Новини
България »
Ограничено е движението през прохода „Петрохан“

Ограничено е движението през прохода „Петрохан“

3 Октомври, 2025 10:55 821 6

  • петрохан-
  • дървета

Временно за снегопочистване е спряно движението на тежкотоварни камиони над 12 т в двете посоки на АМ „Хемус“ и на леките автомобили, пътуващи за София

Ограничено е движението през прохода „Петрохан“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Временно е ограничено движението на всички видове превозни средства през прохода „Петрохан“ - път II-81, за премахване на паднали дървета и клони и снегопочистване. От тежкия сняг са потрошени клони и дървета. В момента на терен работят екипи на пътноподдържащата фирма и Областно пътно управление – Монтана. Настилката се обработва от 9 машини. Трафикът на всички превозни средства е пренасочен по път I-1 София – Видин.

За снегопочистване временно е ограничено движението в двете посоки по АМ „Хемус“ за тежкотоварни камиони над 12 т в участъка в Софийска област, както и на леките автомобили, пътуващи за София. Трасето се обработва от 14 машини. Превозните средства изчакват на място до завършване на обработването на настилката.

За премахване на паднали дървета е спряно движението на всички автомобили и по третокласния път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка в областите Монтана и Софийска.

Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор
    При Бойко ловяха снежинките във въздуха. Тези са неможачи.

    10:58 03.10.2025

  • 2 Не беше нужно

    3 2 Отговор
    да притеснявате медитацията на нормалните хора с нежаланите си писклеви съобщения.
    Все едно да ви прекъснат най-приятните интимни мигове със същество от противоположният пол. Да уточним има само 2 пола.
    Освен малки блокажи, как да деинсталирам, блокирам, изтрия и сбогувам завинаги с това неискано и нахално недоразумение BG ALERT, за всички ОС-та ако може..

    11:02 03.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор
    Бойко да поема руля на кораба България. И без това е на мостика.

    11:05 03.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Цяло лято сякоха гора там, и крадоха като за световно. Дори бяха затворили прохода за няколко дни.
    Бойко Борисов да поема управлението, че държавата загива.

    11:08 03.10.2025

  • 5 лесничея

    7 1 Отговор
    Какви бяха тези дървета,какво беше това чудо.Всяко година ги режете и пак има.Да не е бамбук,че растат за година?Всяка година едно и също.Изрежете тези и залесете ската с подходящи видове.

    Коментиран от #6

    11:22 03.10.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "лесничея":

    Там само режат, не залесяват. И скатът се срива.

    11:26 03.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове