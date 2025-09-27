Проф. Георги Близнашки: Времето на революциите отмина, България върви в правилна посока

В България няма място за нови революции, а политическите сили, които се опитват да върнат страната към 90-те години, създават излишно напрежение, заяви пред БНТ проф. Георги Близнашки.

"Преходът започна през 1989 година, времето на революциите отмина. Виждате, че влиятелни фактори от задкулисието, хората, които дърпат конците, изведнъж вкараха темата за преучредяване на държавата. Това е порив да се върнем към "доброто старо време", когато имаше силна, централизирана власт. Няма да се случи, но ще опитат", коментира Близнашки.

Той подчерта, че бурята в българската политика е "буря в чаша вода", тъй като "като цяло курсът на държавата е правилен". Проблемът според него е в качеството на политическия елит: "Хората на сцената не винаги демонстрират потенциал, но така или иначе се движим в правилната посока."

Бившият служебен премиер обърна внимание и на изказване на президента Румен Радев, който използвал фразата "харизан суверенитет". "На кого сме го харизали? Нека си изяснят тези въпроси", посочи Близнашки.

По темата за искането за референдум относно въвеждането на еврото, той заяви, че това е "просто създаване на излишен шум". Големият проблем в страната според него остава корупцията на всички равнища: "Изкушенията на властта са големи. Трябва да ги видиш с власт, с която могат да се разпореждат с националните ресурси, за да направиш верните заключения."

Близнашки добави още, че идеята за "превзетата държава" е удобна за партиите, когато са в опозиция, но се забравя, щом дойдат на власт: "Тогава вече самите те овладяват лостовете на властта."