Борисов отговори на Радев : Аз нямам президент. Той е партиен лидер с лошо възпитание

"Лошо възпитание" - така Бойко Борисов коментира пред журналисти вчерашните думи на президента Румен Радев по негов адрес. В четвъртък държавният глава нарече лидерът на ГЕРБ "шут и обслужващ персонал на Пеевски".
"Аз президент нямам. Той е партиен лидер.. Ако той мисли така за мене, аз мога да говоря много за "Боташ" и пътя на Копринката", каза още лидерът на ГЕРБ.
На въпрос дали ГЕРБ мисли за кандидатурата си за президентските избори, Борисов потвърди, но се пошегува, че това може да е ...Цветан Василев,
"Социологията сочи, че втората и третата сила имат колкото мен. Радев вкара "Величие" и те са се сгушили в него. Това е най-нестабилното правителство, направихме го само заради катаклизмите след осем избори, заради Радев и хората му", коментира Борисов вътрешната политическа ситуация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганьо-Лапнишарански без вода
Коментиран от #10, #34
09:41 26.09.2025
2 нано
09:41 26.09.2025
3 Гого
09:42 26.09.2025
4 лют пипер
09:42 26.09.2025
5 Емигрант
- Как допуснахте 3-та национална катастрофа, като 70-80% от населението вижда реално правдата и подкрепя Русия?
Отговорът ще е смразителен:
- Излъгаха 70% от хората, че нямало смисъл да се гласува и така мафията с малко купени гласове завладя държавата.
Извод:
- "С малко ум трудно се живее"!
- "Уловът на маймуни с трици бе успешен."
Коментиран от #36
09:42 26.09.2025
6 честен ционист
09:43 26.09.2025
7 отвратен
09:43 26.09.2025
8 гражданин
09:44 26.09.2025
9 БуциБрадър
09:45 26.09.2025
10 Ганьо-Лапнишарански без вода
До коментар #1 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":Огледало на продажния наш политик и неговите слуги.
Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!
Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!
5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, а деца, болни и стари хора да събират капачки.
Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! С тези 752 милиона евро всяка година, се откупуваме при господаря си?
Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!
Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!
Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!
Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".
За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.
- А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!
Време е за Възраждане!!!
09:45 26.09.2025
11 русоляв
09:45 26.09.2025
12 Метресата от Барселона
09:46 26.09.2025
13 обективен
09:46 26.09.2025
14 Трол
09:47 26.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ФЕЙК
09:51 26.09.2025
17 Георгиев
09:51 26.09.2025
18 Макето
Как Ви търпи още този народ?
09:53 26.09.2025
19 гражданин
09:53 26.09.2025
20 Тома
09:55 26.09.2025
21 Всички вкупом
Аман от игричките ви!
Вън
Вън!
Вън!
Коментиран от #29
09:55 26.09.2025
22 Коста
09:56 26.09.2025
23 дядото
09:58 26.09.2025
24 Перо
Коментиран от #43
09:58 26.09.2025
25 Емигрант
09:59 26.09.2025
26 Мнение
10:00 26.09.2025
27 Стефан
10:00 26.09.2025
28 Каза в съда още недоказан престъпник
10:01 26.09.2025
29 Ей ти ЗАБРАВИ
До коментар #21 от "Всички вкупом":Копейкин бе памук !
Коментиран от #40
10:01 26.09.2025
30 Мнение
10:01 26.09.2025
31 Всички сте евро боклуци!
ВЪЗРАЖДАНЕ единствена ви пречи!
10:02 26.09.2025
32 Дилян Борисов
Коментиран от #48
10:05 26.09.2025
33 Зрител
10:05 26.09.2025
34 За олигофренска пропаганда
До коментар #1 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":минус 10 рубли от надницата.
10:05 26.09.2025
35 Лошо възпитание
10:06 26.09.2025
36 Перо
До коментар #5 от "Емигрант":И за кого да гласуват българите при първоначално сбъркана политическа, мутренска система, когато една партия спечелила изборите завладява всички власти по квотния принцип! Има ли критерии и прозрачност при определяне на депутатите за изборните листи или има тарифа на партията и анонимен избиращ партиец?
10:06 26.09.2025
37 МВР служител
10:07 26.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бежко
страх го е от шишко - но е зависим от него, и мълчи като дуда в нови гащи.
ама на Президента се репчи ,защото знае, че нищо неможе да му направи- за сега!
хубаво е , да помисли за бързо емигриране в ЮАР, но пък там баширов и петров са на поочивка!
абе, все някъде ще се скрие!
може би в Израел - нали е "техен човек" - подари им водните ресурси на България!
10:07 26.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Читател
10:08 26.09.2025
42 Ачо
10:08 26.09.2025
43 Метресата от Барселона
До коментар #24 от "Перо":И ако кметовете на Борисов по места не бъдат подменени, защото те всички участват в схемите му и се отчитат, както прави и Шиши с ДПС. Освен това през годините Борисов разду държавната администрация и чиновниците гласуват винаги за него, за да не загубят постовете си. Мъртви, души, манипулирани и купени гласове - ето как "корифеят" от Банкя вече 20 години си осигурява едноличната власт.
10:09 26.09.2025
44 пешо
10:09 26.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 софийски моряк
10:10 26.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Циганьо
До коментар #32 от "Дилян Борисов":О, Борисов играе на белот и с Иван Пилето от Стара Загора, на когото и досега му позволяват да замърсява въздуха на този красив български град с горене на кюспе при производството на олио, понеже човекът няма пари да прехвърли изцяло на газ петте котела за горещо производство.. Но въпреки постоянните талази от черен дим, еко инспекцията в града отчита, че "състоянието на въздуха е в допустимите норми".
10:16 26.09.2025
49 Буда
10:18 26.09.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Селянин
10:20 26.09.2025