Гъста мъгла на прохода Петрохан. За това съобщават очевидци в социалните мрежи.
С настъпването на есента и падането на температурите, мъглата ще е често срещано явление особено в планинските проходи и пътища.
От НИМХ съобщиха, че днес на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има превалявания от дъжд, а максималната температура ще бъде около 20 градуса.
1 оня с коня
14:13 26.09.2025
2 честен пионер
Коментиран от #4, #5
14:16 26.09.2025
3 Чудо голямо
14:16 26.09.2025
4 само питам
До коментар #2 от "честен пионер":три бок лука има тука да ви ги цитирам ли?
14:23 26.09.2025
5 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "честен пионер":много точен коментар
14:23 26.09.2025
6 оня с коня
14:24 26.09.2025
7 Тинтими-минтири
14:32 26.09.2025
8 Щом има мъгла
Коментиран от #9
14:59 26.09.2025
9 Емрах не дрифти
До коментар #8 от "Щом има мъгла":Но понеже е бил на спортен режим, а таблото не му е херметизирано и е замъглило не само себе си, а целия път.
15:26 26.09.2025