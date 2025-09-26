Ангел Найденов: НАТО показа липса на готовност за бъдеща война

Имам всички основания да кажем, че случващото се не е нито грешка, нито случайност, а по-скоро преднамерена провокация. Демонстрация, съдържаща определена степен на заплаха, както и тест за способността и готовността на системите за ПВУ, системите за наблюдения на страните по Източния фланг и тези, които са по-близо до границата с Беларус. Това е тест за реакциите. Това каза в интервю за "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Ангел Найденов.
Коментарът му идва след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша, а след това и на Румъния – държави, които членуват в ЕС и НАТО.
"С всяка нова провокация от руска страна границата между провокация и открит конфликт със страните-членки на НАТО става все по-тънка", изтъкна Найденов.
Той запазва и определен скептицизъм относно възможностите на България да се справи при подобни ситуации. "НАТО показа липса на готовност не само за бъдеща война, но и за сегашната във вида, в който тя се води, именно с участието на дронове", добави бившият министър.
"Стената от дронове е втората инициатива в рамките на Европа, която се предприема с оглед повишаване на способностите на ПВУ, в този случай на страните от Източния фланг. "Източен страж" стартира веднага след случая в Полша. Целите бяха да се увеличат елементите на земната противовъздушна отбрана и увеличаване на броя на патрулиращите самолети във въздушното пространство на отделни страни и като цяло на НАТО", коментира още той, като уточни, че новата инициатива още е в начален етап.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На теб
21:43 26.09.2025
2 Факт
Коментиран от #14
21:45 26.09.2025
3 Няма НАТО, има
21:45 26.09.2025
4 Не говори така
21:45 26.09.2025
5 Пич
21:45 26.09.2025
6 така, де
21:50 26.09.2025
7 Факт
21:52 26.09.2025
8 Деций
21:52 26.09.2025
9 сноу
21:53 26.09.2025
10 Някой
21:54 26.09.2025
11 ха ха
21:54 26.09.2025
12 Горски
Справка, Лагерите на Смъртта: Дахау , Треблинка, Освиенцим, Белзен и др. От гледна точка на Москва, НАТО няма никакъв шанс да започне война през 2029 г. Всички изявления, направени от вашите лекомислени и безотговорни политици, са насочени към промиване на мозъци и нискокачествена пропаганда. РФ трябва да работи като САЩ и Англия, трепане без предупреждение и без коментари и обяснения. Може и през 2026 да стане .Зависи колко са нагли натовските подлоги. Ще го отнесат Балтийците и поляците ..Първи...Както Окропите го поеха, развалини и руини, мизерия на фул.
21:55 26.09.2025
13 12340
21:56 26.09.2025
14 Ама
До коментар #2 от "Факт":На НАТО му отиват гейпарадите защото добре въртят моторетките. С желание някак си.
21:56 26.09.2025
15 За кое не е прав Найденов?
Имам всички основания да кажем, че случващото се не е нито грешка, нито случайност, а по-скоро преднамерена провокация. Демонстрация, съдържаща определена степен на заплаха, както и тест за способността и готовността на системите за ПВУ, системите за наблюдения на страните по Източния фланг и тези, които са по-близо до границата с Беларус. Това е тест за реакциите. Това каза в интервю за "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Ангел Найденов.
Коментарът му идва след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша, а след това и на Румъния – държави, които членуват в ЕС и НАТО.
"С всяка нова провокация от руска страна границата между провокация и открит конфликт със страните-членки на НАТО става все по-тънка", изтъкна Найденов
Коментиран от #18
21:58 26.09.2025
16 Ха наздраве, бивш министре!
Тост за провала на войнолюбците от нАТО!
Тост за унищожението на натовските наемни убийци!
21:59 26.09.2025
17 Боруна Лом
21:59 26.09.2025
18 Кога подлогите са прави?
До коментар #15 от "За кое не е прав Найденов?":Само когато такива като теб ги измият с веро и топла вода, и ги наредят в изливното...
22:02 26.09.2025
19 ООрана държава
22:06 26.09.2025