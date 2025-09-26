Новини
Нинова: Мнозинството се разпада. Трети ден нямат кворум в парламента. Случайност или умисъл?

Нинова: Мнозинството се разпада. Трети ден нямат кворум в парламента. Случайност или умисъл?

26 Септември, 2025 10:52 1 059 18

  • корнелия нинова-
  • трети ден-
  • липса на кворум-
  • разпад-
  • мнозинство

Безхаберност или контролирани отсъствия? Борисов сваля кабинета или Пеевски оттегля депутатите си? Каквато и да е причината, случващото се е симптом на нестабилност. И за управленска безотговорност, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова

Управляващото мнозинство се разпада. Трети ден нямат кворум в парламента, който е задължение на ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН. Въпросът е защо? Случайност или умисъл? Безхаберност или контролирани отсъствия? Борисов сваля кабинета или Пеевски оттегля депутатите си? Каквато и да е причината, случващото се е симптом на нестабилност. И за управленска безотговорност. И то в момент, когато стотици хиляди български граждани са без вода, цените навсякъде растат главоломно, тегли се заем след заем, на прага сме на тежка зима, бюджетът е празен, а за новия никой дума не обелва. На този хаос трябва да се сложи край!

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод третия ден, в който не може да се събере кворум и Народното събрание да започне работа.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 7 Отговор
    Договорнякът става все по-виден.

    10:54 26.09.2025

  • 2 ЕХ НИНОВА

    21 1 Отговор
    ТЕ АКО ИСКАХА ДА РАБОТЯТ НЯМАШЕ ДА СЕ НАТИСКАТ ЗА ДЕПУТАТИ

    10:55 26.09.2025

  • 3 Нинова от вчера

    6 15 Отговор
    пристана на Пеевски!
    Двамцата си пият мазно кафе, чуруликат като врабчета, по Коледа ще има добра вест!

    Коментиран от #15

    10:57 26.09.2025

  • 4 !!!?

    6 3 Отговор
    Време е Шиши да замести Киселова...той ще оплави кволума !

    11:00 26.09.2025

  • 5 Усмихнат

    16 1 Отговор
    Въпрос на време е магнитския да бъде приключен политически. Не от тук, а отвънка. А с него и тулупа. Няма да се даде възможност в Европа да се заражда очевидна диктатура и това така да остане.

    Коментиран от #6

    11:02 26.09.2025

  • 6 Ура,,Ура

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Усмихнат":

    Има резон. Логично е.

    11:03 26.09.2025

  • 7 ПРРРР, СОПРИ ДА МООЧА КОБИЛАТА!

    5 12 Отговор
    КОЙ Я ПИТА? ДА СИ ЦВИЛИ НА КОНЕВЪРЗА И ДА ГЛЕДА ПАРЛАМЕНТА ОТ ВЪН.

    11:04 26.09.2025

  • 8 Дориана

    16 1 Отговор
    На Борисов и Желязков трябва отдавна да им е светнала червената лампичка, че подменят демокрацията с пълзяща диктатура със зависимостта си от Пеевски и малките предателски партии ИТН и БСП ОЛ. Борисов е толкова алчен за власт , че е готов на всичко с девиза- " След мен- потоп " . Точно за това Парламента трябва да се разпусне и правителството Желязков да падне по един или друг начин въпреки ожесточения отпор от пишман управляващите.

    11:05 26.09.2025

  • 9 д-р цветеслива бухалова-злобната

    8 3 Отговор
    Браво Корнелче!!! С теб сме

    11:08 26.09.2025

  • 10 бай Стамат

    4 3 Отговор
    Абе мераклия сам на Корнелка!!

    11:09 26.09.2025

  • 11 терде

    3 1 Отговор
    Лъжци. Защото всичките сте едни лъжци и измамници, за това България е пред разпад. Всичките докато сте в парламента бандита от ГЕРБ ви купува като животни и само пред камерите си играете пиеските. Правите се на управляващи и опозиция а заедно гледате какво да откраднете и накрая следва разпад. Лъжите ден след ден и се надявате че ще е вечно но Слава на Гопсод Иисус Христос лъжата е обречена. Няма да ви се размине с лъжа. И на големия лъжец от Банкя няма да се размине и на службите дето лъжат че работят и на тях няма да им се размине. Спрете да лъжете, само това е начина. Друг няма. Прочетете накрая Новия Завет на Господ Иисус Христос и се покаите ако искате. Избора си е ваш.

    11:10 26.09.2025

  • 12 Град Симитли

    6 1 Отговор
    Важното е, че Бою изс. а поредната кофа помия по Радев
    И заминава за Каспичан да види завода за капачки за дронове!

    11:13 26.09.2025

  • 13 оня с коня

    2 7 Отговор
    Проскубаната хитра Лисица се опитва да внуши че липсата на Кворум има определена причинна връзка с предстоящо разпадане на Коалицията.А "Случайно или умишлено" Нинова не предполага че всъщност Управляващите ДОВОЛНИ от Стабилността на Управлението си са се отдали на Празненства и Гуляи?А трябва ли според Нинова да ходят в НС за да гледат Неумитите Физиономии на жалката Опозиция и да им слушат Глупостите ,след като Нещата им са "Надута гайда" ,като дори и Пръстите си няма нужда да мърдат?Пр0ста нинова...

    Коментиран от #14

    11:16 26.09.2025

  • 14 Хммм

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Уважавам та ма ни си праф.

    Коментиран от #16

    11:24 26.09.2025

  • 15 Бойко Борисов съм

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нинова от вчера":

    Лъжеш! Шиши ми е обещал вечна любов и мазни кокалчета. Той не ми изневерява.

    11:29 26.09.2025

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хммм":

    Не съм нито Господ,нито Кумирът ми Борисов че да бъда винаги прав.Е - старая се но понякога криволича,важното е да е в ПРАВИЛНАТА ПОСОКА!:)

    11:29 26.09.2025

  • 17 Питане

    2 1 Отговор
    Другарю Нинов,
    /ако ти е такава фамилията/ бе на пълния тази уста, та да млъкне, или нямаш с какво ?

    11:36 26.09.2025

  • 18 .......

    0 1 Отговор
    Корнелия,ни даде потника,зелените чорапи,той ни даде пъпъдъсъеба.Последните са още във властта а Корнелия сади домати ???

    11:51 26.09.2025

