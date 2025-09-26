Новини
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за водната криза

Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за водната криза

26 Септември, 2025 07:20

Трябва да стане ясно и дали водата в от втория сондаж е годна за употреба след направените изследвания

Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за водната криза - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев

Очаква се кризисният щаб в Плевен да заседава в търсене на решение за тежката водна криза в региона. Трябва да стане ясно и дали водата в от втория сондаж е годна за употреба след направените изследвания, съобщават от БНТ.

Ако те покажат, че тя е годна за питейно-битови нужди, сондажът ще бъде присъединен към водопроводната мрежа. Вчера от правителството отпуснаха бутилирана вода от държавния резерв.

А след като в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува кабинета относно действията му за справяне с бедственото положение, от Ню Йорк премиерът Росен Желязков разпореди вицепремиерът и председател на новия Национален борд по водите Атанас Зафиров за бъде днес в Брезник и Плевен.

Росен Желязков - министър-председател: "В момента се работи по няколко източника, по няколко сондажа. Резултатът, мисля, ще се види след 20 дни. Вицепремирът Зафиров ще бъде в Брезник. Ние гледаме и други райони, където има такъв проблем, ще бъде и в Плевен. В този момент Борда е инструмент, но не е решение. Решението са целенасочени действия, защото хората имат съвсем основателното право да не доволстват от темповете и качеството на услугата, ако изобщо могат да говорим за качеството."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъ

    11 0 Отговор
    Някакви заплатополучатели ще заседават.

    07:24 26.09.2025

  • 2 И какво

    10 0 Отговор
    ще свърши другаря ЗаВиров като го закарат в Плевен ? Евентуално някоя друга снимка и обратно с шофьори и лимузини ! И на Костинбродски му е толкова акъла , както на Банкянския му началник ! Виж на лъжи и далавери - еша им няма !

    07:26 26.09.2025

  • 3 Механик

    5 0 Отговор
    "Трябва да стане ясно и дали водата в от втория сондаж е годна за употреба след направените изследвания"
    А преди изследванията била ли е годна?
    п.п.
    Ей, учете го тоя език бе! Учете българския, щото сте функционално неграмотни бе! Докарат ви от някое село и ви направят писатели, ейййй! Аман!!!

    07:35 26.09.2025

  • 4 Какво

    4 0 Отговор
    Ще правят в Плевен тия неграмотните технически по водата.Ще се наплюскат и ще отчитат дейност.Няма един експерт инженер в тоя бордСамо ще усвоят парите с дебелака.Той ще е разпределителната каса.

    07:38 26.09.2025

  • 5 ВАНЯ

    2 0 Отговор
    НА УМРЕЛО КУЧЕ -НОЖ ВАДЯТ-ХРАНТУТНИЦИ

    07:42 26.09.2025

  • 6 Настанете ги в хотела на премиера там

    2 0 Отговор
    Вода има, има и водопад? Колкото и пари да се отпуснат тези от мафията ще ги откраднат! Ние имаме управляваща крадяща мафия, при това и некадърна!

    07:47 26.09.2025

  • 7 Не разбрал

    0 0 Отговор
    Къде го търси ?

    07:47 26.09.2025

  • 8 бибитков

    2 0 Отговор
    Чакат да се обяви бедствено положение и усвояването на средствата става без бавене от обществени поръчки... И цената няма значение, колкото повече толкова по-добре...

    07:48 26.09.2025

  • 9 българина

    1 0 Отговор
    Догодина още 10 областни града ще имат такива щабове, но акъла на българите няма да дойде за кого да сме гласуват, докато не останат без вода и за пиене.... Важното е да има пари за Украйна каквото да ни струва, цитат на Денков, който вие избрахте. е засега водата струва скоро и други неща. плевен вече е мъртъв град! Скоро още 10

    08:00 26.09.2025

  • 10 Вудулейка

    0 0 Отговор
    От общината да забранят пикаенето в шадравана на центъра, защото това е грехота и следва божие наказание под формата на голяма суша и воден режим.

    08:01 26.09.2025

  • 11 Трол

    0 0 Отговор
    В понеделник го дават да вали дъжд.

    08:11 26.09.2025

