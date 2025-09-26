Новини
Борисов отговори на Радев : Аз нямам президент. Той е партиен лидер с лошо възпитание

26 Септември, 2025 09:39 1 158 51

"Социологията сочи, че втората и третата сила имат колкото мен. Радев вкара "Величие" и те са се сгушили в него. Това е най-нестабилното правителство, направихме го само заради катаклизмите след осем избори, заради Радев и хората му", коментира Борисов вътрешната политическа ситуация.

Борисов отговори на Радев : Аз нямам президент. Той е партиен лидер с лошо възпитание - 1
"Лошо възпитание" - така Бойко Борисов коментира пред журналисти вчерашните думи на президента Румен Радев по негов адрес. В четвъртък държавният глава нарече лидерът на ГЕРБ "шут и обслужващ персонал на Пеевски".

"Аз президент нямам. Той е партиен лидер.. Ако той мисли така за мене, аз мога да говоря много за "Боташ" и пътя на Копринката", каза още лидерът на ГЕРБ.

На въпрос дали ГЕРБ мисли за кандидатурата си за президентските избори, Борисов потвърди, но се пошегува, че това може да е ...Цветан Василев,

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо-Лапнишарански без вода

    33 19 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #10, #34

    09:41 26.09.2025

  • 2 нано

    56 4 Отговор
    Само вижте кои са финансов министър и министър на вътрешните работи то кризата е въпрос на време!

    09:41 26.09.2025

  • 3 Гого

    52 11 Отговор
    Социологията сочи, че Радев ще е премиер!

    09:42 26.09.2025

  • 4 лют пипер

    24 4 Отговор
    Аз с лошо възпитание, нямам президент в джоба.

    09:42 26.09.2025

  • 5 Емигрант

    48 7 Отговор
    В България внуците ви един ден ще попитат:
    - Как допуснахте 3-та национална катастрофа, като 70-80% от населението вижда реално правдата и подкрепя Русия?
    Отговорът ще е смразителен:
    - Излъгаха 70% от хората, че нямало смисъл да се гласува и така мафията с малко купени гласове завладя държавата.

    Извод:
    - "С малко ум трудно се живее"!
    - "Уловът на маймуни с трици бе успешен."

    Коментиран от #36

    09:42 26.09.2025

  • 6 честен ционист

    56 2 Отговор
    Цялото възпитание се е сбрало у Баце.

    09:43 26.09.2025

  • 7 отвратен

    52 4 Отговор
    А тоз на снимката продаде и окраде държавата и народа ,изгони над два мил. млади от България ,и сега продължава да върши пъкленото си дело !!

    09:43 26.09.2025

  • 8 гражданин

    49 4 Отговор
    Борисов направи повече бели да държавата ,както турците за пет века не успяха !

    09:44 26.09.2025

  • 9 БуциБрадър

    31 3 Отговор
    Много премиери никаква работа за хората ?!

    09:45 26.09.2025

  • 10 Ганьо-Лапнишарански без вода

    35 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":

    Огледало на продажния наш политик и неговите слуги.

    Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!

    Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!

    5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, а деца, болни и стари хора да събират капачки.

    Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! С тези 752 милиона евро всяка година, се откупуваме при господаря си?

    Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!

    Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!

    Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!

    Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".

    За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.

    - А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!


    Време е за Възраждане!!!

    09:45 26.09.2025

  • 11 русоляв

    32 2 Отговор
    Политиците имат изнесен живот в чужбина , дали е Дубай , дали е САЩ няма значение .Радев е Президент на България и затова не го усещат като свой .

    09:45 26.09.2025

  • 12 Метресата от Барселона

    32 5 Отговор
    "Социологията сочи, че втората и третата сила имат колкото мен". Коя социология, бе байо от Банкя? Платената ли? Всички знаем как си осигуряваш винаги първото място, независимо от това, че изобщо не слушаш народа си, а само шефовете си от Брюксел - Урсулката и Вернер! Много обичаш да тестваш стадото: ще продължи ли да блее послушно или ще изригне.

    09:46 26.09.2025

  • 13 обективен

    34 3 Отговор
    Докато тикви и свини са на свобода , държавата ни никога няма да стане бяла страна

    09:46 26.09.2025

  • 14 Трол

    3 30 Отговор
    Г-н Борисов е партиел лидер с добро възпитание.

    09:47 26.09.2025

  • 16 ФЕЙК

    16 4 Отговор
    Главна заслуга за победата на нашите волейболисти над САЩ имат Бою и Шиши! Какъв тандем! Каква игра! Какви сервиси бият! Каква спортна злоба! Как си подават топката и какви политически забивки правят!

    09:51 26.09.2025

  • 17 Георгиев

    16 4 Отговор
    Нима не е наистина казаното от президента? Боко се прави на политик, защото е изгодно и полезно за него. И за всички, които ползват благинките на режима. Ако Русия превземе Окрайнина и обърне поглед към България, Боко пръв ще изприпка с ново кученце и усмивка. За какво му е власт, за какво са му пари, когато не е при семейството си и далеч от последната си дъщеря. Гадост!

    09:51 26.09.2025

  • 18 Макето

    15 4 Отговор
    Борисов, Вие сте крадец и разбойник!
    Как Ви търпи още този народ?

    09:53 26.09.2025

  • 19 гражданин

    19 4 Отговор
    и ние премиер нямахме, 15 години, имахме един дето не ставаше за нищо, и съсипа държавата

    09:53 26.09.2025

  • 20 Тома

    12 3 Отговор
    За бати Бойко тиквата единствения президент на който ще се кланя се казва Ставри

    09:55 26.09.2025

  • 21 Всички вкупом

    5 4 Отговор
    И ти , и Радев, и Пеевски , и Желязков, и БСП, и ИТН , и ПП ДБ , и фараона Ивелинчо- всички сте вредни.
    Аман от игричките ви!
    Вън
    Вън!
    Вън!

    Коментиран от #29

    09:55 26.09.2025

  • 22 Коста

    4 16 Отговор
    Бойко Президент. Делян Премиер. Така е казала баба Ванга.

    09:56 26.09.2025

  • 23 дядото

    20 4 Отговор
    точно ти да говориш за добро и лошо възпитание е върха на наглостта

    09:58 26.09.2025

  • 24 Перо

    9 3 Отговор
    Ако се спре държавния чеп за обществени поръчки на главните фирми на ГЕРБ и се махнат някои ръководни държавни служители, “твърдия електорат” на тиквата ще се стопи за нула време! На работниците в тези фирми се казва, че ако ГЕРБ не е на власт ще останат без работа и да внимават за кого гласуват!

    Коментиран от #43

    09:58 26.09.2025

  • 25 Емигрант

    16 3 Отговор
    Това вече е толкова нагло и безотговорно, че доказва ниското ниво на образование на Борисов - МУТРА ДА ГОВОРИ ЗА ЛОШО ВЪЗПИТАНИЕ ???? Този "катастрофира" с дъното на отпадъка !

    09:59 26.09.2025

  • 26 Мнение

    13 3 Отговор
    Борисов Пеевски е тумор, който е полезен само за метастазите си. За България е вреден и трябва да се мине през химиотерапия. Направете им граждански арест всеки ден на Пеевски и на Борисов

    10:00 26.09.2025

  • 27 Стефан

    6 2 Отговор
    Аз нямам......Но, ние нямаме министър председател, шефове на служби и правораздаване, нямаме проекти където се налива обща пара, нямаме сметки и завоалирани участия в различни дружества, имоти на поставени лица, отпуснати огромни заеми от банки и други. Но имаме надежда и чувство за справедливост.

    10:00 26.09.2025

  • 28 Каза в съда още недоказан престъпник

    7 2 Отговор
    Автоджамбази и дилър на амфетамини. Срам ме е и незнам как така 25 години не можахме да се отървем от една проста мутра

    10:01 26.09.2025

  • 29 Ей ти ЗАБРАВИ

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Всички вкупом":

    Копейкин бе памук !

    Коментиран от #40

    10:01 26.09.2025

  • 30 Мнение

    6 2 Отговор
    Възпитанието на Методиев Борисов ще бъде коментирано от извънбрачния му син съвсем скоро, когато оставя показания на ГМ Димитров

    10:01 26.09.2025

  • 31 Всички сте евро боклуци!

    2 6 Отговор
    Радев и той! Два мандата ни сурне след НАТО! Нещо друго да е казал! Пеевски пък е доказан крадец! ППДБ - ЛГТБ!
    ВЪЗРАЖДАНЕ единствена ви пречи!

    10:02 26.09.2025

  • 32 Дилян Борисов

    7 2 Отговор
    отново цяла нощ е шляпал белот с Вальо Златев и явно е паднал щото е забравил ролята на незлобивият добряк и сега е истинският злобен и прст толуп.

    Коментиран от #48

    10:05 26.09.2025

  • 33 Зрител

    7 2 Отговор
    Когато Бойко Борисов приказва за възпитание, значи се намираме в държавата Абсурдистан. По цял ден в устата му са думи като изнасилване, гащи и пр. а вече тръгнал да възпитава.

    10:05 26.09.2025

  • 34 За олигофренска пропаганда

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":

    минус 10 рубли от надницата.

    10:05 26.09.2025

  • 35 Лошо възпитание

    5 1 Отговор
    лош матрял, всичко льошо на територеата

    10:06 26.09.2025

  • 36 Перо

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Емигрант":

    И за кого да гласуват българите при първоначално сбъркана политическа, мутренска система, когато една партия спечелила изборите завладява всички власти по квотния принцип! Има ли критерии и прозрачност при определяне на депутатите за изборните листи или има тарифа на партията и анонимен избиращ партиец?

    10:06 26.09.2025

  • 37 МВР служител

    6 2 Отговор
    За да изскимти този руски агент и трафикант с три хиляди страници досие е нужно само да разкопаете градината му и да разбиете няколко стени в Банкя. Борисов е предал и убил толкова много приятели, че животът му и след смъртта му душата мине един екскремент и нищо повече. Хората искат да го видят линчуван

    10:07 26.09.2025

  • 39 Бежко

    5 2 Отговор
    явно бокича е много стреснат.
    страх го е от шишко - но е зависим от него, и мълчи като дуда в нови гащи.
    ама на Президента се репчи ,защото знае, че нищо неможе да му направи- за сега!
    хубаво е , да помисли за бързо емигриране в ЮАР, но пък там баширов и петров са на поочивка!
    абе, все някъде ще се скрие!
    може би в Израел - нали е "техен човек" - подари им водните ресурси на България!

    10:07 26.09.2025

  • 41 Читател

    3 1 Отговор
    България има!

    10:08 26.09.2025

  • 42 Ачо

    5 2 Отговор
    Васал,ти нямаш нужда от президент!Имаш милиони от твоя господар Сорос.Ето защо нямаш нужда от български президент след като имаш американски.Предател!

    10:08 26.09.2025

  • 43 Метресата от Барселона

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Перо":

    И ако кметовете на Борисов по места не бъдат подменени, защото те всички участват в схемите му и се отчитат, както прави и Шиши с ДПС. Освен това през годините Борисов разду държавната администрация и чиновниците гласуват винаги за него, за да не загубят постовете си. Мъртви, души, манипулирани и купени гласове - ето как "корифеят" от Банкя вече 20 години си осигурява едноличната власт.

    10:09 26.09.2025

  • 44 пешо

    3 2 Отговор
    проста мутра

    10:09 26.09.2025

  • 46 софийски моряк

    6 1 Отговор
    за да имаш добро възпитание, трябва на филиите с мас да си ръсил и шарена сол !

    10:10 26.09.2025

  • 48 Циганьо

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Дилян Борисов":

    О, Борисов играе на белот и с Иван Пилето от Стара Загора, на когото и досега му позволяват да замърсява въздуха на този красив български град с горене на кюспе при производството на олио, понеже човекът няма пари да прехвърли изцяло на газ петте котела за горещо производство.. Но въпреки постоянните талази от черен дим, еко инспекцията в града отчита, че "състоянието на въздуха е в допустимите норми".

    10:16 26.09.2025

  • 49 Буда

    0 0 Отговор
    Ти нямаш никой, нямаш семейство, нямаш жена, нямаш деца, нямаш образование, нямаш култура, нямаш край на нахалство, наглост и келепир. Ти си единак в тая държава. Махай се !

    10:18 26.09.2025

  • 51 Селянин

    0 0 Отговор
    Ти си толуп, той е чорап. Обаче ти си депутат, а той е президент според действащите закони.

    10:20 26.09.2025

