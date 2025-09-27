Проф. Георги Близнашки: Времето на революциите отмина, България върви в правилна посока

В България няма място за нови революции, а политическите сили, които се опитват да върнат страната към 90-те години, създават излишно напрежение, заяви пред БНТ проф. Георги Близнашки.
"Преходът започна през 1989 година, времето на революциите отмина. Виждате, че влиятелни фактори от задкулисието, хората, които дърпат конците, изведнъж вкараха темата за преучредяване на държавата. Това е порив да се върнем към "доброто старо време", когато имаше силна, централизирана власт. Няма да се случи, но ще опитат", коментира Близнашки.
Той подчерта, че бурята в българската политика е "буря в чаша вода", тъй като "като цяло курсът на държавата е правилен". Проблемът според него е в качеството на политическия елит: "Хората на сцената не винаги демонстрират потенциал, но така или иначе се движим в правилната посока."
Бившият служебен премиер обърна внимание и на изказване на президента Румен Радев, който използвал фразата "харизан суверенитет". "На кого сме го харизали? Нека си изяснят тези въпроси", посочи Близнашки.
По темата за искането за референдум относно въвеждането на еврото, той заяви, че това е "просто създаване на излишен шум". Големият проблем в страната според него остава корупцията на всички равнища: "Изкушенията на властта са големи. Трябва да ги видиш с власт, с която могат да се разпореждат с националните ресурси, за да направиш верните заключения."
Близнашки добави още, че идеята за "превзетата държава" е удобна за партиите, когато са в опозиция, но се забравя, щом дойдат на власт: "Тогава вече самите те овладяват лостовете на властта."
8 Ганьо-Лапнишарански без вода
Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!
Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!
5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, а деца, болни и стари хора да събират капачки.
Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! С тези 752 милиона евро всяка година, се откупуваме при господаря си?
Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!
Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!
Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!
Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".
За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.
- А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!
Време е за Възраждане!!!
12 Разрухата я плаща Народът Безводие Пожар
Увеличени административни такси със 150%.
Увеличени такси банки за 5 години с 200%.
Увеличени бюджетни заплати със 100% за 5 години.
Публични заеми и дългове, заробващи договори и загуби, превъоръжаване:
общо 64 милиарда лева, без лихви за 5 години.
Само лихвите по заеми са 6 милиарда лева за 2025 г.
Чудовищни: Дефицит, Инфлация, Дългови спирали. Повишаване на цени.
Два пъти в годината Чудовищни увеличения на Ток, Вода, Парно,
Данъци, Осигуровки.
10 милиарда лева бюджет на НЗОК, каца без дъно,
при 6 милиона народ,
1997 при 9 милиона 250 милиона бюджет НЗОК.
Фалшифициране на данни Дефицит, Инфлация, Ценова нестабилност,
в грубо нарушение на критерии от Маастрихт.
Безводие. Пожари.
Съзнателно обезценяване на български лЪв от юли 2020,
срещу правила на Валутен Борд.
Унищожаването на Български лЪв без Референдум.,
46% според КС изборни нарушения в проверени 2000 секции, вместо касиране на избори,
БКП, ИТН, ДПСНН, СДС, ДБ, ГЕРБ излъчват НЕЛЕГИТИМЕН кабинет
с премиер обвинен в Изборни измами с 450 000 бюлетини, оправдан..
Внос на осъдени мигранти. Унищожаване на български Граници.
Подаряване на редкоземни метали. Модулни реактори без Конкурс.
Вкарване в "Коалиция на Желаещи",
без Решение на НС, ще обявяваме война на Китай, първа по БВП в света,
с марсоходи от години, правещи си селфита на Марс.
13 Той си е в
Той си е в Лондон. До България прескача когато тук става напечено или ако се сформира ново правителство.
Или нещо не е наред, или сигурно полудявам.
15 МИ КАТО
ИДЕ ЛЕВ ТАКА Е
10:40 27.09.2025
Аман от поплювковци .....
ЕЕЕ, ПЪЛНО Е С ТАКИВА НЕПРИЯТНИ, МАЗНИ ТИПОВЕ
10:46 27.09.2025
29 Данко Харсъзина
Маргинали има на всякъде, има и в България. Мечове, ножове, копейки и так далее.
30 Данко Харсъзина
32 Европеец
Е нали теглиха заеми да увеличат заплатите.... Иначе заглавието е погрешно и глупаво.... А тоя плужек е слуга на другите двама на снимката....
34 БКП е на власт
Кой не е от БКП и ДС семейство, от професорите, големият капитал, политиците и журналистите. Румен Воденичаров оФицер от ДС прави СДС. Никой от БСП не каза, че Дайнов е от БКП и историк в институтът на БКП, баща от ДС сигурно и той. При Костовото време громеше БСП, но това е просто театър, ВСИЧКИ СА ЕДНО. Живков клейми социализмът и иска пазарна икономика и частно здравеопазване. Не случайно, че на Кирчо бащата е от ДС, че Тракторът имаше такава власт, на Прокопиев бащата е от ДС и слуга на Живков. Асен Василе в е с дядо от ДС, полковник Вандов. Полковник Кръстев е създал Мултигруп и ДПС, и е дядо на Делян Пеевски. ВМРО е създадена от Пенчо Кобадински и е дадена на Каракачанов - роднина на Балевски. Няма опозиция, тя е да дразни Вашингтон - шефът на БКП-ОЛИГАРХИЯТА-СТАТУКВОТО, за да се вдигат акциите на Първанов или сега Бойко. Живков иска акционерно здравеопазване - частно с доплащане - и акционерната фирма да обхване всичко като раково образувание. И на Дачков, Волгин, Карбовски, Харалан, Атанас Атанасов - ДБ, и другите от ДБ, бащите са висши функционери от ДС. Приватизацията в Русия и България бе за да е икономиката в ръцете на 100 семейства. Рейгън така е казал на Горбачов, че е в САЩ. Живков е подготвял 100 семейства от БКП. Куфарчетата са за един милиард долара от САЩ.
35 БКП е на власт
11:09 27.09.2025
39 хаджи Генчо
40 ейджи
кой е гласувал като чувалите са празни
11:18 27.09.2025
41 Данко Харсъзина
Да, тези. И я определят правилно. На детската градина е отредена ролята на миманс.
11:19 27.09.2025
42 Синя София
43 миме
я кажи нещо за приватизацията в полша, чехословакия,унгария и румъния там колко са семействата? 5,8?
46 инж. Ганчо Илков
51 1488
имаме си тайна реч и жестове като сме сред уфсете да не ни разбират, както и дрескод и дори собствено знаме и химн
но реално си разказваме политически вицове, милеем по соца, жулим покер, напиваме се до несвяст и дотам
та не се учудвайте ако ви кажа че буквално всеки от махалата е партизанин или диверсант
тва е сериозна работа
53 споко
До коментар #42 от "Синя София":ще дойде време ще съкратят лапачите на държавна служба ЧИНОВНИЦИТЕ СА ДОЛНИ ЛАПАЧИ ,9 като започне изкуствен интелект да раздава присъди защото ще му се подадат всички закони и фактите по дадено престъпление То и адвокатите ще станат излишни.А колкото до лева те парите стават виртуални,и в портфейлите няма да има нищо с карти и телефони ще се плаща всичко БЪЛГАРИЯ закъснява и няма революционери има стачкуващи милионери които не са съгласни с написаното горе ДА ЛАПАЧИТЕ СТАВАТ ИЗЛИШНИ
