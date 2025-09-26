Ангел Найденов: НАТО показа липса на готовност за бъдеща война

Имам всички основания да кажем, че случващото се не е нито грешка, нито случайност, а по-скоро преднамерена провокация. Демонстрация, съдържаща определена степен на заплаха, както и тест за способността и готовността на системите за ПВУ, системите за наблюдения на страните по Източния фланг и тези, които са по-близо до границата с Беларус. Това е тест за реакциите. Това каза в интервю за "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Ангел Найденов.

Коментарът му идва след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша, а след това и на Румъния – държави, които членуват в ЕС и НАТО.

"С всяка нова провокация от руска страна границата между провокация и открит конфликт със страните-членки на НАТО става все по-тънка", изтъкна Найденов.

Той запазва и определен скептицизъм относно възможностите на България да се справи при подобни ситуации. "НАТО показа липса на готовност не само за бъдеща война, но и за сегашната във вида, в който тя се води, именно с участието на дронове", добави бившият министър.

"Стената от дронове е втората инициатива в рамките на Европа, която се предприема с оглед повишаване на способностите на ПВУ, в този случай на страните от Източния фланг. "Източен страж" стартира веднага след случая в Полша. Целите бяха да се увеличат елементите на земната противовъздушна отбрана и увеличаване на броя на патрулиращите самолети във въздушното пространство на отделни страни и като цяло на НАТО", коментира още той, като уточни, че новата инициатива още е в начален етап.