Новини
България »
Борисов и Дончев обсъждат с Младежи ГЕРБ европейските перспективи за устойчиво развитие

Борисов и Дончев обсъждат с Младежи ГЕРБ европейските перспективи за устойчиво развитие

27 Септември, 2025 08:16, обновена 27 Септември, 2025 07:22 751 34

  • младежи герб-
  • бойко борисов-
  • панагюрище-
  • томислав дончев

Национална академия на организацията ще се състои в Панагюрище

Борисов и Дончев обсъждат с Младежи ГЕРБ европейските перспективи за устойчиво развитие - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Младежи ГЕРБ (МГЕРБ) се събират днес на Национална академия в Панагюрище, съобщи пресцентърът на партията, цитиран от БТА.

На събитието се очаква да присъстват над 150 младежи от всички структури в страната.

Темите за европейските перспективи за устойчиво развитие, мястото на младите в Европа и иновациите в добивната промишленост ще бъдат дискутирани от участниците в различни панели, се уточнява в информацията.

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще открият форума.

Преди две седмици Борисов и премиерът Росен Желязков присъстваха на фору

Пред участниците тогава лидерът на ГЕРБ критикува МВР, че са избързали с коментара във връзка с инцидента с началника на полицията в Русе.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 вижда се

    20 1 Отговор
    Много е устойчиво развитието ни . За 20 г. започнахме да копаем под тинята в дъното на блатото благодарение на ГРАБ.

    Коментиран от #24

    07:25 27.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кьорсофра

    18 1 Отговор
    Оправиха водата и няма кой да го погали по главата.

    Коментиран от #6

    07:28 27.09.2025

  • 5 Ама

    15 1 Отговор
    сериозно ли ще се изтъпанят пред хлапета , мечтаещи за милионите , като на тия , които ще им разтягат локуми и полират мозъците ? Та те са в края си !

    07:29 27.09.2025

  • 6 В Панагюрище

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кьорсофра":

    има много камъни .

    07:31 27.09.2025

  • 7 Среща на доказани крадци и мафиоти

    14 1 Отговор
    Вие сте позора на българия

    Коментиран от #31

    07:35 27.09.2025

  • 8 младежи за грабежи

    11 1 Отговор
    Борисов и Дончев обсъждат с Младежи ГЕРБ европейските перспективи за устойчиво развитие... как по-добре и качествено да се краде от еврофондове за нощното шкафче, трябва да знаят на кого да се птчитат правилно.

    07:38 27.09.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ГОЛЕМИТЕ БАНКИ В АМЕРИКА НИКОГА НЯМА ДА ТИ ПРЕДЛОЖАТ РАБОТА ДАЖЕ ДА СИ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ТАЛАНТ
    ....
    ТИ ОТИВАШ ПРИ ТЯХ И СИ ПУСКАШ ДОКУМЕНТИТЕ ЧЕ ИСКАШ ДА СТАНЕШ МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕДТЪПНИК
    ......
    ТАКА Е И С ГЕРБ :))

    07:38 27.09.2025

  • 10 12340

    9 1 Отговор
    "... Пред участниците тогава лидерът на ГЕРБ критикува МВР, че са избързали с коментара във връзка с инцидента с началника на полицията в Русе..."
    ... Да бе, ко стана с тоз човек?!
    ... И Черната пантера от Шумен зачезна... Странно...

    ..

    07:41 27.09.2025

  • 11 Тоя простак,

    9 1 Отговор
    И Европейски перспективи?Как ще стане?

    07:45 27.09.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    ЩО НЕ НАПРАВИХА СРЕЩАТА В ПЛЕВЕН
    ....
    ТЕ ОТ ГЕРБ ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ НЕ СЕ КЪПЯТ

    07:46 27.09.2025

  • 13 Банкянското шкембе

    10 1 Отговор
    Очко бобочко тъй ще го запомня,все с ръцете в джоба,и нарочно слага тесни дрехи ,да изглежда корав,а той дебел

    07:47 27.09.2025

  • 14 Дедо Онодий

    5 1 Отговор
    А стига, верно ли?

    07:54 27.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тома

    5 0 Отговор
    И на младежите от герб акъла е като на тиквата и гьотето.Тези двамата могат да ги научат само как се краде

    Коментиран от #28

    08:04 27.09.2025

  • 17 Хм...

    6 0 Отговор
    Устийчиво усвояване. Това им е в главите на тези. А младежите сигурно са отрочета на герберски функционери, поели щафетата за пълнене на чекмеджетата.

    08:04 27.09.2025

  • 18 Българин

    4 0 Отговор
    Този дебел, т ъ п и грозен милиционер няма акъл за него си а щял да обсъжда европейските перспективи за устойчиво развитие,пази Боже сляпо да прогледа.

    08:07 27.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Създават

    6 0 Отговор
    Създават номенклатури.
    Трябва да си от герп за да си печеливш.
    БКП в нова премяна

    08:11 27.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българин

    3 0 Отговор
    Мисля си каква щеше да бъде България ако не бяха така алчни и глупави нашите управляващ които се не накрадоха и са наследници на Турчев.

    08:18 27.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Устойчивото развитие

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "вижда се":

    е точно това, което се нарича евгеника според, която бедните и неуспешните „копаят под тинята в дъното на блатото“ , защото са генетично недоразвити. Богатите и успешните властват поради това , че са по-висш биологичен вид и устойчиво се развиват към пост-хуманизъм. Това се нарича също „био етика“, която заменя морала и нравствеността. Бедните и неуспешните се явяват суровината за това „развитие“, те са т.н. човешки ресурс или капитал, след употребата им се изхвърлят в „блатото“.

    08:24 27.09.2025

  • 25 Бъз Бъни

    1 0 Отговор
    ША ВИ СПРЕМ КРАНЕТО ОТ ПЪРВИ 26г.
    ДА ВИДИМ КОЙ И КАК ША ВИ ПОМОГНЕ.
    ША ви вземем и ЕВРОТО.

    08:24 27.09.2025

  • 26 След като отнеха "Устойчиво"

    4 0 Отговор
    Евтини ресурси на Еврогария: ток, вода, газ, петрол. Заробиха ни за 5 години със 64 милиарда заеми, загуби от подарени ток и газ на УКР и Молдова 6 милиарда лева за 2 години, закриха ТЕЦ-ове, купиха неподходящо гориво за 5-ти блок в пъти по-скъпо и с ниско КПД амортизиращо 5-ти защитна обвивка на 5-ти. Унищожиха ПАВЕЦ с некачествени ремонти. АЕЦ, 10 милиарда лева са необходими за ново ядрено хранилище за 5-ти и бъдещи 7 и 8-ми блокове.. Закриха ЮП, Белене, Б. А. Като се изгавриха с референдум за Белене, премахвайки Белене от референдум за Белене, като по този начин противоконституционно промениха съществено въпрос за референдум и ОБЕЗСМИСЛИХА провеждането му. Разходи за прием еврошийт 6 милиарда лева минимум плюс процент от ЗЛАТО. Изгавриха се с Референдум за запазване на Лев.. 0.34% помощи за УКР. от БВП за 2023 г. Искаха перки в Черно море. Само за 6 месеца зимен период 2021-2022 Еврогария е загубила от внос втечнен газ с 30% по-скъп 1.2 милиарда лева. За 4 години това 5 милиарда лева.
    Изпратиха ни на борса ток и газ.
    Цените на ток са чудовищни, лято 2 крушки лед, 2 телевизора, една пералня седмично, компютър 65 лева месечна сметка ток. Като сметките са идентични, без разлика в цена.
    Без климатици, сушилни, бойлери, фурни.

    Коментиран от #32

    08:25 27.09.2025

  • 27 Гост

    2 0 Отговор
    борисоф и дончеф обсъждат с младежи герп как се гепи, на кой трябва да си слуга, как се лъже и как се става тежък милиардер.

    08:38 27.09.2025

  • 28 туч

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    Освен всичко друго може да им покажат как се прави електронно правителство и младежите да си направят тяхно младежко електронно правителство. Трябва да има приемственост, още повече, че Баце нещо ми се вижда прежълтял - дали не му е пратил призовка Мишо Бирата, ама наистина ми се вижда остарял и немощен.

    08:41 27.09.2025

  • 29 ТО ТАМ В ПАНАГЮРИЩЕ

    2 1 Отговор
    Има ли вода.

    08:46 27.09.2025

  • 30 ежко

    1 0 Отговор
    "Устойчиви" за Боко значи-както си крадем сега-така да си крадем и в бъдеще!Ама нас такава "устойчивост" не ни устройва!

    08:46 27.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 вест гост

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "След като отнеха "Устойчиво"":

    На къси редове - ОГЪН.

    08:50 27.09.2025

  • 33 Приемственост

    1 0 Отговор
    ГЕРБ си направиха ДКМС! Доскоро плюеха по миналото, а сега вървят по стъпките на Тато и Сталин!

    08:51 27.09.2025

  • 34 МАЛЯ ДАЙТЕ НА БАЦЕ

    0 0 Отговор
    Някое по голямо сако. Доста се еоял.

    08:53 27.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове