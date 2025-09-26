Румен Радев: Каня министри и после получават забрана именно от Борисов да присъстват, където съм и аз

Какво съм виновен, че г-н Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че през годините допусна да стане страшно зависим от г-н Пеевски? Не само политически. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти като коментар на думите на лидера на ГЕРБ, че се държи като политически лидер, а не като президент, цитиран от Нова телевизия.
"Категорично не е вярно, че не проявявам кооперативност да работя с правителството. От първия му ден протегнах ръка към кабинета. И писмено, и устно съм се свързвал с премиера. Организирах днес кръгла маса с бизнеса и образователните институции - как да градим бъдеще за България с нови технологии. Да привличаме заедно инвестиции. Каня министри и после получават забрана именно от Борисов да присъстват, където съм и аз. Разбягват се като пилци, като ме видят. А аз им свърших работата в Япония - сключих декларация за стратегическо партньорство", каза още Радев.
Президентът призова Борисов "чувалите с парите от "Хемус" да се върнат". "Той ръководеше изграждането на магистралите, беше строител, контролираше всеки ден. И определяше парите. Чувалите той трябва да знае къде са. Нека да направи така, че да се върнат - ще му бъдем много благодарни", коментира още държавният глава.
Промяна
Коментиран от #7, #10, #19, #21
11:37 26.09.2025
Промяна
Коментиран от #14, #25, #37
11:38 26.09.2025
Радев Кобурга
Коментиран от #23
11:38 26.09.2025
нано
11:39 26.09.2025
Копринков
11:39 26.09.2025
Промяна
Коментиран от #28
11:39 26.09.2025
Ами
11:40 26.09.2025
Хасковски каунь
ти мачкаш Егото на един Хвалипръцко. Той не може да се премири че не е Премиер. Той не може да се премири , че е станал за посмешище.
Не му обръщай внимание.
Не му обръщай внимание.
11:40 26.09.2025
Един шофьор
До коментар #1 от "Промяна":Лидер с 25 процента гласували, купени гласове и скрити чували с бюлетини!
11:41 26.09.2025
РумРадев
Коментиран от #39
11:41 26.09.2025
батката
искат Jack Daniels
треа да смениш аперитива
Коментиран от #26
11:42 26.09.2025
Да де, ама
До коментар #2 от "Промяна":По кражби и простотия простата гербава Тиква Борисов е пъренец сред първенците.
11:42 26.09.2025
Димка Лазарова
11:42 26.09.2025
Радев
11:42 26.09.2025
Червен ла -йно -мет РРадев
11:42 26.09.2025
Дориана
Коментиран от #27
11:43 26.09.2025
ЗуЗу
До коментар #1 от "Промяна":Ако махнат Киселова ще сложат
Рая Наделян за да стане министър председател за едни
бъдещи избори.
11:43 26.09.2025
Краси
Коментиран от #31
11:45 26.09.2025
Има ни пак
До коментар #1 от "Промяна":Ти на каква дрога си? Смени я. Но не вярвам да ти помогне.
Коментиран от #35
11:45 26.09.2025
Бай Коста
Коментиран от #30, #40
11:46 26.09.2025
Ерих Радер (също Кобург)
До коментар #3 от "Радев Кобурга":Шоу ю уел!
11:47 26.09.2025
Смях в залата
Коментиран от #32
11:48 26.09.2025
Дориана
До коментар #2 от "Промяна":Този човек с име Промяната не е в час по нито един казус в България и проявява агресия срещу чуждото мнение. На този човек най- вероятно малограмотен дори и психолог няма да може да му помогне.
Коментиран от #38
11:48 26.09.2025
ДА ТАКА Е
До коментар #13 от "батката":НО И ШАИКАТА ----БАИ СТАВРИ -ЮЖНОТО КРИЛО ---да не стане СЕВЕРНОи ТУ ТУУУУУ
11:48 26.09.2025
Боруна Лом
До коментар #18 от "Дориана":А СТАВА И МНОГО ЗАВИСИМ ОТ ГОЛЯМОТО ,,Д,,
ДЕМЕК ...ДИРНИК...!
ДЕМЕК ...ДИРНИК...!
11:50 26.09.2025
Ей човече, давай го по спокойно
До коментар #6 от "Промяна":Знаем че искаш да видиш Тиквата Борисов в затвора, но изчакай малко. Ще се случи и ще празнуваш.
Коментиран от #42
11:50 26.09.2025
След Саркози време е за главатарят на ша
Коментиран от #43
11:50 26.09.2025
Ура,,Ура
До коментар #22 от "Бай Коста":Какъв връх бълнуваш? Пеевски ще го подпука Ердоган. Не може българин да е лидер на етническа партия изповядваща турски ценности. Няма как да стане.
11:51 26.09.2025
Деса
До коментар #20 от "Краси":Да си опичаш акъла ,радев е само за мен
11:51 26.09.2025
Радев
До коментар #24 от "Смях в залата":Е как без комисионна ,на съм чак толкова П....З
11:54 26.09.2025
Бай Иван
11:56 26.09.2025
Смях в залата
11:57 26.09.2025
Промяна
До коментар #21 от "Има ни пак":Агенциите Всички дават пак на Герб 12 13 процента преднина Борисов винаги е Победител и ви Дeрe здраво а кой е Радев Никой Никой Никой
11:58 26.09.2025
оня с коня
11:58 26.09.2025
Промяна
До коментар #2 от "Промяна":ФАЛШИВ СИ ФАЛШИВ СИ ФАЛШИВ СИ Тук работят един двама дописници безпроблемно
Коментиран от #41, #44, #50, #51, #52, #53, #55
11:59 26.09.2025
Промяна
До коментар #25 от "Дориана":ТИ НЕ СИ НАРОДА А НАРОДА ПОДКРЕПЯ БОРИСОВ ГЕРБ И ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ТВОЕТО МНЕНИЕ НЕ ОЗНАЧАВА НИЩО
12:00 26.09.2025
Промяна
До коментар #11 от "РумРадев":ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА Моля ви не пишете смешки че много се смях
12:01 26.09.2025
Защо така мислиш
До коментар #22 от "Бай Коста":Може пък,на Пеевски да му е удобно да е "златен пръст".Винаги когато си начело,отговорностите са повече.Радев е умен и знае,че може да вземе гласове само от опозиционните партии и натам се цели.Като военен човек ,има си и тактика,и стратегия.Пеевски знае,че Борисов е по-сговорчив.С Радев ще е трудно,много трудно общуването.Така че,група от двама вожда е винаги по-добре.Нищо,че на някои хора,много им се иска да се скарат Разделяй и владей,основен принцип в българската политика.Според мен,по-добре е обединявай и управлявай,но ...
12:01 26.09.2025
Опасс
12:03 26.09.2025
ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!
12:04 26.09.2025
ДОЧУТО
-Н€ ТАТИ, т€ $ митко $€(Х)кр€тарката ОТДАВНА $ТАНАХА Г€ ЙО В€ ,НА ГЪРБА НА НАРОДА....!
12:04 26.09.2025
Промяна
12:06 26.09.2025
този
12:06 26.09.2025
Анонимен
До коментар #37 от "Промяна":Истинската ПРОМЯНА се Вижда кой е Герб винаги печели Борисов е винаги лидер хххаххххаахх
12:07 26.09.2025
Ей Мръceн трaверc плагиат
До коментар #37 от "Промяна":Истинската ПРОМЯНА се Вижда кой е Герб винаги печели Борисов е винаги лидер хххаххххаахх
12:08 26.09.2025
Ей ПЛАТЕН дописнико
До коментар #37 от "Промяна":Истинската ПРОМЯНА се Вижда кой е Герб винаги печели Борисов е винаги лидер хххаххххаахх
12:09 26.09.2025
Не съм
12:10 26.09.2025
Фалшив бедняк голтак
До коментар #37 от "Промяна":Истинската ПРОМЯНА се Вижда кой е Герб винаги печели Борисов е винаги лидер хххаххххаахх
12:10 26.09.2025
Промяна
12:10 26.09.2025
.......
12:11 26.09.2025