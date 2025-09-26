Новини
България »
Всички градове »
Румен Радев: Каня министри и после получават забрана именно от Борисов да присъстват, където съм и аз

Румен Радев: Каня министри и после получават забрана именно от Борисов да присъстват, където съм и аз

26 Септември, 2025 11:36 1 056 57

  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • министри-
  • събития-
  • забрана

Президентът призова Борисов "чувалите с парите от "Хемус" да се върнат".

Румен Радев: Каня министри и после получават забрана именно от Борисов да присъстват, където съм и аз - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Какво съм виновен, че г-н Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че през годините допусна да стане страшно зависим от г-н Пеевски? Не само политически. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти като коментар на думите на лидера на ГЕРБ, че се държи като политически лидер, а не като президент, цитиран от Нова телевизия.

"Категорично не е вярно, че не проявявам кооперативност да работя с правителството. От първия му ден протегнах ръка към кабинета. И писмено, и устно съм се свързвал с премиера. Организирах днес кръгла маса с бизнеса и образователните институции - как да градим бъдеще за България с нови технологии. Да привличаме заедно инвестиции. Каня министри и после получават забрана именно от Борисов да присъстват, където съм и аз. Разбягват се като пилци, като ме видят. А аз им свърших работата в Япония - сключих декларация за стратегическо партньорство", каза още Радев.

Президентът призова Борисов "чувалите с парите от "Хемус" да се върнат". "Той ръководеше изграждането на магистралите, беше строител, контролираше всеки ден. И определяше парите. Чувалите той трябва да знае къде са. Нека да направи така, че да се върнат - ще му бъдем много благодарни", коментира още държавният глава.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    11 52 Отговор
    Борисов е Лидер Държавник 20 години управлява а ти Про Руски влизаш скоро в затвора

    Коментиран от #7, #10, #19, #21

    11:37 26.09.2025

  • 2 Промяна

    9 50 Отговор
    Радев Анти Български национален предател Борисов е Държавник не можеш да се сравняваш с него

    Коментиран от #14, #25, #37

    11:38 26.09.2025

  • 3 Радев Кобурга

    5 15 Отговор
    аз ги каня, братчеда ги пъди

    Коментиран от #23

    11:38 26.09.2025

  • 4 нано

    32 8 Отговор
    САЩ уволни кабинета Желязков!

    11:39 26.09.2025

  • 5 Копринков

    10 29 Отговор
    Тихо Румба ,че и ние имаме тайни

    11:39 26.09.2025

  • 6 Промяна

    12 34 Отговор
    Какви чували от Хемус путинофил ти ограби България с Боташ шарлатани копейки гелове паркове затвор

    Коментиран от #28

    11:39 26.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами

    26 3 Отговор
    Вдигай юмрука бе ,ама го задръж този път

    11:40 26.09.2025

  • 9 Хасковски каунь

    36 7 Отговор
    Президенте,
    ти мачкаш Егото на един Хвалипръцко. Той не може да се премири че не е Премиер. Той не може да се премири , че е станал за посмешище.
    Не му обръщай внимание.

    11:40 26.09.2025

  • 10 Един шофьор

    32 5 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Лидер с 25 процента гласували, купени гласове и скрити чували с бюлетини!

    11:41 26.09.2025

  • 11 РумРадев

    24 5 Отговор
    Отново Адмирации,за вашата компетентност и знания!Много ви харесваме и ви пожелаваме успех,а ние ще ви подкрепяме,защото сте Родолюбец!

    Коментиран от #39

    11:41 26.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 батката

    3 8 Отговор
    Ти ги черпиш с Руски стандарт а те
    искат Jack Daniels
    треа да смениш аперитива

    Коментиран от #26

    11:42 26.09.2025

  • 14 Да де, ама

    27 5 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    По кражби и простотия простата гербава Тиква Борисов е пъренец сред първенците.

    11:42 26.09.2025

  • 15 Димка Лазарова

    12 3 Отговор
    Българския народ е изпаднал в безнадеждност.

    11:42 26.09.2025

  • 16 Радев

    4 13 Отговор
    Е същия като копейкин в малко по приличен вариянт

    11:42 26.09.2025

  • 17 Червен ла -йно -мет РРадев

    2 14 Отговор
    Пак ги метна на вентилатора....

    11:42 26.09.2025

  • 18 Дориана

    15 3 Отговор
    Много ясно ! Всички знаят , че Борисов образно казано отдавна е " Бита карта" И той сам го допусна поради неистовото му желание да се задържи на власт на всяка цена. Колкото по- бързо осмисли и разбере положението в което е изпаднал , толкова по- добре за България, защото той ще носи отговорността за пълзящата диктатура, която завладява България под неговия "чадър"

    Коментиран от #27

    11:43 26.09.2025

  • 19 ЗуЗу

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Ако махнат Киселова ще сложат
    Рая Наделян за да стане министър председател за едни
    бъдещи избори.

    11:43 26.09.2025

  • 20 Краси

    20 4 Отговор
    Нямам думи , с които да изкажа моето възхищение и уважение към Вас и Вашия труд , г-н Радев!

    Коментиран от #31

    11:45 26.09.2025

  • 21 Има ни пак

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Ти на каква дрога си? Смени я. Но не вярвам да ти помогне.

    Коментиран от #35

    11:45 26.09.2025

  • 22 Бай Коста

    12 3 Отговор
    Споко, Радев! Пеевски се е заел с ББ и по всичко личи, че го е хванал здраво за топките, така че скоро ше си правят компания с Орела някъде по Росенец. За Пеевски друг път към върха няма.

    Коментиран от #30, #40

    11:46 26.09.2025

  • 23 Ерих Радер (също Кобург)

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Радев Кобурга":

    Шоу ю уел!

    11:47 26.09.2025

  • 24 Смях в залата

    3 12 Отговор
    Чувалите с парите отиват всеки ден към Боташ а дали има комисионна трябва да се провери .

    Коментиран от #32

    11:48 26.09.2025

  • 25 Дориана

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Този човек с име Промяната не е в час по нито един казус в България и проявява агресия срещу чуждото мнение. На този човек най- вероятно малограмотен дори и психолог няма да може да му помогне.

    Коментиран от #38

    11:48 26.09.2025

  • 26 ДА ТАКА Е

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "батката":

    НО И ШАИКАТА ----БАИ СТАВРИ -ЮЖНОТО КРИЛО ---да не стане СЕВЕРНОи ТУ ТУУУУУ

    11:48 26.09.2025

  • 27 Боруна Лом

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    А СТАВА И МНОГО ЗАВИСИМ ОТ ГОЛЯМОТО ,,Д,,
    ДЕМЕК ...ДИРНИК...!

    11:50 26.09.2025

  • 28 Ей човече, давай го по спокойно

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Знаем че искаш да видиш Тиквата Борисов в затвора, но изчакай малко. Ще се случи и ще празнуваш.

    Коментиран от #42

    11:50 26.09.2025

  • 29 След Саркози време е за главатарят на ша

    3 9 Отговор
    след като Франция осъди Саркози значи и България може да осъди Радев, заради корупцията по митниците с Копринков, заради корупцията когато е бил във ВВС, издаване на държавни тайни на НАТО и България, превръщайки Президенството в агентурно звено на КГБ и най-вече за мафиотското договаряне с Боташ , направено така че България да стана васална на Турция и да плати над 5/6 милиарда. Интересно е колко от тези пари са в офшорна сметка за Румен Радев. Така че Борисов едва ли ще се съгласи на импийчмънт на Радев но след една година когато му падне имунитетът трябва да бъде щателно разследван

    Коментиран от #43

    11:50 26.09.2025

  • 30 Ура,,Ура

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Коста":

    Какъв връх бълнуваш? Пеевски ще го подпука Ердоган. Не може българин да е лидер на етническа партия изповядваща турски ценности. Няма как да стане.

    11:51 26.09.2025

  • 31 Деса

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Краси":

    Да си опичаш акъла ,радев е само за мен

    11:51 26.09.2025

  • 32 Радев

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Смях в залата":

    Е как без комисионна ,на съм чак толкова П....З

    11:54 26.09.2025

  • 33 Бай Иван

    2 1 Отговор
    И след като върне парите, да отива и да влиза в затвора. Също ще сме му много благодарни!!!

    11:56 26.09.2025

  • 34 Смях в залата

    2 4 Отговор
    Нещастникът Радев управляваше със служебни кабинети и службите контролираше и въпросът е защо не намери чувалите? За Боташ има фактури и всичко е ясно. Като му изтече мандата и загуби имунитета ще има разследване

    11:57 26.09.2025

  • 35 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Има ни пак":

    Агенциите Всички дават пак на Герб 12 13 процента преднина Борисов винаги е Победител и ви Дeрe здраво а кой е Радев Никой Никой Никой

    11:58 26.09.2025

  • 36 оня с коня

    3 4 Отговор
    Човекът докопал се до поста "Президент" с помоща на БСП и ДПС които Партии впоследствие ОТСВИРИ без капка Угризение,човекът който на края на Властването си се оказа с унизително "Орязани права" при това - Съвсем заслужено поради безкруполното им използване за демонстрация на Моща на заемания от него пост,тръгнал да "Мери Мегдан" с КОЛОСА на Бълг Политика - БОРИСОВ,срещал се и ОЦЕНЯВАН ПО ДОСТОЙНСТВО с почти всички Лидери по Света?БОРИСОВ,на когото ЕВРОПА И АМЕРИКА единствено имат Доверие?Ех Радев,ех миризливо ЗЕЛЕНОЧОРАПЕНО ПСЕ!!!

    11:58 26.09.2025

  • 37 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    ФАЛШИВ СИ ФАЛШИВ СИ ФАЛШИВ СИ Тук работят един двама дописници безпроблемно

    Коментиран от #41, #44, #50, #51, #52, #53, #55

    11:59 26.09.2025

  • 38 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    ТИ НЕ СИ НАРОДА А НАРОДА ПОДКРЕПЯ БОРИСОВ ГЕРБ И ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ТВОЕТО МНЕНИЕ НЕ ОЗНАЧАВА НИЩО

    12:00 26.09.2025

  • 39 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "РумРадев":

    ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА Моля ви не пишете смешки че много се смях

    12:01 26.09.2025

  • 40 Защо така мислиш

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Коста":

    Може пък,на Пеевски да му е удобно да е "златен пръст".Винаги когато си начело,отговорностите са повече.Радев е умен и знае,че може да вземе гласове само от опозиционните партии и натам се цели.Като военен човек ,има си и тактика,и стратегия.Пеевски знае,че Борисов е по-сговорчив.С Радев ще е трудно,много трудно общуването.Така че,група от двама вожда е винаги по-добре.Нищо,че на някои хора,много им се иска да се скарат Разделяй и владей,основен принцип в българската политика.Според мен,по-добре е обединявай и управлявай,но ...

    12:01 26.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Опасс

    2 2 Отговор
    Четох някъде че РУМЕН РАДЕВ БИЛ НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО ..като го гледам му е одрал кожата..а за Боко много му дреме той си е милиардер и си е с Шиши заедно затова 3 млн бг избягаха е чужбина...и още бягат и ще бягат..тук не се живее жалко за децата ...

    12:03 26.09.2025

  • 46 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!

    1 3 Отговор
    КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ- Д€ $И К . Р В О Л Я К?!?!?!?

    12:04 26.09.2025

  • 47 ДОЧУТО

    0 3 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, р€зид€нтът П€ Д€ РА $Т ЛИ €?

    -Н€ ТАТИ, т€ $ митко $€(Х)кр€тарката ОТДАВНА $ТАНАХА Г€ ЙО В€ ,НА ГЪРБА НА НАРОДА....!

    12:04 26.09.2025

  • 48 Промяна

    1 3 Отговор
    Господин Радев защо заблуждавате постоянно с тези чували Сигурно има малоумници незнам да вярват на вашите измислици цел злепостовяне на политици

    12:06 26.09.2025

  • 49 този

    2 0 Отговор
    човек започва да ми харесва, как само им го начуква всеки ден на хайдуците!

    12:06 26.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Анонимен

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    Истинската ПРОМЯНА се Вижда кой е Герб винаги печели Борисов е винаги лидер хххаххххаахх

    12:07 26.09.2025

  • 52 Ей Мръceн трaверc плагиат

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    Истинската ПРОМЯНА се Вижда кой е Герб винаги печели Борисов е винаги лидер хххаххххаахх

    12:08 26.09.2025

  • 53 Ей ПЛАТЕН дописнико

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    Истинската ПРОМЯНА се Вижда кой е Герб винаги печели Борисов е винаги лидер хххаххххаахх

    12:09 26.09.2025

  • 54 Не съм

    0 0 Отговор
    му фен на радев , но в момента назовава нещата с правилните им определения! Със закъснени за съжаление!

    12:10 26.09.2025

  • 55 Фалшив бедняк голтак

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    Истинската ПРОМЯНА се Вижда кой е Герб винаги печели Борисов е винаги лидер хххаххххаахх

    12:10 26.09.2025

  • 56 Промяна

    1 0 Отговор
    Радев за БОГАШ всеки ден се плащат реални пари Кога твоят служебен кабинет ще отговарят за този несъстоятелен договор А твоите чували защо лично ти не ги върнеш щом толкова ги използваш да лъжеш малоумниците Изправил се пред няколко изкаже си неприятните реплики и се скрива в президенството

    12:10 26.09.2025

  • 57 .......

    0 0 Отговор
    Копейкин се изхаби и всички му научиха маймунджалъците. Сега е време за цирковете на Радев.

    12:11 26.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол