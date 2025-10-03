Проходът "Петрохан" вече е отворен, след като снощи движението по него беше спряно заради непочистена пътна настилка.
Старопланинските проходи също са заснежени, но трафикът по тях не е спрян. Възможно е образуването на поледици. От пътната агенция призовават шофьорите да тръгват на път с подготвени автомобили.
"Сняг вали на високите места, над 700-800 метра надморска височина. Вчера на прохода 'Петрохан" имаше малка ситуация, защото нормално е началото на октомври. Хората още не са си преоборудвали автомобилите със зимни гуми. ", каза инж. Румен Сачански, директор на ОПУ София.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитен
08:56 03.10.2025
2 въпросче
Коментиран от #4
08:57 03.10.2025
3 На предната статия
09:01 03.10.2025
4 Карлос Друсар
До коментар #2 от "въпросче":Тунел трябва да има на Шипка, на власите не им трябва, там няма такъв трафик, който да оправдава нуждата от тунел
09:02 03.10.2025
5 Ами браво !
09:25 03.10.2025
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
09:26 03.10.2025
7 бушприт
09:33 03.10.2025