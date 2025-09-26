Радостин Василев: МЕЧ ще подкрепи искането за оставка на Киселова

МЕЧ ще подкрепи искането за сваляне на Наталия Киселова от председателския пост в Народното събрание. Това обяви пред журналисти в парламента лидерът на партията Радостин Василев, предаде репортер на БГНЕС.

В четвъртък „Възраждане" събра 80 подписа за свалянето на Киселова, ПП-ДБ също подкрепиха искането.

Василев заяви, че имат и собствени мотиви, които могат да изготвят във връзка с разформироването на ПГ на МЕЧ и несправянето на председателката с работата на парламента.

От МЕЧ обаче няма да осигурят нужните 5 подписа за вота на недоверие на „Възраждане“ на тема безводието в страната. Днес от „Възраждане“ са връчили на МЕЧ мотивите на вота, които се побират в 5 страници. Радостин Василев каза пред медиите, че е поставено и условие днес да се запознаят с тях и незабавно да ги подпишат.

„Изчетохме тези 5 страници на колегите и най-уважително казвам, че ние под такива мотиви не можем да се подпишем, защото темата с безводието е огромен проблем, който засяга 300 хиляди души, а мотивите на „Възраждане“ са меко казано аматьорски“, заяви Василев и посочи, че те не включват елементарна експертна оценка на проблема, не дават никакви решения, а Плевен и Ловеч се споменават един път в едно изброяване.