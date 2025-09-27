Борисов и Дончев обсъждат с Младежи ГЕРБ европейските перспективи за устойчиво развитие

Младежи ГЕРБ (МГЕРБ) се събират днес на Национална академия в Панагюрище, съобщи пресцентърът на партията, цитиран от БТА.

На събитието се очаква да присъстват над 150 младежи от всички структури в страната.

Темите за европейските перспективи за устойчиво развитие, мястото на младите в Европа и иновациите в добивната промишленост ще бъдат дискутирани от участниците в различни панели, се уточнява в информацията.

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще открият форума.

Преди две седмици Борисов и премиерът Росен Желязков присъстваха на фору

Пред участниците тогава лидерът на ГЕРБ критикува МВР, че са избързали с коментара във връзка с инцидента с началника на полицията в Русе.