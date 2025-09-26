Гъста мъгла на прохода Петрохан. За това съобщават очевидци в социалните мрежи.

С настъпването на есента и падането на температурите, мъглата ще е често срещано явление особено в планинските проходи и пътища.

От НИМХ съобщиха, че днес на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има превалявания от дъжд, а максималната температура ще бъде около 20 градуса.