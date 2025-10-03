Проходът "Петрохан" вече е отворен, след като снощи движението по него беше спряно заради непочистена пътна настилка.

Старопланинските проходи също са заснежени, но трафикът по тях не е спрян. Възможно е образуването на поледици. От пътната агенция призовават шофьорите да тръгват на път с подготвени автомобили.

"Сняг вали на високите места, над 700-800 метра надморска височина. Вчера на прохода 'Петрохан" имаше малка ситуация, защото нормално е началото на октомври. Хората още не са си преоборудвали автомобилите със зимни гуми. ", каза инж. Румен Сачански, директор на ОПУ София.