АПИ: Предвидете повече време, ако ще пътувате по "Тракия"

26 Септември, 2025 12:41 811 16

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване по АМ „Тракия“ да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

В три участъка на автомагистралата в областите Софийска, Пазарджик и Сливен от тази седмица се извършват ремонти в платното в посока Бургас и движението е пренасочено двупосочно в платното за столицата.

Поради това в пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно. Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистралата в Софийска област. Средно на час в посока Пловдив през последните дни в участъка са преминавали по 1 200 превозни средства, при пропускателна способност на трасето в ремонт около 900 МПС на лента, а в посока от Пловдив към София по 1100 автомобила, при пропускателна способност 700 МПС на лента.

Припомняме, че в участъка на АМ „Тракия“ в Софийска област между 24-и и 33-и км за повишаване на безопасността всеки петък и събота, по време на ремонтните дейности, се организира реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък има една лента за Бургас и две ленти към столицата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват стриктно въведената временна организация и пътната сигнализация. Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

Агенцията се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кога АПИ ще се научи

    8 1 Отговор
    как се прави фуния и как се затваря магистрала?! Неможачи.

    12:44 26.09.2025

  • 2 внимавайте

    7 3 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Същата се занимава и с телефонни измами.

    Коментиран от #11

    12:46 26.09.2025

  • 3 Питане

    10 2 Отговор
    Не е ли по-добре да си купим камили, вижда се, че от вас файда няма...

    12:59 26.09.2025

  • 4 Гарантирано от Герб-ДПС

    10 2 Отговор
    Борисов направи повече бели да държавата ,както турците за пет века не успяха !

    13:15 26.09.2025

  • 5 Емигрант

    10 0 Отговор
    Сега е моментът да напомня на кухото и лесно манипулирано българско население не един мой коментар, че в България нямате нормална пътна мрежа, а трасета за ОФРОУД, не е възможно едно разстояние например от Варна до София от 450 км /долу-горе/ да се изминава според изследване за 8 часа и 28 минути като печката не е само лош път, ами и неправилно и тенденциозно поставени пътни знаци с цел приходи за полицията и лично за джобовете на полицаите от глоби ! В Западна Еврооа взяка магистрала има гаранция от 25-30 години, в България всака магистрала ГАРАНТИРА грабеж за фирми от "ремонт на ремонта, на ремонта" и сега зко неразберете тази истина значи сте по-ттъпи и от червеите !

    13:15 26.09.2025

  • 6 търсят се чувалите по пътя

    9 2 Отговор
    Президентът призова Борисов "чувалите с парите от "Хемус" да се върнат".

    "Той ръководеше изграждането на магистралите, беше строител, контролираше всеки ден. Подаряваше ризи и прегръщаше посранници на ред. И определяше парите. Чувалите той трябва да знае къде са. Нека да направи така, че да се върнат - ще му бъдем много благодарни", коментира още държавният глава.

    13:16 26.09.2025

  • 7 Ялчин

    6 1 Отговор
    Ремонт на ремонта гарантирано от Герб!

    13:17 26.09.2025

  • 8 Емигрант

    6 0 Отговор
    Да са ви "живи и здрави" Тиквата и НАМАГНИТЕНИЯ престъпник, на тъъп народ - тъъпи ръководители ! Сполай ви изборът !

    13:27 26.09.2025

  • 9 ГЕРБ Срутища

    4 1 Отговор
    След нас и потоп! (Не важи за Плевен!)

    13:32 26.09.2025

  • 10 ДП Груп

    2 0 Отговор
    Качественото строителство води до ежедневни ремонти, новото нормално в кошинята

    13:32 26.09.2025

  • 11 Известна на цял регион

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "внимавайте":

    но за полицията не е, явно от "заработеното" има процент за някой шеф на полицията !

    13:33 26.09.2025

  • 12 Директора👨‍✈️

    3 0 Отговор
    Що за държава е тази, в която от единия до другия край има само един вариант за път. Няма алтернатива. Вакарел - Ихтиман е затворен от 2009 година. ББ обаче стори ли строи. Да се чете - краде.

    13:34 26.09.2025

  • 13 Най важното е

    3 1 Отговор
    Важното е че ще се мери средната ви скорост на магистралата

    Коментиран от #16

    13:38 26.09.2025

  • 14 Уточнение от гАПИ

    2 1 Отговор
    Веднага след ремонта, започва неговия ремонт, гарантирано от гроб

    13:44 26.09.2025

  • 15 Емигрант

    1 1 Отговор
    Аз лично намирам Тиквата за "експерт" тъъпак сред тъъпият български народ, защото той много находчиво използва простотията на народа за да натрупа милиарди, не милиони, ако разбирате от цифри ! Напоследък в годините се включи и Намагнитеното НЕЩО което дори успя да "докаже", че е повече от Тиквуний и дори му е началник и съществуването на ГЕРБ зависи от това корумпирано за САЩ и Великобритания НЕЩО обаче в България то е "диамант" под имунитет за простото население, той щял да го "спасява" ха ха ха .......

    13:50 26.09.2025

  • 16 по-важното е

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Най важното е":

    че 1450 катаджии в България, ще си купят 1500 чисто нови служебни автомобила с парите от фонта за подобряване безопасността на пътя.

    13:52 26.09.2025

