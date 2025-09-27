Борисов и Дончев обсъждат с Младежи ГЕРБ европейските перспективи за устойчиво развитие

Младежи ГЕРБ (МГЕРБ) се събират днес на Национална академия в Панагюрище, съобщи пресцентърът на партията, цитиран от БТА.
На събитието се очаква да присъстват над 150 младежи от всички структури в страната.
Темите за европейските перспективи за устойчиво развитие, мястото на младите в Европа и иновациите в добивната промишленост ще бъдат дискутирани от участниците в различни панели, се уточнява в информацията.
Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще открият форума.
Преди две седмици Борисов и премиерът Росен Желязков присъстваха на фору
Пред участниците тогава лидерът на ГЕРБ критикува МВР, че са избързали с коментара във връзка с инцидента с началника на полицията в Русе.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 вижда се
Коментиран от #24
07:25 27.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кьорсофра
Коментиран от #6
07:28 27.09.2025
5 Ама
07:29 27.09.2025
6 В Панагюрище
До коментар #4 от "Кьорсофра":има много камъни .
07:31 27.09.2025
7 Среща на доказани крадци и мафиоти
Коментиран от #31
07:35 27.09.2025
8 младежи за грабежи
07:38 27.09.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ТИ ОТИВАШ ПРИ ТЯХ И СИ ПУСКАШ ДОКУМЕНТИТЕ ЧЕ ИСКАШ ДА СТАНЕШ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕДТЪПНИК
......
ТАКА Е И С ГЕРБ :))
07:38 27.09.2025
10 12340
... Да бе, ко стана с тоз човек?!
... И Черната пантера от Шумен зачезна... Странно...
..
07:41 27.09.2025
11 Тоя простак,
07:45 27.09.2025
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ТЕ ОТ ГЕРБ ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ НЕ СЕ КЪПЯТ
07:46 27.09.2025
13 Банкянското шкембе
07:47 27.09.2025
14 Дедо Онодий
07:54 27.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тома
Коментиран от #28
08:04 27.09.2025
17 Хм...
08:04 27.09.2025
18 Българин
08:07 27.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Създават
Трябва да си от герп за да си печеливш.
БКП в нова премяна
08:11 27.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Българин
08:18 27.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Устойчивото развитие
До коментар #2 от "вижда се":е точно това, което се нарича евгеника според, която бедните и неуспешните „копаят под тинята в дъното на блатото“ , защото са генетично недоразвити. Богатите и успешните властват поради това , че са по-висш биологичен вид и устойчиво се развиват към пост-хуманизъм. Това се нарича също „био етика“, която заменя морала и нравствеността. Бедните и неуспешните се явяват суровината за това „развитие“, те са т.н. човешки ресурс или капитал, след употребата им се изхвърлят в „блатото“.
08:24 27.09.2025
25 Бъз Бъни
ДА ВИДИМ КОЙ И КАК ША ВИ ПОМОГНЕ.
ША ви вземем и ЕВРОТО.
08:24 27.09.2025
26 След като отнеха "Устойчиво"
Изпратиха ни на борса ток и газ.
Цените на ток са чудовищни, лято 2 крушки лед, 2 телевизора, една пералня седмично, компютър 65 лева месечна сметка ток. Като сметките са идентични, без разлика в цена.
Без климатици, сушилни, бойлери, фурни.
Коментиран от #32
08:25 27.09.2025
27 Гост
08:38 27.09.2025
28 туч
До коментар #16 от "Тома":Освен всичко друго може да им покажат как се прави електронно правителство и младежите да си направят тяхно младежко електронно правителство. Трябва да има приемственост, още повече, че Баце нещо ми се вижда прежълтял - дали не му е пратил призовка Мишо Бирата, ама наистина ми се вижда остарял и немощен.
08:41 27.09.2025
29 ТО ТАМ В ПАНАГЮРИЩЕ
08:46 27.09.2025
30 ежко
08:46 27.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 вест гост
До коментар #26 от "След като отнеха "Устойчиво"":На къси редове - ОГЪН.
08:50 27.09.2025
33 Приемственост
08:51 27.09.2025
34 МАЛЯ ДАЙТЕ НА БАЦЕ
08:53 27.09.2025