Ангел Найденов: НАТО показа липса на готовност за бъдеща война

Ангел Найденов: НАТО показа липса на готовност за бъдеща война

26 Септември, 2025 21:38 507 19

Той запазва и определен скептицизъм относно възможностите на България да се справи при подобни ситуации

Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Имам всички основания да кажем, че случващото се не е нито грешка, нито случайност, а по-скоро преднамерена провокация. Демонстрация, съдържаща определена степен на заплаха, както и тест за способността и готовността на системите за ПВУ, системите за наблюдения на страните по Източния фланг и тези, които са по-близо до границата с Беларус. Това е тест за реакциите. Това каза в интервю за "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Ангел Найденов.

Коментарът му идва след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша, а след това и на Румъния – държави, които членуват в ЕС и НАТО.

"С всяка нова провокация от руска страна границата между провокация и открит конфликт със страните-членки на НАТО става все по-тънка", изтъкна Найденов.

Той запазва и определен скептицизъм относно възможностите на България да се справи при подобни ситуации. "НАТО показа липса на готовност не само за бъдеща война, но и за сегашната във вида, в който тя се води, именно с участието на дронове", добави бившият министър.

"Стената от дронове е втората инициатива в рамките на Европа, която се предприема с оглед повишаване на способностите на ПВУ, в този случай на страните от Източния фланг. "Източен страж" стартира веднага след случая в Полша. Целите бяха да се увеличат елементите на земната противовъздушна отбрана и увеличаване на броя на патрулиращите самолети във въздушното пространство на отделни страни и като цяло на НАТО", коментира още той, като уточни, че новата инициатива още е в начален етап.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На теб

    4 2 Отговор
    ли да я покаже ?

    21:43 26.09.2025

  • 2 Факт

    11 1 Отговор
    Натото има готовност само за гей парад то се види

    Коментиран от #14

    21:45 26.09.2025

  • 3 Няма НАТО, има

    6 0 Отговор
    US и една сюрия пинчери да лаят?

    21:45 26.09.2025

  • 4 Не говори така

    2 1 Отговор
    Ще те обявят за копейка .

    21:45 26.09.2025

  • 5 Пич

    10 1 Отговор
    Тоя глупак бъдеща война ли иска.....???!!! Глей кви тъпаци ни дават по телевизора !!!

    21:45 26.09.2025

  • 6 така, де

    4 1 Отговор
    Тоя тотално не е наред с акъла! Как ли го търпи Мая Манолова такъв неадекватник?????

    21:50 26.09.2025

  • 7 Факт

    3 4 Отговор
    Пуслер 0 с р @ целия бункер, пращат екипи да го вадят да не се удави

    21:52 26.09.2025

  • 8 Деций

    4 1 Отговор
    НАТО,се оказаха пълни шматки.Сега си давам сметка ако беше възникнало стълкновение между Варшавският договор и НАТО какво дърво щяха да ядат.Пълни нещастници, половината им войска в 20 ч слага жартиери и си закопчава Бодито!

    21:52 26.09.2025

  • 9 сноу

    4 0 Отговор
    Ангеле,ангеле...долен си като дявол и продажен като комунист...

    21:53 26.09.2025

  • 10 Някой

    1 0 Отговор
    Ето такива копейките съсипват България.

    21:54 26.09.2025

  • 11 ха ха

    2 0 Отговор
    няма да ви бъде с това "отбранително" нато , само глупости редите и грабите населението

    21:54 26.09.2025

  • 12 Горски

    2 0 Отговор
    Пропаганда и Дезинформация а ла Гьобелс, любителите на колекции от Еврейски Черепи и Лампиони покрити с Човешка Кожа са във вихъра на събитията отново.
    Справка, Лагерите на Смъртта: Дахау , Треблинка, Освиенцим, Белзен и др. От гледна точка на Москва, НАТО няма никакъв шанс да започне война през 2029 г. Всички изявления, направени от вашите лекомислени и безотговорни политици, са насочени към промиване на мозъци и нискокачествена пропаганда. РФ трябва да работи като САЩ и Англия, трепане без предупреждение и без коментари и обяснения. Може и през 2026 да стане .Зависи колко са нагли натовските подлоги. Ще го отнесат Балтийците и поляците ..Първи...Както Окропите го поеха, развалини и руини, мизерия на фул.

    21:55 26.09.2025

  • 13 12340

    1 0 Отговор
    Майаминото Гели--трети/последен/ стадий на алкохолизма...

    21:56 26.09.2025

  • 14 Ама

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    На НАТО му отиват гейпарадите защото добре въртят моторетките. С желание някак си.

    21:56 26.09.2025

  • 15 За кое не е прав Найденов?

    1 1 Отговор
    Че руските провокации са напълно умишлени а не случайни -

    Имам всички основания да кажем, че случващото се не е нито грешка, нито случайност, а по-скоро преднамерена провокация. Демонстрация, съдържаща определена степен на заплаха, както и тест за способността и готовността на системите за ПВУ, системите за наблюдения на страните по Източния фланг и тези, които са по-близо до границата с Беларус. Това е тест за реакциите. Това каза в интервю за "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Ангел Найденов.

    Коментарът му идва след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша, а след това и на Румъния – държави, които членуват в ЕС и НАТО.

    "С всяка нова провокация от руска страна границата между провокация и открит конфликт със страните-членки на НАТО става все по-тънка", изтъкна Найденов

    Коментиран от #18

    21:58 26.09.2025

  • 16 Ха наздраве, бивш министре!

    2 0 Отговор
    Тост за провала на нАТО!

    Тост за провала на войнолюбците от нАТО!

    Тост за унищожението на натовските наемни убийци!

    21:59 26.09.2025

  • 17 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ХЕМ ЕВРОГЕЙЗЕР,ХЕМ ПЪПЧИВ И ГРОЗЕН!

    21:59 26.09.2025

  • 18 Кога подлогите са прави?

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "За кое не е прав Найденов?":

    Само когато такива като теб ги измият с веро и топла вода, и ги наредят в изливното...

    22:02 26.09.2025

  • 19 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Една такава война ще е краят на света така че готовност за края никому не е ужна

    22:06 26.09.2025

