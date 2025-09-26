Нинова: Мнозинството се разпада. Трети ден нямат кворум в парламента. Случайност или умисъл?

Управляващото мнозинство се разпада. Трети ден нямат кворум в парламента, който е задължение на ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН. Въпросът е защо? Случайност или умисъл? Безхаберност или контролирани отсъствия? Борисов сваля кабинета или Пеевски оттегля депутатите си? Каквато и да е причината, случващото се е симптом на нестабилност. И за управленска безотговорност. И то в момент, когато стотици хиляди български граждани са без вода, цените навсякъде растат главоломно, тегли се заем след заем, на прага сме на тежка зима, бюджетът е празен, а за новия никой дума не обелва. На този хаос трябва да се сложи край!

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод третия ден, в който не може да се събере кворум и Народното събрание да започне работа.