Новини
България »
Проф. Георги Близнашки: Времето на революциите отмина, България върви в правилна посока

Проф. Георги Близнашки: Времето на революциите отмина, България върви в правилна посока

27 Септември, 2025 10:23 1 140 56

  • георги близнашки-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • румен радев

Близнашки добави още, че идеята за "превзетата държава" е удобна за партиите, когато са в опозиция, но се забравя, щом дойдат на власт

Проф. Георги Близнашки: Времето на революциите отмина, България върви в правилна посока - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

В България няма място за нови революции, а политическите сили, които се опитват да върнат страната към 90-те години, създават излишно напрежение, заяви пред БНТ проф. Георги Близнашки.

"Преходът започна през 1989 година, времето на революциите отмина. Виждате, че влиятелни фактори от задкулисието, хората, които дърпат конците, изведнъж вкараха темата за преучредяване на държавата. Това е порив да се върнем към "доброто старо време", когато имаше силна, централизирана власт. Няма да се случи, но ще опитат", коментира Близнашки.

Той подчерта, че бурята в българската политика е "буря в чаша вода", тъй като "като цяло курсът на държавата е правилен". Проблемът според него е в качеството на политическия елит: "Хората на сцената не винаги демонстрират потенциал, но така или иначе се движим в правилната посока."

Бившият служебен премиер обърна внимание и на изказване на президента Румен Радев, който използвал фразата "харизан суверенитет". "На кого сме го харизали? Нека си изяснят тези въпроси", посочи Близнашки.

По темата за искането за референдум относно въвеждането на еврото, той заяви, че това е "просто създаване на излишен шум". Големият проблем в страната според него остава корупцията на всички равнища: "Изкушенията на властта са големи. Трябва да ги видиш с власт, с която могат да се разпореждат с националните ресурси, за да направиш верните заключения."

Близнашки добави още, че идеята за "превзетата държава" е удобна за партиите, когато са в опозиция, но се забравя, щом дойдат на власт: "Тогава вече самите те овладяват лостовете на властта."


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    73 2 Отговор
    Зимата като излязат гладните с тоягите къде ще бяга Близнашки?

    Коментиран от #13, #32

    10:25 27.09.2025

  • 2 Както винаги

    79 1 Отговор
    Лизашки е много наведен!

    10:26 27.09.2025

  • 3 az СВО Победа80

    27 3 Отговор
    .... към гробището! 🤣🤣🤣

    10:26 27.09.2025

  • 4 обективен

    62 1 Отговор
    Професор Близашки се прави ,че не вижда как мафията е обсебила държавата и народа !!!

    10:26 27.09.2025

  • 5 гост

    30 0 Отговор
    ако има мищурия и аз така ще казвам.

    10:27 27.09.2025

  • 6 Коментар

    53 0 Отговор
    Познавам Близнашки от години , той е човек с нулев морал, а поведението му е срам за майка му . Метастаза на тумора, вреден за здрави и честни хора. Трябва да изгние в Самораново

    10:27 27.09.2025

  • 7 идиоти вън

    44 0 Отговор
    Близашки си е близашки, винаги ще оближе най-голямото Д!!!!

    Коментиран от #15

    10:28 27.09.2025

  • 8 Ганьо-Лапнишарански без вода

    42 3 Отговор
    Огледало на продажния наш политик и неговите слуги. Има и професори сред зависимите.

    Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!

    Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!

    5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, а деца, болни и стари хора да събират капачки.

    Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! С тези 752 милиона евро всяка година, се откупуваме при господаря си?

    Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!

    Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!

    Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!

    Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".

    За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.

    - А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!


    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #40

    10:28 27.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дедо ви...

    31 0 Отговор
    А бе знаем го този г.золизашки...

    10:30 27.09.2025

  • 11 Анонимен

    33 0 Отговор
    Да не би да твърди, че през 1989 е направил революция?

    10:31 27.09.2025

  • 12 Разрухата я плаща Народът Безводие Пожар

    26 1 Отговор
    От 2020 до 2025 г.
    Увеличени административни такси със 150%.
    Увеличени такси банки за 5 години с 200%.
    Увеличени бюджетни заплати със 100% за 5 години.
    Публични заеми и дългове, заробващи договори и загуби, превъоръжаване:
    общо 64 милиарда лева, без лихви за 5 години.
    Само лихвите по заеми са 6 милиарда лева за 2025 г.
    Чудовищни: Дефицит, Инфлация, Дългови спирали. Повишаване на цени.
    Два пъти в годината Чудовищни увеличения на Ток, Вода, Парно,
    Данъци, Осигуровки.
    10 милиарда лева бюджет на НЗОК, каца без дъно,
    при 6 милиона народ,
    1997 при 9 милиона 250 милиона бюджет НЗОК.
    Фалшифициране на данни Дефицит, Инфлация, Ценова нестабилност,
    в грубо нарушение на критерии от Маастрихт.
    Безводие. Пожари.
    Съзнателно обезценяване на български лЪв от юли 2020,
    срещу правила на Валутен Борд.
    Унищожаването на Български лЪв без Референдум.,
    46% според КС изборни нарушения в проверени 2000 секции, вместо касиране на избори,
    БКП, ИТН, ДПСНН, СДС, ДБ, ГЕРБ излъчват НЕЛЕГИТИМЕН кабинет
    с премиер обвинен в Изборни измами с 450 000 бюлетини, оправдан..
    Внос на осъдени мигранти. Унищожаване на български Граници.
    Подаряване на редкоземни метали. Модулни реактори без Конкурс.
    Вкарване в "Коалиция на Желаещи",
    без Решение на НС, ще обявяваме война на Китай, първа по БВП в света,
    с марсоходи от години, правещи си селфита на Марс.

    10:32 27.09.2025

  • 13 Той си е в

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Лондон. До България прескача когато тук става напечено или ако се сформира ново правителство.

    10:33 27.09.2025

  • 14 Невероятно !

    28 0 Отговор
    Най-голямото обезлюдяване и най-големите дългове до сега в историята на страната са "правилната посока"
    Или нещо не е наред, или сигурно полудявам.

    10:37 27.09.2025

  • 15 МИ КАТО

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "идиоти вън":

    ИДЕ ЛЕВ ТАКА Е

    10:40 27.09.2025

  • 16 Ти си

    25 0 Отговор
    И тоя биш кривак показва посредствен потенциал като отрича правото на суверенитета да решава сам какво му харесва и какво не наричайки го създаване на излишен шум и непрекъснато и той момента да се закачи с Радев !
    Аман от поплювковци .....

    10:40 27.09.2025

  • 17 Проф.Чичо Дачо

    34 0 Отговор
    Човек охранен, самодоволен, казионен, мазен, угоден и угоен. Няма начин посоката да не е "правилна".

    10:44 27.09.2025

  • 18 Може ли

    26 0 Отговор
    Толкова елементарен и глупав човек да е професор??? Не вижда ли той, че целият свят е пред революция, щото и слепите го видяха?

    10:46 27.09.2025

  • 19 Софиянец

    24 1 Отговор
    БЛИЗНАШКИ, ПЛУЖЕК СИ И ПЛУЖЕК, БЛИЗАЧ ЩЕ БЪДЕШ.
    ЕЕЕ, ПЪЛНО Е С ТАКИВА НЕПРИЯТНИ, МАЗНИ ТИПОВЕ

    10:46 27.09.2025

  • 20 Професор по Държавно право на НРБ

    17 0 Отговор
    Имам апетит голям, партията ме е изучила, бях около Я.Радев, бях шеф на БСП София, бях около бай Любен Гоцев,доволен съм, правилна посока.

    10:48 27.09.2025

  • 21 Дориана

    20 0 Отговор
    Тази патерица на Борисов не е наред с главата. Говори пълни глупости и неверни твърдения сякаш сам си вярва, но народа не е стадо и знае как да се справи с такива личности.

    10:51 27.09.2025

  • 22 мутресор

    13 0 Отговор
    коалицията е стабилна краднеме пари!

    10:52 27.09.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    1 16 Отговор
    Прав е професорът. Нищо, че е комуняга.

    10:53 27.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 000

    2 1 Отговор
    Да не съм чул нищо лошо за нашите велики Държавници - другарите БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ. Умната, да няма тояга!

    10:55 27.09.2025

  • 26 по какво

    13 0 Отговор
    е професор тоя бе по цк на бкп ли?

    10:57 27.09.2025

  • 27 Гост

    17 0 Отговор
    Дедо близнашки е много голям близач на бойковия...

    10:58 27.09.2025

  • 28 Тошо

    18 0 Отговор
    Който ти е измислил фамилията не е сгрешил,Близалката си е близалка

    10:58 27.09.2025

  • 29 Данко Харсъзина

    4 14 Отговор
    Българинът има пари, пътува, учи и работи свободно из цяла Европа. Кви революции, кви 5евро?
    Маргинали има на всякъде, има и в България. Мечове, ножове, копейки и так далее.

    10:59 27.09.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Българинът никога не е правил ревилюции. Правил е преврати. Но за преврат се иска як парапет.

    11:02 27.09.2025

  • 31 "проф" Георги Близашки

    14 0 Отговор
    Изкушенията на властта са големи.

    11:02 27.09.2025

  • 32 Европеец

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е нали теглиха заеми да увеличат заплатите.... Иначе заглавието е погрешно и глупаво.... А тоя плужек е слуга на другите двама на снимката....

    11:02 27.09.2025

  • 33 Расим п.омака

    10 0 Отговор
    Плевнелиев, също комунистическо чадо, го посочи за служебен премиер през 2013г. От един дол дренки са. И Киселата също.Кисели хора, които сладко си живеят.

    11:04 27.09.2025

  • 34 БКП е на власт

    11 0 Отговор
    36 години БКП олигархията изпълнява и се къпе в буржоазните си мокри сънища. Близнашки е от БКП, племеник на Йордан Йотов цк на бкп от отряда чавдар.
    Кой не е от БКП и ДС семейство, от професорите, големият капитал, политиците и журналистите. Румен Воденичаров оФицер от ДС прави СДС. Никой от БСП не каза, че Дайнов е от БКП и историк в институтът на БКП, баща от ДС сигурно и той. При Костовото време громеше БСП, но това е просто театър, ВСИЧКИ СА ЕДНО. Живков клейми социализмът и иска пазарна икономика и частно здравеопазване. Не случайно, че на Кирчо бащата е от ДС, че Тракторът имаше такава власт, на Прокопиев бащата е от ДС и слуга на Живков. Асен Василе в е с дядо от ДС, полковник Вандов. Полковник Кръстев е създал Мултигруп и ДПС, и е дядо на Делян Пеевски. ВМРО е създадена от Пенчо Кобадински и е дадена на Каракачанов - роднина на Балевски. Няма опозиция, тя е да дразни Вашингтон - шефът на БКП-ОЛИГАРХИЯТА-СТАТУКВОТО, за да се вдигат акциите на Първанов или сега Бойко. Живков иска акционерно здравеопазване - частно с доплащане - и акционерната фирма да обхване всичко като раково образувание. И на Дачков, Волгин, Карбовски, Харалан, Атанас Атанасов - ДБ, и другите от ДБ, бащите са висши функционери от ДС. Приватизацията в Русия и България бе за да е икономиката в ръцете на 100 семейства. Рейгън така е казал на Горбачов, че е в САЩ. Живков е подготвял 100 семейства от БКП. Куфарчетата са за един милиард долара от САЩ.

    Коментиран от #43

    11:07 27.09.2025

  • 35 БКП е на власт

    6 1 Отговор
    ЕС е колония на САЩ. Нато е военен легион на САЩ. САЩ и Тръмп, воюват срещу Русия. Капитализмът издъхна след първата световна война. След втората световна война, заключиха в НАТО, страните с опасност да поемат пътя след капитализмът. И ги спасяват с планова икономика и държавна намеса. Неолиберализмът и монетаризмът му, обещаха решение на историята и капиталистическите кризи. Горбачов и слугите му, поеха по пътят на неолибералният капитализъм. Като прасетата които станаха "човеци" - собственици - стопани, в окончателно загърбване на равенството.(оруел) Не без подкупите и педофилските досиета от ЦРУ. Но след 10 години провал на капитализмът, дясното, неолибералното, частното в тези страни, трябваше да не се допуска нов подтик към антикапитализмът. И планът, заключване в НАТО, и вкарване в плановата икономика на ЕС. Няма благоденствие и средна класа без планова икономика и държавна намеса, командна икономика и стопанство, само с чист капитализъм.

    11:09 27.09.2025

  • 36 Кой

    8 0 Отговор
    вярва на подлец , лъжец и мошеник , ама и той да се изока ! Срама няма !

    11:11 27.09.2025

  • 37 ицо

    4 0 Отговор
    дрънканици

    11:14 27.09.2025

  • 38 Григор

    3 0 Отговор
    Да де, ама рейтингите и на парламент и на правителство са под нулата. Кое и е правилното на посоката, след като хората не ти вярват?

    11:15 27.09.2025

  • 39 хаджи Генчо

    7 0 Отговор
    Тия двамата на снимката ли определят правилността на посоката? Бог да пази България!

    Коментиран от #41

    11:16 27.09.2025

  • 40 ейджи

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":

    кой е гласувал като чувалите са празни

    11:18 27.09.2025

  • 41 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "хаджи Генчо":

    Да, тези. И я определят правилно. На детската градина е отредена ролята на миманс.

    11:19 27.09.2025

  • 42 Синя София

    5 0 Отговор
    България се утвърждава като мафиотска държава

    Коментиран от #53

    11:24 27.09.2025

  • 43 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "БКП е на власт":

    я кажи нещо за приватизацията в полша, чехословакия,унгария и румъния там колко са семействата? 5,8?

    11:24 27.09.2025

  • 44 Мисит

    3 0 Отговор
    Мазен,мазеен,,,,,,,професори,с лопатя да ги ринеш,,,,,

    11:25 27.09.2025

  • 45 Ванката

    6 0 Отговор
    Идва време за разплата, за такива като Близнашки, и това ще е съвсем скоро!

    11:26 27.09.2025

  • 46 инж. Ганчо Илков

    4 0 Отговор
    Посоката е Правилна, но Реформите ги няма. Олигарсите на които, чрез невъзвращаеми Кредити и Подарен Бизнес от Приватизацията, се превърнаха в Бизнесмени - "Работодатели", Икономически и Технологично Неграмотни, поддържат Олигархичната Икономика. С такава Икономика Повишаване на Покупателната Способност и Жизненият Стандарт на Българина, не може да се очаква. За Русофилите и Носталгиците, които Пишат Анонимни Коментари, трябва да е ясно: Разбиването на Банковата Система, Фалита на Държавата и Проведената Приватизация, Създателите на настоящите Олигарси, се Извърши от бившата Болшевизирана Комунистическа Партия и техният Основен Инструмент ДС. Фалита на Държавата бе Извършен от Правителството на Луканов, а Приватизацията по Московският Модел на Академик Чобайс, от Внедреният в СДС Агент на ДС - Иван Костов. Конституцията на "Прехода", разбила Политическите Партии и предала Суверена от Народа на Парламентарното Мнозинство, бе Създадена и Утвърдена чрез Манипулирани Избори от Мнозинството на БКП/БСП и Внедрените Агенти на ДС като Георги Марков, Жельо Желев, Доктор Петър Берон и сие. Народът беше Излъган, а тези които уж се Нагърбиха да Утвърдят Демокрация, се Оказаха Некомпетентни както да Въведат Лустрацията, така и да Проведат Реформи, с които България да тръгне към Конкурентно Способната Пазарна Икономика.

    11:28 27.09.2025

  • 47 Колев

    3 0 Отговор
    Киселата е асистент на Близнашки. Слаб учен, ниско грамотна, отвратителна, нахална, лакома за постове, облаги, служби.Получавам киселини от нея, щом я зърна.

    11:31 27.09.2025

  • 48 Дедо

    3 0 Отговор
    Двата мафиота на снимката и двамата са си вързали черевени кончета на ръчичиките против уроки . Мличките ги е страх някой да не ги прокълне и да са вечно здрави и щастливи.

    11:32 27.09.2025

  • 49 още един

    5 0 Отговор
    Дето говори с пълна уста.

    11:33 27.09.2025

  • 50 И. ТРЕТАТА СВИНЯ. СЕ. ИЗКАЗА

    5 0 Отговор
    ВАШТА. МАМА

    11:33 27.09.2025

  • 51 1488

    1 0 Отговор
    аз съм ръководител на партизанското движение у нашия блок и всяка неделя се сьбираме в мазата да обсьждаме обстановката в дьржавата и как ше сваляме онея двамцата

    имаме си тайна реч и жестове като сме сред уфсете да не ни разбират, както и дрескод и дори собствено знаме и химн

    но реално си разказваме политически вицове, милеем по соца, жулим покер, напиваме се до несвяст и дотам

    та не се учудвайте ако ви кажа че буквално всеки от махалата е партизанин или диверсант
    тва е сериозна работа

    11:34 27.09.2025

  • 52 Поредния дърт слагач

    2 0 Отговор
    Ненормалник дразниш с изказа си

    11:37 27.09.2025

  • 53 споко

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Синя София":

    ще дойде време ще съкратят лапачите на държавна служба ЧИНОВНИЦИТЕ СА ДОЛНИ ЛАПАЧИ ,9 като започне изкуствен интелект да раздава присъди защото ще му се подадат всички закони и фактите по дадено престъпление То и адвокатите ще станат излишни.А колкото до лева те парите стават виртуални,и в портфейлите няма да има нищо с карти и телефони ще се плаща всичко БЪЛГАРИЯ закъснява и няма революционери има стачкуващи милионери които не са съгласни с написаното горе ДА ЛАПАЧИТЕ СТАВАТ ИЗЛИШНИ

    11:46 27.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове