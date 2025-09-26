Нинова: Мнозинството се разпада. Трети ден нямат кворум в парламента. Случайност или умисъл?

Управляващото мнозинство се разпада. Трети ден нямат кворум в парламента, който е задължение на ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН. Въпросът е защо? Случайност или умисъл? Безхаберност или контролирани отсъствия? Борисов сваля кабинета или Пеевски оттегля депутатите си? Каквато и да е причината, случващото се е симптом на нестабилност. И за управленска безотговорност. И то в момент, когато стотици хиляди български граждани са без вода, цените навсякъде растат главоломно, тегли се заем след заем, на прага сме на тежка зима, бюджетът е празен, а за новия никой дума не обелва. На този хаос трябва да се сложи край!
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод третия ден, в който не може да се събере кворум и Народното събрание да започне работа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:54 26.09.2025
2 ЕХ НИНОВА
10:55 26.09.2025
3 Нинова от вчера
Двамцата си пият мазно кафе, чуруликат като врабчета, по Коледа ще има добра вест!
Коментиран от #15
10:57 26.09.2025
4 !!!?
11:00 26.09.2025
5 Усмихнат
Коментиран от #6
11:02 26.09.2025
6 Ура,,Ура
До коментар #5 от "Усмихнат":Има резон. Логично е.
11:03 26.09.2025
7 ПРРРР, СОПРИ ДА МООЧА КОБИЛАТА!
11:04 26.09.2025
8 Дориана
11:05 26.09.2025
9 д-р цветеслива бухалова-злобната
11:08 26.09.2025
10 бай Стамат
11:09 26.09.2025
11 терде
11:10 26.09.2025
12 Град Симитли
И заминава за Каспичан да види завода за капачки за дронове!
11:13 26.09.2025
13 оня с коня
Коментиран от #14
11:16 26.09.2025
14 Хммм
До коментар #13 от "оня с коня":Уважавам та ма ни си праф.
Коментиран от #16
11:24 26.09.2025
15 Бойко Борисов съм
До коментар #3 от "Нинова от вчера":Лъжеш! Шиши ми е обещал вечна любов и мазни кокалчета. Той не ми изневерява.
11:29 26.09.2025
16 оня с коня
До коментар #14 от "Хммм":Не съм нито Господ,нито Кумирът ми Борисов че да бъда винаги прав.Е - старая се но понякога криволича,важното е да е в ПРАВИЛНАТА ПОСОКА!:)
11:29 26.09.2025
17 Питане
/ако ти е такава фамилията/ бе на пълния тази уста, та да млъкне, или нямаш с какво ?
11:36 26.09.2025
18 .......
11:51 26.09.2025