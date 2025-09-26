Новини
Гъста мъгла на прохода Петрохан
  Тема: Войната на пътя

Гъста мъгла на прохода Петрохан

26 Септември, 2025 14:10 605 9

За това съобщават очевидци в социалните мрежи

Гъста мъгла на прохода Петрохан. За това съобщават очевидци в социалните мрежи.

С настъпването на есента и падането на температурите, мъглата ще е често срещано явление особено в планинските проходи и пътища.

От НИМХ съобщиха, че днес на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има превалявания от дъжд, а максималната температура ще бъде около 20 градуса.


  • 1 оня с коня

    2 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги за плюеш ,което е добро начало за деня

    14:13 26.09.2025

  • 2 честен пионер

    6 0 Отговор
    Черен кон препуска в мъглата, да сеиз се,ра на циониста в устата.

    Коментиран от #4, #5

    14:16 26.09.2025

  • 3 Чудо голямо

    3 0 Отговор
    Нормално е по това време на годината, ама все някой трябва да ви е виновен.

    14:16 26.09.2025

  • 4 само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен пионер":

    три бок лука има тука да ви ги цитирам ли?

    14:23 26.09.2025

  • 5 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен пионер":

    много точен коментар

    14:23 26.09.2025

  • 6 оня с коня

    2 0 Отговор
    Маро, тъпа Маро, сваляй очилата и отивай в кабинета на Милен, чака те да му ду хаш

    14:24 26.09.2025

  • 7 Тинтими-минтири

    0 1 Отговор
    Трябва да падне дъжд над цялата страна, мъглата ще се вдигне...

    14:32 26.09.2025

  • 8 Щом има мъгла

    1 0 Отговор
    Значи Емрах дрифти.

    Коментиран от #9

    14:59 26.09.2025

  • 9 Емрах не дрифти

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Щом има мъгла":

    Но понеже е бил на спортен режим, а таблото не му е херметизирано и е замъглило не само себе си, а целия път.

    15:26 26.09.2025

