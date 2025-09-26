Борисов отговори на Радев : Аз нямам президент. Той е партиен лидер с лошо възпитание

"Лошо възпитание" - така Бойко Борисов коментира пред журналисти вчерашните думи на президента Румен Радев по негов адрес. В четвъртък държавният глава нарече лидерът на ГЕРБ "шут и обслужващ персонал на Пеевски".

"Аз президент нямам. Той е партиен лидер.. Ако той мисли така за мене, аз мога да говоря много за "Боташ" и пътя на Копринката", каза още лидерът на ГЕРБ.

На въпрос дали ГЕРБ мисли за кандидатурата си за президентските избори, Борисов потвърди, но се пошегува, че това може да е ...Цветан Василев,

"Социологията сочи, че втората и третата сила имат колкото мен. Радев вкара "Величие" и те са се сгушили в него. Това е най-нестабилното правителство, направихме го само заради катаклизмите след осем избори, заради Радев и хората му", коментира Борисов вътрешната политическа ситуация.