Екоминистърът разпореди спешно да се изпратят данни за алтернативни водоизточници

26 Септември, 2025 17:41 549 25

Басейновите дирекции се задължават да изпратят тази информаци

Екоминистърът разпореди спешно да се изпратят данни за алтернативни водоизточници - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде разпореждане до четирите дирекции за басейново управление на водите да предприемат спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната.

„Очаквам в спешен порядък басейновите дирекции в Пловдив, Варна, Плевен и Благоевград да изпратят до ВиК асоциациите и на ВиК дружествата информация с данни за алтернативни водоизточници за водоснабдяване на населените места в териториалния им обхват. Това е изключително важно да го направим без ден забавяне“, подчерта министър Генов.

Басейновите дирекции се задължават да изпратят тази информация, за да има яснота какви са алтернативните възможности на ВиК дружествата за водоснабдяване на населените места, най-вече в регионите с режим на питейно-битовото водоснабдяване. В неконсолидираните райони тази информация трябва да бъде изпратена на общините в съответния териториален обхват на всяка от басейновите дирекции.

В разпореждането на министър Генов е посочено също, че ВиК дружествата и общините е необходимо да бъдат информирани и за издадени разрешителни на ВиК операторите и използвани водни количества през предходната 2024 г. за водоснабдяване.

Разпореждането към басейновите дирекции е в изпълнение на Решение на Народното събрание за предприеманe на спешни действия за преодоляване на водната криза в Република България, прието на 3 септември т.г., и съобразно сформирания с Решение №645 на Министерския съвет от 17 септември Национален борд по водите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    9 1 Отговор
    Спешно ни трябват алтернативни управляващи.

    17:43 26.09.2025

  • 2 Тити

    6 1 Отговор
    Във България само решават нещата на думи така действат мафиотите от Герб и Дпс.

    17:43 26.09.2025

  • 3 Киро Шприца

    7 1 Отговор
    Боко знае как да ви краде затова го обичате.

    17:44 26.09.2025

  • 4 Хмм

    3 0 Отговор
    борисов нарежда, БСП изпълняват

    17:45 26.09.2025

  • 5 Горски

    5 1 Отговор
    У нас имаме цели специалности в университети по архитектура и строителство и в Минно-геоложкия университет, които бълват такива специалисти. В тези университети има професори и преподаватели, които цял живот се занимават с вода, има технологии за извличане на прясна вода от река Дунав. Например в германската провинция Баден-Вюртенберг с 10 млн. жители 30% пият вода от Дунав. А ние бием сондажи, които могат да захранят вилната зона на Плевен, а не град с 80 хил. жители.
    Цели пустини в Израел, в Обединените арабски емирства и в Саудитска арабия са цветни градини, а те нямат капка вода. Но чрез осмоза превръщат морската вода в питейна.

    17:45 26.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Псевдо

    4 0 Отговор
    дейности , ден да мине , друг да дойде !

    17:46 26.09.2025

  • 8 спешно ако може да гръмне

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    17:47 26.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ужасен

    4 0 Отговор
    Ама ако този наистина знае на какво и защо е министър ,скачам от най-високият виадукт !!

    Коментиран от #17

    17:48 26.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 оня с коня

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    17:53 26.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 от фронтовата линия

    3 0 Отговор
    Това са уникални глупости. Никакво значение няма. Трябва да се сертифицират и профилактират и ремонтират и узаконят и почистят старите съществуващи водопроводи и водохващания. Генов, не се прави на луд ,бил си шеф на ВиК пловдив. Знаеш, че сте за затвора .Ви к тата са в разруха, няма кадри, пари, специалисти, техника, всичко е леш. какви басеинови дирекци , и т.н. Почвайте реално да работите по места,щото иде буря.Времето за анализи, стратегии, концепции, заповеди, указания и други бабини деветини изтече, почвайте да работите с Хаяши на място и в бегом.

    18:01 26.09.2025

  • 17 Китарисчето Хаяши

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "ужасен":

    Той е абсолютно сбъркан, негоден и некомпетентен. Информации ще им иска, било важно за хората.

    18:04 26.09.2025

  • 18 Озадачен

    2 0 Отговор
    А кога ще има спешни мерки срещу сганта с ВЕЦ-овете, които прахосват питейна вода?

    18:08 26.09.2025

  • 19 оня с коня

    1 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    18:10 26.09.2025

  • 20 Аха, Аха

    1 1 Отговор
    Щял да търси алтернативни водоизточници . Леле мале. Ма вие не ги ли знаете бе. Не,не няма го Сталин, той щеше алтернативно до сега да ви е оправил.Но го няма тоя лош човек и сега си пращате писъмца да се информирате, да си пишете стратегий , указания и т.н .Спокойни сте, няма отговорност, хей пей сърце,заплатката върви,бонусчета всеки месец , всичко е ок.Алтернатива нямаме. От Бузлуджа гледаме бъдещето. Уверено. Нашата власт е вечна.

    18:11 26.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 оня с коня

    0 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaпл юеш ,което е добро начало за деня

    18:16 26.09.2025

  • 24 Коки

    1 0 Отговор
    Йордания ни снабдява с чушки, домати, краставици, патладжан, бамя и др. от пустинята. Да отидат да видят от къде идва водата и как се разпределя. Водата в Йордания и от дядо и прадядо, наследствена, разпределя се по установени съседски закони. В Бългания водата добива нова стойност. Тези ВЕЦ, които са направени, изсмукват жизнените сили на страната. Това трябва да се преосмисли.

    18:19 26.09.2025

  • 25 ???????

    1 0 Отговор
    Генов , кажи колко и на кои са незаконните ВЕцчета по реките ?

    18:27 26.09.2025

