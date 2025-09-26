Екоминистърът разпореди спешно да се изпратят данни за алтернативни водоизточници

Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде разпореждане до четирите дирекции за басейново управление на водите да предприемат спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната.
„Очаквам в спешен порядък басейновите дирекции в Пловдив, Варна, Плевен и Благоевград да изпратят до ВиК асоциациите и на ВиК дружествата информация с данни за алтернативни водоизточници за водоснабдяване на населените места в териториалния им обхват. Това е изключително важно да го направим без ден забавяне“, подчерта министър Генов.
Басейновите дирекции се задължават да изпратят тази информация, за да има яснота какви са алтернативните възможности на ВиК дружествата за водоснабдяване на населените места, най-вече в регионите с режим на питейно-битовото водоснабдяване. В неконсолидираните райони тази информация трябва да бъде изпратена на общините в съответния териториален обхват на всяка от басейновите дирекции.
В разпореждането на министър Генов е посочено също, че ВиК дружествата и общините е необходимо да бъдат информирани и за издадени разрешителни на ВиК операторите и използвани водни количества през предходната 2024 г. за водоснабдяване.
Разпореждането към басейновите дирекции е в изпълнение на Решение на Народното събрание за предприеманe на спешни действия за преодоляване на водната криза в Република България, прието на 3 септември т.г., и съобразно сформирания с Решение №645 на Министерския съвет от 17 септември Национален борд по водите.
1 Мунчо
17:43 26.09.2025
2 Тити
17:43 26.09.2025
3 Киро Шприца
17:44 26.09.2025
4 Хмм
17:45 26.09.2025
5 Горски
Цели пустини в Израел, в Обединените арабски емирства и в Саудитска арабия са цветни градини, а те нямат капка вода. Но чрез осмоза превръщат морската вода в питейна.
17:45 26.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Псевдо
17:46 26.09.2025
8 спешно ако може да гръмне
17:47 26.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ужасен
Коментиран от #17
17:48 26.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 оня с коня
17:53 26.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 от фронтовата линия
18:01 26.09.2025
17 Китарисчето Хаяши
До коментар #10 от "ужасен":Той е абсолютно сбъркан, негоден и некомпетентен. Информации ще им иска, било важно за хората.
18:04 26.09.2025
18 Озадачен
18:08 26.09.2025
19 оня с коня
18:10 26.09.2025
20 Аха, Аха
18:11 26.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 оня с коня
18:16 26.09.2025
24 Коки
18:19 26.09.2025
25 ???????
18:27 26.09.2025