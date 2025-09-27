Новини
Ограничават движението по магистрала „Хемус"

Ограничават движението по магистрала „Хемус“

27 Септември, 2025 07:08, обновена 27 Септември, 2025 06:42

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта

Ограничават движението по магистрала „Хемус“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 27 септември, до 3 октомври за почистване на окопи и полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение по АМ „Хемус“ на територията на Софийска област, предаде dariknews.bg​.

От 27 септември /събота/ до 3 октомври /петък/, между 7 ч. и 17 ч. в участъка от 47-и до 53-и км на АМ „Хемус“, в посока Варна, ще се извършва косене на тревни площи и почистване на канавки. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, в която ще се разполага нужната техника. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента без ограничения.

От 27 септември, до 29 септември /понеделник/, от 8 ч. до 17 ч. движението в участъка от 416-и до 419-и км на АМ „Хемус“ и в двете посоки ще се осъществява в активните ленти, като ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите. Промяната в организацията на движение в отсечката на територията на Варненска област е за изграждането на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата. Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго, във връзка с предстоящите ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка.

От 28 септември /неделя/ до 3 октомври /петък/, между 8 ч. и 18 ч. е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание от 14-и до 71-и км на АМ „Хемус“, в платното в посока Варна, поради полагане на маркировка. В тази връзка поетапно и частично ще се ограничава движението в активната лента и трафикът ще преминава в свободните пътни ленти.

От 28 септември /неделя/ до 3 октомври /петък/, между 8 ч. и 18 ч. е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание по участъка от път I-8 от връзката с АМ „Тракия“ /при 89-и км/ до кв. „Побит камък“ на с. Нови хан /при 103-и км/. В отсечката ще се полага маркировка. При изпълнение на дейностите поетапно и частично ще се ограничава движението.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


България
    "на територията на Софийска област"

    лол, не ни интересува
    тука сички сме от провинцията

    07:08 27.09.2025

