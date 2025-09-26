Новини
България »
Радостин Василев: МЕЧ ще подкрепи искането за оставка на Киселова

Радостин Василев: МЕЧ ще подкрепи искането за оставка на Киселова

26 Септември, 2025 11:55 373 4

  • радостин василев-
  • подкрепа-
  • оставка-
  • киселова

В четвъртък „Възраждане" събра 80 подписа за свалянето на Киселова, ПП-ДБ също подкрепиха искането

Радостин Василев: МЕЧ ще подкрепи искането за оставка на Киселова - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

МЕЧ ще подкрепи искането за сваляне на Наталия Киселова от председателския пост в Народното събрание. Това обяви пред журналисти в парламента лидерът на партията Радостин Василев, предаде репортер на БГНЕС.

В четвъртък „Възраждане" събра 80 подписа за свалянето на Киселова, ПП-ДБ също подкрепиха искането.

Василев заяви, че имат и собствени мотиви, които могат да изготвят във връзка с разформироването на ПГ на МЕЧ и несправянето на председателката с работата на парламента.

От МЕЧ обаче няма да осигурят нужните 5 подписа за вота на недоверие на „Възраждане“ на тема безводието в страната. Днес от „Възраждане“ са връчили на МЕЧ мотивите на вота, които се побират в 5 страници. Радостин Василев каза пред медиите, че е поставено и условие днес да се запознаят с тях и незабавно да ги подпишат.

„Изчетохме тези 5 страници на колегите и най-уважително казвам, че ние под такива мотиви не можем да се подпишем, защото темата с безводието е огромен проблем, който засяга 300 хиляди души, а мотивите на „Възраждане“ са меко казано аматьорски“, заяви Василев и посочи, че те не включват елементарна експертна оценка на проблема, не дават никакви решения, а Плевен и Ловеч се споменават един път в едно изброяване.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 внимавайте

    1 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Същата се занимава и с телефонни измами.

    11:58 26.09.2025

  • 2 газов инжекцион

    0 0 Отговор
    МЕЧка ще подкрепи искането за оставка на Киселината.

    12:01 26.09.2025

  • 3 Всеки

    0 0 Отговор
    разумен и мислещ човек би я подкрепил ! Повече от вредна , ехидна , некомпетентна и в никакъв случай неутрална ! Не се трае !

    12:05 26.09.2025

  • 4 дедо

    0 0 Отговор
    Да издигнат за председател на парламента красива , представителна и интелигентна жена.Тази от къде я изровиха...

    12:09 26.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове