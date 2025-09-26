АПИ: Предвидете повече време, ако ще пътувате по "Тракия"

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване по АМ „Тракия“ да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.
В три участъка на автомагистралата в областите Софийска, Пазарджик и Сливен от тази седмица се извършват ремонти в платното в посока Бургас и движението е пренасочено двупосочно в платното за столицата.
Поради това в пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно. Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистралата в Софийска област. Средно на час в посока Пловдив през последните дни в участъка са преминавали по 1 200 превозни средства, при пропускателна способност на трасето в ремонт около 900 МПС на лента, а в посока от Пловдив към София по 1100 автомобила, при пропускателна способност 700 МПС на лента.
Припомняме, че в участъка на АМ „Тракия“ в Софийска област между 24-и и 33-и км за повишаване на безопасността всеки петък и събота, по време на ремонтните дейности, се организира реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък има една лента за Бургас и две ленти към столицата.
Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват стриктно въведената временна организация и пътната сигнализация. Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.
Агенцията се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кога АПИ ще се научи
12:44 26.09.2025
2 внимавайте
Коментиран от #11
12:46 26.09.2025
3 Питане
12:59 26.09.2025
4 Гарантирано от Герб-ДПС
13:15 26.09.2025
5 Емигрант
13:15 26.09.2025
6 търсят се чувалите по пътя
"Той ръководеше изграждането на магистралите, беше строител, контролираше всеки ден. Подаряваше ризи и прегръщаше посранници на ред. И определяше парите. Чувалите той трябва да знае къде са. Нека да направи така, че да се върнат - ще му бъдем много благодарни", коментира още държавният глава.
13:16 26.09.2025
7 Ялчин
13:17 26.09.2025
8 Емигрант
13:27 26.09.2025
9 ГЕРБ Срутища
13:32 26.09.2025
10 ДП Груп
13:32 26.09.2025
11 Известна на цял регион
До коментар #2 от "внимавайте":но за полицията не е, явно от "заработеното" има процент за някой шеф на полицията !
13:33 26.09.2025
12 Директора👨✈️
13:34 26.09.2025
13 Най важното е
Коментиран от #16
13:38 26.09.2025
14 Уточнение от гАПИ
13:44 26.09.2025
15 Емигрант
13:50 26.09.2025
16 по-важното е
До коментар #13 от "Най важното е":че 1450 катаджии в България, ще си купят 1500 чисто нови служебни автомобила с парите от фонта за подобряване безопасността на пътя.
13:52 26.09.2025