво обществено обсъждане .... Естествено че това е брутална цензура ...6 г. затвор за намеса на медии в "личния живот с поправка в Наказателния кодекс. Налага се цензура и терор върху публичното говорене.. нацистко атлантическа диктатура...
    Доходите в отбраната се увеличават в сравнение с миналата година с 633 300 000 лева, а в полицията и вътрешния ред с 1 280 500 000 лева....Закона за военното положение, репресии и мобилизация, и Закон за тоталната цензура ..... спешно на юруш ...

    12:24 10.10.2025

  • 13 Внимавай

    9 0 Отговор
    Джелезков! Внимавай! ОНЯ, че те тепа! Първо сакатия чалгар, после тебе...

    12:25 10.10.2025

  • 14 Ким Чен Ун

    5 0 Отговор
    Надминахте ме...Признавам.Брутален режим.Имам още много да уча от вас.

    12:25 10.10.2025

  • 15 Дааааа

    9 0 Отговор
    Шкафчета и водопад !

    12:25 10.10.2025

  • 16 официална цензура.... ама

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Е противодържавна и антидемократична практика

    12:27 10.10.2025

  • 17 Хмм

    7 0 Отговор
    вече става ясно кой крепи водопада, пеевски

    12:27 10.10.2025

  • 18 Хаяши Шик

    4 0 Отговор
    Много шик ще бъде, ако в Хаяшито се поставят восъчни Тръмп-старши, Тръмп-младши и Мелания, за да може всеки да се снима с тях!

    12:31 10.10.2025

  • 19 Анонимен

    3 0 Отговор
    Така е, НО трябва да се прецизира какво точно включва това. От една страна и в ЕС частни компании събират и продават лична информация (и нямам предвид просто реклами), от друга страна - престъпленията също са лична информация, а служебните неща в никакъв случай не са лична информация.

    12:32 10.10.2025

  • 20 ВОДОПАДА СЕ ВИЖДА

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    НО ИЗТОЧНИКА НА ВОДИТЕ КЪМ ВОДОПАДА -НЕ ТАМ ГО СТЯГА ОБУВКАТА НИАГАРСКАТА ШМИГА

    12:36 10.10.2025

  • 21 Дедо ви...

    2 0 Отговор
    ...., а питали боцко?!?!?!?!?!

    12:37 10.10.2025

  • 22 лично богатство, обществено бедствие

    1 0 Отговор
    Хаяши иска да каже: Личният ми водопад, няма нищо общо с държавната ми работа :)

    12:39 10.10.2025

  • 23 жтерд

    1 0 Отговор
    Как не те е срам бре ГЕРБ боклук??? Как не те е срам??? Като искаш личен живот няма да се кандидатираш за изборни държавни длъжности. След като го направиш обаче ще отговаряш за всичко, за това как с една заплата на чиновник си собственик на хотел с водопад??? Как стават тези работи??? Ще отговаряш и още как??? Ще отговаряш и ако имаш любовници и ако се друсаш и за всичко ще отговаряш пред българите защото парите са на България. За всичко ще отговаряш и като не ти харесва си подаваш оставката. То сега какво излиза??? Ти може да си крал милиони и да си ограбил българите докато беше министър на транспорта, а никои няма право да те пита за личния ти живот??? Ами то така много хубаво бе??? Ти и циганина от ГЕРБ банкя да крадете, а никои няма право да ви пита??? Слава на Господ Иисус Христос имаш свободен избор. Като не ти харесва се махай. А иначе сега трябваше да си в ареста и след това на съд. От къде са милионите, от пенсионерите ли открадна или от майките с деца или от инвалидите??? От къде са милионите за хотела и как лапна земя в Борисовата градина??? Разбойник на морал ще ни учиш???

    12:39 10.10.2025

