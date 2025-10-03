Новини
"Петрохан" вече е отворен

"Петрохан" вече е отворен

3 Октомври, 2025 08:54

Старопланинските проходи също са заснежени, но трафикът по тях не е спрян

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проходът "Петрохан" вече е отворен, след като снощи движението по него беше спряно заради непочистена пътна настилка.

Старопланинските проходи също са заснежени, но трафикът по тях не е спрян. Възможно е образуването на поледици. От пътната агенция призовават шофьорите да тръгват на път с подготвени автомобили.

"Сняг вали на високите места, над 700-800 метра надморска височина. Вчера на прохода 'Петрохан" имаше малка ситуация, защото нормално е началото на октомври. Хората още не са си преоборудвали автомобилите със зимни гуми. ", каза инж. Румен Сачански, директор на ОПУ София.


  • 1 Любопитен

    6 0 Отговор
    Язовирите ще се напълнят ли с това природно чудо? Слава на Посейдон

    08:56 03.10.2025

  • 2 въпросче

    6 0 Отговор
    И пак се сещаме за прословутия тунел. Апелирам отговорните отговорните фактори да насочат някой чувал с пари и в тази посока.

    Коментиран от #4

    08:57 03.10.2025

  • 3 На предната статия

    5 0 Отговор
    Дето не могат да се пишат коментари, да го рекна. Какъв фактор може да сме в Европа? А бе тези във ваза ли ги отглеждат? Не виждат ли че България ще бъде използвана за бойно поле от европейците?

    09:01 03.10.2025

  • 4 Карлос Друсар

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "въпросче":

    Тунел трябва да има на Шипка, на власите не им трябва, там няма такъв трафик, който да оправдава нуждата от тунел

    09:02 03.10.2025

  • 5 Ами браво !

    3 0 Отговор
    При това сме едва 3 октомври! 😂😂😂При това яко глобално затопляне!😂😂😂😂

    09:25 03.10.2025

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор
    Не ви ли е срам у сред лето проходи да затваряте защото сте немарливи Една дъска искаше прохода навреме Как не ви е срам

    09:26 03.10.2025

  • 7 бушприт

    2 0 Отговор
    евродепутатката и международна секретарка на БСП- Цветелина Пенкова

    09:33 03.10.2025

