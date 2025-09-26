Пребиха и ограбиха възрастно семейство в дома им

Пребиха и ограбиха възрастно семейство в Плевенско, съобщиха от полицията.
На 25 септември неизвестни са проникнали в частен дом в село Дебово и са нанесли побой на възрастно семейство.
Установено е, че от имота са отнети движими вещи. Възрастните хора, с фрактури на ребра, са настанени за лечение в плевенска болница.
Разследването по случая се води под надзора на прокуратурата.
1 1480
13:20 26.09.2025
2 Страх и памперс
Коментиран от #10
13:21 26.09.2025
3 иван костов
13:21 26.09.2025
4 Да де
13:22 26.09.2025
5 Бойко Българоубиец
13:25 26.09.2025
6 Винкело
Т.е. - мотики, лопати, тел, бакърена пръскачка... Въпроси за извършителите имате ли? Аз имам - що е трябвало да ги бият?
Коментиран от #15
13:26 26.09.2025
7 Коко
Е, някой може ли да обясни този Български парадокс?
Онзи къдравият министър къде изчезна, и той ли е в щатите, на среща с израелски "бизнесмени"?
Коментиран от #11
13:26 26.09.2025
8 ТОВА СА САМО
Коментиран от #12
13:28 26.09.2025
9 Факт
13:28 26.09.2025
10 доди
До коментар #2 от "Страх и памперс":Ами къде? Да харчат високите заплати по молове и бардаци...
13:29 26.09.2025
11 къдравата сю
До коментар #7 от "Коко":В щатите съм и правя тръби на израелтяните!!!
13:30 26.09.2025
12 Гарантирано
До коментар #8 от "ТОВА СА САМО":Извършителите са фенове на простата и крадлива герберска Тиква.
13:32 26.09.2025
13 внимавайте
13:35 26.09.2025
14 Тома
13:36 26.09.2025
15 Трол
До коментар #6 от "Винкело":За удоволствие, как така защо? Освен правото на материално благосъстояние, държавата трябва да гарантира и идеални права на гражданите си.
13:38 26.09.2025
16 Неразбрал
13:39 26.09.2025
17 демокрацията в действие
Че то тия изповядват точно такива - грабеж !!! Независимо дали е в Африка или в банановата държава България !!
Бе важното е банани да има !
13:50 26.09.2025