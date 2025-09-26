Новини
Пребиха и ограбиха възрастно семейство в дома им

Пребиха и ограбиха възрастно семейство в дома им

26 Септември, 2025 13:16

  • побой-
  • семейство-
  • дебово

Възрастните хора, с фрактури на ребра, са настанени за лечение в плевенска болница

Пребиха и ограбиха възрастно семейство в дома им - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пребиха и ограбиха възрастно семейство в Плевенско, съобщиха от полицията.

На 25 септември неизвестни са проникнали в частен дом в село Дебово и са нанесли побой на възрастно семейство.

Установено е, че от имота са отнети движими вещи. Възрастните хора, с фрактури на ребра, са настанени за лечение в плевенска болница.

Разследването по случая се води под надзора на прокуратурата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1480

    6 0 Отговор
    на снимката туй на запад му викат брофист 👊

    13:20 26.09.2025

  • 2 Страх и памперс

    24 1 Отговор
    А полицията къде е? аа да пази шиши.

    Коментиран от #10

    13:21 26.09.2025

  • 3 иван костов

    20 5 Отговор
    В евроатлантическа България това е нещо ежедневно! По байТошово нямаше такива работи, ама и не бяхме в клуба на богатите. Сега бият пенсионерите, защото са много богати и имат много пари.🤥 И ядат банани на промоция.

    13:21 26.09.2025

  • 4 Да де

    24 1 Отговор
    Родната полиция ни пази - на протестите

    13:22 26.09.2025

  • 5 Бойко Българоубиец

    14 4 Отговор
    Моят електорат не краде, те само си берат 😋 ГЕРБ ПОБЕДА!

    13:25 26.09.2025

  • 6 Винкело

    19 0 Отговор
    "Отнети движими вещи"?
    Т.е. - мотики, лопати, тел, бакърена пръскачка... Въпроси за извършителите имате ли? Аз имам - що е трябвало да ги бият?

    Коментиран от #15

    13:26 26.09.2025

  • 7 Коко

    18 0 Отговор
    Най-много полиция, на галва от населението в ЕС, и най-голяма престъпност!
    Е, някой може ли да обясни този Български парадокс?
    Онзи къдравият министър къде изчезна, и той ли е в щатите, на среща с израелски "бизнесмени"?

    Коментиран от #11

    13:26 26.09.2025

  • 8 ТОВА СА САМО

    5 8 Отговор
    БАНДИТИТЕ ОТ ПП/ДБ СПРЯХА ИМ КРАНЧЕТО В СОФИЯ И ВАРНА И СЕГА СЕ ПОЛУДЕЛИ КАК ДА СИ ПЪЛНЯТ КАСИЧКАТА.ДОРИ И ОНИЯ СЪС СВАЛЕНИТЕ ГАЩИ НА РОСЕНЕЦ ПЕХЛИВАНИНА НЕ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ.

    Коментиран от #12

    13:28 26.09.2025

  • 9 Факт

    11 1 Отговор
    Бойковисти

    13:28 26.09.2025

  • 10 доди

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Страх и памперс":

    Ами къде? Да харчат високите заплати по молове и бардаци...

    13:29 26.09.2025

  • 11 къдравата сю

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Коко":

    В щатите съм и правя тръби на израелтяните!!!

    13:30 26.09.2025

  • 12 Гарантирано

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "ТОВА СА САМО":

    Извършителите са фенове на простата и крадлива герберска Тиква.

    13:32 26.09.2025

  • 13 внимавайте

    2 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Същата се занимава и с телефонни измами.

    13:35 26.09.2025

  • 14 Тома

    2 0 Отговор
    Това е станало защото имаме редовно правителство.Къдравата сю е скриха след излагациите в Русе

    13:36 26.09.2025

  • 15 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Винкело":

    За удоволствие, как така защо? Освен правото на материално благосъстояние, държавата трябва да гарантира и идеални права на гражданите си.

    13:38 26.09.2025

  • 16 Неразбрал

    5 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни защо тия побойници не влязат в къщата на боко , на шиши , на джелязков със фонтана ........не мога да разбера ..... и къде са нашите полицаи които само закрилят престъпниците , проституцията , дрогата .....и постоянно искат увеличаване на заплатите ???????

    13:39 26.09.2025

  • 17 демокрацията в действие

    2 0 Отговор
    Кажете бе козляците - нещо за западноатлантическите ценности ?!!
    Че то тия изповядват точно такива - грабеж !!! Независимо дали е в Африка или в банановата държава България !!
    Бе важното е банани да има !

    13:50 26.09.2025

